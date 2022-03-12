«Packs de México», безнаказанность интернет-рынка сексуальной эксплуатации на юго-востоке Мексики

Порт-Клаудия Арриага/пограничный узел

На полуострове Юкатан работает «Packs de México», веб-сайт, на котором публикуется конфиденциальность тысяч взрослых женщин и несовершеннолетних. 151 жалоба на него была недостаточной для того, чтобы власти приняли меры. Прошло почти четыре года безнаказанности, и жизни жертв находятся под угрозой. Агрессия в виртуальном пространстве переросла в другое насилие.

Анабель живет в Кинтана-Роо, ей было 16 лет, когда они загрузили ее фотографии на портал. Годами одноклассники и знакомые в её общине домогались её. Она боялась выходить из дома, ее обидели и угрожали изнасиловать.

«Я трижды совершал самоубийство, люди говорили мне в деревне, это было издевательством для всех. Я не могла выбраться, меня заперли в доме почти два года, от дома до школы. Обвинение не оказало мне поддержки. Я сказал маме: «Мама больше не может этого выносить», — вспоминал он.

Эмми, родом из Юкатана и несколько раз меняла школу. Органы образования не защитили ее от издевательств, которым она подверглась в результате распространения ее изображений.

«Мне было 15 лет и я помню, что я должен был ходить в школу, а в школе все видели меня, оскорбляли, указывали на меня, говорили о моем теле; даже учителя и часть моей семьи; я чувствовал, что им стыдно, что я часть их семьи», - сказал он.

Есть только два из свидетельств более чем 5000 жертв, видео и фотографии которых можно сосчитать, зайдя на сайт.

Согласно данным, полученным через Национальную платформу прозрачности (PNT), из числа жалоб на портал между Юкатаном и Кинтана-Роо с 2018 по 2021 год была подана 151 жалоба, некоторые из которых были несовершеннолетними.

Кампече — единственная организация, генеральная прокуратура которой заверила, что никто не приблизился к осуждению интернет-портала.

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В интервью прокуратуры Кампече и Кинтана-Роо объяснили свои действия по расследованию веб-сайта. Эти усилия носят изолированный характер. Они не работают вместе, чтобы прояснить проблему, которая затрагивает весь полуостров Юкатан.

Глава прокуратуры Кампече Ренато Салес Эредиа заявил, что готов обратиться за помощью в Генеральную прокуратуру (FGR) ) и даже Национальной гвардии (GN). Эстела Ноэми Лабастида Родригес, заместитель прокурора по территориальному расследованию в Кинтана-Роо, сообщила, что они запросили вмешательство FGR.

Что касается Юкатана, штата с наибольшим количеством жалоб -136-, прокурор Хуан Мануэль Леон отказался говорить об этом. Хотя в феврале этого года, выступая перед Конгрессом штата, он прокомментировал, что они будут расследовать, есть ли какие-либо сотрудники киберполиции, связанные с пакетами Мексики. И он утверждал, что уже есть папки, привлеченные к ответственности за киберпреступления.





Их заявления противоречат информации, полученной через Национальную платформу прозрачности (НПП), где они ответили, что у них нет записей из одной судебной папки.

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Активист, который борется с цифровым насилием в Мексике и выступает за реформы, Олимпия Корал Мело назвала FGE Юкатана одним из самых закрытых в обеспечении прозрачности процесса правосудия для жертв. самих себя.

«Но, к сожалению, в прокуратуре, такой как прокуратура Юкатана, где, сколько бы мы ни отправляли сообщения на пресс-конференциях, сколько бы мы ни давали интервью, даже несмотря на то, что коллеги из Национального фронта женского общества отправили свои офисы, у нас не было прямого решения. или, по крайней мере, рабочий стол, где они могут сообщить нам о том, почему эта ситуация прекращается?

«Призыв состоит в том, чтобы знать, где блокируется доступ к правосудию, знать, кто его блокирует и почему он блокируется», - сказал он.

Еще одно замечание заключается в том, что в других штатах, когда сообщается о рынке сексуальной эксплуатации такого рода, в качестве меры защиты интимный контент заявителей немедленно загружается.

«Киберполиция в сотрудничестве с прокуратурой поддерживает эту меру защиты при загрузке контента, мы не знаем, делается ли это здесь», - заявила Олимпия Корал Мело.





Эмми Пуэрто была несовершеннолетней, когда они делились фотографиями. Я учился в средней школе, и столкнуться с этим было непросто. У него не было поддержки со стороны органов образования в своей школе. Она испытала неприятие некоторых друзей, родственников, даже, указывали на нее некоторые учителя.

Спустя годы, когда ей было 18, подруга молодого человека, с которым она встречалась, пригрозила отправить эти фотографии в Мексику.

Эмми, как и других жертв, пытались вымогать деньги у неизвестного пользователя Facebook. Он попросил у него денег в обмен на то, что он не загружал свои изображения в Packs. Он не согласился, потому что знал, что они все равно это сделают - они их продадут - и пошел в Генеральную прокуратуру (FGE), чтобы осудить.

«Я собираюсь заявить, и, по данным прокуратуры, это не было преступлением, потому что я дал согласие на отправку фотографий. Я не знала о законах, мне было 18. Я начала плакать. Мне было одиноко с прокурором, который был женщиной, и она заставляла меня чувствовать, что это моя вина, что они продали мои фотографии. Я попросила их, пожалуйста, впустить маму, они не впустили ее, потому что ей уже 18», - сказала молодая женщина.

«Женщина, которая отнеслась к моей жалобе в отчаянии и поговорила с другой женщиной, которая наблюдала за другими делами против Packs, потому что там было так много папок, и она сказала: «Нет, Эмми, перестань играть в жертву сейчас, потому что на самом деле это будет преследовать тебя всю жизнь», — сказал он.

Он страдал от цифрового насилия и издевательств, именно поэтому несколько раз менял школы. В одном из случаев, когда она воссоединилась со своим нападавшим, он попытался извиниться, но, поскольку она не согласилась, он снова начал насилие против нее.

В настоящее время Эмми, 21 год, возглавляет Национальный фронт женского общества на Юкатане. Она помогает другим женщинам, которые, как и она, становятся жертвами цифрового насилия. «Я приглашаю вас подвергнуть сомнению все, чему вас учили. Не бойтесь, это не ваша вина, мы никогда не виноваты. Это всегда вина агрессора и людей, которые разделяют», - сказал он.





В статье 243-бис 2 Уголовного кодекса штата Юкатан говорится, что лицо, раскрывающее вопросы, связанные с личной жизнью с целью причинения вреда, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. В подпунктах говорится, что любое лицо, которое скрывает технические средства для прослушивания, записи или воспроизведения межличностных действий в частном месте, подлежит наказанию. С 2018 по 2021 год в ФГЭ было зарегистрировано 8 случаев заболевания.

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Преступление против частной жизни, упомянутое в статье 243-бис 3 того же Кодекса, указывает, что любое лицо, которое с согласия другого лица получает «изображения, тексты или голосовые или аудиовизуальные записи эротического, сексуального или порнографического содержания этого лица и раскрывает, публикует, распространяет или показывать без вашего согласия с помощью телефонных сообщений, сообщений в социальных сетях, электронной почты или любых других средств». По этому преступлению было возбуждено 14 комплектов расследований.

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София позировала дважды, один раз в 16 и один раз в 17 лет, фотографу по имени Альберто Н. Она сделала это под принуждением, он заставил ее согласиться.

В 2019 году он узнал, что продал сеансы компании Packs в Мексике. Друзья и знакомые отправляли ему сообщения и звонили, чтобы сообщить. В тот день у него случился приступ тревоги, он впал в кризис.

«Помню, мне пришлось сказать родителям, чтобы они избегали вымогательства или чего-то подобного. И когда я сказал им, что в моем доме были проблемы, ссоры, они хотели вытащить меня из дома. С моими друзьями проблем не было, они были очень понятны», — пояснил он.

После разоблачения началось другое насилие. Относиться аффективно было трудно; мужчины видели в этом объект, «как будто я продал себя», упрекнул он.

В школе тоже было не то же самое, ему было трудно сосредоточиться и его оценки сильно упали. Через три года после сообщения, в январе 2021 года, была проведена операция по обыску дома фотографа, однако обвинения и причастности к судебному разбирательству ему не предъявили.

Как и Эмми, она пережила ревиктимизацию. София была подвергнута фотоопросам, и ей пришлось воссоздать снимки перед сотрудниками прокуратуры.

«Прокуратура бестактна. Когда меня фотографировали для сравнения, около десяти человек смотрели, как будто ничего не происходит, и мне нужно было снять одежду. Тот, кто меня фотографировал, был мужчиной, хотя врач, антрополог, а также адвокат оставались в это время», - вспоминал он.





Генеральная прокуратура Кампече (FGECAM) не имеет претензий к веб-сайту. Прокурор Ренато Салес Эредиа заверил, что ни одна женщина не обращалась к властям с просьбой изучить веб-сайт.

Другая возможность, как он пояснил, заключается в том, что сотрудники - до своей администрации - открыли подробные записи, что означает, что факт был зарегистрирован, но досье по расследованию возбуждено не было.

«В Кампече у нас нет конкретной жалобы, поэтому, как только у нас появятся какие-либо данные, мы примем меры по ней, но мы готовы поддержать усилия Юкатана, Кинтана-Роо, Табаско и всех штатов, где у нас есть непосредственное участие или донос по этому вопросу», - сказал прокурор.

От чего эта организация не освобождается, так это от цифрового насилия. В период с 2020 по 2021 год было подано 7 жалоб на преступление изнасилования сексуальной близости. 20 были косвенными действиями, и эта уверенность была достигнута благодаря информации, полученной путем прозрачности.

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Sales Heredia ожидала, что через три месяца она запустит прокуратуру, специализирующуюся на киберпреступности. И если они зарегистрируют какие-либо жалобы на Packs de México, они обратятся за поддержкой в Генеральную прокуратуру (FGR) и Национальную гвардию (GN).

Лично он считал, что Мексика должна подписать Будапештскую конвенцию о киберпреступности, которая направлена на преследование компьютерных и интернет-преступлений в целях гармонизации национальных законов, а также расширения сотрудничества между странами.

Фотографии Марицы находятся в каталоге на сайте, любой, кто подписался, может иметь доступ к ее конфиденциальности. На тех изображениях ей было 14 лет. Он не понимает, как можно заплатить, чтобы посмотреть фотографии девушки. Ему противно это вообразить.

«Как есть люди, которые вас потребляют, вы даже не одобряете это, и даже если вы одобряете это, это не должно быть потреблением, а тем более несовершеннолетними. Я слышала показания других женщин, которые пытались что-то сделать, чтобы попытаться остановить страницу и ничего не происходит», - сказала она.

Собираться с докладом непросто. Повторная виктимизация является одним из факторов, преобладающих при прохождении жертв через государственных обвинителей. По этой причине многие согласились с тем, что не хотят обращаться к властям. Большинство из них сердито сказали, что все равно никто ничего не делает.

«Известно и публично, что есть люди власти, которые защищают людей, стоящих за всем этим, и поэтому мы ничего не можем сделать», - сказала Марица.

«Потому что это должно быть так легко, чтобы можно было сообщать, и чтобы человек, который поделился моими фотографиями, был зачеркнут, но мои фотографии не будут удалены оттуда, независимо от того, как сильно я хочу что-то сделать, если только вы не сможете загрузить всю страницу, и хотя я знаю, что ее можно удалить, у них есть тысячи резервных копий, так что это все равно, что принять это и жить с этим», - пожалел он.





Марица рассказала, что веб-сайт пытается получить больше информации о женщинах, которых он нарушает, когда публикует свой интимный контент. Больше данных о жертвах приносит больше пользы тем, кто их отправляет. В день, когда были выложены ее фотографии, неизвестный пользователь Facebook попытался получить ее номер телефона.

Анабель было 15 лет, когда они поделились своими интимными фотографиями. Он никогда не думал, что фотографии изменят его жизнь, до такой степени, что трижды попытаются покончить жизнь самоубийством. Тусоваться с друзьями и быть счастливым, как любой подросток, перестали быть ее заботой. Вместо этого ему пришлось бороться, чтобы пережить цифровое насилие и его последствия.

Он живет в небольшом городке, расположенном в муниципалитете Хосе Мария и Морелос в Кинтана-Роо, где жители быстро узнали о его изображениях. Она знала, что происходит, потому что некоторые знакомые спрашивали ее об этом. В тот же день она столкнулась со своим бывшим парнем, и он заверил, что не делится ими, что, возможно, это его младший брат.

Неделю спустя дядя Анабель сообщил своей семье, что фотографии циркулируют в деревне. На следующий день ее мать подавала жалобу на детскую порнографию.

«Моя мать пошла подавать жалобу на детскую порнографию в агентство Морелос, они сказали ей, что, поскольку я несовершеннолетняя, цифрового насилия нет. Будучи несовершеннолетней, они оставили меня наедине с прокурором, когда этого не должно было быть, мама должна была остаться слушать», - пояснила она, что, как и другие женщины, столкнулась с системой без гендерной перспективы.

До того, как фотографии Анабель появились в Packs в Мексике, человек из деревни продал их за 100 песо тому, кто просил их. Жизнь подростка полностью изменилась, страх, горе и беспокойство стали частью ее повседневной жизни.

От стыда он перестал делить транспорт с некоторыми учителями, с которыми каждый день ездил в свою школу в Пето, Юкатан. Он заперся дома почти два года, просто выходя на занятия.

«Это было издевательством над людьми, я не мог выбраться, меня заперли из дома в школу почти два года. Я потерял поддержку родителей, они даже сказали мне, что это было предложение, даже моя семья разлучилась. Однако мама поняла, что мне нужна чья-то поддержка, потому что я была одна. Она ходила в обвинение каждый день, и ей сказали, что делать нечего, кроме как потому, что я виноват в отправке фотографий. Они вновь виктимизировали меня», - сказал он.

В 2019 году ему позвонили с вымогательством, предупредили, что если он не отправит больше фотографий, они загрузят его изображения в Packs in Mexico. Он не согласился. Они выполнили угрозу, а также разместили свои личные данные, включая номер мобильного телефона. В этот момент насилие в отношении Анабель усилилось. Двоюродный брат нападавшего учился в той же школе и угрожал изнасиловать ее.

«Он назвал меня проституткой, он сказал мне, что если он захочет, в той же школе он может схватить меня, чтобы я что-то со мной сделал, и я позвоню отцу, чтобы рассказать ему, что происходит. Моя мама болела раком и я не могла ей сказать, я не хотела, чтобы она расстроилась. Когда я ехал в автобусе с ним (двоюродным братом), он оскорблял меня и трогал мои гениталии».

Для Анабель в то время ее отец был ее сильной стороной. Он несколько раз спасал ее от нападений на автобус и, чтобы она не пострадала, начал каждый день забирать ее из школы.

Он скончался в прошлом году и его товарищи снова стали беспокоить его. «Они спросили меня, что я буду делать сейчас, когда моего отца нет, и начали издеваться над тем, что он умер», - сказала она со слезами на глазах.

Молодая женщина и ее мать были связаны с судебным процессом, на котором она распространяла свои фотографии. Кроме того, они подали еще одну жалобу на домогательства и, поскольку он был государственным служащим в муниципалитете Хосе Мария и Морелос, отстранили его от должности. Но против Packs из Мексики ничего не произошло.





В 2020 году Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо получила первую жалобу на портал Packs de México. Преступление цифрового насилия еще не определено в Уголовном кодексе этой организации. Он был оформлен, в соответствии с его характеристиками, с нарушением частной жизни.

Стоит отметить, что прокуратура Кинтана-Роо разделена на две области: южную и северную, которые находятся в муниципалитете Бенито-Хуарес и где сосредоточено наибольшее количество комплектов для расследования случаев цифрового насилия. Только у него есть прокурор, который специализируется на этом преступлении.

«После реформы было запущено 11 исследовательских наборов, связанных с этим веб-сайтом, из которых семь расположены на севере и четыре на юге. Хотя это правда, что каждая жалоба связана с веб-сайтом, это отдельные факты, каждый из которых представляет собой преступление и за каждое действие является санкцией», - добавила заместитель прокурора по территориальному расследованию Эстела Ноэми Лабастида Родригес

Заместители прокурора сообщили, что они уже обратились с просьбой о вмешательстве Генеральной прокуратуры (FGR) через отдел киберполиции. Он признал работу следственной полиции, принадлежащей к подразделению государственной разведки, но также признал, что этого недостаточно, чтобы закрыть «Пакеты Мексики».

Из сообщений о цифровых преступлениях, а не против веб-сайта, Лабастида Родригес заверила, что они уже привлекли к ответственности пять комплектов расследований и выполнили два ордера на арест агрессоров. Из трех штатов полуострова в Кинтана-Роо зарегистрировано наибольшее количество сообщений о цифровых преступлениях — 261.

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Анаи — женщина-полицейский, и она очень хорошо помнит дату, когда были загружены ее интимные фотографии, в тот день умер один из ее коллег. Она была показана на предполагаемой новостной странице в Facebook. Он попытался связаться с администраторами, чтобы попросить их загрузить свои изображения, но они заблокировали его.

Супружеской паре Анаи удалось найти их, и они сказали ему, что их взломали. Однако спустя несколько часов с ним связался человек по имени Роберто и признался, что продал фотографии этому СМИ. Он попросил его 2500 песо, чтобы вернуть свои инвестиции и не продолжать их распространять.

Они убедили его, что платеж будет произведен с помощью перевода. Дебетовая карта, на которую они внесли депозит, была на имя репортера из той же торговой точки, которая нарушила ее. С этими доказательствами он подал жалобу в Генеральную прокуратуру штата Кинтана-Роо.

«Мне плохо, потому что я не вижу, чтобы обвинение проявляло к нему интерес. Они не слушают меня, что я переживаю, они не знают, каково это. Как женщина-полицейский, я была заперта там с несколькими коллегами, которые наблюдают за вами, издеваются, домогаются меня и которые видят вас по-другому, которые говорят вам «если ваши видео там, это потому, что вы шлюха»; так они относятся ко мне на работе», - сказала она.

Портфолио Анаи не продвигалось до тех пор, пока в ноябре прошлого года не вмешался адвокат и активист, который до сих пор сопровождает ее в судебном процессе. В результате цифрового насилия, которое она пережила, она уволилась из корпорации, где работала, чтобы ее больше не преследовали коллеги.

Тереза вернулась в Кинтана-Роо после рождения второго ребёнка, так как мать помогала ей в послеродовой период. 17 января 2021 года женщина по имени Даниэла написала ей, что отец ее второй дочери и партнера был с ней романтически связан.

Она чувствовала себя обманутой и думала, что должна поддержать, так как оба стали жертвами лжи. Они согласились обменяться доказательствами своих отношений с одним и тем же мужчиной. Он случайно прислал несколько скриншотов своих интимных фотографий. Те же изображения, которые были выпущены позже.

«Они поместили четыре фотографии меня, две, где мое лицо, и я одета, и две, где меня нет, и они поместили это так, как будто у него (пользователя Facebook) были отношения со мной. Он пишет, что скучает по мне и другим грубостям. Они отметили меня и 50 человек, но поскольку моя стена уединилась и ничего не было видно, они отправили ее моей маме, братьям, бывшему партнеру, его жене и моей бывшей свекрови. Они даже загрузили его в группу продаж», - удивилась она.

27 января 2021 года Тереза подала жалобу в связи с преступлением цифрового насилия против виновного. В дополнение к этому ее бывший партнер и отец ее первой дочери воспользовались тем деликатным моментом, который она переживала, чтобы остаться с девочкой. Ни у кого из них не было опеки и попечительства над ребенком, они согласились жить вместе без судебного разбирательства.

«Даниэла начала плохо разговаривать с женой моего бывшего партнера, они присоединились, и мне стали приходить сообщения о том, что я хочу причинить вред отцу своей первой дочери, я сказал ей, что никогда этого не сделаю. Девочка всегда жила со мной, я никогда не отказывала ей, она проводит с ним Рождество, уезжает на неделю-две недели», - пожалела она.

Тереза обвинила отца дочери и бывшего партнера в похищении ребенка. Больше всего его задело то, что они использовали его интимные фотографии, чтобы настроить маленькую девочку против него. Он утверждал, что им не нужно было знакомить несовершеннолетнего с этим содержимым.

«Они прислали мне сообщения о том, что собираются уничтожить меня. Девочка очень холодная и отстраненная от меня. Я не видел ее с 31 июля до января, что было первоначальным слушанием. Они знают, что моя дочь - моя слабость, я боюсь, что теперь, когда я здесь делаю все, чтобы вернуть ее, они злятся на нее. Она была счастливой девочкой со спокойной жизнью и все изменилось», - заключила она.

Элизабет учительница и уйдет со своего места, потому что больше не подвергается преследованиям со стороны своих коллег, как мужчин, так и женщин. Бывший партнер обманул ее в романтические отношения до такой степени, что сказал ей, что он вдовец и что его жена мертва.

«Учителя передали фотографии группе, в социальную сеть при поддержке моего бывшего, потому что в тот момент, когда они поняли, что их брак закончится, они хотели высмеять меня и сделать так, чтобы я выглядела как проститутка. Он часто намекал мне на это, он сказал мне, что я одеваюсь как проститутка, потому что я носил броские платья, что я ношу очень преувеличенный макияж и всегда критиковал себя, именно в этот момент я полностью отдалился от него», - сказал он.

Мужчина поделился своими фотографиями с группой учителей, чтобы преследовать ее. Он считает, что его цель заключалась в том, чтобы она уволилась.

«Предположительно, это мои фотографии, которыми я поделилась со своим партнером, который был моим парнем, и из гнева, гнева и заговора с учителями они загрузили мои фотографии в группу. Я узнала, что мои фотографии распространяются из-за преследований и агрессии, которые я получил на улице. Я хочу сообщить о женщинах, которые передали мои фотографии без моего согласия», — повторил он.

По мнению преподавателя права и представителя коллектива Xtabay Collective и Сети жертв Кинтанарроэнсе Ариадны Сонг Ангуас, повторная виктимизация, которой подвергаются женщины, когда они обращаются в прокуратуру Кинтана-Роо, дает понять, что сотрудники прокуратуры Кинтана-Роо не прошли соответствующую подготовку.

Он сказал, что сотрудники прокурора считают, что только если что-то делится в Facebook, это цифровое насилие. Они также не следуют протоколу Национального уголовно-процессуального кодекса, учитывающему гендерные аспекты. Все вышеперечисленное допускает безнаказанность и, следовательно, коррупцию, так что цифровые агрессоры продолжают совершать преступления.

«У них нет компьютерных техников для проверки интернет-страниц и (таким образом) они действительно находят IP-адрес, электронную почту, имя пользователя Facebook, Instagram или Whatsapp, номера телефонов и они не отправляют сделки в телефонные компании для доступа к данным или даже выпискам со счетов, где жертвы цифрового насилия внесенные деньги не выставляются. Они их не расследуют», - взаимно обвинил он.

Из-за отсутствия интереса со стороны прокуратуры жертвы цифрового насилия постоянно подвергаются нападениям, насилию в виртуальном пространстве. Тем временем агрессоры остаются на свободе и безнаказанны.

«Они не оказывают вам немедленную психологическую и медицинскую помощь, даже советники жертв исполнительных комиссий по уходу за жертвами в каждом штате, не просят вас зарегистрироваться в качестве жертвы или не просят прокурора стать жертвой преступления цифрового насилия, из-за чего жертва чувствует себя одинокой, изолированной».

Что касается веб-сайта Packs в Мексике, Ariadne Song сообщила, что они сотрудничают с Национальным фронтом женского общества, основанным активисткой Олимпией Coral Melo, чтобы совершить «ночное сафари», где они обнаружили, что каждый месяц портал обновляет каталог, где тела жертв объективируются.

Он выразил сожаление, что, несмотря на сотни жалоб, киберполиция не подписала соглашение о сотрудничестве с другими цифровыми платформами для отслеживания IP (происхождения) страницы.

«Прокуроры или заместители прокурора, все прокуроры в Мексиканской Республике оправдываются тем, что они не принимают законы, а только обеспечивают их исполнение. Прокуроры по всей Мексике не имеют протокола для сообщения потерпевших. Многие из них не знают, что их фотографии находятся в Packs de México, и поэтому они не ссылаются на них в описании событий или не просят в качестве акта расследования исследовать профиль или ссылку на этой странице».

Когда его спросили, имеют ли они какие-либо прямые отношения или защиту с прокуратурой штата, Федеральной прокуратурой или киберполицией, один из администраторов Packs в Мексике сказал, что не может раскрыть это: «Я не могу дать вам много информации, потому что благодаря контактам мы можем сохранить некоторые вещи», в письме говорится, что ВОЗ ответила на ряд вопросов в форме интервью после отказа предоставить его в любой другой форме.

Они также не считают возможным, что найдут их, на самом деле он убежден, что в Мексике они не совершают преступления. «Имея место в другой стране, где наш бизнес не наказан, нет никаких проблем», - сказал он.

Это уменьшило ущерб, который она наносит тысячам женщин в бизнесе, где он должен удовлетворять потребности клиентов. Из того, как они получают материал, он пояснил, что большинство из них уже находятся в циркулирующих сетях и они просто идут «на рыбалку».

Команда, по словам администратора, состоит из пяти человек напрямую и трех удаленно, всего их восемь. Большинство из них проживают на Юкатане, а некоторые — на севере и в центре страны.

Количество подписчиков, которые они поддерживают, составляет в среднем 4 тысячи 500, то есть заработок, взимающий членство в 150 песо в месяц, составляет 675 тысяч песо, может быть больше. Он пояснил, что количество людей, которые подписываются, варьируется, понемногу растет, никогда не снижается.

Для сбора денег с членства они используют различные дебетовые карты, которые постоянно меняются. Владельцы счетов могут не знать, что их данные используются для совершения преступлений.

«Некоторые официальные документы получены из одной и той же системы, либо от INE, либо от банков, поскольку мы имеем право входить в их системы и получать их, некоторые счета получают, покупая их у владельцев, и они не заботятся об их использовании или назначении», - описал он в почте.

В этот момент, в 2021 году, во время разработки этого исследования, женщина из муниципалитета Текакс, Юкатан, обнаружила, что на ее имя была карточка, которая использовалась Packs в Мексике. Он пошел подавать свою жалобу в Генеральную прокуратуру (FGE) и, опасаясь репрессий, попросил сохранить анонимность.

Число женщин, включая несовершеннолетних, которых эксплуатируют на этом веб-сайте, составляет 1700 в Интернете и более 5000, но не растет. «Мы получаем от 3 до 5 в день, обычно нас отправляют из Юкатана, Кампече, Кинтана-Роо, Веракруса и Чьяпаса.

Он упомянул, что ему не известно об ответственности за эксплуатацию несовершеннолетних. Тем не менее, по его словам, может быть возможность скачать этот контент, если они его проверят.

«Мы этого не знаем, так как это трудно узнать без официального документа, так как девочки сегодня очень развиты, однако, когда они присылают нам свидетельство о рождении, мы даем нам возможность исключить девочку», - сказал он.

Последствия цифрового насилия для женщин, которые от него страдают, выходят за рамки виртуального. Нападения приобретают физический характер и влекут за собой психологические и эмоциональные последствия. Это влияет на вашу личную, семейную, рабочую и академическую жизнь. Тем временем, как и администраторы Packs в Мексике, их нападавшие прячутся за компьютером или мобильным телефоном, не заплатив за преступление в суде.

*Этот отчет является частью Центра журналистских расследований на южной границе, проекта Пограничного центра для журналистов и блогеров

Фото и видео: Клаудия Арриага





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