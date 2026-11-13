“No podés alejarte de quien sos”: Cachete Sierra reflexionó sobre las relaciones, los desencuentros y el difícil camino de una separación

“Me di cuenta de que estaba lastimando a alguien que amaba y después me ocupé de mí”, afirmó Agustín Sierra en Ellos, el ciclo de entrevistas de Infobae, al referirse a su separación con Fio Giménez y a las enseñanzas que le dejó esa experiencia. El actor explicó que, aunque el amor seguía presente, entendió que no siempre es suficiente para sostener una relación y que tampoco podía seguir relegando quién era para complacer a otra persona.
Conocido popularmente como Cachete, comenzó su carrera artística durante la infancia y alcanzó reconocimiento como parte de las ficciones juveniles de Cris Morena. Integró los elencos de producciones exitosas como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles. Con el paso de los años, amplió su trayectoria con trabajos en televisión, cine y teatro. También participó en programas de entretenimiento como Cantando y ShowMatch: La Academia, y formó parte de propuestas teatrales para adultos, como Sex, dirigida por José María Muscari. Además, exploró otras facetas artísticas, como la conducción y la música.
A los 36 años, el actor repasó distintos momentos de su vida personal y profesional. La muerte de su padre durante la pandemia, el vínculo con su familia, sus experiencias sentimentales y los celos son algunos de los temas que marcaron su recorrido y que lo llevaron a replantearse sus prioridades y aprender a ponerse en primer lugar.
— Fuiste parte de un montón de proyectos de Cris Morena, arrancaste tu carrera desde muy chiquito y prácticamente te criaste en el medio. ¿Cómo fue eso?
— Siempre fui muy feliz en el mundo Cris. Muchas veces me han preguntado: “¿Lo volverías a hacer? o ¿Cómo la pasaste?”. Y siempre mantuve la misma esencia de decir: “Yo era un niño jugando a ser actor, como hay otros que juegan a ser futbolistas”. Lo disfrutaba realmente. Era muy exigente, obviamente, porque los fines de semana tenía ensayo, giras o Gran Rex y estaba poco en casa. Me perdía muchos encuentros familiares y cumpleaños de mis amigos. Pero la verdad es que cada vez que pisaba el escenario o entraba al estudio era un mundo de fantasías donde era muy feliz.
— Es difícil saber desde tan chico qué querés hacer. Tenerlo tan claro desde una edad temprana puede explicar por qué algunos, al mirar atrás, dicen que fue muy duro o que no lo volverían a hacer, porque quizás su camino iba por otro lado.
— Es verdad. En mi caso tuve la suerte de que sí era ese camino. Me descubrió Cris, me dio el lugar y el desarrollo. Siempre tuve una familia muy presente que me acompañó y estaba muy atenta a eso también. Si yo la pasaba mal, si quería dejarlo en algún momento, no importaba cuándo, podía hacerlo.
— ¿Charlaban esto en tu casa?
— Sí. Hubo una edad en donde ya el colegio empezaba a terminar y mis amigos estaban viendo qué querían estudiar. Y yo decía: “Lo tengo clarísimo. Tengo tantos años en esto y recontra quiero seguir”.
— Y en esa etapa, cuando empezás a definir lo que después será tu sustento laboral, ¿tu familia mantuvo la misma postura? Porque quizás, a medida que uno crece, aparece la expectativa de que estudie algo más tradicional.
— No, de hecho, tenía 20 y estaba aburrido porque no estaba grabando. Mi hermana es chef y pensé ir por ese lado también. Y mi viejo me dijo: “Dejá de boludear, andá a estudiar actuación”, como diciendo: está claro qué es lo tuyo, has sido feliz haciendo esto y el hecho de que ahora no se esté dando no significa que tu brújula cambie. Siempre me incentivó, me decía: “Andá, empapate, hacé el curso de teatro, andá a canto”. Él me acompañaba siempre y veía lo que me generaba en el cuerpo trabajar de lo que amo.
— Qué importante es tener a alguien que sea un bastión y te acompañe en los momentos de duda. Todos, en algún momento, atravesamos esa incertidumbre de preguntarnos: “Che, ¿será por acá?”. Y escuchar la palabra correcta en el momento indicado puede hacer una gran diferencia.
— Es necesario. Es importante que te acompañen, aunque sean padres que no tienen nada que ver con el mundo de la actuación o del arte. Mi viejo era vendedor y mi vieja también. Mi viejo trabajó en una inmobiliaria, tuvo un bar y se dedicó a diferentes cosas que no tenían nada que ver con este mundo. Sin embargo, siempre los dos estuvieron muy atentos a qué era lo que yo quería y cómo la estaba pasando, sin importar si el programa funcionaba o si yo estaba en un buen o mal momento. Se preocupaban por saber qué quería su hijo, al igual que lo hicieron también con mis hermanos. Mi viejo, por ejemplo, ayudó a mi hermana a viajar porque era lo que ella quería hacer un work and travel. Después lo sufrió porque mi hermana se fue a vivir afuera, pero siempre le dio las herramientas para que hiciera lo que ella quisiera.
La muerte de su padre durante la pandemia
— Mencionaste a tus padres y, en su momento, se hizo pública la pérdida de tu papá y, casi al mismo tiempo, la de tu abuelo, en un contexto social complejo. Creo que hay momentos que son disruptivos y marcan un antes y un después en la vida de una persona. ¿Lo recordás de esa manera?
— Sí. Fue muy fuerte porque fue durante la pandemia y fue el año que yo cumplía 30 años, que es una edad que te marca. Mi viejo fue el que me acompañó, el que me sacaba del colegio para llevarme a grabar y me buscaba cuando terminaba. Tuve esa cercanía siempre a medida que fui creciendo. Mi madre también, pero yo llegaba a casa medio tarde y cansado. Tuve esa relación con mi madre más de grande y a partir de ese momento también de pérdida, en donde estábamos encerrados, compartiendo solos mi mamá, mi hermano y yo, que pudimos despedir a mi padre. Después pasó lo de mi abuelo, que también estaba viviendo en la casa muy enfermo y yo creo que él, consciente o inconsciente, porque estaba muy cerca de partir, esperó el momento de mi padre y después se entregó. Fueron dos despedidas diferentes.
— Qué fuerte percibir como hijo y como nieto que tu abuelo esperó que partiera tu papá para soltar.
— Mi abuelo fallece recién cuando llega mi tío, que vive en Rafaela. Ese mismo día que él llegó se fue. Mi tío tuvo que sacar un permiso. Recuerdo esa charla de: “Che, tío, hacé lo que vos quieras, pero sabé que si no venís, puede que no lo vuelvas a ver”. Mi madre perdió al amor de su vida y a su padre en cuestión de un mes. Y yo tengo sensaciones encontradas con la pandemia, porque si bien fue muy difícil todo, también hizo que yo esté muy cerca de mi madre y pueda estar muy cerca para acompañarla y para que ella también me acompañe a mí. El contexto hizo que estuviéramos encerrados juntos durante mucho tiempo y quizás si estábamos en la normalidad, no hubiese podido estar de la manera que estuve, que me pareció hermoso. Cuando se abrió y yo volví a vivir solo, fue muy shockeante. Recién ahí tuve el duelo de mi padre y fui consciente de todo lo que había vivido en ese proceso de cuidar a mi abuelo, acompañarlo. Fueron dos muertes muy distintas. La de mi viejo muy shockeante y la de mi abuelo como el ciclo de la vida. Vivió hasta los 90 años, estaba completamente lúcido y se tomaba el tren, se iba al centro.
— Es que tu papá era un tipo muy joven, aparte.
— Sí, muy joven, lamentablemente.
— ¿Y te enojaste en algún momento?
— Me enojé, pero también entendí que estaba muy cansado. Él tenía una enfermedad en la sangre que venía de pelearla mucho. Pero me costó entenderlo, me dio bronca. Después Racing salió campeón. Yo soy muy enfermo de Racing y él también. Y dije: “Esto era para vivirlo juntos”. Después Argentina salió campeón del mundo y lo viví con amigos y tenía ganas de haberlo vivido junto con mi viejo. Tengo ese recuerdo de un amigo que me regaló un cuadro y me dijo: “La vida nos juntó a vivir esto, cuando los dos queríamos vivirlo con el Beto”. Todas esas cosas que ni bien pasan uno dice: “Era un poco más, unos años más y se venía una felicidad compartida”, que hasta el momento no teníamos. Racing no había salido campeón internacional hace tiempo y justo metió Sudamericana, Recopa, viajes. Pero bueno, son cosas que uno tiene que entender y no sirve de nada quedarte con eso. También te das cuenta que está, pero de otra manera. Lo sentís. Ese mismo año que tuvimos todo eso, arranqué en el Cantando, en un mundo muy distinto para mí, y siento que él me acompañó, que estaba. Yo lo sentía. Después todo lo lindo que pasó en lo laboral, en lo personal: me volví a enamorar, volví a laburar de lo que quería. Es como que se abrió algo y siento que él tiene mucho que ver. Cuando llegó arriba pateó un par de puertas, pegó un par de sopapos y empezó a fluir nuevamente como quería. Yo era muy reacio a todas esas cosas, pero ahora creo.
— ¿Y cuál fue el primer momento que sentiste que estaba ahí?
— Con algunas señales. Llegué a decir. “Si estás acá, a ver...”. Y en la cancha de Racing me vino una mariposa a mi apoyabrazos ni bien había pedido la señal. Lo cuento y se me pone la piel de pollo. En momentos, rituales. A mí me gusta mucho el fuego y soy de ir mucho a Mendoza, de juntarme con amigos y el fuego tiene algo mágico. Y por ahí sacás una foto y de repente aparece una figura arriba que no sabés qué es y cuando lo consultas con gente que sabe sobre esto y tiene una sensibilidad especial, te lo explican perfectamente.
— ¿Lo has podido hablar, por ejemplo, con tu mamá? Porque cada uno transita su dolor y su pérdida de una manera diferente.
— Sí. Con mi vieja a partir de ahí tuvimos una relación superadora, muchísimo mejor de la que teníamos. Siempre tuve una buena relación, pero después de ese momento la familia cambia. Se va la figura del padre, uno cumple más de 30, empezás a hacerte un poco cargo. Los viejos antes te cuidaban y uno después de cierta edad empieza a tener un poco más de cuidado. A mi vieja le falta todavía para que yo la cuide realmente. Pero en ciertos aspectos sos su persona de confianza.
— O sea, asumiste ese rol.
— Sí, son momentos que van cambiando y mi hermana está afuera, mi hermano estaba con la mujer y la familia viviendo en otro lado y yo era el que estaba viviendo solo y podía estar un poco más. Me pasó también de ver a mi mamá muy triste, mal, enojada, como lo estábamos nosotros con la situación, y la ahora y floreció. Es otra mujer, quiere vivir, se va de viajes, enfrenta miedos que antes no.
— ¿Se volvió a enamorar?
— No de otra persona, pero sí creo que se enamoró más de ella misma. Hace cosas que antes no hacía. Sabe poner límites a sus amistades y dice: “Esto sí, esto no”. Sabe estar sola, que antes nunca había estado sola y era lo que más miedo le daba. Se va a enojar que estoy hablando de ella porque no le gusta (risas).
— ¿Y a tus hermanos qué les pasó con todo esto?
— Mi hermana vive en Nueva Zelanda ya hace muchos años, tuvo familia allá y tiene a su novio de toda la vida. De hecho cuando pasó todo, ella no pudo venir a despedirlo. Nueva Zelanda fue de los países que más cerrado estuvo porque es una isla y ni bien había un caso volvían a cerrar todo. En el medio tuvo que también cambiarse de ciudad porque vivía mucho del turismo y el turismo ya no existía, así que tuvo que reinventarse y habrá tenido su duelo a distancia. Ni bien se abrieron fronteras, mi vieja fue para allá. Al poco tiempo fui yo también. Empecé a viajar un poco más para estar cerca. Nosotros somos tres, yo soy el más chico, ella es la más grande y mi hermano Robert fue papá. Soy el padrino de su hija. Soy el famoso tío que tiene sobrinos y perros, no hijos. Por ahora (risas).
El amor que encontró en el Bailando
— Antes dijiste “después de que pasó lo de papá, me volví a enamorar”.
— Sí. Lo más lindo que me pasó en el mundo (Marcelo) Tinelli, fue encontrarme con Fio.
— Estuvo acá en el ciclo de Ellas y nunca escuché a una mujer hablar tan lindo de un ex.
— Si no recuerdo mal, esa entrevista fue muy poco tiempo después de habernos separado. Los dos estábamos muy atravesados y muy mal porque no hubo una discusión, no hubo un tercero ni algo que haga decir: “Che, me fuiste infiel” o “te detesto por esto y te tomo bronca”. Fue muy difícil volvernos a separar después de todo lo que habíamos intentado. Yo venía de ese dolor en la familia y había hecho el Cantando, que me había generado mucho internamente porque había hecho las cosas muy mal y lo gané. Después vino la oportunidad de hacer el Bailando, que con Cris bailé toda la vida y era de los mejorcitos que bailaba y dije: “Bueno, acá puedo hacer las cosas bien”. En el Cantando hice las cosas mal y la gente me bancó, ahora puedo demostrar algo. Tuve la oportunidad de armar el equipo. Buscamos a Matías Napp, que es número uno, y Lolo Rossi recuerdo que era la coreógrafa de ahí y me dijo: “Che, está esta chica”. Ni bien la vi a Fio me pasó algo. Me hablaron de lo buena persona que era, porque viste que en ese mundo hay mucho ruido, me dijeron que no quería sacar ventaja, que era muy buena gente y lo corroboré. Al tiempo de estar bailando, yo tenía mucho miedo, porque con todo ese ruido alrededor, lo único que quieren es armar una pareja, después golpearla para destruirla y que aparezca alguien más.
— Qué dinámica difícil, ¿no? A cualquiera que no es parte del medio se lo contás y dice: “¡Qué estresante!"
— Primero te pinchan para que confirmes y después te pinchan por otras cosas y se rompe. La verdad que lo nuestro fue algo muy lindo que se generó y que cuidamos mucho. Después llegó el momento de contarlo, porque ya estábamos saliendo desde hacía un tiempo. Pero yo los primeros meses ni la miraba. Era como: “No, Cache, donde se come no se caga, por favor, no lo hagas, la vas a cagar”.
— ¿Te resistías?
— Sí.
— ¿Y en qué momento dijiste: “Piso el palito, ya fue”?
— Dos o tres meses después de conocernos ninguno de los dos podía. Pero en una reunión en casa, ella se estaba yendo y le dije: “¿Adónde te vas?”.
— ¿Diste vos ese primer paso?
— Sí.
— No te quiero cuestionar, pero la frase “donde no se come no se caga” no se aplicó a otras experiencias laborales, ¿no?
— Bueno, en realidad todas mis novias las conocí trabajando (risas). Mis novias fueron actrices y ella bailarina porque nos conocimos ahí. También es lógico porque es donde uno se relaciona y se entiende el trabajo de uno. Yo entendía que ella es bailarina y se frotaba con tipos, porque así la conocí, es su laburo y ella entendía si yo me tenía que besar en una obra o en una grabación. Explicárselo quizá a un abogado siempre me pareció más difícil. Hasta ahora no tuve una relación de pareja estable que no tenga nada que ver con el mundo en el que estoy. Sí lo intenté, pero no llegué a presentar en familia.
— Dijiste: “Lo intenté, pero nunca logré establecer pareja con alguien de afuera del medio”. Y me mencionaste antes que quizás es difícil que el de afuera entienda cómo son las reglas del juego.
— Sí, lo intenté, no sé si fueron celos o qué, pero no llegamos a nada serio. Tampoco tuve tantos intentos de relación estable más allá de las personas con las que estuve y se sabe. Entiendo que sea difícil para alguien que no tiene nada que ver con el medio estar con alguien que está expuesto o que trabaja de estas cosas, y que el día de mañana tenés que bailar con alguien y que la gente diga que están juntos. Porque ni bien te ven soltero dicen: “Estás con tal”. O empiezan a decir: “Likea esta Luli, Luli está soltera, hay algo”. Ni bien estás soltero estuviste con todas. Y quizá no mandaste ni un mensaje, no escribiste ni diste un beso.
— ¿Y eso te molesta un poco o te da igual?
— Sí, me molesta. Pero entiendo que es el mundo de ruido que hay alrededor. Trato de no darle mucha bola.
— ¿Sentís que te puede llegar a condicionar?
— Condiciona, por ejemplo, en el momento de la cita.
— ¿Te hacen mala fama?
— No por la mala fama, pero vamos a tomar algo y te sacan una foto y dicen: “Está con tal”. Y si no saben quién es, van a investigar y ya te ponen en pareja cuando simplemente saliste, tuviste una cita y nada más. Entonces, eso quizá condiciona un poco.
— ¿Y has cambiado la forma de manejarte con esas cosas?
— Siempre trato de preservarme. Siempre las cosas se hablan. Cuando uno lleva, por ejemplo, a una pareja a conocer a mi familia es porque es alguien con la que ya estás sintiendo mucho y estás proyectando, o ya es tu novia. No llevo a alguien con la que estoy saliendo a comer un asado con mi madre. También entiendo el ruido y eso puede desestabilizar. Entonces, al momento de presentar, siento que tenemos que ser muy pareja, estar muy seguros los dos, porque después sacan cosas de contexto o cortan notas y te hacen quedar mejor o peor dependiendo cómo tire el viento.
— Fio dijo algo muy interesante en su entrevista y es: “Con el amor no siempre alcanza”. Pero terminar una relación en la que hay amor y no existen grandes conflictos debe generar mucha desazón. Si se llevan bien y se quieren, ¿qué hace falta para que un vínculo funcione?
— Y es una respuesta que hay que trabajarla con psicólogos. Hay veces que los momentos no son. En mi última relación nosotros lo intentamos tres veces, dos nos separamos de esta manera, que fue la primera y la última. Me acuerdo que, años atrás, la primera vez que me rompieron el corazón, mi padre me dijo: “¿La amás?”. “Sí, le digo, todavía la amo”.
— ¿Cuántos años tenías?
— 20 años, por ahí. Y pasó el tiempo, yo seguía muy triste y me dijo: “Si la amás, volvelo a intentar”. Y siempre lo volví a intentar. Mientras que haya amor, siempre volví. Cuando me daba cuenta que había cruzado un límite y que ya no iba más por alguna infidelidad, salía más fácil del tema. Pero con mi último vínculo me pasó que el amor existe hasta el día de hoy. Ahora estoy más tranquilo porque sé perfectamente que los dos hicimos todo lo posible para que funcione y estoy completamente seguro que nos moríamos de amor por el otro. Las formas, las ganas, los planes de cada uno, ¿viste? Pero generarle a otro quizá cosas que uno no quiere y ver que no le estás haciendo bien, no está bueno: “Te amo y estoy siendo mi mejor versión de pareja que de las que fui. Pero igual no puedo generarte lo que siento”. Cuando te das cuenta de eso...
— Es muy frustrante igual.
— Es muy frustrante y me enojaba conmigo mismo también. Pero tampoco te podes alejar de quien sos porque te perdés y después estás siendo solo para complacer al otro. Y en esta edad que tengo me di cuenta que eso no va. Lo he hecho mucho tiempo y en muchas relaciones, no solo de amor sino de amistad. Ser alguien que no soy para complacer al otro es muy de Libra. Es preocuparse mucho por el otro y poco por uno. Cuando me di cuenta de eso en esta relación, que no le estaba haciendo bien con todo lo que la amaba y con todo lo correcto que estaba siendo en mi pensamiento, fue un clic. Me di cuenta que estaba lastimando a alguien que amaba y después me ocupé de mí. Y cuando me revisé, me di cuenta que tampoco me estaba haciendo bien, que no podía ser lo que quería o no podía ser el 100 por ciento yo.
— ¿Al inicio te hacías responsable y después entendiste que tampoco vos estabas feliz?
— Claro. Cuando dejé eso de lado, hice el clic y me empecé a analizar a mí mismo y a decir: “Che esto no está bien”.
— ¿Eso fue antes o después de la ruptura?
— Antes de la ruptura.
— ¿La ruptura llega a consecuencia?
— Sí. Cuando nos sentamos, con todo el dolor del mundo dijimos: “Estamos en lo mismo de nuevo”. Los dos sabíamos que separarse era el camino correcto.
— Dijiste recién: “A la edad que tengo” y quiero hacer un punto ahí. ¿En qué etapa de la vida sentís que estás?
— Digo a la edad que tengo porque no soy el mismo de cuando tenía 25, ahora que cumplí 36. Me doy cuenta de otras cosas y si bien la otra persona es muy madura, quizás no tiene la misma edad y le falta vivir otras cosas. Ahí es donde quizás no hay compatibilidad de pensamientos o en donde ella está muy segura de lo que piensa, siente y cómo es, y está perfecto. Pero yo también estoy seguro. Entonces, ahí es donde no podemos coincidir si no queremos lo mismo.
— ¿Y a nivel individual? ¿Sentís que hay algo distinto en vos cuando vos mirás para atrás y ves al Agustín de hace algunos años versus el de hoy?
— Creo que maduré. Hay cosas que antes me encantaban y que ya no hago. Soy mucho más responsable en cierto punto. A los 25 o 27, llegaba el fin de semana y lo único que quería era salir a joda, jugar al fútbol y hoy en día tengo otras prioridades. Casi que ni salgo, salgo cuando hay un cumpleaños o un evento puntual. También me pasó esto que hablamos de pérdidas importantes que te sacuden y te hacen replantearte: “Che, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué es lo que quiero?”. Además frené algunas amistades que no me estaban haciendo bien o que solo tenía el recuerdo y estaba manteniendo en el tiempo algo que ya no existía. Y en las relaciones, si yo tengo el proyecto de formar una familia, casarme y tener hijos y la otra persona lo ve más lejano o no quiere tener hijos, es dificil.
— Si hoy empezás a conocer a alguien y te enganchás, pero ella no quiere tener hijos, ¿descartás la posibilidad de continuar con ese vínculo?
— Creería que no continuaría. Pero bueno, después te enamorás y no sabés (risas).
— ¿Te gustaría tener hijos?
— Me encantaría. Pero si es el amor de mi vida no quiere tener hijos, bueno, lo veré. Hoy en día no estoy pensando en una nueva pareja tampoco. La ruptura fue este año, pasé por muchas etapas, ahora siento que estoy más entero y no estoy saliendo a buscar nada. No es un clavo saca otro clavo, porque vas a repetir los mismos errores. No estoy buscando nada y quiero estar tranquilo.
— ¿Cómo te imaginás como papá? ¿Ves cosas de tu papá que te gustaría repetir?
— Me imagino un padre mucho más torpe y de juego brusco. Veo los reels del papá que revolea al nene al agua o del colchón y agarrar a uno de una pata y la señora le dice: “Le vas a sacar la pierna”. Y el pibe está colgado, hay perros alrededor. Tengo esa imagen. Me crié en una familia con mucho amor también y duraron toda la vida. Me encantaría ser papá. Sé que hoy en día quizás está mucho más difícil. Yo no tengo esa pareja estable como tuvieron mis padres. También sé que no hay que apurar etapas, no es que quiero una persona que me diga de ser padres ya y no vivimos tres años de solteros, de viajes, de conocernos. Hay todo un mundo que hay que explorar en pareja.
Los celos y el trabajo sobre uno mismo
— Hablamos por arriba antes el tema de los celos, la inseguridad y todo esto que habitamos a veces quienes trabajamos en este medio. ¿Cómo llevás esos tema?
— Fui receloso. Fui celoso de chico incluso con mi hermana. Mi hermana caía a casa llorando porque un novio me había hecho algo y me subía al auto y lo iba a buscar. Me han fajado por eso. Las veces que más me fajaron fueron así, porque yo tenía 17, 18 años y me agarraba uno de 25 y me liquidaba (risas). Pero después fui aprendiendo que no trae nada bueno más que decisiones en caliente y que muestra tus inseguridades. Entonces, empezás a trabajar en eso y sí hay un celo normal, quizá, pero no llevado al extremo como lo hacía de joven. Hubo momentos oscuros con relaciones en donde la pasé muy mal. Llegué a revisar un teléfono, a stalkear y encontré...
— Una imagina que eso es más de las mujeres.
— No, no tiene género. Después me prometí que no podía estar así en ese estado.
— Hoy lo ves como algo que no querés repetir, pero en ese momento capaz no lo registraste y lo hiciste desde el instinto.
— Sí, me temblaba el cuerpo. Era sentir la adrenalina y decir: “¿Qué estoy haciendo acá?”. Después cuando en la vida pasan cosas importantes, decís: “Che, nunca más voy a estar así por esto”. Por lo menos me lo prometí. Ni bien siento que estoy abriendo la puerta a eso digo: “No, vos ya pasaste por acá y dijiste que no”. Y así es más fácil y más sano terminar de otra manera que mantenerlo en el tiempo tergiversando la relación y chocando la Ferrari contra la pared. Si fue una Ferrari y la manejamos juntos durante un tiempo, ya está, quedémonos con el recuerdo de que fue hermoso. No hace falta estrolarnos en una curva para terminar.
— ¿En qué momento sentiste que de verdad tuviste más conciencia sobre esto? Porque el ejemplo que acabas de dar es perfecto. Las cosas son de a dos.
— Sí, obvio. Y cuando yo estoy cansado, tenés que manejar vos. La relación creo que se construye así porque no siempre voy a tener la fuerza, las ganas o voy a estar en mi mejor momento para llevarlo adelante. Y ahí está donde hay que equiparar la pareja y la otra persona tiene que tirar del mismo carro igual que vos, con las mismas ganas y el mismo amor porque hay momentos para todo. Si tenés que atravesar una pérdida, si tenés que atravesar una falta de laburo o hay egos que hay que manejar y siempre de a dos. No hay ningún culpable acá. Pero no sé cuándo cayó esa ficha. Fue transcurriendo.
— ¿Sentís que si hay un solo celoso se logra desactivar más rápido o que en general se retroalimenta con ese otro?
— Se puede retroalimentar. Vos podés volver a caer en eso porque la otra persona es celosa y entrás en ese mood y lo podés alimentar. O tratas de apagar el fuego y crece más. Por ser honesto o por decir cosas que para vos tenés que decir y la otra persona no quería escuchar. Me ha pasado también de entrar en ciertas discusiones, no con mi pareja, pero en diferentes vínculos, y después decir: “Yo vine acá a hablar de esta manera y soy el bolud* que entré en el código ese”. Después terminé diciendo algo que no quería decir o expresándome de una manera que no quería. Hay que estar bien plantado y seguro para después poder ejecutarlo, porque somos todos bárbaros cuando estamos tranquilos. Ahora, cuando le pasa algo a tu hijo o alguien te choca el auto, ¿cómo reaccionas ante eso?. Cuando hay una discusión y alguien te levanta el tono, ¿vos se lo levantás? Entraste en la misma. Entonces todo el tiempo hay que volver. He tenido discusiones en donde preferí frenar e ir a pasear a la perra y no hablar ahora. O no hablar de ciertos temas, como pasa en reuniones familiares o de amigos sobre política o fútbol. Si se van a exasperar, ¿para qué querés que explote esto? Si yo ya te quiero como sos y ya sé, está todo bien. Pero hay gente que quiere a veces poner su verdad ante todo o tener la razón. Y ahí no comparto porque no hay una verdad y no hay una sola razón.
— Igual me parece que es también interesante esto que estás diciendo de entender cuál es el punto de uno, como si fuese el botón que a uno lo hace exasperar. Creo que cuando uno conoce eso.
— Y llevado a los celos, por ejemplo, es un botón que te activa algo del pasado que no es tuyo. En realidad, vos no hiciste algo, pero yo ya tengo esa herida. Y después tengo que reconocer que me pasó esto por esto, pero no sos vos, soy yo. Y lo reconozco y ya reconocerlo es un paso. Después hay que trabajar para que esa herida no se active cada vez que nombran, no sé, a José. Ahí se necesita mucho laburo y reconocimiento propio, un escaneo para decir: “¿Por qué esto me vuelve loco?“. Hay que bajar a tierra y si es una persona que realmente querés poder analizar y ver todo.
— Si pudieses tomarte un mate con vos hace 10 años atrás, ¿qué te dirías?
— ¡Fua! Dejá de salir de joda y juntate más con tu viejo. Es lo que más extraño. Igual lo hacía los domingos, pero medio roto. Era obligación. Me diría también que tome las cosas con más calma.
— ¿Te advertirías de algún choque, como decías antes?
— Sí, que vaya más despacio. Siempre fui un pibe que, por cómo me crie o las cosas que me pasaron de chiquito, me sentía medio Superman, y que todo lo puedo. Después la vida se encargó de frenarme, de pegarme un par de sopapos. Tuve muchas rupturas de las piernas jugando al fútbol, tengo dos cruzados, tibia y peroné, ahora me rompí de nuevo la pierna esquiando. Y es un poco el mensaje de ir más despacio. Soy muy intenso a veces y quiero hacer todo ya. Ahora no tanto, pero en esa etapa sí. Si no era ahora, inmediato y sentía que nada valía la pena y las cosas se construyen con tiempo. Nunca había hecho este ejercicio (risas). Está bueno.
— Aparte las piernas es un mensaje muy claro: es el avance.
— Es el avance y después las operaciones y las recuperaciones es ir tranquilo, lento y volver a empezar. Cada ruptura es volver a empezar.