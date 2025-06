Naty Franz: “Estaba enferma, triste, odiaba mi cuerpo y tuve que renacer”

Desencriptados - Naty Franzoni

Natalia Franzoni, conocida profesionalmente como Naty Franz, es conductora, influencer, instructora de yoga, cantante, autora de cuatro libros y mamá de dos hijos. Comenzó su carrera como modelo de pasarela y publicitaria, y luego incursionó en televisión con su propio programa Glam & Music, en el Canal de la Música. También participó como notera en Desayuno americano y condujo segmentos en ciclos como Nunca es tarde por Fox Sports.

Con los años, redirigió su vocación hacia el bienestar y las terapias holísticas. Practica yoga desde los 17 años y meditación desde los 14, disciplina que le permitió superar un brote de psoriasis durante su adolescencia. Esa experiencia la llevó a desarrollar el método NF, que integra técnicas como tapping, Ho’oponopono y filosofía del yoga, entre otras.

Actualmente, Naty lidera una academia online en la que ofrece formación y acompaña a una comunidad de más de 700 mil seguidores en Instagram. Allí comparte prácticas de yoga, rituales energéticos y difunde sus talleres y eventos presenciales.

En 2025, dará un nuevo paso en su carrera con el estreno de su espectáculo A Todo Tapping – Eleva tu energía con Naty Franz en la emblemática calle Corrientes. El show, que combina humor, meditación, música y el método NF, tendrá su primera función el sábado 28 de junio a las 15:30 horas en Paseo La Plaza. Se trata de una experiencia interactiva, transformadora y divertida, que invita al público a liberar emociones, derribar creencias limitantes y reconectar con su poder personal.

Naty Franzoni: “El tapping se volvió un hábito diario, como lavarme los dientes”. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Cómo te autodefinís? ¿Sos profe? ¿Coach?

Naty: — Instructora de yoga y creadora del método NF. Yo lo que hice es crear un método y tengo cuatro libros…

Rulo: — ¿Qué es el método?

Naty: — El método NF es la filosofía del yoga unida con herramientas holísticas de coaching, Ho’oponopono, que son mantras, como: “Lo siento”, “Perdóname”, “Te amo” y “Gracias”. Uno va sanando información, errores, problemas. ¿Viste que a veces no entendemos por qué nos pasa siempre lo mismo? En este caso, este mantra hawaiano es una técnica de resolución de problemas, que trabaja sobre esa mente lineal que crea problemas. Nosotros somos la felicidad, el ser humano la busca, pero sos vos la felicidad, ya lo tenés todo. El tema es que estamos siempre creando problemas desde la separación, desde la comparación, desde la mente negativa, desde creerse ese pensamiento o esa definición que alguna vez nos dijeron. Cuando vos te creés algo, que ese es el ego humano, empezás a tener problemas porque no empezás a fluir, te falta, creás deseo y ahí ya estamos en el quilombo. Que es básicamente lo que estamos viviendo hoy todos los seres humanos, más con el teléfono, donde surge la comparación, el deseo de cosas materiales y querer “llegar”. Entonces, en realidad vivís infeliz, insatisfecho, vacío…

Rulo: — ¿O sea que todo eso trae infelicidad por el hecho de la comparación y la frustración de no tener lo que uno cree que quiere tener? Que en realidad tampoco estamos muy convencidos de eso...

Naty: — Claro. Lo que “deberías” tener, querer o ser. Porque a todos nos etiquetaron, entonces yo trabajo con mantras, afirmaciones, que básicamente también es yoga, porque el yoga no es solamente la parte física y las asanas que podemos ver a un yogui hacer, sino que tiene también mucho de meditación, afirmaciones, mantras, cantos, posturas y, por supuesto, de lectura.

Rulo: — ¿Es verdad que tuviste psoriasis y con esta técnica que fuiste creando te curaste?

Naty: — Sí.

Rulo: — ¿Sin ninguna medicina?

Naty: — Sin nada. Vivía tomando remedios y haciendo dietas. Pero para mí todas las enfermedades o, en realidad, el síntoma es algún bloqueo, un desequilibrio entre lo que es lo que sentimos, lo que pensamos y el cuerpo. El yoga es unión. Te une con tus pensamientos, que son parte de vos, con tu parte física y la parte emocional. Cuando eso está alineado, decimos en Ayurveda, que es la medicina de yoga, que estamos en salud. Cuando hay algún desequilibrio, empieza a haber algún problema y eso, si perdura en el tiempo, y no hacés nada, no sos consciente, no tenés tus prácticas de limpieza de conciencia, de autoconocimiento, que te dan herramientas para mejorar, ¿qué pasa? Te enfermás. Y yo me enfermé a los siete años porque estaba recontra en quilombo.

Rulo: — ¿Con temas familiares? ¿Qué sentías a los siete años?

Naty: — Me sentía incomprendida. Yo vivía en conflicto conmigo. Obviamente que había un ambiente familiar, pero creo que en todas las familias pasan cosas.

Rulo: — ¿Pero qué tipo de problemas?

Naty: — Muchas discusiones, mi hermano mayor tenía una adicción y cuando hay un adicto en la familia, toda la familia lo vive. Pero no era él. Era como que eso destapaba la olla y en realidad había un montón de cosas. Hoy está súper sano y está muy bien y mi familia también. Tengo una familia que es espectacular porque nunca hicimos oídos sordos y no miramos para otro lado, al contrario, siempre nos planteábamos: “¿Qué está pasando acá?” Y veíamos como podíamos resolverlo. Mis viejos no estaban preparados para lo que nos pasó, obviamente. Y en ese analizar lo que pasaba, yo mostraba esta insatisfacción por todo: por mi casa, por lo que no tenía. No teníamos guita y yo soñaba con ser modelo, actriz. Pero me veía y decía: “¡¿Cómo llego ahí?!” Para mí era imposible todo lo que quería desde lo económico, no tenía los contactos, me sentía horrible y tenía mucho conflicto con mi cuerpo, con mi cara. Me ponía cinco calzas debajo de jeans porque me decían que era muy flaca, me ponía zapatillas más chicas porque me decían patona. Escuchaba: “Ponete tet*s” o “Es simpática, pero no es linda”. Además de todo eso, tenía un humor de mierd*. Yo vivía llorando, quejándome y angustiada. Y a los siete años muere mi abuelo. ¿Viste que siempre hay un detonante? Bueno, cuando mi abuelo muere, yo me broto. Mi abuelo era para mí una compañía fundamental, era que me sacaba un poco de todo ese infierno que yo vivía y cuando él murió yo me broté de pies a cabeza. Estuve hasta los 14 años toda brotada.

La historia personal de Naty muestra cómo el cambio de hábitos, la autovaloración y la resiliencia pueden transformar la vida y la salud. (Candela Teicheira)

Rulo: — Durante siete años.

Naty: — Sí. Yo sentía que no había salida, que para mí iba a ser imposible lo que soñaba y que no tenía vida. No tenía el entusiasmo que tengo hoy que siento que todo lo puedo, que todo lo que quiero lo hago, que si algo me da miedo, ya sé cómo atravesarlo porque conozco mis herramientas. Hoy estoy tan segura y desde hace muchos años, cuando logré sanarme, para mí fue decir: “Yo puedo”. Porque para mí fue la manifestación de mi salud. Nunca más me broté. Me dijeron que toda la vida iba a estar enferma, que la psoriasis era para siempre, es una enfermedad crónica y que toda la vida iba a estar así. Aparte yo hacía todo a rajatabla, no podía comer nada, era todo carísimo, se compraba en dietéticas y no había información como hoy. Un médico me decía que no tenía que tomar sol, otro me decía que sí y cuando me ponía al sol, se me ponía todo rojo y me sangraba el cuerpo. Yo decía: “¿Qué hago?” Así estuve durante siete años.

Rulo: — A alguien que tiene ahora psoriasis, ¿le recomendarías que use tu técnica para sanarse?

Naty: — No, lo que yo hago complementa. Y te va a dar un motor. Somos protagonistas de todo lo que queramos y nuestra realidad afuera y adentro depende de nosotros, de nuestra mentalidad, de lo que decimos. Todo lo que yo comparto, el tapping, el yoga no cura. En realidad, ¿qué te cura? Hay medicamentos. Yo tomaba los medicamentos y tampoco me curaban.

Rulo: — No te funcionaba.

Naty: — Nadie te puede decir que algo te va a curar. Pero todo lo que yo hago o las herramientas holísticas que están a disposición, como la meditación y el mantra, está científicamente probado que te ayuda a generar autoestima, a liberar el estrés y la ansiedad, a romper con los miedos y los bloqueos, a liberar traumas. Pero eso te puede curar como no. Esto te va a ayudar a que estés más preparado. Yo sí me curé. A los 14 años hice un clic en el consultorio médico. El doctor le dijo a mi mamá: “Esto es psicosomático, se lo genera ella”. Yo estaba harta de ir al médico, hice un clic y dije: “Si esto me lo genero yo, listo. Yo me lo voy a curar”. Y para mí fue un antes y un después. Me cambié de colegio porque yo tenía una re mala conducta, me peleaba con todo el mundo, no sonreía nunca, estaba todo el día enojada, a las puteadas y peleándome. Dije: “¿Cómo hago para que me desconozcan?” Bueno, me tengo que cambiar de colegio, cambiarme de turno.

Rulo: — Una nueva vida.

Naty: — Sí, una nueva vida. Yo dormía en la habitación con mis dos hermanos, que era un conflicto, era todo el día pelear desde que me levantaba hasta que me dormía. Mi casa era batalla. Para mí era impensado irme tenía 14 años. Pero había un altillo donde vivió mi abuelo, pero él nunca lo arregló desde que llegó a vivir a mi casa. Después de que se murió ese cuarto quedó cerrado y yo dije: “Esta es mi única salvación: el altillo”. Y me lo puse a refaccionar mientras yo me transformaba y cambiaba de personalidad, de creencias. Ahí dije: “Tengo que hacer lo opuesto a lo que vengo haciendo”. ¿Qué hacía todos los días? Odiarme, criticarme, putear, pelear, odiar todo y quejarme desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. Entonces, probé con hacer todo lo opuesto.

El método NF combina filosofía del yoga, herramientas holísticas y mantras para sanar bloqueos emocionales. (Candela Teicheira)

Rulo: — Parece simple, pero tenés que adoptarlo como un hábito...

Naty: — ¿Sabés qué? Para llegar a realmente cambiar tenés que estar harto. Yo estaba presa, no tenía buenas relaciones, no me llevaba bien con nadie, no la estaba pasando bien, no había salida, estaba muerta. Pensaba ¿qué va a ser de mi vida si sigo así? Tengo que renacer, tengo que ser otra persona. Tuve que practicar la sonrisa un año mientras fui vaciando ese cuarto porque yo al colegio iba a dormir. Yo dormí todo ese año en los bancos y era tan insoportable que ni me despertaban. Me la pasé durmiendo, pero llegaba a mi casa, pasaba la carpeta, siempre aprobé y nunca me llené de materias.

Rulo: — Al año siguiente empezaste a vivir en el altillo, con una sonrisa nueva, otro colegio… ¿y ahí te cambió la vida?

Naty: — Me cambié la vida. Nunca más me broté. Tengo un carácter fuerte, pero vivo agradecida. Lo opuesto de la queja es la gratitud. Lo opuesto del odio es el amor. Cuando estoy odiando algo, digo: “¿Qué puedo amar de esto?” Y me acuerdo de mis hijos, de mi abuelo...

Rulo: — ¿De qué se trata el tapping?

Naty: — El tapping lo conocí en España. Yo a los 18 me fui de mi casa a vivir con quien hoy es mi marido y a los 20 estábamos viviendo en España y voy a una psicóloga convencional. Yo estaba con el pensamiento rumiante y la negatividad. No podía salir de ese embudo o rulo, siempre con el mismo pensamiento y me hizo tapping. Yo no retuve que se llama así, pero a los dos minutos dije: “¿Cuál era el problema?” Me fui de ahí chocha.

Rulo: — ¿Cómo funciona?

Naty: — Es una técnica de liberación emocional que trabaja con la psicología antigua, la psicología cognitiva. Pero además utiliza puntos de los meridianos del cuerpo en la medicina china, como hace la acupuntura. Es un golpeteo. Tenemos puntos energéticos, somos energía, todo es energía y todo vibra. La palabra tiene energía, el sonido, los cuerpos, todo es energía que repercute en el cuerpo cuando estamos bloqueados. Cuando yo estoy con un pensamiento o una emoción que es negativa, por ejemplo, y no la suelto, la sostengo, ¿qué pasa? Se crea como algo más grande que llega a ser un sentimiento. El sentimiento te lleva a una acción, a una manera de moverte, de tomar decisiones negativas o positivas y eso genera un resultado. El resultado es ansiedad, insomnio, ataque de pánico, migraña, psoriasis, colon irritable, miles de enfermedades o de cosas que vemos. El tapping lo que hace es ir profundo a declarar lo que vos sentís. Generalmente, el bloqueo se produce porque uno lo niega: no puedo, no tengo suficiente, no voy a llegar. El pensamiento se va agrandando y cada vez te toma más. El tapping, al ser un golpeteo, produce una liberación. El cuerpo y la energía empieza a drenar. Entonces, te saca rápido de ese estancamiento y de ese modo negativo.

Rulo: — ¿Y uno se lo puede hacer a sí mismo?

Naty: — Sí, es súper fácil. En el tapping vos tenés el poder y ¿qué quiere la mayoría? El mundo quiere que estés gastando, invirtiendo, creando. El capitalismo es eso. “Necesitás esto para verte bien, necesitás tener esto para ser”, te dicen. ¿Vos te lavás los dientes todos los días? ¿Te bañás todos los días? Yo hago tapping todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tengo algo que sacar, una contestación mala, una pelea... A la mañana trato de meditar y hacer mi práctica de yoga. El tapping lo hago mientras me baño. Se puede hacer en cualquier momento.

"Antes no tenía un mango y me decía que era millonaria, hoy estoy bien económicamente y digo: 'No tengo nada y tengo todo'", explicó la instructora de yoga y creadora del método NF.(Candela Teicheira)

Por sí o por no

El conductor invitó a Naty a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda.

Rulo: — ¿Vos manifestaste la relación con tu marido?

Naty: — Sí. A los 14 años.

Rulo: — ¿Cómo fue?

Naty: — Yo cuando empecé a cambiar mi vida, empecé a escribir. Puse en detalle, no a él porque no lo conocía, pero a la persona que yo quería.

Rulo: — ¿Te acordás lo que escribiste?

Naty: — Sí. Mi viejo siempre me decía que nadie me iba a aguantar. Entonces, yo escribía: “Alguien con mucha paciencia” (risas), que sea familiero como yo, un tipo humilde, con buenos sentimientos, inteligente, que sea fiel, que no peleemos, que me ame incondicionalmente, que me acepte tal y como soy, que sea una persona abundante, que le guste viajar, que tenga un buen físico para hacer el amor y que nos amemos físicamente. Hace 22 años que estoy con mi marido y estamos como a los 19. No es común. Yo lo cuido y creo que el mayor error de las parejas es que se dejan de hablar y se dejan de mirar. Yo nunca dejo de decirle que lo amo y que estoy para él. Él para mí es un compañero.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Tenés inseguridades?

Naty: — ¡Ay! Sí. Pero esa inseguridad, por ejemplo, yo este perfil en mi vida te hubiese dado la nota. No es que lo dejé de odiar, pero aprendo a amarlo. Lo mismo con el cuerpo. Yo me prometí eso y amo mi cuerpo. Todos tenemos cosas que no nos gustan. El tema es que con mi actitud, yo sé que nada de eso importa.

Rulo: — ¿Alguna vez manifestaste algo que después quisiste “desmanifestar”?

Naty: — No, creo que soy muy consciente de lo que pido y a veces digo: “Tendría que haber sido más específica”. Pero creo que también necesitamos ciertas cosas. Nada es perfecto y en esos altibajos, en esos palos que me pego, me hago más fuerte, me conozco más. A veces me lancé con cosas re grandes y después dije: “¡Qué esfuerzo me está llevando esto!”. Pero también digo: "Voy a poder con esto” y cada vez me pongo la vara más alta. Soy muy inquieta, me gusta mucho hacer cosas, me meto y sé que me tengo a mí, no dependo nunca de nada. Aprendí a no depender de nada. Y ahora que “lo tengo todo”, digo: “En realidad no tengo nada. ¿Qué tenés?“ Es como un chiste, ¿viste? Antes no tenía un mango y me decía que era millonaria, hoy estoy bien económicamente y digo: “No tengo nada y tengo todo”.

Rulo: — Es aprender a vivir con lo que uno tiene y ser feliz.

Naty: — Vos lo dijiste. Estás para recibirte del método NF (risas). Todo es perfecto, nada debe corregirse porque todo es para algo mejor. ¿Cómo aprendemos si no es a los golpes, con las caídas? ¿Qué es el éxito para mí? Haberlo hecho, haberme animado y haberme desafiado. Es eso.