Cami Jara: “Mi mamá se hizo aliada del mate, se ahorraba la comida”

María Laura Santillán Con Cami Jara

Camila tuvo un sueño desde chica. Con mucho esfuerzo, determinación y el acompañamiento de su mamá, logró en pocos años todo lo que se propuso. Hoy a los 22 años tiene éxito y un recorrido como humorista y creadora de contenido. A los 17 empezó a publicar sus videos en las redes, cada día subía decenas y decenas de clips a Instagram y a TikTok. Tanta dedicación trajo sus frutos, sus videos se viralizaron, sus personajes se hicieron conocidos. Desde hace cuatro años es parte del programa “Tarde de Tertulias”, el exitoso streaming que conduce Marti Benza, hoy en Olga. Tiene además su canal de Youtube donde hace entrevistas informales a celebridades, y llena teatros con su unipersonal.

– María, estoy muy nerviosa, es un honor estar acá. Yo no me siento tan relevante como para que vos estés entrevistándome, realmente.

– Sos una persona popular que en muy poco tiempo logró ocupar un lugar entre los más jóvenes.

- Tengo un tema con el merecimiento. Este año hice mi obra de teatro y muchas cosas pasaron tan rápido que no soy consciente de tanto.

– ¿Cuándo te diste cuenta que ya te conocían, que seguían tu trabajo cada vez más personas, que ocupabas lugar?

– Después de la novena función de la obra dije, ¡ah, esto es de verdad! Ver toda la gente sentadita y el teatro lleno para mí era imposible. La fantasía con la obra de teatro era que vendrían 200 personas. Yo no esperaba que siguiera. Después de eso dije: esto va en serio. No me di mucho lugar a ver cómo me sentía. Insistí mucho, insistí hasta que fui consiguiendo de a poco las metas.

– Insististe con mucha desinhibición.

–Muy cara rota, sí, desde muy pequeña. Hacer reír ya lo venía haciendo en mi familia, con mis amigos. Es un lugar que me queda cómodo.

Su generación la conoció por YouTube. Conoce su humor, su vida, su historia, conoce a su mamá. Camila habla con su público abiertamente de sus inseguridades, de sus fracasos, de sus carencias. A los 22 años tiene un millón y medio de seguidores. “La amiga tóxica”, “la vegana del grupo”, “la que siempre tiene razón”, “la que sabe de astrología”, son algunos de sus personajes más conocidos.

"EMPECÉ A STREAMEAR CON MI MAMÁ, EN SU CUARTO Y CON SU COMPUTADORA DESDE LAS 10 DE LA NOCHE HASTA LAS 3 DE LA MAÑANA"

– ¿Quiénes son los que más se acercan?

– Eso va rotando. Empecé a streamear con mi mamá por redes sociales, lo hacíamos desde el cuarto de mamá con su computadora. Era muy gracioso el contexto.

– A la noche.

– Sí, siempre desde la diez de la noche hasta las las tres de la mañana. Mi mamá tenía que laburar al otro día.

– A esa edad muchas adolescentes se pelean con sus mamás.

– Yo soy súper compinche, siempre fue muy codo a codo la relación con mi vieja. Streamineabamos un montón y al principio nos veía gente grande, de 30, 35 y más. Cuando se empezaron a viralizar los clips entró gente más chica, adolescentes.

– Siempre hablaste de cosas personales, de tu historia, de tus gustos. Es estar muy expuesta también.

– Yo siempre conté mucho desde la anécdota, pero nunca mostré nada. Es más, empecé a subir fotos a Instagram hace un año por la insistencia de mi amigo Martín. Antes no subía fotos mías, en mis redes estaban mis clips y mis anécdotas. Tampoco nunca expuse fotos o videos de mi papá o de mi familia.

– Contaste cosas fuertes de tu intimidad. ¿Te costó hablar del bullying?

– Sí. Hablaba desde un lugar gracioso. De chiquito te afecta, pero de grande me cagaba de risa. Me hacían bullying, pero siempre me he parado en un lugar gracioso, ahí empecé a coquetear con el humor. Era mi manera de adaptarme al colegio.

"CON LOS VARONES YO NO ERA OPCIÓN NUNCA"

- También hablaste de los desencuentros con los varones.

– Sí, yo no era opción nunca.

– ¿Por qué?

– Ahora empecé a coquetear más con vestirme linda, sentirme femenina. Pero de chica tengo fotos muy graciosas, era muy cachivache. Mi mamá se reía, yo siempre tuve los pelos en cualquiera, me ponía flores. Muy particular.

"¿EN EL AMOR? NO SÉ QUÉ ES ESO, ME VA MUY MAL. NUNCA ME ENAMORÉ"

– ¿Cómo te va en el amor ahora?

– No sé qué es eso. No, me va muy mal, muy mal. Nunca me enamoré. Coqueteé con la idea alguna vez. Pero no cero, muy sola.

– ¿Muy sola por decisión tuya?

– Jajajaja, no, me encantaría elegir. Pero estoy bien, jajajaja. Soltera.

– Te escuché decir que el compromiso no te gustaba, ¿era mentira?

– Uno se justifica. “El compromiso no me gusta nada”. Me encantaría encontrar a alguien. Siento que soy chica todavía, es para más adelante. Coqueteé con la idea del enamoramiento en la adolescencia.

– ¡Tenés 22 años, sos casi adolescente!

– ¿Sabés que siento que viví muchas cosas?

"SÍ, SOY UNA SEÑORA GRANDE. NO SALGO A BAILAR, LOS CHICOS ME INVITAN PERO ESTOY TRANQUILA EN CASA"

– ¿Que sos una señora grande?

– En muchas cosas. Sí, soy una señora medio grande. No salgo a bailar, los chicos me invitan a salir a bailar y estoy tranquila en mi casa. En mi adolescencia supe ser muy rebelde.

– Ahora entiendo por qué creen que sos más grande.

– Sí, me encantan los findes en casa, juntarme con amigas en casa o salir a algún barcito. Cuando tenía 15 o 16 viví una rebeldía de película, me rapé la cabeza con una gillette, locura de verdad. Tenía un grupo en ese momento que era mala junta, con esos que tu mamá no quiere que te juntes.

– Ahora sos una señora mayor, te quedás en casa y te haces un tecito. O mate, como en tu programa.

– Tal cual. “Unos mates con…”, sí. Ese programa fue hermoso, era una sección que hacía con gente que tenía un montón de seguidores cuando yo no tenía tantos seguidores en ese momento. ¿Podés creer que aceptaban venir a mi casa Momi Giardina, Mica Suárez, Juli Castro, Marti Benza, Luli González? Gente que en ese momento estaba pegadísima aceptó unos mates en mi casa. Yo, agradecidísima.

– ¿Por qué suponés que iban las celebrities?

– No había algo oculto, era lo que veías. Estaba en el cuarto de mi mamá tomando unos mates, con dos banquetas, hablando hasta la madrugada de cualquier cosa. Una conversación que podés tener con tus tías, cuando te quedás a ver qué chusmerío van a contar. Éramos muy francas con lo que contábamos, generaba esa confianza de cuando vas a un hogar a charlar con una persona y tomar mate.

– Cómoda, íntima. Hablás también de tus inseguridades.

– Sí, son un par, siempre trato de demostrar lo contrario pero sí, me muero de inseguridad. No siento que tengo una autoestima formada. Igual voy a terapia desde los 13, así que lo voy tratando.

– ¿Con todo lo que lograste tenés baja autoestima?

- Tenés un punto, puede ser. Pero a nivel corporal… Creo que todas estamos, es la comparación constante, que nunca alcance. Yo fui lo contrario de lo que se esperaba. Ahora soy más femenina, es una búsqueda que elijo y me encanta. Pero cuando era más chica siempre fui muy masculina, rellenita, los dientes separados, tenía una sola ceja. Mi mamá me hacía unos rodetes… Entonces me burlaban muchísimo, muchísimo. Eso quieras o no, te queda.

– ¿Qué de todo te quedó?

– Lo del peso, porque no era solo mi colegio. Era mi colegio, cuando me iba de vacaciones mi familia con el comentario de la tía… “¡Callate Marta!” Cuando tenía una fiebre galopante y el médico me decía que tenía que bajar de peso. “Tiene fiebre la nena, no sé de qué estamos hablando”. Hay todo un contexto que por ahí no ayuda.

"VERME DESNUDA EN UN ESPEJO NO ES ALGO QUE DISFRUTE"

– ¿Ahora te sigue pasando?

– Ahora me pasa a mí, pero conmigo. Estuve en Sex hace poco haciendo una participación. Yo decía, ¿ponerme en paños menores? Imposible. ¿Podés creer que me animé? Jugueteé un poco con exponer mi cuerpo. Para mí verme desnuda en un espejo no es algo que me fascine, no es algo que disfrute. Era un look sexy, como un body, mostraba más el cuerpo. Y me encontré diciendo, me puedo sentir sexy también.

– Pero queda dando vuelta todo lo que escuchaste durante muchos años.

– Sí, obvio. Pero creo que el trabajo es cuestionarlo todo el tiempo.

– ¿Te pasa cuando leés un comentario feo?

– No me llevo muy mal con el tema hate, no doy mucha bola, lo leo. Del año pasado a este subí 15 kilos y yo veía el buscador que decía “Cami Jara cuerpo antes”. Cruzarte con eso… ¿Quién preguntó eso? Creo que es no mezclarse con algo que tiene que ver con el otro, el otro no te conoce.

– ¿Hablás de esto en terapia? Del hate, de lo que dicen afuera, de tu inseguridad, del peso, de la comparación con lo hegemónico.

– Sí, hablamos de esto, de separar. Lo que se comenta en las redes a veces son un loco, el acceso a opinar ilimitado. Llego hasta cierto punto, leo lo que me interesa y busco la crítica de quien me interese.

– Tenés un modo tan natural de decir las cosas, tan poco artificial, que genera mucha cercanía. Y la cercanía tiene dos caras, el que te dice que te ama y el que cree que te bancás cualquiera.

– Sí, hay gente que es muy desubicada en la vida cotidiana, no solo en las redes sociales. Hay gente que piensa que puede decir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier contexto. Y que opina de cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que mostraste en el streaming. Al mismo tiempo, yo no soy Tini Stoessel, pero es el precio que uno paga por exponerse poco o mucho en las redes sociales.

– Tenés una voz increíble, con mucho caudal.

– María Laura muchas gracias, ¿sabés que quise entrar al ISER y no entré? Yo quería ser locutora. En lo teórico me fue tan mal, estudié poco y no entré. Después me metí a estudiar periodismo un año y después ya me metí en las redes.

– Era por el lado del periodismo, por el lado de la actuación, ¿por cuál?

– Ay, no sé, yo quería un micrófono. Yo veía CQC en su momento, veía al Rulo que era tan desubicado para entrevistar y decía: yo quiero eso, yo quiero entrevistar gente, esa perfo me encantaba. En CQC no era solo entrevistar desde un lugar periodístico, sino que jugaban un montón con la improvisación.

– ¿Cómo es la relación con tu mamá más allá del streaming?

– Mi mamá fue más mi amiga que mamá, es la realidad que nos tocó. Estuvimos la una para la otra en todo. Entonces se generó una complicidad que es muy valiosa.

– ¿Cómo se llevan desde que no viven juntas? ¿Mejor o igual?

– Mejor. Llega un momento donde hay dos adultos viviendo en una casa. Se pierde eso de la madre y la hija cuando vas creciendo… De más grande vas chocando más, así que mejor.

"ELIJO COMPARTIR UN ENCUENTRO CON MI MAMÁ, NO UNA DEPENDENCIA"

– Viven cerca. ¿Se ven o no? ¿Sos la que lleva la ropa a lavar a la casa de la mamá?

– Vivimos a dos cuadras. No, no, no llevo la ropa, me mudé e hice una buena separación. Hoy elijo compartir con mi mamá una cena, un encuentro, no una dependencia.

– Sos muy grande, sos muy madura.

– Te juro, María Laura, lo tomo como un elogio.

"A LOS 20 YO YA COBRABA MI PROPIA PLATA Y UNA AMIGA DE MI MAMÁ QUE ES CONTADORA ME AYUDABA"

– ¿Desde cuando elegís no depender en nada de tu mamá?

– Un año o dos, desde los 20, cuando yo ya cobraba mi propia plata. Es muy loco todo, pero a los 20 años una amiga de mi mamá que es contadora me ayudaba. Yo manejaba cosas desde muy chica y eso hacía que nos viéramos desde otro lado con mi vieja.

– ¿Para ahorrar todavía no alcanza?

– Sí, ahorro. En este laburo hoy tenés tres marcas que se mueren por trabajar con tus redes y mañana estás pidiéndole por favor a alguien que te promocione algo.

– Suponete que juntás unos buenos manguitos. ¿Qué es lo primero que harías?

– El departamento. Hay algo del techo que te queda, que es muy de la clase media, “asegurate el techo”. Voy hacia eso, me encantaría.

"ME ENCANTARÍA QUE MI VIEJA NO TUVIERA QUE TRABAJAR MÁS. TRABAJÓ TANTO…"

– ¿Tu vieja tiene casa o alquila también?

– Alquila.

– ¿Será la segunda compra?

- Obvio, sí, me encantaría. Me encantaría que no tuviera que trabajar nunca más. Trabajó tanto… La vi muy frustrada a mi vieja desde muy chica. Esa rebeldía que tuve viene de tener una madre que estaba todo el día laburando. Yo tenía extensión horaria en la primaria, entraba a las seis y media y me quedaba hasta las siete de la tarde.

– ¿Por qué tanto tiempo? ¿Porque ella no te podía ir a buscar?

– Trabajaba más de 12 horas, mamá supo tener dos trabajos con horarios súper exigidos. Por eso se generó esa relación con mi vieja, por lo poco que había para compartir. Era reírnos, ser cómplices, ser amigas, disfrutar entonces me encantaría que mi vieja no laburara nunca más, que tenga su casa y que no labure nunca más. Que disfrute.

– Cuando eras chica hubo momentos muy difíciles económicamente.

– Sí, la separación de mis viejos no fue la mejor. Si bien no tuve un padre ausente porque con mi viejo compartí fiestas, cumpleaños y lo veía todos los meses, mi vieja fue la que más estuvo para todo. Nos fiaba el chino a veces, iba a un colegio que bancaba que estuviera por ahí dos años sin pagar, me bancaban porque yo iba desde los cinco años. Siempre hubo un contexto que nos súper ayudó, pero era rebuscárselas. Al chino le pedíamos comida y mi mamá le liquidaba algunas cosas, ella trabajaba en un estudio contable y buscaba la forma. Yo de grande me enteré de esto, porque de chica no me puedo quejar. De algunas cosas me daba cuenta porque sos vos y tu mamá.

"MI MAMÁ SUPO SER MUY ALIADA DEL MATE, SE AHORRABA EL TEMA DE LA COMIDA"

– ¿Qué faltaba en tu casa?

– En algún momento mi mamá supo ser muy aliada del mate. Me di cuenta de grande que se ahorraba el tema de la comida con el mate.

"QUEDABA UN LIMÓN EN LA HELADERA VACÍA PARA QUE NO AGARRARA OLOR. ¿QUÉ OLOR? ¿DE QUÉ COMIDA? SI NO HABÍA

– O sea, llenarse con mate.

– Sí. Hubo épocas en que la heladera estaba vacía y quedaba un limón girando en la heladera para no que no agarrara olor. ¿Qué olor? ¿De qué comida? ¿Si no había comida? Era comer en el día lo que se podía y pagar en el día la comida. Yo jodo mucho con una época en la que mi mamá tuvo un novio dos años. Con Luis conocí la compra del mes, se podía llenar la alacena. Por favor Luis, ¡volvé! Fueron los dos años más felices de mi vida. Me fui de vacaciones por primera vez, yo no conocía el mar. La playa, el auto, que te vayan a buscar a las cuatro de la tarde al colegio, un montón de cosas conocí por la pareja de mi mamá. Pero eso en el mano a mano con mi vieja no era lo normal.

"MI MAMÁ SE ENDEUDABA HASTA LA MÉDULA PARA QUE YO PUDIERA IR AL COLEGIO Y PARA QUE YO TUVIERA LO MISMO QUE MIS COMPAÑERITOS"

– Fue durante dos años.

– Dos años que nos duró esa vida de ricas, después se terminó esa historia de amor y volvimos a esa inestabilidad, con mucha deuda. Hace muy poco mi mamá dejó de estar endeudada, pero ella se endeudaba hasta la médula para que yo pueda ir al colegio y para que tuviera lo mismo que mis compañeritos.

- Tu mamá te apoyó desde el día cero todo el tiempo para que estuvieras en este lugar.

– Todo el tiempo. En un momento la senté y le dije: hoy cumplíme el capricho. Yo sé que dejé la facu pero dame estos meses que te juro que voy a sumar vistas, que va a entrar plata al banco, confía en mí. Ella desde un principio re confió y me apoyó en todo. Empezamos a trabajar a full con el streaming y entraban marcas y apareció un representante y ahí entendí cómo funciona el tema de las marcas. A los 18 me acuerdo que aprendí cómo se cerraba una marca, y cerraba marcas.

– ¿Vos hablabas con las marcas?

– Claro, a los 18 años. La niña que salió hace seis meses del colegio. Apareció Maca que me quiso representar, yo era micro influencer en ese momento. ¿Que aparezca un representante? Mamá somos ricas, es lo que a mí me sonaba con la palabra representante. Maca me explicó: una historia se cobra esto, un reel se cobra esto. Cuando ella se fue a trabajar en una agencia me quedé sola. Y yo dije, ya sé que esto se cobra esto, esto y esto. Iba con las marcas y cerraba mis cosas.

"HACÍA 50 CLIPS POR DÍA DESPUÉS DEL STREAM, ERAN SEIS HORAS MÁS. LOS SUBÍA A TIKTOK HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA, NO HABÍA PLAN B.'

– Hay algo que falta en esta historia, que es la cantidad de horas que vos trabajaste y trabajás. Cuando empezaste, ¿cuántas horas estabas subiendo tus cosas a TikTok ?

– Yo hacía 50 clips, recortes de los streams de tres horas, y subía los 50.

– ¿50 por día?

– Subía 50 y se pegaban diez, diez se hacían virales. Eso implicaba seis horas en un Xiaomi. No olvidemos que yo no contaba ni con una computadora que sirviera para editar ni con otro celular para usar. O sea, era todo desde mi Xiaomi, mi celular. Yo le debo la vida, no es una promoción.

– Y a los chinos en general. Está el chino que les fiaba y los del celular.

– Les agradezco, la cultura asiática me ha dado mucho. Pero sí, veía el chat desde la compu de mi mamá y editaba desde ese celular. Después subía y se pegaban diez, estaba seis horas haciendo 50 clips.

– Sumadas a las tres horas del streaming.

– Claro, terminaba a las diez de la mañana la jodita. Entonces dormía todo el día y volvía a streamear a la noche, así estuve un año. Me olvidaba de comer, bajé como 15 kilos. No era sano, pero en mi cabeza era: soy joven y tengo que poder hacerlo porque no hay plan B. A los 18.

– A los 18 años hacías algo parecido a lo de tu mamá, trabajar muchas horas.¿ Para vivir de eso, para existir y crecer?

– Sí, nunca lo he pensado. Pero yo también me dejé súper de lado en ese entonces. Te descuidás, estás dormida todo el día y trabajas toda la noche.

– ¿Qué consecuencias tuvo?

– Perdí la vista un poco por tanto celular. Me olvidaba de comer porque estaba todo el día detrás de la computadora. Creo que es todo ganancia, experiencia. Después lo veo de lejos y yo insistí.

– ¿Ahora cuántas horas trabajás?

– Soy una vaga. Voy dos horitas a Olga, me siento en esos sillones de Corpo.

– No es eso solo.

– No, pero tengo mucho más tiempo que en ese momento. Hoy trabajo en TDT, en el streaming, tenemos una comunidad muy linda y además con mis redes. Ahora tengo representante. Hoy en día me siento una persona muy privilegiada y con muchas comodidades, no es lo normal, está bueno ser consciente de que no es lo normal.

"UNO TIENE EL PRIVILEGIO DE TRABAJAR CON PUBLICIDAD, DONDE SE PAGA MUCHA PLATA. ESTÁ BUENO SER CONSCIENTE Y NO VOLVERSE BOLUDO, NO ES LA REALIDAD DE TODOS"

– ¿Qué es lo normal?

– Mi normalidad era otra cosa. Lo normal es trabajar muchas horas por un sueldo que quizá no alcanza, es el común denominador de mucha gente. No de mi historia, es el común denominador de la mayoría. Está bueno ser consciente de que uno tiene el privilegio de trabajar con la publicidad, que es un lugar donde se paga mucha plata. Tampoco cargar con culpa por eso, pero ser consciente y no volverse boludo. Ser consciente de que no es la realidad de todos.

– ¿A dónde te gustaría llegar? Estás en un streaming muy exitoso, tenés un montón de seguidores, haces teatro y lo llenás.

– El mundo del teatro me gusta desde que tengo 14. Cuando eran las muestras del colegio quería estar en el medio del escenario y actuar. Me gusta cuando hay que grabar chivos, me meto en personaje y la chica que me ayuda a grabar las cosas se caga de risa porque lo actúo de verdad, me encanta. Hacer personajes y actuarlos, me gustaría eso, un bolo, una aparición de cinco segundos, tener la experiencia.

- Para que a uno le vaya bien, hay que tener talento, pero sobre todo la decisión del compromiso con el trabajo. Pienso en los chicos que no se animan a poner toda la energía que hay que poner.

– Para mí hay que súper animarse. Tampoco caer en el discurso de “el que quiere, puede”. Hay gente que no cuenta con una chance ni media chance y decís, qué injusto. Pero el que tiene ese sueño y sabe que cuenta con herramientas para hacerlo, no tiene que quedarse en el molde. A veces quedarse en las frustración es agotador. Para el que cuenta con las herramientas es solo animarse. Al principio es pura vergüenza, al principio no te ve nadie. Yo al principio hablaba sola, en el streaming me veían cero personas. Para una chica de 17 años subir a tus redes algo que no ve nadie… En tus redes está el chico que te gusta, están tus compañeros de colegio. El principio no es puro fracaso porque todo es un aprendizaje, pero es confiar en el valor de tu contenido hasta que lo empiecen a ver los demás.