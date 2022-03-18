Вири Риос: ученые делятся исследованиями о расизме и тундене

Имя журналистки Вири Риос стало трендом в социальных сетях, потому что она поделилась расследованием цвета кожи политических кандидатов в Мексике.

Из-за этой информации пользователи создали #ViriRacista, потому что они заверили, что информация, предоставленная коллегой-профессором Гарвардского университета, не является «трансцендентной» для избирательного процесса, поскольку она была связана только с предполагаемым поиском голосов.

Около полудня Вири Риос опубликовал изображение, сделанное Раймундо Кампосом, исследователем из Коллегии Мехико, на котором вы можете увидеть различные политические партии и оттенки кожи их кандидатов на различные федеральные, штатные и муниципальные должности.

«Это оттенки кожи кандидатов от каждой партии. Те, что из #Morena, не самые сладкие. Те, что были из #PRIAN, нетипично белые. Следите за замечательным @rmcamposvazquez для дополнительных исследований по этой теме!» , написала журналистка в своем аккаунте в Twitter.

Это был твит о расизме со стороны пользователей (Фото: Twitter/Viri_Rios)

Однако эта информация не осталась незамеченной пользователями сети, которые спустя несколько часов начали дискуссию о расизме и заверили, что графика не актуальна, потому что, как они упомянули, тон кожи не имеет значения, поскольку этот дискурс только привел к еще большему расколу в мексиканском обществе.

«Мне кажется, это упражнение, которое вместо того, чтобы способствовать лучшему взаимопониманию среди мексиканцев, независимо от цвета их кожи, оно вызывает негодование и насилие. Именно в общественном достоянии те, у кого преимущественно белая кожа в Mx, имеют самый высокий уровень», - поделился пользователь, идентифицированный как @akibsiM.

«Такие аргументы, как цвет кожи, религия или пол, настолько же глупы, сколь и дискриминационны. Когда нейроны не дают больше, появляется обида и цвет лица человека», - написал пользователь сети по имени @Alejandralrago2

Тот, кто также отказался от исследования цвета кожи кандидатов, был ютубер Chumel Torres, который сказал в своем аккаунте в Twitter: «Спасибо за ваше исследование, которое помогает моим матерям».

Чумел Торрес также присоединился к критике (Фото: Twitter/Chumeltorres)

Некоторые другие люди подчеркнули, что Вири Риос живет «в комплексе» своим тоном кожи и социальными условиями, которым способствует дискриминация, которой несколько человек из-за своего цвета лица страдают каждый день из-за интернализированного расизма среди мексиканцев.

По этой причине они напали на академику за то, что она «наложила фильтры» на ее фотографии, что заставило ее чувствовать себя «менее неполноценной», так как они давали ей другой образ, чем реальность.

В ответ на все реакции Риос ответил твитом, в котором сказал, что в COLMEX есть программа исследований, конкретно посвященных цвету кожи, поскольку это важный вопрос для выявления расизма, который существует у мексиканцев

Некоторые пользователи назвали ее также профессором Гарвардского университета «самосознательной» (Фото: Mike Blake/Reuters)

«А ты как думаешь? Что в @elcolmex есть целая программа исследований цвета кожи!! Почему? Потому что это важно. Потому что он настолько расистский, что цвет кожи влияет на уровень дохода, тип работы и даже на победу на выборах. Здесь —> http://colordepiel.colmex.mx»

Во втором сообщении он ретвитнул комментарий Раймундо Кампоса, который сообщил, что изучение цвета кожи среди кандидатов от разных политических партий важно для определения того, существует ли дискриминация при их избрании и создания чувства представительности среди избирателей.

«Изучение тона кожи политиков важно. Как и в компании, важно изучить, дискриминируют ли партии потенциальных кандидатов; и 2. Чувство представленности является фундаментальным в демократии, и одной из переменных среди многих является тон кожи», - сказал он.

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