Nachito Saralegui: “Abría y cerraba la puerta ocho veces para evitar la muerte. Fui diagnosticado con TOC”

María Laura Santillán Con Nachito Saralegui

Lo conocí cuando protagonizó la primera temporada de la exitosa serie “Porno y helado”, de Martín Piroyansky. Por esa actuación fue reconocido con el Cóndor de Plata como actor revelación. En los últimos años con su unipersonal llenó teatros en todo el país y en Uruguay y multiplicó su popularidad en las redes. Fue a partir de 2009 y siendo muy joven, cuando Nachito decidió subir sus vídeos de sketches, de personajes y de parodias a Youtube. Era chico y por eso su nombre artístico fue “Nachito Saralegui”. Hoy, porque además es un comediante entrañable y tierno, su marca es y será Nachito.

– El Nachito me parece que lo voy a tener que jubilar porque ya tengo 33 años. Quedó el nombre que utilicé cuando me armé el Instagram.

– Pero además tenés cara de nenito.

– Eso me ayuda, tengo cara un poquito más joven, pero si la gente me ve más de cerca dice, este es más viejito de lo que parece.

– Tuviste y tenés mucho éxito en las redes, una gran comunidad de seguidores y mucha convocatoria en teatros de todo el país.

– Sí, hemos tenido la suerte de hacer un unipersonal durante 2023, 2024, 2025. Empecé haciendo teatro con Fran Gómez. En 2017 empezamos a hacer una obra de dúo de sketch, y seguimos esos años hasta que vino la pandemia. Mi unipersonal en 2026 no lo voy a hacer porque es un robo hacer un show cuatro años. Pero sí, he tenido la suerte tremenda de llenar teatros en el país, lo festejo todos los días porque es un logro.

– ¿Cuándo fue que dijiste me voy a dedicar a esto?

– Empezó muy chiquito. Mi mamá había comprado una filmadora para filmar los cumpleaños y con mis hermanos la usábamos para filmar parodias de sketch y de programas y la audiencia eran mis papás. O sea, nosotros grabábamos y a la noche se lo poníamos a mis papás. De chiquito mamé también mucho “Cha cha cha”, “Todo por 2 $”. Fue un largo camino hasta llegar a poder concretarlo. Porque cuando terminé la escuela secundaria, mi papá que es profesor universitario de ingeniería me decía: vivís en la ciudad de La Plata, tenés todas las universidades, todas las carreras posibles. Me anoté en Veterinaria y a los tres meses salí volando porque era todo bioquímica, química y yo no entendía nada. Después me anoté en Derecho, aprobé dos materias en dos años, debe ser el peor récord de la facultad, y recién ahí tuve una charla con mis padres y les dije, yo lo que realmente quiero estudiar es teatro.

– Antes no.

- Antes no, no me animaba. Mis hermanos habían hecho carreras universitarias y yo era el único que había terminado el colegio y estaba ahí en el medio… Y estudié en la Escuela de Teatro de La Plata, en la calle dos y 49.

– ¿Es muy importante decir la dirección exacta de la Escuela?

– ¡No! Jajaja, nosotros los platenses tenemos algo con la dirección porque son números, repetimos los números.

– Es muy importante para el platense decir una y otra vez que es de La Plata. Lo dirás muchas veces durante este rato. Nachito, ¿seguís viviendo en La Plata?

– Sí. Sigo viviendo en la ciudad de La Plata.

– Se mudaron los comediantes platenses, pero vos te quedaste. Es largo el viaje.

– Sí, ahora tengo ahí afuera el bolsito y la mochila, soy como nómade entre la casa de mi hermano y de amigos. Pero estoy muy cómodo viviendo en La Plata.

"He tenido la suerte tremenda de llenar teatros en el país, lo festejo todos los días porque es un logro", expresó Nachito Saralegui (Fotos de Gustavo Gavotti)

– ¿No te molesta viajar tanto?

– Es una hora y media, sí, es un montón.

“AUNQUE NO PAREZCA SIEMPRE FUI MEDIO TÍMIDO, RETRAÍDO. LA COMEDIA FUE UNA HERRAMIENTA PARA NO QUEDARME EN MI CASCARÓN”

– Sos muy tranquilo, te he visto en streaming

– Sí, aunque no parezca siempre fui un medio tímido, medio retraído. En la escuela lo era, mucho más que ahora. Y la comedia fue una herramienta para salir adelante, sociabilizar y conocer gente si no me quedaba como en mi cascarón. Pero en la vida soy bastante tranquilo.

“LAS COSAS IMPORTANTES DE VERDAD SON MUY POCAS”

– Te vi tranquilo en distintas circunstancias. ¿Hacés esfuerzo por mostrarte tranquilo o todo te lo tomas con tranquilidad?

– Soy de tomarme las cosas con cierta calma, con cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque considero que tampoco nada es tan tan importante. Mi papá me lo dijo muchas veces, las cosas importantes en la vida son muy poquitas. Las cosas importantes de verdad. Primero la salud, segundo el trabajo, y obviamente ser feliz e intentar estar contento con el trabajo que uno tiene. Yo puedo dar las gracias de que estoy cumpliendo el sueño de trabajar de lo que me gusta.

– A los amigos y a la familia no los nombraste entre lo más importante.

– Jajajaja, no, pero entran también en salud y en trabajo porque uno se preocupa por la salud de la familia, de los amigos. Pero es verdad, no lo dije, estuve muy mal. Vamos a agregarlo, familia y amigos.

– Para los más tranquilos a veces la procesión va por dentro. La frase es un cliché, pero es verdad. Cosas que uno aguanta, que traga.

María Laura Santillán con Nachito Saralegui: “Las cosas importantes en la vida son muy pocas”

“YO SUFRO MUCHO POR ANSIEDAD, SOY DE PONERME MUY MUY NERVIOSO EN DETERMINADAS SITUACIONES PERO TRATO DE NO DEMOSTRARLO”

– Sí, yo sufro mucho por ansiedad, soy de ponerme muy muy nervioso en determinadas situaciones, pero trato de no demostrarlo, de esa parte guardármela para mí. De estar tranquilo, centrado en lo que uno sabe que tiene que hacer.

– ¿Qué cosas te provocan ansiedad? ¿Hay circunstancias que ya sabés que te van a provocar ansiedad? Cuando vas a un casting, cuando te hacen una entrevista…

– Sí, las dos cosas que nombraste sí provocan ansiedad. Ahora que estoy hablando con vos, estoy totalmente tranquilo.

– ¿Es la previa, no?

- Es la previa, sí, siempre es la previa. La previa a un viaje en avión, la previa a una entrevista, la previa a un casting, la previa a hacer una función de teatro, a salir a presentarse frente a gente que que pagó una entrada y no te podés equivocar.

“DE LA ANSIEDAD LO PEOR SON LOS ÚLTIMOS 20 MINUTOS ANTES DE SALIR AL ESCENARIO, ¿ME VA A SALIR BIEN ESTO O VOY A HACER CUALQUIER COSA?

– ¿La previa arranca muy temprano? ¿Cuándo empezás a sentir la ansiedad?

– Sí, nosotros llegamos al teatro dos horas antes. Desde que llegamos al teatro empieza un poco la ansiedad, también la ansiedad por probar sonido y acomodar las luces, eso lleva bastante tiempo. La peor parte son los últimos 20 minutos antes de salir al escenario, cuando escuchás el murmullo de la gente y decís, ¡ay! ¿Me va a salir bien esto o voy a hacer cualquier cosa?

– ¿No tan fuerte como para tomarte una pastilla?

– No, hablando de la medicación, yo estoy medicado.

“ESTOY MEDICADO PARA LA ANSIEDAD, PERO ME ESTÁN BAJANDO LAS DOSIS. LA PASE MUY MAL PERO ESTOY MEJORANDO”

– ¿Para la ansiedad?

– Para la ansiedad. Pero actualmente me están bajando las dosis, estoy mejorando bastante. Sí, tuve una época en que la pasé muy mal, pero ahora estoy en una etapa de mejora.

– ¿Cómo lograste la mejora?

– La terapia me ayudó un montón. Las vivencias también, por ejemplo no es lo mismo hacer cuatro o cinco funciones que la función número 30. La ansiedad ahí la tenés, pero decís: si te salió bien antes, ¿por qué te pone nervioso? Va a salir todo bien. La experiencia sería, sirve.

– ¿Como si se entrenara?

– Claro, como entrenar el cerebro para ir tranquilizándolo y acostumbrándolo a situaciones nuevas y a saber soltar el control. Creo que eso es clave, lo trabajé mucho en terapia, uno tiende como ser humano a querer controlar todo. Cuando te subís a un avión el control ya no lo tenés vos, lo tiene el piloto, es el que sabe. Tenés que confiar.

– ¿Y cuando te subís a un escenario?

– Cuando te subís a un escenario tenés que confiar en vos. Es más difícil porque a veces te autosaboteas y te pones ansioso.

– ¿Cuando no dormís en La Plata tenés ansiedad? Porque evidentemente necesitas volver a La Plata todos los días.

– Sí, totalmente. Yo pierdo muchos trabajos por estar viviendo en La Plata, porque casi todo sucede aquí. Todo lo que tenga que ver con actuación sucede aquí.

– ¿Por qué dormir en La Plata cuando el trabajo está en Buenos Aires?

– Creo que por la tranquilidad que tengo. La Plata es un pueblo grande, nos conocemos entre todos. Es una ciudad, pero a la vez tiene alma de pueblo.

– La cama tiene que estar ahí.

– Sí, totalmente, tenés razón. Tiene que ver con el descanso, con el final del día, con estar en mi casa, en mi lugar, en mi espacio. Alejarse de la gran ciudad para tranquilizarse, sí. Conozco gente a la que le pasa lo mismo que a mí.

María Laura Santillán con Nachito Saralegui: “Tuve una época en que la pasé muy mal, la terapia me ayudó un montón a bajar la ansiedad”

– A veces uno se pone cabulero. Por ejemplo, “a mí me va bien así, si cambia algo me puede ir mal”.

– Sí, totalmente, hay ciertas costumbres decía Bilardo, o rutinas que tenemos que nos hacen sentir seguros. Él decía: no son cábalas, son costumbres.

– Me identifico. Seguir ciertas costumbres que supongo que arman, que contienen.

– Te dan seguridad. Sentir que tenés un poco más el control, y eso te tranquiliza. Hago mi cosita, mi actividad, la hago de esta manera, con esta ropa…

– De todas las personas públicas se dicen cosas buenas y malas. No escuché nada malo tuyo.

– Hay gente a la que no le gusta lo que hago, es obvio porque no le va a gustar a todo el mundo. Hay algunas puteadas.

– ¿Por qué supones que no te enojás nunca?

– Porque no le doy tanta importancia a los comentarios negativos que no suman. Si en un video o en esta entrevista alguien pone algo negativo o un insulto, no es productivo para mí. Ahora, si vos me ponés “este video que hiciste sería mejor que vaya por acá”, y yo lo leo: tiene razón, es una crítica constructiva. A todos nos ha pasado sufrir algún insulto, algún agravio, pero por suerte, como decís vos, la mayoría de la gente me acepta así como soy y a una buena cantidad de gente le gusta lo que hago, eso es lo importante. Los que te putean, los que tiran comentarios hirientes, no es gente que te sigue, es gente que se cruza con vos en algún lado de internet y dice, ¿este quién es? ¿Quién lo conoce? Está perfecto que no me conozca, son las reglas del juego, yo no soy conocido en toda Argentina.

– Pero fuera de las redes, en la vida real, en el laburo, sos muy pancho. Te ofrecieron trabajar en LUZU, en el programa más visto, “Nadie dice nada”. ¿Y era muy temprano para vos o no?

– Sí, jajajaja, yo tuve el lujo de poder elegir y decir que no porque estaba haciendo teatro y tenía otro trabajo, si no, seguramente lo hubiera aceptado. Yo soy muy nocturno, me duermo como a las cinco, despertarme a las diez para mí es medio difícil.

"No le doy tanta importancia a los comentarios negativos que no suman", aseguró Nachito Saralegui en entrevista con María Laura Santillán

– ¡Pero a las diez tenías que estar ahí!

– Tenía que levantarme a las siete u ocho. Por eso agradezco que mi trabajo va con mi personalidad también. Porque si yo tuviese un trabajo de ocho de la mañana a ocho de la noche, me costaría un montón.

– No hay chance de un streaming a la mañana, ni lo considerás, porque lo primero para vos es seguir tu ritmo.

– Sí, igualmente en ese momento no sabía que iba a ser el más exitoso de todos, no es que me bajé de un barco que estaba explotado.

– Te veo tomándote la vida sin ninguna urgencia. Tendrías que contagiarnos a todos.

– Sí, soy así, yo creo que así sobrevivo, porque si no me vuelvo loco. Gracias al cielo y a la vida el teatro es a la noche y que los videos y las publicidades, las puedo filmar a la tarde o a la noche. Se dio el ámbito perfecto para mi personalidad.

– ¿Gracias al cielo dijiste porque sos creyente o salió?

– Me salió la frase, igual algo creyente soy y viene también de la familia. Mis papás son bastante creyentes, mi mamá tiene una adoración especial por la Virgen y yo creo que me lo ha transmitido. Creo que soy en el fondo un poco creyente, aunque me haga el que no, un poco creo. A veces que ponés a pensar y decís, tiene que haber algo más. O por lo menos es el deseo de uno.

– ¿Fuiste a colegio religioso?

– Si. Tuve solamente un año duro porque el profesor de catequesis era un cura y era bastante estricto, bastante duro con el dogma de la Iglesia. Nos hablaba mucho del cielo y el infierno, del castigo. Yo tenía 12 años y ese discurso me ponía un poco mal. De decir, si hago las cosas mal me prendo fuego eternamente. Un discurso muy fuerte para decir a niños de 12 años.

– ¿Te trajo pesadillas?

– Sí, me trajo. Me trajo sus líos, pero con el correr de los años uno va creciendo y va sabiendo que todo lo que nos inculcaron…

– ¿Te quedaron amigos de la escuela?

– Sí, me quedaron, nos juntamos a jugar a la pelota mañana a la noche en La Plata con compañeros que tengo desde el jardín. No son muchos, son tres o cuatro los que me quedaron de la escuela, porque no era muy sociable, era más retraído. Son más los amigos que hice en básquet, practico básquet desde que soy chiquito.

“EN LA ESCUELA SUFRÍ UN POCO DE BULLYING, LES TENÍA MÁS ODIO QUE AMOR A ALGUNOS COMPAÑEROS”

– ¿En la escuela no te daban bolilla o vos no querías dar bolilla a los demás?

– Un poco y un poco, no me daban bola. Sufrí un poco de bullying.

– ¿Por ser retraído?

– Claro, por esto de ser retraído. Les tenía más odio que amor a algunos compañeros. Después, con el paso del tiempo…

"Yo tenía 12 años y ese discurso me ponía un poco mal. De decir, si hago las cosas mal me prendo fuego eternamente", recordó Nachito Saralegui

– Los odié mucho más.

– Jajaja, los odio el doble. No, me los cruzo y te abrazás y charlás.

– ¿No eras el payasito del colegio?

– En un momento sí, cuando me di cuenta que con el humor podía socializar, empecé a ser el payasito de la clase.

– ¿Cuántos años tenías?

– Tendría 14, 15. Estaba empezando la secundaria. Fue una herramienta que me surgió en esa época y me sirvió muchísimo. Creo que la comedia tiene esa potencia sobre la gente.

– Tenés un poder. El poder de que se rían.

– Sí, buscaba con qué hacer chistes. Esto lo que me trajo fue que cuando era más chico y era más retraído tenían notas de ocho o nueve o diez. En la época de payasito me clavaban un cuatro, me clavaban un dos, porque era Saralegui, el payasito de la clase y los profesores me tenían acá (n de la r: señala la garganta)

– El Trinche me decía que cuando uno se da cuenta que puede hacer reír a los demás, ese poder es adictivo.

– Sí, te genera endorfinas.¡Quiero hacer reír a más gente! Tengo una sobrina de 16 años y me encanta hacerla reír. Una de mis cosas favoritas de la vida es hacer reír a mi sobrina.

“YO FUI DIAGNOSTICADO CON TOC A LOS 12 AÑOS”

- En algún momento contaste que tenés TOCs desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es tener TOCs?

– Sí, yo fui diagnosticado con TOC a los 12 años. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Por ahí de pibe el TOC sumaba para ser aún más retraído. Cuando descubrí la comedia y me hizo tan feliz el TOC, fue bajando, fue cediendo.

“REPETIR ACCIONES, ABRIR Y CERRAR LA PUERTA 8 VECES… LAS HACÍA PARA EVITAR MI MUERTE, YO LE TENÍA MUCHO MIEDO A LA MUERTE”

– ¿Es indiscriminado el TOC? ¿O es con determinadas cosas? Tengo un TOC, todos tenemos alguno, el mío es volver a la puerta para ver si la cerré bien. Cuando era muy joven, una vez no la cerré bien y entraron ladrones.

– De chico que lo tenía con más cosas, con por ejemplo, repetir acciones, abrir y cerrar la puerta ocho veces o hacer las cosas un número determinado de veces. Las hacía para evitar mi muerte, yo tenía le tenía mucho miedo a la muerte. Y mi manera que encontró el cerebro de adolescente fueron estos TOCs, estos ritos que se llaman rituales en la psicología para evitar evitar mi muerte. Me auto convencía de que tenía el control de mi muerte.

María Laura Santillán con Nachito Saralegui: “Abría y cerraba la puerta ocho veces para evitar la muerte. Fui diagnosticado a las 12 años con Toc”

– Como Bilardo otra vez.

– Sí, jajaja, los TOCs tienen mucho que ver con las cábalas, son muy similares algunos.

– Vos sentías que si abrías la puerta ocho veces no te iba a pasar nada.

– Sí. Uno lo ve de afuera y dice “semejante estupidez” y a uno lo calmaba. Llega un punto en que es gracioso, mis papás me veían y decían, ¿qué le está pasando? Eso con tratamiento psicológico, psiquiátrico si es que hace falta, se cura o se bajan al mínimo los síntomas.

“LOS FUI DEJANDO DE HACER DE CUAJO. ME DABAN GANAS DE HACERLO, NO LO HACÍA Y VEÍA QUE NO PASABA NADA, QUE NO ME MORÍA”

– ¿Se cura el miedo a la muerte o se cura el TOC?

– El miedo a la muerte creo que lo tenemos todos, lo voy a seguir teniendo. Lo que se cura es dejar de hacer estos rituales. Creo que el que tenés vos, volver a chequear la puerta, también lo podrías dejar de hacer. Probando un día, de a poquito. Yo los fui dejando de hacer como de cuajo. Me daban ganas de hacerlo, no lo hacía y veía que no pasaba nada, que no me moría. Mi cerebro decía: che, no seas boludo, no hagas más esto que no sirve de nada. Y me iba tranquilizando. Pero si vos llegás a dejar la puerta abierta y te roban me vas a putear, jajajaja. En el espectáculo yo hablaba de los TOCs, le preguntaba a la gente si tenían TOCs, es muy común el de volver a chequear la puerta.

– ¿Más de una vez?

– Más de una vez. Hay gente que se filmaba con el celular cuando estaba cerrando con llave y cuando le entraba la duda a las dos cuadras abría el celular, miraba el video y se le pasaba. Podés ser más consciente cuando estás cerrando y cuando te vayas vas a decir: cerré.

“LA GENTE CUENTA QUE TIENE TOCS CON LA ALARMA DEL AUTO, EL ORDEN DE LOS BILLETES, CON LAS LÍNEAS DE LA CALLE. YO TUVE CASI TODOS”

– Esto terminó siendo una sesión. ¿Cuando le preguntás en el espectáculo a la gente si tiene algún TOC, ¿levantan muchos la mano?

– Muchísimos.

– ¿Qué tipo de TOCs?

– La alarma del auto, ordenar los billetes de determinada manera, no pisar las líneas de la calle son los que más se repiten.

– ¿Tuviste alguno de esos?

– Sí, casi todos. Por no decir todos. Los iba trabajando con la psicóloga, para el TOC lo que se necesita es una terapia cognitivo conductual. Vas trabajando las conductas, como esto de pisar la línea y la psicóloga te va dando herramientas para que entiendas de que si pisas la línea no pasa nada.

– ¿El TOC debe ser pariente de la ansiedad, no?

– Sí, recontra recontra. Van totalmente de la mano, porque si no lo hacés, te sube la ansiedad.

– Nos convertimos en Giselle Rimolo, en doctores truchos.

– Sí, estoy haciendo psicología sin título alguno.

“NO ME QUEJO DE LO QUE ME PASÓ. DIGO: MIRA LO QUE TENGO”

– ¿Te perdiste muchas cosas en tu infancia y tu adolescencia?

– Me perdí un poco. Me perdí los últimos dos años de colegio que terminé dando libre. Me perdí básquet dos años, que es el deporte que más me gusta practicar.

– Dos años, todo esto duró bastante.

– Sí, duró bastante, pero por suerte creo que lo compensó la vida dándome el trabajo que soñaba. Entonces soy un agradecido eterno a eso, no me quejo de lo que me pasó, digo: mirá lo que tengo.

– Vivís de lo que te gusta. Y además hablas de salud mental en el show.

– Sí, es como una descarga emocional hablar de eso en el show. Y ver que otras personas lo tienen también lo calma a uno, porque uno a veces se siente raro y dice, esto me estará pasando a mí solo? No, mirá.

– Mirá cuánto neurótico.

– Mirá cuántos somos, somos muchos, jajajaja.

"La mayoría de las cosas que uno trabaja con humor son traumas o problemas que uno tiene", explicó Nachito Saralegui (Gustavo Gavotti)

– ¿Te tranquiliza y tranquiliza a los otros?

– Sí, varios que me han mandado mensajes, “me re sirvió”, “me di cuenta”.

“LA MAYORÍA DE LAS COSAS QUE UNO TRABAJA CON HUMOR SON TRAUMAS O PROBLEMAS QUE UNO TIENE”

- Tuviste un personaje hipocondríaco.

– Uy, me parece que sí. Hice un hipocondríaco una vez que estaba un poco inspirado en hechos reales, jajaja. La mayoría de las cosas que uno trabaja con humor son traumas o problemas que uno tiene.

– Cosas que parecen pavadas desde afuera.

– Sí, desde la óptica del que no lo tiene es una pavada. Yo estoy de acuerdo con esa persona, pero el que lo sufre lo está sufriendo y necesita de ayuda para dejar de sufrir.

– Y a veces medicación incluso.

– Y a veces medicación, claramente sí, por suerte yo ahora la estoy dejando. Ocupa la cabeza. No es de los problemas de salud más grande que podés tener, porque hay miles más grandes, pero sigue siendo un problemita que es una piedrita en el zapato para la vida cotidiana.

– Ya no está más. Está todo trabajado, es todo felicidad.

– Sí, sí, sí, hoy en día es todo alegría.