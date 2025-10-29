Valeria Archimó: su historia de amor, la fórmula para vencer la comezón del séptimo año y los rituales que realiza antes de salir a escena

Valeria Archimó es bailarina, vedette, coreógrafa y directora creativa de teatro. Se formó desde niña, incluyendo gimnasia rítmica y estudios en escuelas de danza contemporánea, y se consolidó como figura de la revista porteña gracias a su técnica, acrobacia y performances que combinan danza y sensualidad.

A lo largo de su carrera trabajó como primera vedette, coreógrafa y directora en numerosas producciones de revista y musicales, y participó en ciclos televisivos como Bailando por un Sueño, donde formó parte en distintas ediciones y también en competencias internacionales de danza.

En los últimos años Archimó se mantuvo activa en teatro, en los medios y en las redes sociales, donde comparte su trabajo y reflexiones sobre la danza y la sensualidad escénica. Es una artista con amplia trayectoria en la revista porteña que hoy en día combina la docencia, la coreografía y la dirección con propuestas de teatro adulto e interactivo.

Actualmente, se presenta en la obra Sex, de José María Muscari, de jueves a domingo en Gorriti Art Center. El espectáculo ocupa todo el espacio, no sólo el escenario, e incluye dos sectores especiales: la zona roja y el cuarto oscuro, a los que se accede con una pulsera adicional. “Son momentos picantes e interactivos pensados para el público que se anime a vivirlos”, confesó la artista.

Rulo: —Tenés dos hijos, ¿no?

Valeria: —Sí, Theo de 21 y Ámbar de 11.

Rulo: —¿El más grande se fue a vivir al exterior?

Valeria: —Sí, está afuera.

Rulo: —¿Cómo estás con eso?

Valeria: —Estoy bien. No sé si va a volver. Él está muy bien. Al principio me costó porque él estaba mucho en casa. Estaba los fines de semana en casa, era muy compañero. De repente, era de hacer programas conmigo. Imaginate, una adolescente (risas). Se fue en 2023 y el 2022 y lo extrañé mucho. Pero bueno yo en ese momento hice gira con Sex y estuve al palo todos los fines de semana…

Rulo: —¿Te fue a ver a Sex él?

Valeria: —Fue a verme recién ahora.

Rulo: —¿Y qué dijo cuando te vio?

Valeria: —Le gustó el show.

Rulo: —¿Cómo es tener una madre diosa así como vos, con un lomazo y que hace eso en una obra?

Valeria: —Y yo siempre tuve el lugar de sexy. Yo era bailarina y cuando salto a ser figura, era vedette. Así que siempre tuve exposición con mi cuerpo. Él desde chiquito está conmigo y con todas mis amigas bailarinas. Para él es como lo normal estar entre todas nosotras… ¡Qué estándar para él buscar una chica! ¿no? Porque se crió entre todas nosotras (risas).

Rulo: —Capaz sale con una vedette, también. Arranca de 40 años para arriba (risas).

Valeria: —Claro (risas). Para él siempre esa cosa del cuerpo y la exposición fue parte de mi trabajo, pero en la adolescencia empezó a ser un tema. “¿Mamá siempre tenés que salir arreglada?”, me decía. Porque yo siempre estoy producida, es como parte de mi vida. Ahora estoy más relejada, pero en ese momento daba muchas notas, entonces tenías que llegar e irme del teatro de determinada manera. Sos un personaje también para la gente y tenés que estar bien. Pero él jugaba al fútbol y me decía: “¡Ay! Mamá, ¿siempre tenés que salir así?” Ahí empecé a usar zapatillas, jean, la remera ancha… (risas). Era un poco y un poco.

Rulo: —¿Y la chiquita?

Valeria: —La chiquita es un avión. Es todo lo que no quiere Theo en cuanto a la exposición.

Rulo: —¿Le gusta el fútbol?

Valeria: —Sí, juega al fútbol.

Rulo: —La quisiste llevar para el lado del baile, pero no.

Valeria: —La llevé a tomar clases, sí. Me acompañaba y al principio le gustaba. Pero no le gustaba que le enseñen, ¿viste? Estudiar lo que tenés que hacer: estirar el pie, la pierna, la técnica... Cuando me pedía ir al fútbol y pude llevarla, se levantó esa mañana y lo primero que me dijo es: “Hoy voy a fútbol”. Ahí me di cuenta que la apasionaba más el fútbol.

Vida sentimental y relaciones amorosas

Rulo: —¿Cómo venís en tu vida amorosa? Porque sos de relaciones largas, ¿no?

Valeria: —Yo soy de estar bastan en pareja. He tenido parejas… Pero tengo el problema de la comezón del séptimo año. Siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, nueve. Por ahí ando, ¿viste? Me gusta estar en pareja. Yo soy una mina que cuando me enamoro y estoy con alguien, me gusta estar para esa persona. No me gusta el picoteo. Ni estando sola me gusta el picoteo.

Rulo: —¿Pero cuánto fue tu lapso de soledad más larga?

Valeria: —Nunca estuve de picoteo en mi vida y tampoco es algo que digo: “¡Ay! Una faceta que me perdí”. Cero.

Rulo: —¿Siempre te venían a encarar a vos o sos más de elegir?

Valeria: —Encarar nunca. No soy de ese estilo. Hoy veo a las chicas y cómo es la cosa y me encanta. Tengo amigas que son más mandadas, pero yo no podría. No me sale. Puedo mandar señales, algo más sutil. Pero ir a encarar, no.

Su trayectoria artística y el universo Sex

Rulo: —¿Hace cuánto tiempo estás en el espectáculo Sex?

Valeria: —Hice toda la gira en el 2022, temporada en Mar del Plata... Soy parte de Sex hace tres años, pero no fueron años continuados.

Rulo: —¿Sex es un show al que uno siempre vuelve?

Valeria: —Sí, viste que el sexo siempre está en la vida... Hay gente que tal vez no le importa tanto, ¿no? Que no les es tan fundamental en su vida. Pero para mí sí tiene que estar. No es lo mismo para mí la vida sin sexo.

Rulo: —¿Cómo se maneja eso? Porque en las relaciones largas, mantener viva la llama no siempre es fácil. Con tu actual novio, ¿hace cuánto están juntos?

Valeria: —Hace tres años. Ahora se van a cumplir tres años.

Rulo: —¿Y sigue todo intacto? Porque con tres años todavía la llama está encendida.

Valeria: —Sigue, sigue. A los siete u ocho, ahí tengo que preocuparme.

Rulo: —Te quedan cuatro años, todavía.

Valeria: —Por ahora voy bien (risas). Si la supero eso, ya está. Yo creo que la voy a superar, ¿eh? En esta relación me tengo fe.

Rulo: —Al hacer una obra que tiene tanto que ver con el sexo, ¿eso sube el deseo o lo baja?

Valeria: —No, a mí me lo mantiene. No me lo baja.

Rulo: —¿Cuando hacés la obra te calienta o es algo re natural para vos? Porque el público se pone un poco hot...

Valeria: —El público se calienta y nosotros hacemos todo a fondo. A mí me divierte un montón estar en Sex. Juego a full con el personaje que me toca y sí, estás jugando a erotizar, a calentar.

Rulo: —¿Quiénes son tus compañeros actualmente en SEX?

Valeria: —Yo ahora estoy con el Tucu López, con Romina Ricci, Adabel Guerrero. Está Licha. Luca Martin. Ahora está Franco Torchia.

Rulo: —¿Con Adabel cómo te llevás? Porque vos sos competencia directa.

Valeria: —Somos competencia directa, pero hace bastante. Hemos sido, pero somos amigas. Ahora estamos en otra etapa ya. Hubo pica, pero era la época también. Hace 10 años atrás era hacer kilombo. Hoy ya eso fue. No garpa, no va más.

Rulo: —Cuando tu pareja te va a ver, ¿qué le genera? ¿Le gusta? ¿Se pone un poco celoso que estás ahí con todos los chongos?

Valeria: —No, yo creo que le gusta y los celos los maneja. Ya está. Ya me conoció así. Sabe quién soy y no me dice nada.

Rulo: —¿Nada? ¿Nunca?

Valeria: —Jamás me dijo nada. Y yo cuando él me viene a ver hago exactamente lo mismo siempre. No es que porque está él, bajo. Cuando vino mi hijo bajé decibeles y está permitido por Muscari (risas). Porque te da un poco de cosa también. Es mi hijo. Nunca estoy desnuda, pero me tapé un poquito más. Aunque tampoco hay mucho más para tapar, digamos (risas).

Rulo: —¡La ropa es re jugada!

Valeria: —No es que ¡Oh! Estaba re tapada, ¿eh? Pero bueno, para mi cabeza... (risas).

Rulo: —El pobre Theo ya se quería morir antes de entrar.

Valeria: —Es que para esta obra ya me había llamado Jose y yo no animé en aquel momento antes de la pandemia. Pero después fui a ver este nuevo show y la pasé genial, me encantó. Cuando me llamó de nuevo le dije: “De una, sí”. Ni lo dudé. Y desde aquel momento estoy. Voy, vengo, pero estoy. Ya todo este año estuve y soy parte de Sex. Es un show que es distinto a todo lo que he hecho, porque estamos con el público.

Rulo: —Sí, acá se rompe la cuarta pared.

Valeria: —Sí, porque estás con la gente constantemente. Pasamos al lado de la gente.

Rulo: —¿Tu relación cómo es: monogamia o pareja abierta?

Valeria: —No, monogamia.

Rulo: —¿Hiciste un trío alguna vez?

Valeria: —Nunca hice trío en mi vida. Puede ser una fantasía que esté por ahí dando vueltas, pero hoy no lo necesito. Estoy bien con mi pareja, con mi novio... No sé si eso es para estar en pareja. Tal vez en un momento estando muy bien en pareja o estando solo y tipo joda…

Rulo: —¿Viven juntos o en casas separadas?

Valeria: —En casas separadas.

Rulo: —¿Esa es la fórmula que funciona?

Valeria: —Hoy te digo que sí.

Por sí o por no

El conductor invitó a Valeria a responder las preguntas utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda, y a compartir detalles sobre su vida personal y su carrera.

Rulo: —¿Hay alguna persona del medio con la cual no volverías a trabajar?

Valeria: —No. He tenido historias con un montón, problemas, pero no. Eso no impediría que yo trabaje con alguien que tal vez haya tenido un desacuerdo. Cero.

Rulo: —¿Te besaste alguna vez en la boca con Reina Reech?

Valeria: —No. No, nunca. Con Reina somos muy amigas, hemos trabajado juntas… Fue mi madrina artística, fue la mano que me trajo a dar el salto a este medio, de ser figura…

Rulo: —¿Por qué surge rumor con Reina?

Valeria: —La culpable es Belen Francese. Lo he hablado con ella. Y en su momento había que generar runrún. Fue otra, según ella, Claudia Fernández a decirle que nosotras éramos pareja. Nada, para generar malestar, qué sé yo. A veces no te quiere la gente y le gusta hacer esas cosas. Fue hace muchísimos años. Yo estaba con el papá de Theo. Theo era chiquitito. Fue cuando yo empecé, el primer año que yo paso a ser conocida en el Patinando porque Reina era mi madrina, era la que me cuidaba y peleaba por mí porque trabajamos juntas, nos queremos.

Rulo: —¿Tenés buena onda hoy en día?

Valeria: —Sí, tengo buena onda. En su momento la fui a encarar a Belén y hablé con ella. Y nada, me pidió perdón. Pero se había que generar runrún.

Rulo: —¿Te agarraste alguna vez de los pelos con alguien?

Valeria: —No. Igual, podría en algún momento ¿no? (risas).

Rulo: —Por sí o por no. ¿Tu target de novios son todos productores teatrales?

Valeria: —No. Pero sí del medio.

Rulo: —¿El padre de tu primer hijo es productor teatral?

Valeria: —Sí, productor. Pero de toda la parte técnica. Marín es productor. Diego es representante de actores. Ha sido productor en algún momento, pero es del medio. Es del palo.

Rulo: —¿Siempre del medio?

Valeria: —Sí. Y estoy acá. Supongo que es por mi laburo, ¿será? No sé. Eso también hace que entiendan los tiempos nuestros, que trabajamos los fines de semana... Yo toda mi vida trabajé en teatro. Ahora de jueves a domingo. Imaginate, te vas a tu casa siete de la tarde, volvés a las dos de la mañana. Cuando la gente sale, vos estás trabajando. Tenés libre el lunes, o sea, es otra historia. Y ellos comparten un poco eso.

Rulo: —Por sí o por no, ¿vos tenés un ritual antes de actuar?

Valeria: —Sí.

Rulo: —¿Y cuál es?

Valeria: —He variado muchos a lo largo de mi vida. Pero siempre tiene que ver con visualización, con la meditación, me envuelvo en colores... Me protejo, ¿viste?

Rulo: —¿Te envolvés en colores mentalmente?

Valeria: —Claro, sí (risas). Me protegía con colores, hacía meditación. Me veía en un lugar que a mí me gusta mucho. Tengo un lugar que yo me imagino que es como una catarata, un lago, naturaleza. Ahora también uso uno que es con chasquidos de los dedos alrededor de todo el cuerpo, que me envuelvo y salgo. Me limpio, me limpio, saco lo malo para afuera…

Rulo: —¿Y podés limpiar a otros?

Valeria: —Siempre me lo hago yo, pero sí. Te limpio (risas). Mis compañeros siempre me ven haciendo el ritual y ya saben. Me hace bien.