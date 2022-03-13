Напряженность между Альберто Фернандесом и Кристиной достигла политического предела после серьезных инцидентов перед Конгрессом

Argentina's President Alberto Fernandez speaks next to Vice President Cristina Fernandez de Kirchner at the opening session of the legislative term for 2022 at the National Congress in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Juan Ignacio Roncoroni/Pool via REUTERS

Политические отношения между Альберто Фернандесом и Кристиной Фернандес уже являются институциональной фикцией. Разрыв между главой государства и вице-президентом был, наконец, очевиден во время серьезных инцидентов, произошедших во время парламентских дебатов по соглашению с Международным валютным фондом (МВФ).

В тот день, в четверг днем, фашистская группа набросилась на офисы CFK в верхней палате во время встречи с депутатом Максимо Киршнером и сенаторами Оскаром Паррилли и Анабель Фернандес Сагасти. Неожиданная политическая агрессия в виде непрерывного камня разбила окна офиса и подвергла риску вице-президента и национальных законодателей.

Альберто Фернандес узнал об очень серьезной ситуации и написал два чата через WhatsApp: один был адресован Кристине, а другой - ее личному секретарю Мариано Кабралу. Он был предоставлен в распоряжение.

Ему никто не ответил, даже несмотря на то, что двое были в сети.

Президент ждал разумное количество времени, глядя в свой WhatsApp, а затем ответил на свои сообщения. На этот раз он использовал Telegram - более безопасную и зашифрованную сеть сообщений - чтобы настаивать на своей предрасположенности к фашистским атакам против CFK, Максимо Киршнера, Фернандеса Сагасти и Паррилли.

Ответа не последовало. Даже от министра Кабрала.

Окно отправки CFK после камней во время марша против МВФ (Николас Стулберг)

Метод общения Альберто Фернандеса с Кристиной прост. У президента есть «Доктор» в своем WhatsApp, и оттуда он беседует, чтобы открыть диалог со своим вице-президентом. CFK может ответить таким образом или поговорить напрямую по мобильному телефону.

Вот уже несколько недель глава государства и «Доктор» не общаются в чате и не разговаривают в WhatsApp или Telegram. Между ними царит сильное молчание, которое усугубилось инцидентами в четверг перед Конгрессом.

Отсутствие ответа из офиса Кристины не обескуражило президента. Альберто Фернандес приказал Анибалу Фернандесу, министру безопасности, позаботиться об обстоятельствах. Министр узнал, что ЦФК отозвал федеральную полицию в форме, действующую в верхней палате, и что она отказалась использовать грузовики-гидранты для выселения фашистской банды, действовавшей перед парламентской эспланадой.

Анибал Фернандес прокомментировал неожиданные события главе государства, а Альберто Фернандес попросил министра гарантировать - как он мог - безопасность вице-президента. Через 15 минут федеральные гражданские войска прибыли в Сенат, и была налажена оперативная репрессивная координация с городской полицией.

В то время как CFK записывал закадровый голос видео, показывающего результаты фашистского нападения на его офис, Анибал Фернандес развернул механизм безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на офисы вице-президента в верхней палате.

Альберто Фернандес и Кристина Фернандес де Киршнер во время открытия Законодательного собрания

Альберто Фернандес и CFK были озабочены сохранением форм на камнях в Конгрессе. Но политическая фантастика закончилась, когда вице-президент проигнорировал ответы на послания президента.

Кристина уже преодолела дистанцию, перечитав соглашение, заключенное с МВФ, и ратифицировала свой внутренний разрыв, когда узнала о переговорах, которые глава Палаты депутатов Серхио Масса вел с «Хунтосом за перемены».

Масса следовала прямым указаниям Альберто Фернандеса добиться значительного большинства голосов в пользу соглашения с Фондом, несмотря на давление со стороны Максимо Киршнера и Ла Кампора, которые делали ставку на дефолт, чтобы заставить политические изменения в Casa Rosada .

Максимо Киршнер, Ла Кампора и КФК потерпели поражение в результате решительного политического решения 202 депутатов. Вице-президент и ее епископы собрали всего 35 голосов - между негативами и воздержавшимися - и то же соотношение силы, скорее всего, повторится в Сенате: 55 голосов ожидается в «за», и только 10 - против правящей партии.

Даже владелец квартала, Хосе Майянс, не будет рядом с Паррилли.

Бескомпромиссная позиция Кристины перед МВФ, ее публичное молчание в отношении Альберто Фернандеса, падение Ла Кампора в депутаты и возможное поражение жесткого кирхнеризма в верхней палате ускорили времена новой политической битвы в правительстве.

«Кристина пока не объяснила, почему она против соглашения с МВФ», - прокомментировал Альберто Фернандес в Olivos. И он закончил: «Пришло время им устроиться».

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