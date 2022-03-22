Новая дата регистрации Repro II: сроки и требования, установленные правительством для мартовских зарплат

An employee stands as he operates a machine at industrial manufacturing company Gottert in Garin, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina November 1, 2018. Picture taken November 1, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Правительство установило новый крайний срок для участия в Программе восстановления производства II (Repro II) и продлило Программу чрезвычайной помощи самозанятым работникам в критических секторах еще на месяц в отношении заработной платы, полученной в марте. Обе меры были сообщены в Резолюции 287/2022, опубликованной во вторник в Официальном вестнике.

Согласно документу, подписанному министром труда Клаудио Морони, период обращения за финансовой помощью для выплаты заработной платы в обоих случаях будет составлять с 23 по 30 марта включительно.

В этом случае, кроме того, были разработаны различные «руководящие принципы применения критериев предварительного отбора в отношении дат выставления счетов и расчета заработной платы компаний, которые хотят получить доступ» к некоторым из этих льгот.

Для Repro II было указано, что «месяцами, выбранными для расчета изменения оборота в годовом исчислении, требуемого Федеральным управлением государственных доходов (AFIP)», будут месяцами февраля 2019 и 2022 годов, за исключением компаний, «начатых 1 января 2019 года или после этой даты».

Между тем, месяц, выбранный для определения заработной платы персонала и справочных окладов, будет февраль 2022 года, а отсечка для обновления платежных ведомостей и обновления ЦБУ будет произведена 21 марта включительно.

С другой стороны, чтобы подать заявку на помощь в рамках Программы чрезвычайной помощи самозанятым работникам в критических секторах, необходимо «представить сокращение оборота более чем на 30% в реальном выражении на период с февраля 2019 года по февраль 2022 года».

Учетный период для выплат, подлежащих зачислению в этом случае, будет с июля 2021 года по январь 2022 года для самозанятых работников и с августа прошлого года по февраль прошлого года для мононалогоплательщиков. Сокращение платежей по последнему будет производиться до 21 марта включительно.

Гостиничный сектор в туристических зонах и населенных пунктах, пострадавших от пандемии

Туристический сектор был одним из наиболее пострадавших от санитарных мер, принятых в начале пандемии.

Правительство также распорядилось, что с 23 по 30 марта будет открыта инклюзивная регистрация для участия в Программе чрезвычайной помощи гостиничному сектору в пострадавших туристических районах и населенных пунктах со следующими руководящими принципами:

-Месяцы, выбранные для расчета изменения оборота в годовом исчислении, требуемого ФЕДЕРАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ (AFIP): февраль 2019 года и февраль 2022 года.

-Высокие компании: Выставление счетов не следует рассматривать для компаний, начатых 1 января 2019 года или после этой даты.

Месяц, выбранный для определения заработной платы персонала и справочных окладов: февраль 2022 года.

-Суд для обновления в системе упрощения регистрации (AFIP) адреса субъекта работодателя (действующего домициля), в котором работник осуществляет трудовую деятельность: до 21 марта включительно.

-Отключение обновления CBU: 21 марта включительно.

Наконец, исполнительная власть также оказывает чрезвычайную и чрезвычайную помощь производителям фруктов и связанных с ними производителей в департаментах Хенераль-Рока, Авельянеда, Пичи-Махуида и Эль-Куй в провинции Рио-Негро, а также департаментах Аньело и Конфлюэнсия, расположенных в Неукене.

В связи с этим месяцами декларация о выставлении счетов, требуемая AFIP, и для определения заработной платы сотрудников и справочных окладов также будет февраль, а для обновления аннулирования платежных ведомостей, обновления ЦБУ и обновления в системе цифровой упрощения — 21 марта включительно.

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