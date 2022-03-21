Майли Сайрус уже в Колумбии: так ее приняли поклонники

Под крики и аплодисменты около 100 колумбийских фанатов приняли певицу Майли Сайрус, которая приземлилась в Боготе, столице Колумбии, в ночь на 20 марта. Королева поп-музыки прибыла в международный аэропорт Эль-Дорадо и тут же села в белый фургон, ожидающий ее на взлетно-посадочной полосе. Автомобиль отвез ее в отель Four Seasons Casa Medina, где остановится певица и ее близлежащая рабочая команда. Её также сопровождают несколько членов её семьи, в том числе её сестра Брэнди Сайрус и её мать Тиш Сайрус.

Певица прибыла в отель около 21:30. Колумбийские фанаты ждут, когда Майли выйдет поприветствовать их, потому что в других странах Южной Америки, где она была на прошлой неделе, артистке даже удалось сфотографироваться с ними. Итак, пока они ждут прогресса ночи, фанаты поют культовые песни артиста, такие как The Climb и 7 Things.

Бренди и Тиш уже отреагировали на прием колумбийских фанатов. В Instagram они опубликовали видео, входящие в отель, и их слышат, как запотевали окна людьми на крыше автомобиля. Они сказали, что энтузиазм болельщиков был невероятным.

Майли Сайрус, одна из королев поп-рока, находится в Колумбии в рамках Attention Tour. Ранее певица выступала в Lollapalooza в Аргентине 18 марта и в Lollapalooza в Чили 19 марта. Очередь колумбийцев увидеть художника будет в понедельник, 21 марта, на Movistar Arena.

Концерт Майли в Колумбии был распродан за считанные часы. Билетная касса, где можно увидеть художника в Боготе, поступила в продажу в ноябре прошлого года, и цены варьировались от 129 000 до 429 000 песо, в зависимости от местоположения. Наибольшую вместимость занимает пространство последователей, которые покупают ларьки, поскольку ожидается, что будет заполнено 2700 стульев.

В ноябре 2020 года Майли выпустила «Plastic Hearts», свой седьмой альбом, которым она удивила, сотрудничая с Дуа Липой, артисткой, которая также подтвердила концерт в Колумбии в прошлом году. Майли поделилась изображением продюсера Парамо о концерте в историях в своем Instagram-аккаунте. «Plastic Hearts», по словам организатора мероприятия, представляет собой альбом, который «исследует рок в различных формах (глэм, поп, нью-вейв)».

Следует отметить, что Майли уже была в Колумбии в стране в 2011 году со своим туром Gypsy Heart. В то время певица также останавливалась в Casa Medina и выступала в старом Колизее Эль-Кампин, ныне известном как Movistar Arena.

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