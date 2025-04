Barbie Vélez: su reencuentro laboral con Nazarena, la decisión de vivir fuera del show mediático y cómo construyó una familia lejos de los prejuicios

Desencriptados - Barbie Velez

Bárbara Pucheta Vélez es actriz, modelo e hija de la reconocida actriz y productora argentina Nazarena Vélez. Creció en un entorno vinculado al mundo del espectáculo, lo que influyó en su temprana incursión en los medios. Debutó profesionalmente a los 17 años trabajando para marcas de ropa y, en 2011, tuvo su primera participación teatral una obra de Gerardo Sofovich y René Bertrand.

Su carrera se consolidó a partir de 2013 con su aparición en la telenovela Los Grimaldi: una familia de locos, producida por su madre, y luego integró otras ficciones televisivas como Somos familia y Esperanza mía.

Además de su faceta actoral, se destacó en televisión por su presencia en programas de entretenimiento. Fue participante en dos ediciones de Bailando por un sueño, en Tu cara me suena y Corte y confección famosos, donde sorprendió al jurado con sus ideas en el diseño de moda. En 2022, ingresó a MasterChef Celebrity Argentina.

A nivel personal, Barbie está casada con Lucas Rodríguez, con quien tuvo a su primer hijo, Salvador, en febrero de 2023. La maternidad marcó una etapa muy especial en su vida que compartió en sus redes a partir de algunos momentos íntimos en familia.

En 2024, se sumó al elenco de Suspendan la boda, una comedia teatral que protagoniza junto a Nazarena, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé . La obra, de corte humorístico y con guiños a situaciones familiares y sentimentales, marcó un nuevo punto de encuentro artístico entre madre e hija sobre el escenario. Se presentó en distintas ciudades del país y formó parte de la cartelera teatral de temporada en Villa Carlos Paz, uno de los polos culturales más importantes del verano argentino. En mayo llega a Buenos Aires con funciones todos los viernes y sábados en el Teatro Picadilly y los domingos recorrerá el Gran Buenos Aires.

Barbie Vélez: “No me gusta el lío, no me siento cómoda confrontando”

Rulo: —¿Cómo es trabajar con la persona más tranquila y cuerda que vi en mi vida? Es decir, Nazarena Vélez (risas).

Barbie: —Es lo más. Mi mamá es lo más del mundo y yo amo trabajar con ella y sobre todo trabajar con ella hoy en día. La última vez que trabajamos juntas fue hace 10 u 11 años y somos otras personas. Yo tengo 30 años, voy a cumplir 31, soy mamá, tengo otras prioridades. Ella también está más grande, entonces nos llevamos de una forma muy linda. Yo la respeto mucho, me encanta como productora y estamos produciendo juntas.

Rulo: —¿Cómo se llama la obra?

Barbie: —Suspendan la boda.

Rulo: —¿Dónde la podemos ver?

Barbie: —En el Teatro Picadilly a partir de mayo y también los domingos en Gran Buenos Aires. Vamos a hacer giras nacionales e internacionales.

Rulo: —Me gusta porque Nazarena dice que van a ir a Broadway, pero primero empecemos por el Picadilly...

Barbie: —No sé si Broadway. Pero Uruguay y Paraguay seguramente.

Rulo: —Ahora tu vieja volvió muy fuerte con el tema de LAM. Es un buen momento para ella.

Barbie: —Sí, la gente la adora. Realmente es muy lindo lo que se genera. Te repito, hace mucho no trabajaba con ella y verla todos los días, compartir, ver el amor de la gente, que vengan a sacarse fotos y le digan: “Te veo en LAM”, es muy lindo.

Rulo: —Y además está más tranquila.

Barbie: —Sí, yo creo que creció. Hoy tiene 50 años. No es la misma de hace diez o veinte años. También fue conocida desde muy chica, entonces es lógico que haya pasado por un millón de cosas. Pero yo la veo bárbara.

En las redes sociales, Barbie cuenta con una comunidad de más de 5 millones de seguidores. (Candela Teicheira)

Rulo: — Además del teatro, estás muy enfocada también en las redes sociales.

Barbie: —Sí, hoy en día vivo de las redes sociales. Con Instagram, TikTok y el teatro por supuesto. Pero el teatro es por épocas, a veces se hace, a veces no. Así que trabajo con marcas.

Rulo: —Con tu mamá se llevan bárbaro, siempre tuvieron una relación muy cercana. ¿Sabe todo de vos? ¿Le contás todo?

Barbie: —Depende de qué...

Rulo: —Porque sino cuenta todo. La agarras un poco blanda en LAM y lo dice…

Barbie: —No, ella sabe hasta dónde sí y hasta dónde no. Igualmente, hay cosas que compartimos y otras que no. Pero sí, le tengo mucha confianza. Es una persona a la que acudo, sobre todo si tengo una duda, laboral o personal. Sé que me va a tirar un consejo objetivo. Por ejemplo, si me llaman de una obra de teatro que no es la nuestra, si cree que es mejor para mí, me va a decir: “Bárbara, hacé eso”. No le importa perderme en su proyecto. Es muy objetiva y quiere lo mejor para mí.

Rulo: — Sos mamá, tenés a Salvador con Lucas, que ya vamos a hablar de eso. Pero también sos alguien del medio de quien no se conoce tanto la vida personal. Después del escándalo con Fede Bal, rehiciste tu vida, formaste una familia. ¿Fue algo que decidiste o se dio de forma natural?

Barbie: —Nunca me gustó el lío. Nunca me gustaron los problemas. De hecho, anteriormente nunca había tenido uno porque la paso mal. No me gusta. Fue una decisión, pero soy una persona muy tranquila, no me estoy peleando con la gente, voy al laburo y vuelvo a mi casa. Es mi forma de vida. No me siento cómoda confrontando.

Rulo: —Pero no sos de mostrarte públicamente o ir a eventos, ¿no?

Barbie: —No soy muy eventera. No me encanta aparecer por todos lados. Me da vergüenza, soy tímida. Si es algo importante por trabajo, voy con la mejor onda, pero no soy lobista. Entiendo que sirve para el trabajo, pero no es donde me siento cómoda.

Familia

Rulo: — Hagamos un pequeño árbol genealógico: Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez tienen un hijo: Thiago.

Barbie: — Sí.

Rulo: — A su vez, Nazarena te tiene a vos y Fabián Rodríguez a Lucas. Vos y Lucas se conocen, se enamoran y tienen un hijo: Salvador.

Barbie: — Exacto.

Rulo: — ¿Sentís cierta extrañeza en tu familia?

Barbie: —No siento que sea extraño, honestamente. Entiendo que se pueda generar amarillismo. Pero yo lo vivo completamente normal y mi familia también. Sabemos cómo se dio todo. Por eso no está esa extrañeza en nosotros. Sí puedo entender que de afuera pueda parecer raro y lo recontra entiendo. Pero al haberlo vivido con total naturalidad, saber los vínculos y absolutamente todo, no se basa solamente en un árbol genealógico.

Rulo: —Además, no convivieron de chicos. Se conocieron de grandes.

Barbie: —No finjo demencia y digo: “Es lo más normal del mundo”. Entiendo lo que se puede generar desde afuera y no reniego de eso. Hoy en día lo entiendo, lo asimilo y lo puedo contestar, pero nosotros lo vivimos con naturalidad.

“No siento que mi familia sea extraña, lo vivo con naturalidad”, expresó Bárbara. (Candela Teicheira)

Rulo: —Lo importante es tener un vínculo sano, formar una familia hermosa y eso lo lograron. Pero te lo tengo que preguntar...

Barbie: —No, más bien. Pero yo te tengo que contestar lo que me pasa, obviamente.

Rulo: —¿Ves los comentarios en las redes? ¿Sos de leerlos y engancharte?

Barbie: —Cero. He tenido momentos donde había comentarios negativos. Hoy en día, los comentarios son súper positivos. Obviamente hay de todo, pero yo soy cero morbosa en ponerme a verlos. Jamás voy a buscar mi nombre en Twitter ni en portales de noticias. No leo los comentarios de abajo. No hay chance. Pero sí en mis redes decido, si veo buena onda, lo dejo; si no, bloqueo. No me engancho.

Rulo: —Esta obra nueva que estás haciendo con tu mamá, ¿ayudaste a escribirla?

Barbie: —Es una idea de mi mamá que la plasmó con Daniela Aguinsky y Micaela Libson, dos escritoras que son muy genias. Entre ellas tres fueron escribiendo. Mamá iba corrigiendo y sí estuvimos en el proceso de escritura, leyéndola y corrigiendo. Pero fue de ellas la creación y es muy linda. Es una comedia romántica hermosa que habla de una pareja, interpretada por Facundo y yo, que se está por casar y el día anterior aparece nuestro yo del futuro, que en mi caso es mi mamá y en el caso de Facu es Santi Camaño. Los dos vienen a impedir la boda porque si nos casamos, nos vamos a separar y van a pasar cosas terribles. ¡Pero es muy divertida!

Rulo: —Me río porque la que hace de vos en el futuro, diciéndote: “No te cases, Barbie, te lo dije” es Nzarena. ¡Muy la vida real!

Barbie: — Sí, es muy real. Todo el tiempo van pasando cosas y cada función es distinta. Siempre pasan cosas nuevas por la dinámica que tenemos entre nosotros, hay chistes nuevos. Es muy divertido.

<b>Por sí o por no</b>

El conductor invitó a Barbie a responder el cuestionario utilizando los carteles de Sí o No, según corresponda.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Volverías al Bailando?

Barbie: — Sí. No sé si en este momento de mi vida, pero en algún momento re, obvio.

Rulo: — Este año se hace...

Barbie: — Sí. Este año justo no, pero en otro momento re. La pasé bárbaro, fueron divinos conmigo. No cierro esa puerta, pero en este momento no.

Rulo: — ¿Sos de buscarte en las redes?

Barbie: — No, cero. No me gusta. Sé que puedo encontrar algo que no me guste o me haga mal. Prefiero ni enterarme. Capaz me pierdo cosas lindas, pero prefiero no enterarme.

La actriz se atrevió al cuestionario de Rulo. ¿Qué dijo? (Candela Teicheira)

Rulo: —¿Tenés alguna acción supersticiosa antes de grabar o salir al escenario?

Barbie: —Sí. No puedo salir a escena sin persignarme varias veces en cada escena.

Rulo: —¿Atrás de bambalinas te persignas?

Barbie: —Cada vez que salgo. Si salí, volví y salí en tres segundos, me tengo que persignar. Soy muy cabulera.

Rulo: —¿Y sos religiosa?

Barbie: —Soy creyente, no soy practicante. No soy de ir a misa, pero sí creo en Dios. Me gusta pensar que hay algo superior, algo más. No quiero investigar mucho sobre el tema. Ojalá que nos vayamos todos al cielo y sea todo lindo. Me quiero quedar con esa imagen, como los chicos (risas).

Rulo: —¿Alguna vez te pasó de no persignarte y que pasara algo malo?

Barbie: —No. Pero lo de persignarme es un ejemplo. Tengo millones de cábalas: el mismo perfume para cada función, si se me termina, tengo que comprar el mismo... Con el trabajo soy así, con otras cosa no.

Rulo: —¿De quién lo heredaste eso?

Barbie: —De mi mamá. Mi mamá es la que te dice: “La sal no se pasa de mano en mano” y esas cosas. Lo del espejo y demás…

Rulo: —¿Sos de usar el chatgpt para cuestiones de la crianza de tu hijo? ¿Tiras alguna pregunta ahí?

Barbie: — No tanto chat GPT. Pero en su momento estaba obsesionada con investigar todo cuando estaba embarazada y cuando nació Salvador. “Tres cosas que no debes hacer con un recién nacido”, esos videos me los veía todos (risas). Pero tanta información te vuelve loco. Ahora intento seguir mi instinto o preguntar a quien corresponde.

Rulo: — ¿Hay algo en la vida de lo que te arrepientas? ¿O sos de esas personas que dicen: “Ya fue, todo lo que pasó debía pasar”?

Barbie: — Sí, me arrepiento de un millón de cosas.

Rulo —¿De qué, por ejemplo?

Barbie: — No, no te voy a dar el título (risas). No importa de qué. Pero sí me pasa que tengo como un combo en que también digo: “Ya fue”. Uno va creciendo. No puedo pretender ser la misma persona hoy que hace quince, diez u ocho años. Y sé que mientras viva, voy a seguir cambiando. Es así...