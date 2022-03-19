Миллионеры достигли исторической полосы после победы над Онсе Калдасом

Команда, возглавляемая Альберто Гамеро, получает одну из лучших серий за последние годы. Недавно синие выиграли со счетом 1:0 против Онсе Кальдаса де Манисалеса в матче одиннадцатого раунда местного турнира. Компромисс состоялся на стадионе Эль-Кампин, и после 62 минут игры Даниэль Руис с пенальти забил гол, с которым победили послы.

Вокруг этого матча было довольно много ожиданий, особенно после поражения альбиазула от Флуминенсе из-за квалификации в групповой этап Кубка Либертадорес. Амбассадоры возглавляют турнир и не могут позволить себе терять очки. Atlético Nacional внимательно следит за ними, расположившись на втором месте в таблице. Игра не была особенно привлекательной, и у обеих команд было мало вариантов. Однако больше всего доминировала синяя команда, хотя в нескольких пассажах победили белые и взяли верх.

В первой части встречи Миллонариос представил трудности в создании игры. Отсутствие Дэвида Сильвы было печально известным. Затем они выбрали стрельбу на среднюю дистанцию. Именно Эдуардо Соса и Ларри Васкес первыми попробовали со стороны. В обоих случаях вратарь Херардо Ортис из соперника отреагировал правильно.

Начиная с 15 минут, Once Caldas поселился. Они дважды создавали опасность с очень похожими пьесами. Окантовать полосу, вернуться назад и закончить. Цели Мендеса Гарсии и Марселино Карреасо не соответствовали, к счастью для жителей столицы. Через 30 минут и с тех пор была небольшая игра. Судья плохо справлялся с матчем в первом тайме.

Во втором тайме из-за недостаточной мобильности нападающего Диего Эрасо из спорного выступления заменил Хадер Валенсия. Миллионерам удалось преодолеть сопротивление команды Манисалеса только через 60 минут. В этот момент Руис, 10-й номер домашней команды, получает мяч внутри зоны, зацепит внутрь и сбивается соперником. Судья указал на максимальный штраф, и, хотя было очевидно, VAR подтвердил его. Это те же 10 человек, которые казнили тюрьму. Левша до середины ворот и ворот.

Тренер белой команды Диего Корредор сразу же бросился с изменениями. Роберт Мехия и Хуан Дэвид Родригес вошли. Тем не менее, Миллос продолжал доминировать. На 70-й минуте Андреса Линаса и Андреса Мурильо пришлось заменить. У обоих игроков проявились физические недомогания. Селис вышла через несколько минут. Хосе Куэну стал центральным защитником, Рикардо Росалес стал вингером, а Эдгар Герра опередил группу.

На 81-й минуте еще один вариант для Миллионеров почти закончился вынесением приговора в матче. Соса начал контратаку, которая открылась в левом секторе с Руиса, который тонким прикосновением включил Валенсию и едва достиг второго гола. Нападающий финишировал без точности. Вскоре после очень хорошо выполненного прострела слева Васкес бьет головой, и мяч уходит через ворота.

В течение последних десяти минут начала свое шоу «синяя десятка». Серия гамбетов, фильтрованных пропусков и частот владения узко приводит к падению Эль-Кампина. На 89-й минуте юноша придумывает фантастическую игру для левого сектора и выпускает 30-метровый выстрел левой рукой, который врезается в клюшку. Шокированный крик гола для болельщиков. Судья свистит конец матча, а Миллос получает 3 очка.

Мало того, что это была победа, послы остаются лидерами чемпионата с 26 очками, продлевая серию своих непобежденных голов и более прямые победы. У них самая непобежденная долина из 20 клубов в первом дивизионе Колумбии, и они являются лучшей гостевой командой на всем турнире. Кроме того, с этой победой они зафиксировали новый рекорд в истории клуба, наибольшее количество побед подряд на данный момент в коротких турнирах, которым уже 20 лет. Блюз уже одержал семь побед подряд против Униона Магдалены, Депортиво Кали, Агиласа Дорадаса, Ягуареса, Кортулуа, Индепендьенте Санта-Фе и, теперь, Онсе Калдаса.

Задача команды в ближайшие годы состоит в том, чтобы сохранить эту хорошую серию и обеспечить свой рейтинг. Следующим соперником станет Deportivo Independiente Medellín, одна из лучших команд текущего турнира, а матч состоится 23 марта в 20:15 на стадионе Атанасио Жирардот.





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