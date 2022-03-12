Как удалить неприятный запах из труб: советы по смягчению такого зловония в домашних условиях

Stainless steel kitchen sink with running water going down the drain

Мы продолжаем простые приемы уборки дома, практические шаги, чтобы вы могли сделать это самостоятельно без чьей-либо помощи. На этот раз мы перейдем к естественному случаю, запах слива в вашем доме связан с проблемой сантехники в ванной, душе или даже на кухне. Как избежать этого запаха?

Сначала его нужно удалить, хотя многие всегда обращаются за помощью к специалистам. Если у вас нет времени и это срочно, следуйте этим советам, чтобы сделать это практично с помощью простых ингредиентов, чтобы попрощаться с неприятными запахами. Удачи.

Пищевая сода и уксус

Важные химические элементы, когда речь идет об уборке дома в любой день. Желательно приобрести качественный, чтобы выполнить трюк.

- Сначала нужно вылить на поддон (круглую решетку) чашку пищевой соды плюс две чашки очищающего уксуса.

- Возникнет пенистая реакция, которую вы должны как можно скорее накрыть пробкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы не повредить место.

- Затем оставьте смесь на 10-15 минут. Наконец, налейте много горячей воды, чтобы очистить воздуховоды.

Лимон

Кислый фрукт, который также работает для уборки дома. Обратите внимание на его функции.

- Выдавите немного лимонов в миску и налейте сок в трубку, от которой исходит неприятный запах.

- Это поможет очистить трубы и избавиться от неприятного запаха.

- Сал Груеса

- Еще одна домашняя хитрость заключается в том, чтобы вылить полстакана крупной соли с чашкой лимонного сока на поддон.

- Подождите 15-20 минут.

- Вылейте литр кипятка в канализацию, чтобы она смела со всей скопившейся грязью.

кофе

Помимо того, что он помогает нам проснуться от плохого сна или употребления в течение долгих дней, его содержимое позволяет удалить неприятный запах из труб. Как этого достичь? Выполните следующие действия:

- Сбросьте остатки молотого кофе, который вы провели утром, в отстойник.

- Налейте чашку горячей воды.

- Кофе обладает настолько мощным ароматом, что он способен устранять зловоние и другие неприятные запахи.

Узнайте, как удалить неприятный запах из труб. Фото: испанец.

CNN проконсультировался с экспертом, чтобы кусок ткани не превратился в ваш кошмар. Манал Мохаммед, старший преподаватель медицинской микробиологии в Вестминстерском университете (Великобритания), объяснила, где ее повесить, почему ее недостаточно высохнуть в одиночку, как и как часто мыть их и как сделать так, чтобы она не стала инфекционным очагом домашнего хозяйства.

Можно ли повторно использовать полотенце после однократного использования?

Многократное использование полотенец лучше для окружающей среды и, вероятно, не является причиной для тревоги. Но как только вы заметите какой-то странный запах, определенно пора его промыть, так как это признак роста грибков и бактерий, сказал Мохаммед.

Что мы можем сделать, чтобы полотенца оставались чистыми?

Для начала не делитесь полотенцами, когда это возможно. Общие полотенца, такие как полотенца для рук, следует заменять чистым полотенцем ежедневно. По возможности стирайте полотенца без каких-либо других предметов или, по крайней мере, не с предметами повышенного риска, такими как нижнее белье

Опасное место хранения

Поскольку полотенца хранятся рядом с одним из самых грязных мест в доме, унитазом, неудивительно, что иногда то, что мы выбрасываем в унитаз, попадает на наши полотенца. По этой причине кишечные палочки, такие как кишечная палочка, могут попадать в полотенца.

Эти бактерии обычно живут в нашем желудочно-кишечном тракте, связаны с фекалиями и могут вызывать пищевое отравление и инфекции мочевыводящих путей.

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