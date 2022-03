Бесконечный угон колумбийского самолета двумя парагвайскими футболистами, который закончился в Буэнос-Айресе необычным финалом

Самый продолжительный и впечатляющий угон авиации Латинской Америки произошел в 1973 году. Угнанный самолет с более чем 80 людьми путешествовал и приземлился в нескольких местах Южной Америки. Хотя похитители утверждали, что они партизаны, на самом деле это были два парагвайских футболиста, которые безуспешно играли в чемпионате Эквадора. Это его история.

Самолет HK-1274 Медельинского аэронавигационного общества, известный как SAM, взлетел в среду, 30 мая 1973 года, из Боготы. Его первая остановка была в Кали. Затем самолет сделал еще одну остановку в Перейре, где сели новые пассажиры. Всего их было 84. Все было тихо, пока самолет не взлетел.

Двое из пассажиров, которые сели в Перейру и сидели в предпоследнем ряду самолета, носили капюшоны, с грохотом стояли, бежали по коридору и вытащили две пушки. Один из них выстрелил в воздух и с детонацией крикнул: «Это похищение».

Пока в пассажирском отсеке ощущалась паника, в салоне проигнорировали то, что назревало снаружи. Внутри капитан Хорхе Лусена просвистел мелодию, когда один из похитителей ворвался в кабину и целился прямо в голову, орудуя огнестрельным оружием. Тут же вошел второй похититель, самый низкий, который руководил преступной операцией.

Главный похититель повторил: «Это похищение». Люцерн сразу же попросил его изложить свои требования, и похититель сказал только одно слово: «Аруба». Но Лусена снова, теперь со скептицизмом, спросила: «На Кубу?». «Нет, Аруба», — ответил аэропират.

Массимо Ди Рикко, независимый исследователь, изучавший воздушное пиратство в Латинской Америке и автор книги «The Damned of the Air. The Journey to the Utopia of Caribbean Airpirates», опубликованной в Колумбии в 2020 году, сообщил Radio Ambulante, что Лусена считает, что пунктом назначения угонщиков может быть Куба, потому что с 1967 года по меньшей мере тридцать колумбийских самолетов и еще 59 в Латинской Америке были угнаны с целью путешествие на Кубу. «Раньше похитители были сторонниками революции или людьми, которые хотели покинуть свои страны, представляя себе лучшую жизнь там... Угон самолета в Латинской Америке был безумным планом, без сомнения, но выполнимым», — сказал Ди Рикко в одном из эпизодов подкаста NPR.

В начале 1970-х годов безопасность в аэропортах была минимальной. В настоящее время не было ни сканеров, ни детекторов для проверки того, какие элементы попадают пассажиры в самолет. Чтобы войти на корабль, достаточно было иметь билет. Поэтому было легко загрузить оружие или другие устройства, которые сегодня запрещены.

Новости о побеге заложников самолета HK-1274 Медельинского аэронавигационного общества

Аруба находилась более чем в тысяче километров от Перейры. Капитан Лусена сообщил из самолета, что они были угнаны и что им нужно топливо. Чтобы перезарядить самолет, они приземлились в Медельине. Прошло 45 минут, но самолет еще не был готов к вылету на Арубу. Аэропираты нервничали и угрожали пилоту взлететь. «Ни секунды больше», — сказал один из похитителей, и капитану Лусене пришлось вылететь на Арубу, сделав несколько жестов из кабины, чтобы наземные работники перекрыли подачу топлива.

Когда они бродили по небу, чтобы добраться до Арубы, похитители объявили о своих требованиях, потребовали 200 000 долларов, а их товарищей по политическим заключенным освободить из тюрьмы в департаменте Сантандер, Колумбия. Пираты заявили, что они являются членами Армии национального освобождения.

Они прибыли на Арубу в пять часов дня в тот день. Все думали, что там будут вести переговоры и на этом похищение закончится, но это не так. Переговорщик SAM предлагал только 20 000 долларов США, а не четверть от того, что требовали угонщики. Помимо переговоров, возникли и другие проблемы. Местные власти Арубы не хотели, чтобы захваченный самолет оставался на месте надолго, потому что аэропорт не сможет функционировать, пока там находятся угонщики.

Поскольку переговоры не увенчались успехом, а колумбийские власти не дали никакого решения, самолет оставался закрытым на Арубе. Там не было кондиционера, и пассажиры пережили сильную жару, помимо запахов, исходящих из ванной комнаты. Не было ни воды, ни еды.

Через десять часов после похищения. В полночь колумбийское правительство проигнорировало этот вопрос. В заявлении они сообщили, что не будут вести переговоры с похитителями и что в Колумбии нет политических заключенных. Судьба пассажиров и экипажа оказалась в руках SAM.

Напряженность росла, и воздушные пираты твердо выполняли свои просьбы, если они не выполняли их. Они были готовы умереть.

Было четыре утра, и они все еще были на Арубе. Похититель велел капитану Лусене взлететь, но он не сказал ему пункт назначения. Когда они находились в воздухе, авиапират сказал, что они отправятся в Лиму, Перу. Лусена беспокоилась, что поездка займет более четырех часов и потребует новых дозаправок.

Капитан объяснил угонщикам, что самолету нужно масло, чтобы во время путешествия не возникало проблем или несчастных случаев. Лусена выяснила, могут ли они приземлиться в Гуаякиле, Эквадор, для обслуживания судна, но им не удалось добраться до прибрежного города. Ближайший аэропорт был Аруба, поэтому они вернулись.

С начала угона прошло почти двадцать часов, и самолет прибыл на Арубу во второй раз. Это было утро четверга.

Среди пассажиров была группа велосипедистов, которые собирались участвовать в гонках RCN Classic. Один из них подошел к похитителю и попросил его освободить, чтобы не упустить эту возможность. Похититель согласился.

В десять часов утра этого дня похитители отпустили велосипедистов и еще одну группу пассажиров. Все это было очень редко, кроме акцента аэропиратов. Помимо сопереживания спортсменам и дружеского разговора с ними о спортивных прогнозах, акцент похитителей был не колумбийским. Некоторые считали, что он аргентинец или парагваец, но не тот, кто принадлежал к Национально-освободительной армии.

После этого освобождения угонщик попросил, чтобы следующий самолет, прибывший на Арубу из Колумбии, принес им газеты, но капитан Лусена не выполнил приказ. Узнав об этом, похититель впал в гнев.

Генеральный секретарь и юрист авиакомпании также прибыли на Арубу другим рейсом. Они хотели лично договориться с похитителями, но предотвратили это. «Пусть никто из них не приближается, потому что, капитан, я убиваю их, потому что я убиваю их», — пригрозил один из них. Аэропираты разрешили бортпроводнику выйти из самолета, чтобы принести еду и воду пассажирам, оставшимся заложниками. После этого они снова заказали взлет в Центральную Америку.

Буквально за несколько минут до этого, когда хозяйка подняла еду, группа пассажиров организовала план бегства. Когда заработали двигатели и самолет начал движение, инженер открыл одну из аварийных дверей, и несколько человек выскочили из него. Высота составляла не менее пяти метров. Некоторые из тех, кто сбежал, получили ранения, но никто серьезно не пострадал.

Корабль продолжил свой путь среди хаоса, вызвавшего бегство заложников. Определенный пункт назначения не был, и они летали над Панамой, Коста-Рикой и Сальвадором, но им не разрешалось приземляться ни в одном аэропорту. Поэтому они вернулись в третий раз на Арубу.

Чтобы приземлиться на Арубе, местные власти выдвинули одно условие: угонщики должны были разрешить освобождение экипажа. Капитан и его команда устали, не ели больше суток и находились под большим давлением, продолжать летать было опасно. Чтобы угонщики приняли их, авиакомпания предложила, чтобы новый пилот передал им портфель, содержащий 50 000 долларов. Похитители согласились, и появился новый экипаж.

В четверг была полночь, и 32 часа похищения уже прошли. Заложников стало меньше, и правительство Колумбии не согласилось вести переговоры с авиапиратами. Похитители выдвинули ультиматум: если они не получат свои деньги до одиннадцати утра следующего дня, будут последствия.

Имея в руках часть денег и после 38 часов угона, авиапираты приказали новому капитану взлететь. Это было ранним утром пятницы, 1 июня 1973 года.

Новый пункт назначения находился на юге континента. Путешествие было долгим, поэтому они остановились в Гуаякиле, Эквадор. Когда они приземлились, похитители потребовали топливо, еду и газеты. Новый капитан, Хьюго Молина, выполнил приказ. Похитители увидели в прессе, что они уже известны на всем континенте.

Спустя почти час после прибытия в Гуаякиль они снова взлетели. Новым пунктом назначения стала Антофагаста на севере Чили. Они снова остановились, на этот раз в Лиме. Там бортпроводники убрали самолет, а угонщики освободили 14 из 23 оставшихся пассажиров.

Они снова взлетели, но пункт назначения был другим. Похитители хотели добраться до Мендосы, Аргентина. Когда они прибыли, самолет не выключил двигатели и в течение двух часов прочесывал взлетно-посадочную полосу. Там они освободили оставшихся пассажиров.

Это было в пятницу вечером, и после 55 часов похищения они снова вылетели, на этот раз без пассажиров. Экипаж и самолет были захвачены. Капитан объявил Буэнос-Айрес пунктом назначения.

Это было последнее сообщение, которое было записано. Самолет взлетел около 21:00 и должен был прибыть около 23:00, но не прибыл. Прошло несколько часов, не зная о самолете, но около 3 часов утра самолет приземлился в аэропорту Эсейса, недалеко от Буэнос-Айреса.

Там самолет ждали пресса, полиция и даже военные. Как только они приземлились, офицеры вошли в самолет, чтобы поймать угонщиков, но их там не было. Остался только экипаж, который прошел путь от жертв до подозрений в пособничестве двум похитителям.

Капитан Молина сообщил властям, что до прибытия в Буэнос-Айрес самолет остановился в Ресистенсии и Асунсьоне. В обоих местах остановки были быстрыми и не превышали 10 минут. В обоих аэропортах угонщики обращались с запросами к диспетчерским вышкам, но самолет взлетел до того, как требования были удовлетворены.

У аэропиратов был план побега. Один из них выходил в Ресистенсии, а другой в Асунсьоне и брал бортпроводника. Чтобы защитить жизнь бортпроводников, капитан и его второй пилот дали слово похитителям хранить молчание, пока они не достигнут Буэнос-Айреса. Это защитит бортпроводников и даст похитителям время на побег. Похитители согласились и скрылись, приседая посреди темноты трасс и растерянности полиции. Когда собралась пресса того времени, капитан Молина объяснил, что « в отчаянии они сказали, что если попытаются задержать их, они убьют бортпроводников. Чтобы спасти их жизни, мы достигли джентльменского соглашения ».

Эусебио Борха и Франсиско Солано Лопес в футболке эквадорской команды Амбато в 1969 году.

Через пять дней после похищения стали известны личности авиапиратов — парагвайских футболистов Эусебио Борха и Франсиско Солано Лопеса. Акцент и предрасположенность к спорту выдали их, поскольку свидетели говорили, что у похитителей был особый акцент, который они даже пытались замаскировать.

В Перейре, где началось похищение, было сообщество парагвайских футболистов-иммигрантов, которые хотели интегрировать Депортиво Перейра. Община была известна как «парагвайская Перейра». Борха и Солано Лопес принадлежали к этому сообществу, и один из их коллег дал ключ к разгадке их личности.

Полиция смогла арестовать Солано Лопеса в Асунсьоне, который заявил, что не сожалеет. В своих заявлениях он сказал, что «я устал от голода и страданий и поэтому решил угнать самолет», и показал, что не входит в Национально-освободительную армию, что они не хотят освобождения политических заключенных и что они используют холостое оружие.

Хотя похищение было спланировано, Солано Лопес сказал, что они импровизировали последние судьбы. В первоначальном плане они, наконец, высадились в Эквадоре, но погода не позволила им выполнить запланированное.

Захват Франсиско Солано Лопеса

Солано Лопес и Борха знали Эквадор. За четыре года до похищения они были товарищами по команде Ambato America , клубе первого эквадорского футбольного дивизиона. Оба выступали за эту команду в качестве нападающих. У них даже были прозвища: «Торо» Солано и «Качо» Борха.

Когда рейтинг Америки был понижен, футболисты начали пополнять ряды второстепенных команд. Поэтому они решили искать удачу в Колумбии, но у них тоже ничего не получилось. После неудачи в футболе после короткого времени в чемпионате Эквадора и экономических трудностей они решили угнать самолет.

Через два года после захвата Солано Лопес был экстрадирован в Колумбию, чтобы отбыть пять лет тюрьмы. Неизвестно, в какой день он был освобожден, и считается, что он умер в Буэнос-Айресе.

С тех пор, как он сбежал в Ресистенсии, больше ничего не было слышно от Эусебио Борха. В Перейра-Парагуайя ходили слухи, что он находится на колумбийском острове, но его никогда не видели на публике. Спустя почти 50 лет после похищения его местонахождение неизвестно.

