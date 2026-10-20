Chacra y Campo

La Pampa logró una cosecha récord de maíz tras la campaña más lenta de la historia

La producción alcanzó 4,9 millones de toneladas y llevó la campaña estival 2025/26 a casi 7 millones

En La Pampa, la campaña 2025/26 de maíz logró una producción de alrededor de 1,5 millones de toneladas por encima del promedio histórico, según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Córdoba (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
En La Pampa, la campaña 2025/26 de maíz logró una producción de alrededor de 1,5 millones de toneladas por encima del promedio histórico, según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Córdoba (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
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La Pampa cerró la cosecha de maíz con una producción récord de 4,9 millones de toneladas, pese a registrar el avance de trilla más lento de toda la serie histórica. Según el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, los rindes superaron las expectativas iniciales y permitieron elevar las estimaciones respecto de agosto.

La demora estuvo vinculada principalmente a la elevada humedad del grano, que retrasó el inicio de las labores. Sin embargo, un septiembre más seco favoreció la reanudación de la cosecha en los lotes que habían quedado pendientes. El resultado final ubicó a la producción alrededor de 1,5 millones de toneladas por encima del promedio histórico, consolidando la campaña de mayor volumen registrada en la provincia.

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Entre los mejores resultados se destacaron los maíces tardíos de primera, con rindes de entre 95 y 100 quintales por hectárea en zonas de Intendente Alvear, Vértiz, Mauricio Mayer y General Pico. No obstante, el desempeño fue dispar: en algunos sectores de Quemú Quemú, los resultados quedaron por debajo de lo proyectado inicialmente.

Helada sobre el cultivo de maíz elimina la chicharrita
Durante septiembre en La Pampa, la presencia de maíces guachos fue nula o baja, dado que las heladas evitaron su emergencia o eliminaron las plántulas que habían nacido (INTA)

Los maíces de segunda enfrentaron mayores dificultades en distintas regiones. En Conhelo, Winifreda y Pichi Huinca, la escasa disponibilidad de agua, luego de los cultivos invernales y las limitadas lluvias estivales, restringió el desarrollo. A estos factores se sumaron las heladas y la sequía de diciembre. En el noreste provincial, además, los anegamientos provocados por las lluvias de junio a agosto impidieron cosechar algunos lotes.

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Por otra parte, la presencia de maíces guachos fue nula o baja en toda el área relevada. Las heladas evitaron su emergencia o eliminaron las plántulas que habían nacido. A su vez, el Informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis no registró capturas de chicharritas en ninguna de las trampas de la provincia durante la primera quincena de septiembre.

De cara a la próxima campaña, la baja presencia de maíces voluntarios y la ausencia de capturas del vector constituyen señales favorables para el cultivo. Sin embargo, los técnicos mantienen el foco en el control de los maíces guachos y el monitoreo desde la emergencia de los primeros lotes.

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