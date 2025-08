El libro de poesías que se vende como una reliquia, el desafío de la familia ensamblada y la misión de hacer reír: los secretos de Belén Francese

Belén Francese es actriz y comediante, conocida por su participación en programas televisivos como Bailando por un Sueño, Pasapalabra y Como Anillo al Dedo. También actuó en la película Bañeros 4: Los rompeolas, en 2014.

A lo largo de su carrera, demostró que es multifacética. Además de actuar, ser modelo y vedette, desarrolló un perfil como poetisa. Publicó los libros: Pequeña Belén no ilustrada y Reflexiones Belunísticas, que tuvieron buena recepción entre su público y, en algunos casos, se revenden en plataformas a precios elevados. También es muy activa en redes sociales, donde posee una comunidad de más de 1 millón de seguidores.

En lo personal, Belén está casada con Fabián Lencinas, empresario mendocino, y es madre de su hijo Vitto, nacido en mayo de 2021. En 2022, atravesó una situación familiar dolorosa: la muerte de la ex pareja de su esposo. A partir de ese momento, la familia decidió convivir bajo el mismo techo junto a las dos hijas de él.

Belén Francese reflexionó sobre su imagen pública, la sensualidad y el impacto positivo de sus poemas en la vida de sus seguidores. (Maximiliano Luna)

Rulo: — ¿Qué es más difícil bailar con un soñador, ir a Pasapalabra o tener un emprendimiento de vinos?

Belén: — Todas las cosas son un desafío. Yo me considero muy emprendedora y muy multifacética. Todas tienen un desafío personal y algo que quiero hacer. Si me gusta hacer esto, lo voy a hacer. No le tengo miedo a nada. Me gusta el desafío fuerte. Escribí dos libros… ¡¿Cómo no te traje el último?!

Rulo: — El último quiero que me lo traigas porque me gustaría revenderlo en Internet. ¡Vi que sale 250 mil pesos!

Belén: — Mi mamá me pidió lo mismo (risas).

Rulo: — ¡¿Cómo va a salir 250 mil pesos el libro?”

Belén: — Esa persona, yo le pedí por favor y le vuelvo a pedir… Está mal lo que está haciendo porque no es un precio lógico del mercado. Entiendo que ciertos fanáticos, y los respeto, lo tienen como una reliquia. Es como una reliquia de un fanatismo o de algo que marcó la literatura porque es así. El mundo es un abanico…

Rulo: — ¿Cómo vas a marcar la literatura, Belén? Bueno, en realidad sí la marcaste. Es una marca imborrable, algo de lo que no se puede volver (risas).

Belén: — ¡Imborrable! Es un sello propio.

Rulo: — ¿Cómo fue eso de escribir un libro? ¿Cómo llegaste ahí?

Belén: — Yo tengo un hermano mayor, Agustín, que es un gran escritor, abogado, teólogo y filósofo. Es el nerd de la familia. Y siempre me inspiró en ciertas cosas fuera de lo que es mi carrera artística. Pero dije puedo fusionar el humor con las letras, el juego de las palabras y me gustó ese camino. Y la verdad que re pegó. En su momento se vendieron 15 mil ejemplares. Una locura. Ahí fui por más y saqué Reflexiones Belunísticas.

Rulo: — ¿De qué se trata ese?

Belén: — Ese libro es tipo un juego. Vos abrís y te toca una frase que te inspira en algo. Una dice: sueña de a poco y serás un moco, sueña a lo grande y serás quien mande.

Rulo: — Me gusta porque son simples y se entienden (risas).

Belén: —Muy simples. Vito, mi hijo, las entiende perfecto. “Léeme el cuento de mamá”, dice.

Rulo: — ¿Lo escribiste vos?

Belén: — Sí, todo. Se nota que lo escribí yo. Te vas a dar cuenta (risas).

Rulo: — ¿Y es verdad que lanzaste una línea de vinos?

Belén: — Sí, es un homenaje que me hizo mi marido que se dedica a eso.

Rulo: — ¿Probaste el stock antes?

Belén: — Sí. Mis amigas dicen que es muy potente y afloja…

Rulo: — ¿Es un “afloja bombachita”?

Rulo: — Sí, perdón (risas). La línea Belén Francese es dulce, rico y fresco. Es de verano o es tipo de postre para cuando terminas de comer. Y mis amigas me dicen: “¡Es muy peligroso!”. Pero bueno, también les encanta...

“No reniego de ninguna de las 'Belenes', tengo muchas y las brindo todas”, admitió Belén. (Maximiliano Luna)

Familia ensamblada, maternidad y el vínculo con sus hijastras

Rulo: — ¿Cómo va el tema de la familia ensamblada?

Belén: — Bien. Mi marido tiene dos hijas y es muy loca mi historia. Yo deseé mucho ser madre y Dios me re contra escuchó. Cuando Vito tenía un año, si bien a las chicas yo las conozco hace mil y cuando éramos novios las veía cada 15 días, pasa una tragedia y vienen a vivir con nosotros. Entonces, yo de repente tenía tres hijos.

Rulo: — ¿La mamá de ellas falleció?

Belén: — Sí. Sacando que nunca nadie en el mundo desea algo malo, hoy te puedo decir que para mí fue y es una bendición compartir con ellas.

Rulo: — ¿Qué edad tienen?

Belén: — Ahora tienen 17 y 20.

Rulo: — ¿Y cómo es la relación?

Belén: — Es muy buena porque todo fue dándose desde el amor y desde el respeto. Y creo que es la única forma que funcionan las cosas. Al mismo tiempo, yo era muy prejuiciosa antes y aprendí de eso cuando conocí a mi pareja y me enamoré perdidamente de él. Yo antes decía: “¿Divorciado? ¿Con hijos? Yo soy nada que ver. Esto no va a funcionar”. Y mira lo que pasó... Era para mí y yo creo que era un plan del de arriba.

Rulo: — Uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina…

Belén: — Yo vengo de una familia donde mi mamá tiene 16 hermanos y tengo 75 primos. A algunos ni los conozco. Vengo de familias muy conservadoras, de matrimonios con todos los hijos, con 28 años de casados, etc. Entonces, esto de salir con un divorciado era un prejuicio para mí. Uno tiene un plan, pero Dios tiene uno superior y siempre va a ser el que él quiso para vos.

Rulo: — Veo que sos muy creyente...

Belén: — Yo re recontra.

Rulo: — ¿Crees que existe Dios y que realmente digita todo?

Belén: — Si, 100 por ciento. De pronto nos ponemos serios...

Rulo: — Es que no es tan fácil encontrar gente que cree realmente en Dios. Muchos te dicen: “Creo en las energías, en el karma, en esto o lo otro”. ¿Cómo es creer realmente en Dios?

Belén: — Yo creo que todas las religiones son un vínculo que te acercan a algo superior. En mi caso es Dios, pero respeto todas con profunda devoción y amor porque es la entrega de fe del ser humano que se conecta con eso para poder sobrevivir, tener fe, poder estar bien y creer en algo. En mi experiencia personal, creo profundamente en Dios, en la Virgen María y creo que te guían. En mi caso los tengo muy presentes en decisiones. Aparte creo en el cielo, creo en el infierno y en el purgatorio.

Rulo: — ¿Y hacés todo lo necesario para ir al cielo?

Belén: — Intento.

Imagen pública, sensualidad y vida personal

Rulo: — ¿Sentís que hoy estás más en un lugar de sexy o de graciosa? Después de tantos años en los medios...

Belén: — Mirá, yo creo que el encasillamiento es muy de este medio y yo siempre luché contra eso porque fui pasando por diferentes lugares y en todos rendí o rindo y los voy tomando con la disciplina que consiste. No reniego de ninguna de las “Belenes”, yo siento que tengo mucha y que brindo muchas. Todavía hay un lado de la Belén sexy y hay un público que lo quiere. Bueno, aprovéchenlo (risas).

Rulo: — ¿Y cómo te llevás con eso después de ser mamá? ¿Seguís con esas ganas de mostrarte?

Belén: — Para mí es natural aunque nunca fui una come hombres. Las mujeres me aman, son las que después eligen si te van a ver al teatro o no. Es un público que son mis aliadas y creo que eso lo construí porque yo no te voy a robar el marido. Nunca me puse en ese lugar. Siempre lo hice cuando lo tuve que hacer como un trabajo. Si me tocaba bailar ligera de ropa en un grupo de ballet, lo hacían. No tenía problemas porque siempre lo tuve bien claro que si es parte de un producto que estoy haciendo, lo voy a aprovechar, lo voy a hacer y para mí no tiene nada de malo. Me gusta ser sexy, no reniego de eso.

Rulo: — ¿Nunca tuviste escándalos con el tema de los hombres?

Belén: — No, jamás. Es más, resisto archivo (risas). Siempre tuve parejas largas y la tercera fue la vencida.

Rulo: — ¿Tuviste tres novios nada más?

Belén: — Sí. Y con el tercero me casé. Soy casi virgen (risas). Al lado de todas mis colegas… Todos saben mi historia y saben que era noviera. Como que le daba un beso a alguien y me ponía de novia. Muy pisciana. Y me gusta estar en pareja, soy muy selectiva y resisto archivo.

"Mi misión en algún punto siempre es hacer reír", confesó la entrevistada en diálogo con Rulo. (Maximiliano Luna)

Por sí o por no

El conductor invitó a Belén a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda y a revelar detalles de su vida personal.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Tus poesías le pueden cambiar la vida a alguien?

Belén: — Sí. Mirá que no soy una fundamentalista positiva, pero te digo que sí porque me ha pasado algo muy loco. A la salida de una grabación en un canal vino un chico a agradecerme porque estuvo muy mal, internado por cuadro de depresión... Se llama Cristian, me acuerdo porque no es el día de hoy que me emociona. Él me vino a agradecer que yo lo saqué de esa situación porque cuando veía Showmatch y veía las rimas y todo, le despertaba alegría. Y con el libro Pequeña Belén no ilustrada me llegaron muchas historias así...

Rulo: — Hacer reír es difícil y tenés un talento para eso.

Belén: — También hay que ver más allá de que yo hago parodia conmigo misma, hay una estructura y una base. He estudiado muchos años con Lito Cruz, que en paz descanse. Hay un personaje yo no ando por la vida tirando rimas. Estaría chiflada al cien. Estoy un poco, pero no tanto. Ese personaje lo construí, genuinamente, para poder mostrar algo distinto mío. Vi que le hizo muy bien a esta persona y a otras que se han comunicado conmigo y me di cuenta que nosotros, las personas que estamos en los medios de comunicación, tenemos el poder de comunicar cosas lindas y cosas feas. Y bueno, yo sabía que mi misión en algún punto siempre es hacer reír.