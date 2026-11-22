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Gerónimo Rauch: del bullying y cantar en la ducha a los escenarios de Londres, el alcohol como anestesia y las citas en una app

Durante años, Gerónimo Rauch fue una de las voces más reconocibles de Mambrú, pero su historia sobre los escenarios había empezado mucho antes: con un chico tímido que prefería quedarse solo en casa para cantar, una familia que descubrió su voz por casualidad y un camino que primero lo llevó a Medicina y después a Publicidad, hasta que entendió que quería dedicarse a la música.

En el medio hubo castings, Los Miserables, una decisión difícil entre irse a México o quedarse en la Argentina para formar parte de Popstars y el vértigo de una fama que llegó de golpe. Después de Mambrú vino el vacío, la necesidad de reinventarse y, finalmente, una carrera internacional que lo llevó a España y Londres.

Hoy, a los 48 años, Rauch combina su carrera como cantante y actor con una faceta de productor que descubrió a fuerza de golpes. Habla de los proyectos que genera para otros, de su regreso al Gran Rex el 10 de diciembre y de la necesidad de seguir demostrando que está vigente: todavía hace castings y, para el nuevo tour de Los Miserables, volvió a pasar por una instancia de evaluación.

Pero también habla de lo que sucede cuando se apagan las luces: la relación con su hijo adolescente, el bullying que sufrió de chico, la separación, la soltería, las aplicaciones de citas y sus ganas de volver a enamorarse. Entre recuerdos, anécdotas y confesiones, Rauch repasa una vida en la que, dice, aprendió que ninguna oportunidad es demasiado pequeña y que muchas veces el camino aparece cuando uno se anima a dar el siguiente paso.

—¿Cantás mucho en tu casa?

—Depende de la época. Cuando estoy haciendo ocho funciones semanales conservo la voz para la función, pero cuando ya no estoy tan exigido empieza a salir el cantante de la ducha.

—¿Y qué cantás?

—Lo que venga. Me gusta mucho jugar con la ópera, para la ducha es espectacular porque sentís que estás llenando todo el espacio.

—¿Puede salir una cumbia?

—Podría ser. No soy un gran conocedor de la cumbia, pero me gusta. Cuando la escucho me gusta bailarla aunque la bailo mal, me divierto.

—¿Puede salir Pimpinela en la ducha?

—Sí, obvio. Además soy amigo de Lucía, entonces hay Pimpinela siempre.

—¿Cómo fue estar en el programa de Jimmy Fallon?

—Estaba todo arreglado. Son esas cosas mágicas que suceden, que uno no se espera. Recibí un mail directamente de la producción preguntándome si quería participar del Tonight Show. La respuesta era obvia: ¡por supuesto!

—¿Estabas corriendo de felicidad por la casa mientras respondías?

—Sí, lo que quieran. Es muy lindo estar ahí, en algo que parece tan lejano como Nueva York y el programa de Jimmy Fallon. Y el tipo lo hace tan natural, es muy cercano, vino a saludarnos a todos, apareció feliz de que estuviéramos todos ahí. Era la primera vez que había 40 artistas en ese estudio, que es chiquitito, así que ensayamos horas sobre todo por el tema de las cámaras. Nosotros estábamos a punto de estrenar en el Radio City de Nueva York así que fue la gran promoción que necesitábamos para terminar de vender los pocos tickets que quedaban.

—¿Lo choluleaste un poquito?

—Sí. Además le dije que en Argentina lo amábamos, porque después se quedó a saludar a uno por uno.

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—Tu hijo hinchó mucho por Argentina en el mundial, ¿no?

—Mucho, muchísimo, es re fanático. En la final estaba en un campamento de verano en España y era el único de 120 chicos que tenía la camiseta argentina. Me decía: “Nunca me trataron tan mal”. Y yo le decía: “Bueno, es lo que toca”.

—Mirá cómo la sangre tira.

—Sí, es tremendo. Él nació en Londres, a los tres años fuimos a España y todavía no tiene la nacionalidad argentina. Yo siempre quise que primero se sintiera argentino y después le diéramos el pasaporte. Hace dos años, cuando entramos a España, le explicaron que como español no podía quedarse más de tres meses en Argentina. Le quedó esa espinita y durante el Mundial me miró y me dijo: “Quiero tener el pasaporte argentino”. Y le pregunté el motivo y me dijo: “Porque quiero ir cuando tenga ganas de ir”.

—Lo amo.

—Y ya está, misión cumplida. Yo emocionado, lo abracé.

—Fue un Mundial cargado para vos también.

—No sabés lo que fue. El 70% de mis compañeros de trabajo son ingleses y muy fanáticos. Entonces, durante el partido con Inglaterra, me quedé calladito en el chat. Después tampoco celebré demasiado, fui muy diplomático porque sabía que después me venía algo.

—Y ahora volvés al Gran Rex.

—Sí, estoy como loco. Es mi regreso al Gran Rex después de Mambrú. Canté algunas veces como invitado, con Ángel Mahler y en ViveRo, pero nunca volví con algo propio.

—¿Qué significa cumplir 26 años en escena?

—Es una celebración para la que voy a convocar a amigos, colegas, compañeros. Primero lo vamos a hacer en España y voy a aprovechar para lanzar un par de canciones. Este año lancé “She”, de Charles Aznavour y Elvis Costello, después “Bring Him Home”, en una versión tango de Los Miserables, y también voy a lanzar la del Fantasma de la Ópera. Más cerca del Gran Rex sale “Beautiful Things”, de Benson Boone.

—¿Cómo surgió esa canción?

—La cantábamos siempre con mi hijo en el auto. Un día empezó a sonar, me puse a cantarla y se viralizó. Entonces dije: “¿Por qué no tengo mi versión?”. La grabamos con una versión más crooner, con vientos.

—¿Cómo era el Gerónimo que vendía quesos?

—(Risas) Yo creo que todos tenemos ese buscavidas adentro, y yo estaba tratando de ganarme la vida para pagarme la facultad. Ya había dejado Medicina y estaba estudiando Publicidad. Antes había trabajado en una obra social como administrativo, pero no nací para eso, no soy ordenado. Después empecé a vender quesos: llamaba a las madres de mis amigos, les ofrecía pategrás, mar del Plata, tenía una cartilla con precios y los llevaba a domicilio.

—Y te hacías tus mangos. ¿Cuándo entendieron tus padres que ibas a cantar?

—Cuando me descubrieron en la ducha. Yo era muy antisocial, no iba a fiestas familiares para poder quedarme solo en casa para cantar. Un día mi familia volvió antes, me escucharon y cuando terminé empezaron a aplaudir. Fue una invasión a mi privacidad, me sentí humillado, pero ellos se preguntaron: “¿Qué es esto? ¿De dónde salió esa voz?”.

—¿Y ahí te acompañaron?

—Mi viejo fue muy sabio, porque hice todos los test vocacionales, pero en esa época ser cantante era una utopía. Que hoy sea cantante tiene que ver con sentirme acompañado, con que mis viejos y mis hermanos me dijeran: “Tomes la decisión que tomes, te acompañamos”. Y acá estoy.

—¿Pero vos te permitías la fantasía de ser cantante o solo era “me gusta cantar”?

—Al principio era terapéutico y en esa búsqueda me meto en Medicina, porque admiraba mucho a mi padre, que es un gran médico. Me anoté en la Universidad y a los dos meses me llevó a una cesárea, es obstetra. Salió el bebé, todo divino, hasta ahí aguanté, hasta que empezaron a mostrarme el cuerpo por dentro y casi me desmayo, y listo. Mi padre me regaló tiempo para no seguir estudiando algo para lo que no estaba preparado.

—Después apareció Publicidad.

—Sí, y me encanta. No la ejercí, pero me gusta muchísimo. Creo que algo de eso quedó en mi faceta de productor. Soy malo para venderme a mí mismo, pero soy bueno para generar ideas.

—Y en algún momento aparece el casting de Popstars.

—Sí, pero eso fue tres o cuatro años después de que decidí ser cantante. Ya había hecho Los Miserables y Grease.

—¿Cómo habías hecho la primera vez Los Miserables acá?

—Hubo una audición de unas 4.000 personas porque habían publicado la convocatoria en el diario y nos presentamos todos los que soñábamos con cantar porque es el musical de los musicales. Fui pasando filtros hasta llegar a la final, donde quedaban unos 60. Yo estaba muy verde, pero me eligieron como parte del elenco y cover de dos protagonistas jóvenes.

—¿Ese fue el primer sí que te cambia el recorrido?

—Sí. Hasta ese momento sentía que todavía estaba jugando. Cuando decidís dedicarte a ser cantante tenés que tomar una decisión firme. Después viene la realidad: no hay oportunidades. Los Miserables fue el comienzo real de mi carrera, por eso cumplo 26 años y no 28 cuando realmente empecé.

—¿Cómo decidís bajarte de ese viaje para quedarte en Popstars?

—Amo a mi país y no estaba preparado para irme a vivir a México, era chico y estaba lleno de dudas. Era difícil decirle que no a Los Miserables en México, pero también era postcorralito y en mi familia habíamos perdido todo lo que habíamos ganado. Como Popstars había funcionado muy bien con Bandana, dije: “Me presento, última oportunidad”, y sino en tres meses me voy a México.

—Pero para seguir tenías que renunciar al contrato de México.

—Sí. Cuando quedábamos 40 finalistas había que firmar un contrato que decía que no tenías otro compromiso preexistente. Yo tenía el contrato con México y me dijeron que si quería seguir tenía que renunciar y renuncié.

—Sin ninguna garantía de que quedabas.

—Sin ninguna garantía, pero ya éramos amiguitos los que quedamos y sentía que ahí había un camino. Imaginate mis nervios, el mexicano diciéndome: “Vas a entrar en una lista y no vas a trabajar nunca más acá”. Con el tiempo, me volvió a ofrecer trabajo.

—¿Estabas preparado para el furor que vino después?

—No. Creo que nadie está preparado porque explota de un día para otro. Estuvimos bien acompañados y teníamos una psicóloga, pero llegamos a vivir cosas muy incomprensibles.

—¿Por ejemplo?

—Una vez vino la policía a mi casa porque una chica de 14 años había dicho que vivía conmigo. Vinieron tres veces a buscarla, pero no estaba. Como tenía fans permanentemente en la puerta, les pedí que me dijeran quién era la chica porque podía ir preso. La encontraron, hablé con ella y le pedí que vuelva a su casa. También hubo situaciones muy fuertes, como chicas que se subían a terrazas de otros edificios para vernos desde un séptimo u octavo piso o que entraban a las habitaciones de los hoteles.

—¿Mucho levante en esa época?

—Sí, pero estábamos bien cuidados, cuando estábamos laburando era muy difícil llegar a nosotros, ya en el boliche era otra cosa.

—¿Y cuando se juntaban con las chicas de Bandana?

—No existieron muchas oportunidades, Gustavo (Yankelevich) evitaba el encuentro entre bandas.

—¿No hubo romances cruzados entre las bandas?

—Sí hubo, por supuesto. Virginia y Milton fueron pareja. Imaginate diez personas a las que les digas: no podés ver a nadie, no puede pasar nada entre ustedes. O sea, decime que no y lo quiero.

—¿Te la creíste en algún momento?

—Creo que todos nos la creímos. No sé si me sentí una súper estrella, porque tuve una familia que me educó bien y grandes referentes alrededor. Pero cuando estás arriba de la ola te prometen todo y llegás a delirar un poco. Y eso que en ese momento no había redes sociales.

—¿Alguien de tu familia te acomodó los patitos?

—El tema es que en esa época se se me fue un poco la cabeza con el alcohol, ibamos a cualquier lado y nos regalaban todo. Y me agarró mi vieja que trabajaba en Telefé también y me dijo que dos personas muy importantes del medio le habían dicho que me vieron borracho en distintas ocasiones. Además, había tenido un problema en la voz por el reflujo.

—¿Y cómo hiciste para ponerte en orden?

—Evité la tentación y un poco la noche. No era alcohólico, pero sí era mi sedante, mi anestesia. Mi vieja me frenó en el momento indicado.

—¿Qué pasaba con esa mamá en la infancia cuando hubo algunos episodios de bullying?

—Con mis viejos no me puedo quejar. Fue difícil porque no tenía herramientas para defenderme, iba a un colegio de hombres y el bullying empezó cuando encontraron una debilidad. La profesora de música nos hacía cantar “Aurora” para ver quién afinaba. Yo canté una octava arriba porque tenía una voz muy aguda y me eligió para cantar en el acto, todos se burlaron y ahí encontraron mi talón de Aquiles. Fue muy traumático. La profesora me obligó a cantar y ese día amanecí con 39 de fiebre. Mi cuerpo dijo: “Ni de casualidad vas a cantar”. Ahí mis viejos entendieron que la estaba pasando mal.

—¿Era verbal o también físico?

—También físico. Pero con el tiempo aprendí que tenía que defenderme.

—¿Qué aprendiste con el tiempo?

—Que hay que poner el límite en el momento indicado. Si lo retrasás, cada vez crece más. Yo lo dejé pasar mucho tiempo hasta que un día me defendí, incluso físicamente.

—¿Y se lo transmitís a tu hijo eso?

—Sí, lo hablé con él. Encima, mi ex es yogui, es paz y amor, y es todo: “ni se te ocurra pegar”. Un día lo agarré y le dije que si alguien lo amenaza o lo maltrata, se defienda. Yo lo voy a defender a él, pero que nunca sea él quien haga bullying. El año pasado también le pasó algo parecido, a veces es poner el límite y ya está.

—¿El rugby te ayudó?

—Muchísimo. Yo tenía miedo de lastimar, no de que me lastimaran. No quería hacer daño porque con el rugby aprendés a recibir golpes y a perderle el miedo al contacto. Para mí fue una forma de aprender a defenderme.

—¿Tuviste que elegir entre el rugby y el canto?

—Sí. Yo ya jugaba y éramos muy buenos: con mi camada de Belgrano Athletic fuimos campeones tres años seguidos. Cuando mi familia descubrió mi voz empecé a estudiar canto y encontré referentes, otros hombres que también estaban aprendiendo. Entendí que no estaba solo. Al principio era un buen instrumento sin emociones: cantaba, afinaba, pero no podía mirar a la gente. Necesitaba abrirme y empezar a buscar la emoción, y en cierto punto sentía que el rugby me endurecía emocionalmente. Dejarlo fue parte de mi transformación para poder cantar.

—¿Lo extrañaste?

—Sí, sobre todo esa sensación de equipo. En el teatro también existe, pero cuando empezás el camino solitario del artista extrañás tener a catorce personas apoyándote.

—¿Te acordás de la peor función de tu vida?

—La primera que se me viene a la cabeza fue un concierto en el Maipo, en 2018. Estaba un poco tocado, pero dije que lo podía hacer. Empecé bien y, de repente, en “Yo soy aquel”, se me rompió la voz. Y se me rompía una y otra vez, me desesperé. Dejé que cantara el público y después de la canción les dije: “Se habrán dado cuenta de que estoy mal de la voz. Me voy a encargar de que sea la mejor función que vean en su vida. Si no les gusta, les devolvemos la plata”. Fue una decisión anárquica mía, porque no me fui del escenario. Fue como decir: “Esta es la situación, vamos para adelante”. Fue una función muy dura porque las canciones que hago son difíciles y potentes.

—¿Y la gente bancó?

—Sí. Pero además yo me hice muy amigo del error en mi vida. Somos humanos y nos equivocamos, y no me castigo por eso. Siempre doy el ejemplo de Paul McCartney: una vez lo vi equivocarse la letra de “Hey Jude” y el público empezó a cantársela. Él nos miró como diciendo: “Qué maravilla”. Eso no me lo olvido más. Quizás esa gente vivió el peor concierto de Gero, pero también uno con mucha pasión y mucho amor. Tengo un público muy fiel y conozco las caras de muchos.

—¿Hasta cuándo tuviste que hacer castings?

—Sigo haciendo casting. Para este Los Miserables me hicieron casting otra vez, aunque ya había hecho el personaje. Lo entiendo porque yo también hago castings: estoy del otro lado y sé que tenemos que demostrar que todavía podemos. En este caso querían comprobar que todavía tenía la chispa.

—¿Todavía da cosita hacer un casting?

—Ellos le dicen working session, una sesión de trabajo. Yo estaba por hacer un concierto en Londres y, como se enteraron, me llamaron principalmente para ver cómo estaba con el inglés. Me fui en 2015 y nunca más volví a trabajar en el West End, querían verme.

—Cuando vos te vas para allá sabías inglés como para hacer un show.

—Cuando estrené en Londres en 2012 me pusieron un dialect coach para trabajar el acento al detalle. Y ahora volvieron a hacerlo, porque tengo un inglés que yo ya no me doy cuenta de mi error, pero ellos sí. Es como el porteño que se hace el cordobés: el cordobés se da cuenta que es porteño, o viceversa.

—¿Algún rechazo dolió?

—No demasiado. Tuve muchos “no”, pero muchas veces yo no me vendí bien o no me lo creía. En 2008 audicioné para Jean Valjean en Londres y me dijeron que no. Dos años después estaba haciendo el personaje, entonces simplemente no era el momento. Eso es importante para los estudiantes de comedia musical: a veces no es el momento.

—¿No te fuiste roto de ese rechazo?

—No, porque nosotros somos eternos desempleados: sabemos cuándo empieza un trabajo y cuándo termina. De hecho, si te ponés a pensar estoy desempleado ahora, no cobro un sueldo fijo porque el trabajo me lo genero yo.

—¿Cuándo dejó de darte angustia la inestabilidad laboral?

—Cuando apareció el productor en mí. Cuando apareció Lino, y después mi manager y socio, Cristian La Rosa. Cuando tenés un equipo que genera y te acompaña.

—Algo de la autogestión y no de la decisión del otro.

—Exacto. La pandemia terminó de despertar completamente ese costado, cuando dije “estoy en el horno”. Acababa de perder todos los proyectos que tenía y quedé en rojo. Mis padres me prestaron plata y ahí pensé que eso no me podía volver a pasar, entonces apareció el autogestor.

—¿Vos te vas a Europa sin plata cuando te instalaste allá?

—Pero me voy con trabajo, porque post Mambrú no tenía nada acá. Tuve que resetearme, buscar qué hacer después de algo tan imponente. Fueron dos años de mucha popularidad pero nada de trabajo. Y en cierto punto, volver al musical, que es para lo que me preparé, me salvó.

—Perdón, porque me imagino que en ese momento también uno podía decidir: “Bueno, voy a ser actor en Pol-Ka”.

—Es que hice un casting del que recibí una respuesta que decía: “Es muy Mambrú”. En vez de decirme que no daba para el personaje, me dijeron eso. ¿Qué querés que haga? Yo era un integrante de Mambrú, la marca era tan fuerte que después era difícil sacarnos de ahí y vernos desde otro lugar.

—Y te vas a Europa a trabajar, porque dependías de ese trabajo.

—Sí, pero hay algo, un paso antes, que es muy importante: cuando estaba en la nada, sin tener nada, me llama un amigo mío, Axel Llanot, que es director, y me dice: “Gero, tenemos los derechos de Jesucristo Superstar amateur. Somos un grupo y tenemos tres funciones en el Teatro Bristol. Me vas a decir que no, pero…”.

—Hagámoslo.

—Yo me lo re dudé. Venía de estadios, del Gran Rex y de todo. Hasta que una vocecita interior me dijo: “Gero, tenés que hacerlo, sí o sí”. Lo acepté y filmamos la función. Eso fue lo que me llevó a España, porque renunciaba el que estaba haciendo de Jesús y un amigo mío les dijo: “Miren este video”. Yo justo había audicionado para Rent acá, así que renuncié y entró Germán (Tripel) en mi lugar, y ahí conoce a Flor Otero, su pareja.

—O sea que sos el padrino.

—Podría serlo (risas).

—¿Cuándo empezaste a vivir cómodo en Europa?

—Desde el principio porque era Jesús, encima el protagonista. Y en España se puede vivir del musical porque son temporadas largas. Entonces empezás a colocarte mejor y podés vivir de eso sin tener que hacer tantas otras cosas. Acá damos clases de canto, de baile, para ganarnos la vida y después vamos a hacer el musical. En España podía vivir del teatro.

—¿Y cuándo llega la paternidad?

—Llega en Londres. Ya me habían ofrecido hacer de Jean Valjean y Alexia me despierta y me dice: “Estoy embarazada”. Lo estábamos buscando, así que fue una alegría. Después pensé: “¿Pero si nos vamos a Londres, cómo hacemos?”. Ella me dijo: “Vamos, no hay problema”. Y yo pensé que por ahí en Inglaterra me ponían un pero por los permisos, pero me dijeron que estaba todo bien y que tenía mis 15 días de baja paternal, asi que nació allá.

—¿Qué te pasa con la paternidad?

—Bueno, empezamos mal. Nació en shock. Estábamos ahí, todo en inglés, y de repente entraron siete personas a reanimarlo delante nuestro. Ahí entendí que un padre está dispuesto a dar la vida por su hijo. Yo decía: “Llévenme a mí”. Lo amé desde ese momento.

—¿Alexia cómo estaba?

—Horrible. Encima le agarró una alergia a la anestesia. Yo estaba entre terapia intensiva y las dos habitaciones.

—Venía todo bien el embarazo.

—Perfecto, fue algo del parto. Y ahí uno aprende a amar por encima de uno mismo.

—¿Cómo salió de ese episodio?

—Por suerte, bien. Nunca le faltó oxígeno ni tuvo secuelas. Pero para mí fue una eternidad, después vimos el informe y no había sido tanto tiempo. Estuvimos siete días en terapia intensiva y ahí aprendí a ser padre rápido, rapidísimo.

—¿Y cómo vivís verlo crecer?

—Me fascina. Cumple 14 ahora en septiembre. Somos muy amigos y tenemos una relación muy linda. Me ofrecieron volver a Londres un par de veces y nunca dije que sí porque él era muy chiquito, pero ahora entiende que no es un abandono del padre, que es trabajo, y además puede viajar y acompañarme.

—¿Alexia y él hacen base en España?

—Sí, nos separamos en pandemia. Yo también vivo allá, tenemos custodia compartida y, aunque estoy viajando mucho, nos ponemos de acuerdo en todo.

—Sos el ejemplo de superviviente de la pandemia: te quedaste sin un peso y te separaste.

—Tuve COVID tres veces. Fui uno de los primeros y me entrevistaban desde acá para contar lo que me estaba pasando. Así que sí, me pasó de todo.

—¿Ese inicio de la paternidad te permitió soltar los miedos?

—No soy miedoso, aprendí a no ser tan paranoico. Confío mucho en la ley de la atracción: uno atrae lo bueno y lo malo. Cuando viene un pensamiento malo trato de decir: “Fuera, fuera, fuera”.

—Bienvenido a la adolescencia.

—Exacto. Y como voy a estar viajando mucho, confío en la buena comunicación con mi hijo.

—¿Ya tuviste las charlas de la adolescencia?

—Estoy empezando.

—¿Y cómo estás con la soltería?

—Estoy bien. Me pasó que este año viví cosas tan inmensas que me dio nostalgia no poder compartirlas con alguien. Tengo mucha familia que celebra todo lo que hago, pero no tener a alguien en el día a día, contarle lo que viví o terminar una función, como me pasó en el Royal Albert Hall que lloraba con un y no tener el abrazo de mi pareja, me hizo dar cuenta de que estoy preparado para volver a enamorarme. Y me encantaría.

—¿A convivir también?

—Sí, total.

—¿Te puedo encontrar en una aplicación de citas?

—Estoy.

—¿En cuál?

—No importa. Hay una que es muy exclusiva.

—¿Raya?

—Sí.

—¿Alguien te invitó? ¿Cómo se entra ahí?

—Te tienen que invitar y tenés que permitir que la aplicación lea tus contactos, entonces te dice qué personas de tu agenda están en Raya y, si tenés confianza, les mandás un mensaje para que te habiliten.

—¿Y tuviste citas por aplicación?

—Bien, pero todavía no me enamoré. Igual me divierte abrir el espectro; si no, termino saliendo siempre con gente de mi entorno.

—¿Te pueden ir a esperar a la puerta de teatro, por ejemplo? O sea, ¿cómo es una buena forma de acercarse?

—Que esté soltero no significa que esté disponible. A mí no me gusta que me encaren. Lo aclaro por las dudas porque me están escribiendo mucho por Instagram, mujeres y también hombres.

—¿Te es incómodo decir no?

—No, para nada.

—¿Ya recibiste fotos?

—No, no llego a ese punto. Soy muy frío: “Gracias, chau”.

—¿Y si alguien se acerca en un cumpleaños o te presentan a alguien?

—Eso sí, re estoy para que me presenten a alguien. Tiene hay algo más: tiene que ser una persona que entienda que me voy, que viaje, que sea libre.

—¿Y por Instagram también conociste gente?

—Sí.

—¿Y cómo hacés? Porque si te molesta que te escriban, que escribas vos parece raro.

—Hay formas de llamar la atención antes. Ponés un like, que es como decir: “Hola, acá estoy”. Y cuando recibís una reacción decís: “Ah, ok, acá puedo”.

—Un fueguito en una historia es “puedo escribir”.

—No, un fueguito es un montón. Ahí ya invitás a salir de una. Un corazoncito, un “no sé qué”...

—¿Estás conociendo gente entonces?

—Sí, igual no soy un tipo que está todo el tiempo de levante, estoy laburando todo el día.

—¿Te imaginás siendo papá de nuevo?

—Dependerá de quién me enamore la verdad, pero estoy grande para ser padre otra vez. Tengo 48, ya cumplo 49.

—¿Por dónde pasa hoy tu ambición?

—Estoy disfrutando muchísimo mi presente. Le agradezco tanto al Gerónimo de antes por no frenar, por no dejarse caer. Y ahora disfruto también muchísimo generar proyectos y que otras personas quieran cumplir esos sueños. Ya van dos proyectos que originé, aunque éramos un grupo enorme de productores: Los puentes de Madison, en Madrid, y Cinema All-in, el año pasado, que son proyectos muy grandes acá en Argentina. Ver la reacción de la gente, el placer con el que vienen a trabajar, es algo que a mí también me hace disfrutar muchísimo.

—¿Y te bancás estar atrás?

—Obvio. Gracias a Dios conozco mucha gente a nivel internacional, gente que decide y que me escucha. Por mi currículum ya me escucha más que si de repente llama alguien de la nada. Ese poder hay que aprovecharlo porque es una forma de generar sueños para otras personas.

—Nos encontramos el 10 en el Gran Rex.

—El 10 de diciembre en el Gran Rex, va a ser espectacular. Además, vamos a grabar el disco en vivo y el video del show, así que vamos a tener un gran recuerdo de esa noche.