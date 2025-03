José María Listorti: “Todos están esperando que el otro se equivoque para cancelarlo, ‘¡Matémoslo!’”

María Laura Santillán Con José María Listorti

Empezó a trabajar en la tele de los 90, varias generaciones crecieron viéndolo en Videomatch y somos muchos los que recordamos sus chistes, sus parodias, sus frases pegadizas y las tenemos incorporadas. Estos últimos tres años, en grandes comedias musicales, este señor es la delicia de los padres y de los niños. Primero fue en “Matilda” y ahora en “La Sirenita”. Los adultos, no dejan de reírse cuando aparece en el escenario. Es actor, humorista, productor, locutor y estudia canto. Tenía apenas 20 años cuando empezó en Videomatch con sketches, cámaras ocultas y videoclips.

– Empecé a los 20, sí, haciendo el sketch del celular y cámaras ocultas para Videomatch y videoclips. A mí me encanta siempre hacer personajes torpes y sobre todo el torpe que se cree banana, las cámaras ocultas que hacíamos con las modelos, nos desnudábamos. Esa torpeza, eso de que te creés un genio y sos un boludo, a mí me gusta mucho hacer ese personaje.

– Un humorista que en los sketches terminaba desnudo no volvimos a ver en televisión.

– No, ni tendría que volverse a verse tampoco, son etapas. Esas cámaras ocultas hacían 40 puntos de rating y no nos hacía ruido a nadie. Todos tenemos familia y tenemos mujeres en la familia y nadie te comentaba nada. Hoy sí te hace ruido y está bien que sea así, hay una evolución en el humor.

– En ese momento nos divertimos como locos con cosas que hoy no se harían.

– Incluso se hacen hoy virales y la gente se ríe igual, sí.

–¿Con qué no se puede hacer humor ahora?

– Yo soy un convencido de que se puede hacer humor con todo. El límite lo pone el espectador, el oyente, el receptor, el límite lo pone el otro. Hay muchos standaperos que hacen humor negro, yo los veo y digo: ah, la flauta, ¡el chiste que estás tirando! La gente que paga una entrada para verlos sabe que es un chiste y nada más, que no está haciendo apología de nada. Pero no es un humor que lo puedas hacer en televisión abierta o en un streaming. De hecho, los streamings cada dos por tres andan pidiendo perdón por algún chiste que hicieron. La trampa está en que cuando los chicos del streaming hacen un chiste, su comunidad lo entiende y no le hace ruido. Vos seguís estos streamings porque te gustan esos códigos de humor. Cuando eso lo ve una persona que no tiene ese código de humor el chiste se hace viral y generalmente los que se enojan son los que no siguen ese código.

– ¿Quiénes son los que no tienen el código de humor?

– Cualquiera, puede ser un nene de 12 o una señora de 80. Hay gente de 80 que se ríe con el humor negro o a la que le gusta el humor escatológico. El humor negro me causa mucha gracia, no lo hago abiertamente, pero es algo que me gusta.

"Yo soy un convencido de que se puede hacer humor con todo", dijo José María Listorti (Fotos de Candela Teicheira)

– No hacés humor negro públicamente y ¿sí en las reuniones con los amigos?

– Sí, me gusta escuchar chistes de humor negro. Me gustan humoristas pero no los sigo porque si ven que sigo al que está haciendo humor negro… Yo cuido mucho esas cosas.

– Es un tiempo de literalidad absoluta. Cualquier cosa que uno dice se toma literal. No hay metáfora posible.

– Sí. No hay segunda lectura, no. Todo es literal.

– Es un embole.

– Sí. Y además todo sacado de contexto. Hace poco Susana Giménez hizo una entrevista: Susana con Susana. Yo lo había hecho en “Este es el show”, me hice una nota a mí mismo y fue divertida. Entonces yo la subí y puse: ‘Susana, yo ya lo había hecho, te va a llegar la carta documento’, y la arrobé. Claramente es un chiste, mi comunidad, mis seguidores, lo entienden. Pero cuando lo levantó, por ejemplo, una página de Mendoza puso: ‘El juicio que le quiere hacer José María a Susana Giménez’. Los comentarios de abajo fueron: ‘¡No te puedo creer!’ ‘¡Qué boludo!’ No entendieron que era un chiste, mi comunidad entendió, pero cuando se hace masivo sonaste.

María Laura Santillán con José María Listorti - “DIJE QUE LE MANDABA A SUSANA GIMENEZ UNA CARTA DOCUMENTO EN CHISTE Y LOS PORTALES NO LO ENTENDIERON. NO HAY SEGUNDA LECTURA. TODO ES LITERAL”

– ¿Qué hacés? Le das contenido a tu comunidad y no te importa nada?

– A mí no me importa nada, sí, lo hago. No meto humor político, porque estamos todos muy sensibles con eso. Pero después, todo.

“HOY HACÉS UN CHISTE DE BORRACHOS Y TE DICEN: ‘¡PARA! ¡MI PAPÁ MURIÓ DE ALCOHOLISMO!’”

– ¿Todo? Más o menos… Hay temas que no.

– En mis redes no meto ni chistes de drogas, ni chistes racistas. Eso no lo hago. Pero hoy en día hacés un chiste de borrachos y te salen a decir: ‘¡Para! Mi papá murió de alcoholismo’. Hacés un chiste sobre el manicomio: dos locos... ‘Pará, pará! Que mi mamá tiene demencia, está internada’.

– ¿Chistes sobre perros?

– También. Porque si es un chiste de un perro te pueden decir: maltrato animal. Hay que tener cuidado, sí. Pero no hay que ser tan susceptible. El humor es políticamente incorrecto. El humor es como una orquesta en que un instrumento desafina y te hace reír.

“TODOS ESTÁN ESPERANDO QUE EL OTRO SE EQUIVOQUE PARA CANCELARLO. ¡MATÉMOSLO!”

– No creo que te consuele pero a los que no hacemos humor también nos malinterpretan y padecemos una escucha literal.

– Están todos esperando que el otro se equivoque. ‘¡Se equivocó tal, matémoslo! Matémoslo!’, ‘¡Hay que cancelarlo!’. ‘¡Que no esté más! ¡Que no exista!’ ‘¡Que no exista!”.

“NO LE TENGO MIEDO A LA CANCELACIÓN”

– ¿Vos te cuidás por eso? ¿Por miedo a que te cancelen?

– No, no le tengo miedo a la cancelación, porque creo que la cancelación tiene que ver también con la historia previa. Yo puedo hacer un chiste de mal gusto, vivo haciendo chistes y en alguno puedo llegar a pifiarla alguna vez. Pero tengo una historia que me avala, mis compañeros saben que no soy así. Para mí el humor es ficción, no todo lo que decimos como chiste los humoristas es lo que sentimos o lo que pensamos, ni tampoco hacemos apología de eso. Porque con esa línea de pensamiento el actor que hace una escena de crimen o de violación está incentivando la violación. Y no es así.

María Laura Santillán Con José María Listorti - “TODOS ESPERAN QUE EL OTRO SE EQUIVOQUE PARA CANCELARLO. ‘¡MATÉMOSLO!’ YO NO LE TENGO MIEDO A LA CANCELACIÓN”

– Cuando te quieren cancelar siempre hay argumentos.

– Por eso te digo que nos avala la historia. Nosotros hicimos cámaras ocultas y quedé desnudo un montón de años. No vas a encontrar a ninguna de las chicas diciendo que nosotros después quisimos hacer algo en los camarines. Nosotros estamos actuando, de desubicados, de jeropas, lo que quieras. Terminaba y nos íbamos. Te avala la historia.

– En la cresta de la ola dijiste: ya está, me cansé de hacer sketches, quiero hacer otra cosa, llegó mi momento.

– Sí, lo necesitaba porque cuando se vuelve mecánico el humor decís: vamos a parar un poco la pelota. Hice conducción y ya me cansé de la conducción también, ya está. Arranqué a conducir “Este es el show”, “Sábado Show”, pero después empecé a tocar temas como el de Darthés, el COVID… ¿Cómo meto humor acá? Entonces me volví un conductor de noticieros, arrancaba el programa con música de tensión y tenía que presentar abogados. ¿Por qué estoy presentando abogados si tengo ganas de joder con mis pares, con Carmen, con Moria, con Polino y no tengo ganas de ponerme serio y hablar temas en serio? Para eso están los periodistas que lo saben hacer. Los primeros años lo disfrutamos mucho, después se convirtió en una cosa más heavy, que no me gustaba.

– Pichu, Pachu, Pablo, Alakran, Sturze, Yayo, Almada, Freddy, Korol ¿se ven los compañeros de ShowMatch?

– Nos vemos y nos queremos mucho todos, en menor o mayor proporción, pero nos queremos, nos respetamos, nos apoyamos cuando hay un emprendimiento nuevo.

– Los 90, los recuerdos de casi 12 años de trabajo juntos. Y de la década de la convertibilidad.

– Mmmmm, tuve la fortuna de ahorrar porque vivía con mis padres. Yo soy de Devoto. Lo que ganaba lo ahorraba porque no pagaba alquiler, no pagaba luz, no pagaba gas, no pagaba comida. El que ganaba bien era Tinelli, merecidamente.

– Siempre decís: soy de Devoto. Te define.

– Me gusta el barrio. Yo tengo los amigos de siempre, los jueves nos juntamos a comer con mis amigos de la primaria del Copello.

– 40 y pico de años de amistad.

– Claro, desde el 78.

– Hablando del colegio Copello todo el mundo ahora te pregunta sobre Milei que fue a ese colegio.

– De Karina, yo fui compañero de Karina.

" YO PUEDO HABLAR POR KARINA, NO PUEDO HABLAR POR JAVIER, A JAVIER LO CONOZCO DE IR A LA CASA DE KARINA”

– “Yo puedo hablar por Karina”.

– Yo puedo hablar por Karina, no puedo hablar por Javier, jajajaja. A Javier lo conozco de vista, de ir a la casa de Karina, sí.

"Yo tengo los amigos de siempre, los jueves nos juntamos a comer con mis amigos de la primaria del Copello", contó José María Listorti en entrevista con María Laura Santillán

– Compañero de curso de Karina. ¿Karina estaba en el mismo curso y misma aula?

– Sí, yo estaba contra la ventana y ella estaba contra la pared.

“NOS SORPRENDE QUE KARINA HAYA LLEGADO DONDE LLEGÓ”

– ¿Cómo era en ese momento?

– Normal, normal. De hecho, nos sorprende gratamente que haya llegado donde llegó porque no la teníamos. No es que vos decías: ‘ah, esta va a llegar lejos’.

– ‘Parece un jefe’, ¿no?

– No, para nada, perfil bajo. Fuimos con los padres de ella de viaje de egresados a Bariloche. Divino, los padres re gambas, la pasamos muy bien. Antes de que Javier fuera presidente, fui a hacer una nota a la casa y los padres bajaron a saludarme y Karina también. Re buena onda.

– ¿No la seguiste viendo después del colegio?

– No, nos veíamos en los diez años de egresados, en los 15, en los 20.

– ¿Y ella tranquila y perfil bajo?

– Perfil muy perfil bajo, sí. Los papás fueron al viaje de egresados con nosotros, eran los tutores. ¿Viste que siempre hay unos padres responsables? Re gambas.

“¡MI COMPAÑERA ESTÁ DIRIGIENDO LOS DESTINOS DEL PAÍS! ¡MIRÁ DÓNDE LLEGO! ¡DÓNDE ESTÁ!”

– Ahora de golpe los ves en un palco del Congreso.

– Sí. Eso es un flash, un flash. Hoy estaba viendo una foto y dije: mirá, mi compañera está dirigiendo los destinos del país. Después analizamos si bien o mal, no me voy a meter en la parte política. Pero, ¡mirá dónde llegó, dónde está!

– “Es parte del Triángulo de Hierro mi compañera!”.

– Sí. Y además lo chapeo por si el día de mañana alguno quiere hacerse el vivo. ¡Ojo! Ojo que levanto el teléfono y te cae la Afip.

“¿COMO NO LA VOY A TENER EN WHATSAPP A KARINA?

– Porque la debés tener en WhatsApp.

– Sí, la tengo, obvio. ¿Cómo no la voy a tener en WhatsApp? El grupo de los jueves nos juntamos, pero tenemos un grupo más grande que son los ex. Ahora ya no aporta más, pero en su momento aportaba.

– ¿Es tema ahora en la comida de los jueves de los compañeros de colegio Karina?

– Sí, ahora ya fue. ¿En el momento? Recontratema. Ya está, ya lo asimilamos.

María Laura Santillán con José María Listorti - HABLA DE SU RELACIÓN CON KARINA MILEI: “¿CÓMO NO LA VOY A TENER A KARINA EN WHATSAPP?”

– ¿Le decían ‘Kari’?

– Sí, claro. Es muy fuerte, es muy raro. Aparte la bronca que tengo, porque el más famoso del Copello era yo. Ahora es el colegio de Milei, no es más el de Listorti, jajaja. ¿Le preguntarán a él si fue compañero mío? No, a él no le preguntan por mí y a ella tampoco.

– Vos no hablás de él.

– No, porque no tengo mucho para hablar. Era un buen arquero porque he presenciado partidos de él en el campo de deportes, el mismo campo de deportes de mis hijos. He ido un montón de veces y lo he visto atajar. Era uno más, no es que iba a ver cómo atajaba el futuro presidente, pero se destacaba como arquero. Me acuerdo que todos hablaban del loco Milei, se lo decían por el loco Gatti.

– ¿Era el loco Milei porque era medio cirquero?

– Sí, me lo he topado en boliches y él bailaba arriba de los parlantes tipo Rolling Stone, bailaba muy bien.

“YO TENÍA GANAS DE HACER CINE Y NO ME LLAMABA NADIE Y DIJE: LO VOY A PRODUCIR YO”

– Varias veces dijiste basta. Primero cuando decidiste ser conductor, después te cansaste de eso y decidiste producir cine.

– Las tres primeras películas que hice sí, las produje.

– ¿Había un modelo de cine que querías hacer?

– Me gustaban las comedias de afuera. Ahora hice una película que se estrena en las vacaciones de invierno que se llama “El novio de mamá”, que es muy divertida, con Jorgelina Aruzzi, con la Chepi, una comedia bien familiar. La típica historia de una persona de 50 años como yo que conoce a una chica que tiene dos hijos, una de 15 y otro de 11 que me odian, tengo que hacer lo posible para ganármelos y me sale todo mal. Yo tenía ganas de hacer cine y no me llamaba nunca nadie y dije: la voy a producir yo. Fabián Scoltore me contactó con Esteban Mentasti y le gustó el proyecto y contrató a un guionista.

– Después se abrió otra etapa, la etapa del actor, cantante, protagonista de musicales.

– Cantante es un poco pretencioso, sí de comedia musical, me encanta. Yo viajaba a Nueva York con Moni a ver comedias musicales y lo veía inalcanzable. Veía que cantaban, bailaban, llegaban unos tonos… Cuando me llegó la propuesta para hacer “Matilda”, en diciembre de 2022 dije: esta gente está loca. Porque yo no hacía teatro en el 2007, no estaba en el radar. Me preparé, Hernán Keitel que es un gran profesor de canto y de comedia musical me entrenó. Di la audición y ahora lo mismo con “La Sirenita”. Me preparé un año para “Matilda”. Cuando me enteré que hacían “La Sirenita” dije: para el príncipe ya estoy grande, vamos por el cangrejo.

– ¿Te ofreciste?

– Como el cangrejo, sí, y me preparé para audicionar. El material tuvo que viajar a Nueva York para que Disney de la aprobación.

– ¡Qué topísimo!

– Muy top. Tengo la responsabilidad de cantar el tema más identificativo de “La Sirenita”, que es “Bajo el mar”.

“LA TELE ME FASCINA, PERO NO ESTA TELE.”

– Tu ídolo fue Carlitos Balá, vos también dejaste gags, sonidos, frasecitas que recordamos y repetimos. Ibas por ese camino, pero de golpe hubo un… Volantazo.

– Pero porque no hay ese tipo de humor en la tele. Tengo que pegar el volantazo casi obligado porque a mí el de la tele es un medio que me fascina, no ésta tele. En esta tele, no hay nada. Salvo un programa de entretenimientos que me encantaría hacer, como hace Barassi, como hace Guido. De hecho, hice “100 argentinos dicen”. Pero no hay mucho más para hacer.

"Tengo que pegar el volantazo casi obligado porque a mí el de la tele es un medio que me fascina, no ésta tele", explicó José María Listorti

– ¿Fuera de los programas de entretenimientos es todo medio parecido?

– Sí, es todo muy de panel, qué es lo que hice durante muchos años. Me cansé.

– Un panel con humoristas, ¿no?

– No estaría mal. Un poco lo que hacía también Olga, que ponía a Yayo, a Kartun, a Grego en una mesa.

– Ahora todo apunta a ser protagonista de comedia musical.

– Sí, me fascina, ojalá pueda hacer muchas más. Cuando terminó “Matilda” me agarró un bajón anímico: ‘quiero hacer esto de nuevo porque es hermoso’. En el teatro Gran Rex es hermoso pensar que son 3200 personas las que entran. 3200 personas aplaudiendo, riéndose. Y ahora, para vacaciones de invierno, vamos a tener tres funciones diarias.

– ¿Te las bancás?

– Sí, peor es trabajar.

– Sos muy versátil, perfecto para la conducción de eventos.

– Y hago todo eso todavía, me encanta. Fin de año hago muchos eventos empresariales. Y si me llaman para casar a alguien, también lo hago, me divierte.

– ¿Cómo es casar a alguien en un casamiento?

– Los caso como un juez y les hago una poesía de amor. Hago un monólogo divertido para los que se casen, lo hice varias veces.

"Si me llaman para casar a alguien, también lo hago, me divierte", aseguró José María Listorti (Candela Teicheira)

– Todo lo que hiciste se vuelve a ver en las redes. En las redes sos muy fuerte, ahí tenés otro trabajo.

– Sí, es otro trabajo. Hay que pensar sketches, y cuando algún auspiciante te dice, ‘quiero que hagas un video pero orgánico para tu comunidad’ tenés que pensar, hacerlo, grabarlo, editarlo. Es entretenido también. Mi mujer hace muchas de las cosas que ven en mis redes. Ella trae la idea, la actuamos, la pensamos. Discutimos mucho, nos peleamos grabándola, pero la pasamos bien.

– Con Mónica están juntos desde hace 20 años.

– Muuuuy felices.

– ¿Se puede compartir algo de la receta de esa felicidad?

– Yo no la tengo, lo que sí sé es que me hace feliz. Me encanta volver a casa. ¿Viste a esa gente que busca actividades para hacer fuera de su casa? Me encanta volver a casa, que me espere. Tomamos mate juntos, comemos y proyectamos cosas. Somos muy felices juntos.

– ¿Le preguntaste a ella qué es lo que le gusta de estar juntos?

– Sí, lo mismo, nos gusta tomar mate juntos. Me falta tiempo para viajar con ella, disfrutar más. Pero siempre por H o por B no puedo, salió la película, salió lo del musical y no puedo decir que no. Siempre tengo algo, gracias a Dios, pero me gustaría tener más tiempo para poder viajar con ella.

– La receta entonces es encontrar a alguien con quien compartir la rutina, que les guste hacer lo mismo juntos.

– Otra cosa que hacemos es que discutimos, nos peleamos, pero tenemos la premisa de no irnos a dormir enojados nunca. Nos metemos el orgullo en el bolsillo y antes de dormir o lo hablamos o nos abrazamos sin decir nada. No podemos irnos a dormir con la bronca de la pelea o con angustia, es más sano. Una sola vez no nos salió, nos fuimos a dormir enojados y al otro día nos sentimos como el orto. Entonces pase lo que pase, a la noche aunque sea el abracito.