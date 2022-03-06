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Domingo 6 de Marzo de 2022
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Россия

США осудили новые усилия российского правительства по подрыву свободы прессы

Совет национальной безопасности США заверил, что «российское агентство цензуры закрыло независимые СМИ, заблокировало социальные сети и ограничило доступ граждан» к международным новостным источникам

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Newsroom Infobae
6 de Marzo de 2022

Совет национальной безопасности США (СНБ) в субботу осудил «новые усилия» российского правительства по «подрыву свободы прессы», а также «распространение дезинформации».

«Чтобы скрыть правду от своих граждан, российское агентство цензуры закрыло независимые российские СМИ, заблокировало социальные сети и ограничило доступ к международным СМИ в России», — заявила пресс-секретарь СНБ Эмили Хорн.

СНБ также осудил решение Совета Российской Федерации принять закон, «угрожающий» тюремным заключением до 15 лет журналистам и простым гражданам, распространяющим «ложную» информацию о «чрезмерной войне Путина в Украине».

Хорн призвал «все слои общества» в России «продвигать права человека и основные свободы». «Это включает в себя дезинформацию, направленную на раскол мирового сообщества и скрытие ответственности Кремля в этом кризисе», - продолжила пресс-секретарь.

Соединенные Штаты ввели несколько санкций против России за вторжение в Украину (Россия, Украина) EFE/EPA/STRINGER

«Со своей стороны, Соединенные Штаты ввели новые санкции против людей, базирующихся в России и Украине, а также против российских организаций, связанных с российскими разведывательными службами, которые распространяют дестабилизирующую дезинформацию, и оказали существенную помощь в усилении мер цифровой безопасности для гражданское общество и средства массовой информации», — пояснил Хорн.

С другой стороны, Соединенные Штаты приветствовали шаги, предпринятые различными администрациями, американскими и глобальными компаниями и другими учреждениями по всему миру для осуждения войны Путина на Украине, включая те, которые «указывают и опровергают новые усилия российского правительства по подрыву свободной прессы и распространению дезинформация».

Российские власти на этой неделе ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, которая усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.

По данным регулятора СМИ Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору порталам редактирования BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle (DW), независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого США Конгресс, был «ограничен» по просьбе обвинения.

Так растет цензура со стороны кремлевского режима на фоне его военного продвижения на Украину после того, как российская оппозиционная телевизионная станция «Додж» и радиостанция «Эхо Москвы» объявили о приостановке своих задач в четверг после того, как их заблокировал Роскомнадзор, который критикует их путь освещения событий в соседней стране

«Нам нужны силы, чтобы немного вздохнуть и подумать о том, как продолжать работать. Мы очень надеемся вернуться в эфир и продолжить нашу работу», — сказала директор сети Наталья Синдеева, цитируемая в Telegram-аккаунте Dojd.

«У нас никогда не было такого сложного решения», - добавил он, настаивая на том, что это будет только «временным».

(С информацией от Europa Press)

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