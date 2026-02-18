Amalia Granata: la verdadera historia con Robbie Williams, el departamento que compró gracias a Playboy y su salto a la política

“¿Qué tiene que ver mi discurso y mis luchas con haber posado desnuda en una revista? No estoy en contra de eso, expresó Amalia Granata, durante la entrevista en Desencriptados, en ciclo de entrevistas de Infobae.

Granata es modelo, panelista, periodista y diputada. Tras consolidar su carrera en los medios y la televisión, transitó de la farándula a la política con un perfil caracterizado por postura provida. Desde 2019 ocupa una banca como diputada provincial en Santa Fe y renovó su mandato para el período 2023-2027 tras las elecciones locales.

En su labor legislativa y su presencia mediática, se distingue por un discurso directo y confrontativo. Además de su trabajo público, es madre de dos hijos y mantiene una presencia activa en redes sociales y en la opinión pública.

Amalia Granata recodó su encuentro con Robbie Williams y la repercusión mediática que tuvo a partir de ese suceso. (Jaime Olivos)

Trayectoria mediática y llegada a la política

Desde sus comienzos en la televisión, Amalia supo capitalizar la visibilidad que le dieron los medios y reconoce que la exposición pública fue clave para consolidar su carrera política. “Instalarte en la política sale mucha plata y yo ese dinero no lo puse porque ya era muy conocida. El nivel de conocimiento era muy alto y me súper benefició”, confesó.

“¿Viste que cuando sos conocido la gente te saluda por la calle como si conviviera con vos? Saben los nombres de mis hijos, me preguntan por ellos. Eso está bueno para lo que hago ahora, que la gente te conozca”, agregó.

Aunque algunos sectores de la política dudaron al inicio de su llegada, el trabajo sostenido en la Cámara de Diputados de Santa Fe le permitió revertir prejuicios: “Los que cuestionaron fueron los mismos políticos. Pero la gente no, al contrario. La gente sí me tiene confianza. Pero al político no le conviene que entre alguien nuevo”. “No sé si soy la única o una de las pocas que, al día de hoy, ingresó 600 proyectos y no todos pueden decir lo mismo. Yo laburo, estoy, presento proyectos de calidad, hice mi partido político y hoy tengo mi fundación”, señaló.

Durante años, Granata mantuvo en silencio su interés por la política debido al prejuicio. La resistencia apareció apenas hizo pública su decisión: “Cuando dije ‘me voy a empezar a meter en política’, empezaron a ponerme fotos cuando salía en bola con (Roberto) Pettinato, cuando me peleaba en El Bailando, como si eso invalidara lo que yo puedo hacer o no en la política”.

El primer acercamiento llegó de la mano de una dirigente santafesina. “Una mujer me vino a buscar y me dijo que le gustaba mi perfil, mi impronta, que era aguerrida, espontánea y que si me gustaría participar. Ahí empecé a involucrarme y después me tiré a candidata. La primera elección la perdí”, recordó. Pero el giro definitivo llegó durante el debate por el aborto legal. “Defendí y defiendo hasta el día de hoy la vida, pero en ese momento se hizo como un clic y arranqué seriamente”, afirmó.

La diputada santafesina aseguró que el reconocimiento social facilitó su instalación como candidata, sin necesidad de altos gastos de campaña. (Jaime Olivos)

Granata rechaza la idea de contradicción entre su pasado mediático y sus convicciones actuales. “¿Qué tiene que ver mi discurso y mis luchas con haber salido desnuda en una revista? Si yo no estoy en contra de eso, estoy en contra de que maten un niño en la panza de la madre, que no tiene nada que ver con salir en bola en una revista”, expresó.

Su postura se funda en el derecho constitucional y en una convicción personal inquebrantable: “Nosotros tenemos un tratado de rango constitucional donde dice que el bebé es desde su concepción considerado un niño. Alberto Fernández, en su momento, se cagó en la Constitución y sacó la ley igual. Pero esa ley se contrapone con ese tratado internacional”, advirtió.

Amalia reconoce que se trata de un tema doloroso y complejo, sobre todo cuando se discuten casos como el embarazo producto de una violación: “El niño no tiene la culpa. Es un bebé en formación. Yo sé que suena horrible, pero el niño no eligió ser producto de una violación”.

El debate, advierte, no solo la atraviesa en lo público. Confiesa que la discusión también la llevó a terapia y que, como madre, enfrentó temores, presiones y amenazas en la calle y en las redes sociales.

Imagen pública, sexualidad y autopercepción

—¿Te arrepentís de algo de tu pasado? Por ejemplo, Playboy, ahora que sos diputada...

—No. Estaba espléndida, querido. Es mi mejor momento. Uma tenía 9 meses. Si ves las fotos, decís: “No puede ser que esta piba tiene una nena de nueve meses”.

—¿Volverías a hacer Playboy?

—No lo haría porque ya pasé esa etapa. Tenía 27 años. En ese momento tenía la edad, la rebeldía, el lomo. Hoy tengo 45, no sé si estoy para Playboy.

—¿Seguís siendo esa Amalia sexy?

—No tanto. Dejé de entrenar por un tema de tiempo, pero me gusta estar bien arreglada, tener las uñas prolijas, el pelo prolijo. Me gusta ser femenina. No me parece que andar con pelos abajo del brazo o descuidada te haga más empoderada. A Uma desde los 15 la hago hacer láser. Le dije: “Vos no vas a tener un pelo”. Ahora las mujeres salen con los pelos abajo del brazo y dicen que se usa. No, mi amor. Andar con los pelos, descuidada, sin teñirte, toda canosa, por decir: “Soy rebelde”. No me parece. Me gusta ser muy femenina.

Vida personal, familia y conciliación pública-privada

—¿Cómo te llevás con el Ogro, el padre de tu hija? Porque vi que tu hija se recibió y tenían una foto juntos.

—Y bueno, sí, somos los padres y ameritaba, la chica se recibe, estaba invitada la familia del padre. Y yo le dije, después le dieron el diploma: “Vamos Uma, voy a saludar a tu papá y saquemos una foto”. Somos familia. Fui, lo saludé, nos sacamos una foto y Uma feliz, que a mí lo único que me importa es que ella esté feliz.

—¿Tenés relación con él?

—No tengo relación. Si tengo que hablar algún tema, lo hablo más con la mujer de él que con él. Me resultaba más accesible.

Sobre la infidelidad y el perdón en la pareja

—Siempre hablás de todo, por eso quiero preguntarte: ¿qué se te pasó por la cabeza cuando, estando embarazada, te enteraste de que tu pareja tuvo una aventura con una chica que encima se llama Linda? No me quiero imaginar llegar a casa y encontrarme con vos enojada...

—En realidad, para mí tampoco es un tema así... Yo no perdonaría nunca una infidelidad, pero no es la primera vez que yo perdono una infidelidad, no de él, obviamente. Yo siempre digo: te puede pasar, como me puede haber pasado a mí también una vez, ponele dos veces, ya a la tercera no, flaco, o sea, todo bien, pero no. Porque ahí hay algo más profundo. Pero una vez me puede pasar a mí también, y si es una calentura, le puede pasar a cualquiera. Ahora, si el flaco tiene una vida paralela, ya es más complicado. Me parece que con el dedito señalador, sentarme a juzgar y hacerme la moralista, por lo menos a mí no me da la cara para eso.

—¿Alguna vez pensaste en “cobrarte” esa deuda con una infidelidad propia?

—No. Yo lo único que quería era que él llegue, que me cuente la verdad. Para mí es peor la mentira, o sea, que me mienta a perdonar.

—¿Cómo fue ese momento de la verdad?

—Nada, se fue a bañar y yo lo esperé, estaba embarazada, y cuando vino, le dije: “Ahora decime qué pasó”. Me contó toda la verdad, cómo la había visto, cómo la había conocido. Y bueno, yo decidí que... No me importó. No es algo que me dolió.

—¿No te daba celos?

—No. Cero. Eso de revisarle el celular o a él ni se le ocurriría.

—¿Cómo siguió la relación después de eso?

—De esto salimos juntos adelante, somos una familia, queremos los dos lo mismo, que esta familia sea una familia por muchos años más o para siempre. Así que dale, vamos para adelante, listo. Nunca más le hice un reproche de este tema, para mí no es un tema. Nunca tuvimos una pelea sobre el tema, nunca le revisé el celular. Es más, él se va, capaz que con amigos, y yo ni lo llamo. Me chupa un huevo dónde está, ¿entendés? Él me tiene que llamar porque si no... Puede pasar el día entero y no lo llamo.

—¿Por qué creés que podés manejarlo así?

—Es que somos adultos.

“¿Qué tiene que ver mi discurso y mis luchas con haber salido desnuda en una revista?", preguntó Amalia en diálogo con Rulo (Jaime Olivos)

La anécdota con Robbie Williams

—¿Cómo fue tu historia con Robbie?

—Estábamos en una cena en la casa de Baby (Etchecopar), con mucha gente importante de la política, del deporte, empresarios y salió el tema de Robbie. Yo dije: “Lo tenemos que invitar a comer cuando venga”. Yo no sé escribir en inglés, así que la mujer de Baby me ayudó a escribirle por Instagram para invitarlo a comer a mi casa cuando venga (risas). No respondió, pero si viene a la Argentina lo invitamos. Y ahí me preguntaron cómo había sido todo y durante media hora todos en silencio hipnotizados escuchando la historia. Yo no lo podía creer.

—¿Pero hubo sexo?

—Sí, claro. La pasé re bien. El tema es que después él quería que yo me vaya con él y yo le dije: “No, todo bien. Pero no”. Él quería que lo acompañe a toda la gira, pero yo no soy su caniche. Yo tenía 23 años.

—¿Y cómo era él?

—Él era divino, re simple, sencillo.

—¿Volviste a verlo después?

—Sí, lo volví a ver en su casa, en Beverly Hills. Mi mejor amiga se casó en Las Vegas y fuimos a Los Ángeles a conocer. Le escribí a él y me invitó a su casa. Estuvimos ahí, me mostró todo. Era una mansión, divina. Era un country en el que tenían casas otras estrellas como Jenifer López…

—¿Se acordaba de vos?

—Sí. Se estaba haciendo un tratamiento en la muela y tenía toda la cara hinchada. Mi amiga me traducía porque cuando me vio me preguntó si había aprendido inglés. Le dije: “¿Vos aprendiste a hablar español?” Y me dice: “No”. Él no sabía decir ni hola. Si me hablás lento yo entiendo o si leo sé de qué se trata, pero no sé hablarlo.

—Pero que loco que se re acordaba de vos.

—Sí, esto fue en 2007 creo. Yo vivía en Chile y él iba a dar un recital dos semanas después. Me dijo: “Podemos coordinar para vernos”. Pero yo le dije que era imposible porque la prensa es muy acosadora en Chile y creo que no le cayó bien. Cuando yo estaba en su recital cantó una canción que dice algo de Moon y dijo: “Qué bueno que una noche conmigo te haya garantizado tu camino a la fama”, y cuando cantó ese estribillo, gritó mi nombre: Amalia. Salí en las portadas de todo Chile. En YouTube está...

—¿Tuvo una buena performance? ¿Lo recordás como algo...?

—Tuve mejor performance yo, pero sí. Yo creo que él quedó… Yo tenía 23 años. Estás como en el esplendor hormonal, en el descubrimiento, sos libre (risas). Ahora con casi la menopausia, imagínate que lo puedo invitar a tomar vino a mi casa. Ya no llego a ese momento, me duermo (risas).

—¿Es verdad que dijiste esta frase: “Cuando mostraba las tetas, usé el patriarcado pajer* y le compré un departamento a mi hija”?

—Sí, claro y es verdad. En su momento, cuando la mujer era utilizada como un objeto, yo lo sabía. Pero no me sentía un objeto y aproveché esa situación de todos los pajeros que querían ver Playboy para ganar guita. Y así le compré el primer departamento. La otra vez nos reíamos con Leo, mi marido, porque yo no podía llegar al millón de seguidores en Instagram y me dice: “Empezá a ponerte más en bola, ¿no ves que las que se ponen en bolas y tienen dos, tres palos de seguidores?” (risas).

El “interrogatorio relámpago”: preguntas rápidas y respuestas espontáneas

—¿Corazón o cabeza?

—Cabeza.

—¿Tele o política?

—Tele.

—¿Robbie o Redrado?

—Robbie.

—¿Moral o deseo?

—Moral.

—¿Responder o bloquear?

—Bloquear.

—¿El peor beso de tu vida?

—No tuve.

—¿Verdad brutal o mentira piadosa?

—Verdad brutal.

—¿Que te amen o que te teman?

—Que me teman.