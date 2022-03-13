Напряженность между Альберто Фернандесом и Кристиной достигла политического предела после серьезных инцидентов перед Конгрессом

Политические отношения между Альберто Фернандесом и Кристиной Фернандес уже являются институциональной фикцией. Разрыв между главой государства и вице-президентом был, наконец, очевиден во время серьезных инцидентов, произошедших во время парламентских дебатов по соглашению с Международным валютным фондом (МВФ).
В тот день, в четверг днем, фашистская группа набросилась на офисы CFK в верхней палате во время встречи с депутатом Максимо Киршнером и сенаторами Оскаром Паррилли и Анабель Фернандес Сагасти. Неожиданная политическая агрессия в виде непрерывного камня разбила окна офиса и подвергла риску вице-президента и национальных законодателей.
Альберто Фернандес узнал об очень серьезной ситуации и написал два чата через WhatsApp: один был адресован Кристине, а другой - ее личному секретарю Мариано Кабралу. Он был предоставлен в распоряжение.
Ему никто не ответил, даже несмотря на то, что двое были в сети.
Президент ждал разумное количество времени, глядя в свой WhatsApp, а затем ответил на свои сообщения. На этот раз он использовал Telegram - более безопасную и зашифрованную сеть сообщений - чтобы настаивать на своей предрасположенности к фашистским атакам против CFK, Максимо Киршнера, Фернандеса Сагасти и Паррилли.
Ответа не последовало. Даже от министра Кабрала.
Метод общения Альберто Фернандеса с Кристиной прост. У президента есть «Доктор» в своем WhatsApp, и оттуда он беседует, чтобы открыть диалог со своим вице-президентом. CFK может ответить таким образом или поговорить напрямую по мобильному телефону.
Вот уже несколько недель глава государства и «Доктор» не общаются в чате и не разговаривают в WhatsApp или Telegram. Между ними царит сильное молчание, которое усугубилось инцидентами в четверг перед Конгрессом.
Отсутствие ответа из офиса Кристины не обескуражило президента. Альберто Фернандес приказал Анибалу Фернандесу, министру безопасности, позаботиться об обстоятельствах. Министр узнал, что ЦФК отозвал федеральную полицию в форме, действующую в верхней палате, и что она отказалась использовать грузовики-гидранты для выселения фашистской банды, действовавшей перед парламентской эспланадой.
Анибал Фернандес прокомментировал неожиданные события главе государства, а Альберто Фернандес попросил министра гарантировать - как он мог - безопасность вице-президента. Через 15 минут федеральные гражданские войска прибыли в Сенат, и была налажена оперативная репрессивная координация с городской полицией.
В то время как CFK записывал закадровый голос видео, показывающего результаты фашистского нападения на его офис, Анибал Фернандес развернул механизм безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на офисы вице-президента в верхней палате.
Альберто Фернандес и CFK были озабочены сохранением форм на камнях в Конгрессе. Но политическая фантастика закончилась, когда вице-президент проигнорировал ответы на послания президента.
Кристина уже преодолела дистанцию, перечитав соглашение, заключенное с МВФ, и ратифицировала свой внутренний разрыв, когда узнала о переговорах, которые глава Палаты депутатов Серхио Масса вел с «Хунтосом за перемены».
Масса следовала прямым указаниям Альберто Фернандеса добиться значительного большинства голосов в пользу соглашения с Фондом, несмотря на давление со стороны Максимо Киршнера и Ла Кампора, которые делали ставку на дефолт, чтобы заставить политические изменения в Casa Rosada.
Максимо Киршнер, Ла Кампора и КФК потерпели поражение в результате решительного политического решения 202 депутатов. Вице-президент и ее епископы собрали всего 35 голосов - между негативами и воздержавшимися - и то же соотношение силы, скорее всего, повторится в Сенате: 55 голосов ожидается в «за», и только 10 - против правящей партии.
Даже владелец квартала, Хосе Майянс, не будет рядом с Паррилли.
Бескомпромиссная позиция Кристины перед МВФ, ее публичное молчание в отношении Альберто Фернандеса, падение Ла Кампора в депутаты и возможное поражение жесткого кирхнеризма в верхней палате ускорили времена новой политической битвы в правительстве.
«Кристина пока не объяснила, почему она против соглашения с МВФ», - прокомментировал Альберто Фернандес в Olivos. И он закончил: «Пришло время им устроиться».
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