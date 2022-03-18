Конституционный суд утвердил цифру военной помощи в протестах

Палата полного состава Конституционного суда одобрила военную помощь в качестве правового инструмента, который может использоваться в случаях нарушения общественного порядка, таких как протесты. Эта цифра закреплена в статье 170 Полицейского кодекса и была введена правительством Ивана Дуке в прошлом году в контексте демонстраций национальной забастовки.

Дебаты в Пленарной палате стали результатом иска, поданного Колумбийской комиссией юристов (CCJ), в котором они заверили, что правила нарушают восемь статей Политической конституции. CCJ пояснил, что военная помощь предоставляет полномочия, аналогичные полномочиям президента в условиях чрезвычайного положения, поэтому они указали, что ее следовало рассматривать как статутный закон, который регулирует такие ситуации.

«Если не будут установлены четкие и конкретные параметры толкования и использования концепции военной помощи, конституционная модель организации сил безопасности будет нарушена, а осуществление права на собрания, публичные демонстрации и протесты будет поставлено под угрозу», документ заявки прочитан.

Еще один аргумент, выдвинутый CCJ, заключался в том, что Конгресс Республики «нарушил законодательный резерв в отношении основных прав». По мнению Совета, военная помощь может использоваться для решения вопросов, связанных с осуществлением права на собрания, демонстрации и протесты. Он также указал, что вооруженные силы возьмут на себя функции, которые входят в компетенцию Национальной полиции.

Несмотря на поданный иск, в презентации в этот четверг судьи проанализировали жалобу и поддержали постановление 6 против 2. Таким образом, национальное правительство сможет использовать военную помощь в случае серьезного нарушения безопасности и сосуществования, перед лицом неминуемого риска или опасности, или столкнуться с чрезвычайной ситуацией или общественным бедствием.

Со своей стороны, президент заверил суд, что во время общенациональной забастовки эта мера была необходима. Она возникла, «когда во время осуществления права на публичные и мирные демонстрации происходят акты насилия такого высокого уровня, что они нарушают все права и свободы граждан», утверждал президент.

Ответ Государственного совета

Важно отметить, что в июле прошлого года Государственный совет приостановил действие указа 575 от 2021 года, которым правительство Ивана Дуке приняло меры по восстановлению общественного порядка, включая использование Вооруженных сил. Однако в ноябре того же года высокий суд отменил приговор.

После того как Государственный совет принял опекунство, предоставленное гражданами Кали, которые чувствовали себя под угрозой осуществления своего права на социальный протест, на жизнь и личную неприкосновенность, на надлежащее судебное разбирательство и не подвергаться насильственному исчезновению, Национальное агентство правовой защиты штата оспорило это решение.

Президент Дуке отметил, что они оспаривают это решение, «потому что декрет касается не военной помощи, а развития конституционной роли, которую президент Республики должен поручить губернаторам и мэрам управлять общественным порядком».

Именно судья Сандра Лиссет Ибарра, советник докладчика, наконец, объявила иск об опеке, возбужденный демонстрантами против декрета, неприемлемым, оставив приостановление военной помощи без юридических оснований. Таким образом, решением Государственного совета и Конституционного суда это средство правовой защиты было одобрено в протестах, которые может представить страна.

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