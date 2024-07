Fernanda Merdeni: las perspectivas sobre la maternidad, sus comienzos en televisión y el futuro de los medios

Fernanda Merdeni es gerente de producción en América TV. Su trayectoria profesional comenzó en Rosario, pero impulsada por alcanzar nuevas oportunidades se mudó a Buenos Aires donde ingresó a América TV como una pasante en producción.

Su buen desempeño hizo que, una vez concluido el periodo de prueba, pudiera seguir trabajando en programas emblemáticos como Intrusos, donde con los años se convirtió en productora ejecutiva.

En 2017 se transformó en Coordinadora de Programación y Producción, experiencia que consolidó su habilidad de gestión de contenidos y también la capacidad para liderar equipos.

En 2022, Merdeni asumió como Gerente de Producción en América TV, luego de la renuncia de su predecesora Liliana Parodi. Con su equipo, tomó rápidamente la responsabilidad de mantener la continuidad y calidad de la programación del canal.

Pero el crecimiento y los desafíos en su vida no fueron solo profesionales, en unos meses llegará su primer hijo, Beltrán, a quien espera con ansias junto a su pareja Ignacio.

Mariana Gándara: — ¿Cómo estás llevando el embarazo? ¿Cómo te sentís?

Fernanda: — Ya estoy de 33 semanas, así que en la recta final. Gracias a Dios la llevé muy bien durante todos estos meses. Me permitió seguir trabajando y con mis actividades, pero ya llega este momento que ustedes también lo sabrán, que empiezo a sentirme un poquito más cansada, me cuesta respirar.

Coty Crotto: — ¿Te costó soltar? Esto de tomarte la licencia…

Fernanda: — Me costó muchísimo, pero creo que fue también porque yo me siento muy bien. Tuve un embarazo soñado: no tuve náuseas, vómitos, no tuve antojos, pero sí mucha hambre así que comí de todo. Entonces, es como que me sentía tan bien que mi discusión con mi obstetra y con mi marido era: ¿Por qué tengo que dejar si estoy bien? Lo que pasa es que uno también va entiendo que en esta última etapa necesita que el bebé esté un poco más tranquilo para llegar a este mundo.

Mariana Gándara: — Después te das cuenta que está bueno, pero en el momento es muy difícil.

Fernanda: — En mi caso encima es la primera vez en 20 años que voy a meter una pausa tan larga porque siempre las vacaciones son 15 días, 20 días máximo. Ahora no sé cuánto será porque también quiero ver cómo me va en el mano a mano con la maternidad, pero uno proyecta por lo menos tres meses y bueno fue un proceso que tuve que asumir, pensarlo mucho. De hecho, arranqué terapia en el momento que decidí ser madre. No hice terapia nunca en mi vida y en este momento dije: “Lo necesito”.

Coty Crotto: — ¿Por qué arrancaste terapia?

Fernanda: — Tuve la necesidad. Yo tenía una idea muy loca de cómo era la maternidad. Ignacio mi pareja es de Rosario, yo soy rosarina, pero él vive allá. Va y viene durante la semana. Yo viajo los fines de semana. Pero mi proyección de familia, de maternidad la pensaba como que una vez que el bebé nazca no pasa nada puedo ir para Rosario, él puede venir para Buenos Aires, no importa si él está dos o tres veces por semana, voy a tener una persona que me ayude. Y me empecé a encontrar con muchas mujeres que me miraban casi como ganas de internarme. Quizás por la ignorancia en la materia.

Mariana Gándara: — Mi frase de cabecera es: no hay fórmulas. No sabés cómo te va a pegar, no sabés cómo es el bebé que te va a tocar y la verdad lo vas a ir viendo día a día. Tal vez lo que vos proyectas, puede ser o no. Con la maternidad nunca sabés.

Fernanda: — Es así. Durante mucho tiempo fui productora de Intrusos y me acuerdo temporadas enteras que Carmen Barbieri me había contado cómo había criado a Fede Bal y me decía: “Yo lo subía a una combi, un colectivo de gira y me iba con él de gira” y siempre me quedó eso dando vuelta y decía: “Bueno, se puede. Me subo al auto, voy y vengo”. Y cuando empecé a sentir las miradas de que tal vez no era tan así, dije: “Voy a arrancar terapia a ver qué es lo que sucede en mi mente y qué es lo que yo quiero”. Obviamente, con la ayuda de la terapia me di cuenta que tampoco era lo que yo quería para mi maternidad.

Mariana Gándara: — ¿Cuánto fue que decidiste ser madre?

Fernanda: — Tengo 39 años y si bien hasta conocer a Ignacio nunca lo puse como prioridad en mi vida el ser madre. Siempre tuve mi profesión por delante de todo, siempre.

Mariana Gándara: — La pareja es fundamental a veces en ese deseo.

Fernanda: — Sí, Nacho es padre antes de ser padre. Cuando yo lo empiezo a ver en relación a sus ahijados o sus sobrinos, dije: “Acá está pasando algo”. De hecho, congelé mis óvulos a los 35 años porque me empezó a molestar la pregunta de: “¿Vos para cuándo?”. Que nunca me molestó hasta que un día me molestó. Entonces, ahí dije quizás no es el momento, pero necesito asegurármelo de alguna manera y tomé esa decisión. Después mi ginecóloga me dijo: “Fer, tranquila. Buscá natural que va a venir” y vino más rápido de lo que esperábamos así que aquí está.

Mariana Gándara: — ¿Te dio miedo el tema de pedir licencia? ¿Te da miedo en tu situación laboral?

Fernanda: — No con respecto al otro sino con uno mismo. Yo creo que ahí juega mucho el ego de una, el todo lo puedo y puedo estar en todos lados. Yo me considero de la generación del medio, esa que creció con muchas cosas por desaprender y crecimos en un entorno en el que quizás ser madre y ser una gran profesional era un versus no era un “y”. Entonces, crecemos con la mente chipeada en que si vos te vas a dedicar a la maternidad se te acaba la carrera. Se te acaba el mundo y te preguntas ¿qué vas a hacer con todo lo construido? Pero después te das cuenta que no es así con el equipo formas. El acompañamiento de la corporación también, en mi caso, o de las empresas en las que uno trabaje.

Mariana Gándara: — Es de la sociedad en general porque vos tenías un proyecto o una idea de cómo querías tu maternidad y la sociedad te fue moviendo con esto de ¿estás segura que vas a ir por ahí?

Fernanda: — Hoy con el diario del lunes te digo que quizás no fue mi elección no ser madre más joven, quizás fue por ese mandato que uno lleva impuesto que me llevó a esto. Lo que pasa es que también hice una carrera de la que estoy muy orgullosa y me siento muy bien. También estoy más grande, más madura y plantada desde otro lugar; y puedo decir: “Si llegara a pasar todo eso que mi mente piensa, no pasa nada”.

El medio

Coty Crotto: — ¿Cómo llegaste a ese puestazo y cómo es hoy ser gerenta de América?

Fernanda: — Yo llegué siendo pasante o asistente. En ese momento era una pasantía por muy poco tiempo en un programa que conducía Horacio Cabak arranqué llevando el café cortando la frutita para el invitado que venía en ese momento. Había un cupo para una productor que al final no se concretó y el productor ejecutivo de ese momento, hoy es productor de América. Es muy loco porque yo empecé a ser jefa de muchos de los productores ejecutivos que fueron jefes míos, entonces digo: “Se armó equipo”. No es hubo un liderazgo vertical o por lo menos en mi experiencia, nunca. En ese momento me dicen no vamos a ocupar ese: “¿Te querés quedar?”. Para mí era un montón porque además me aumentaban la plata, yo venía de Rosario, comía nada en la semana. Me mamá me llamaba y me preguntaba si estaba bien. Yo capaz que estaba raspando la olla (risas). Para mí era como estar en Disney porque era cumplir mi sueño. Cuando se estaba terminando el programa, tenía miedo de tener que volver y encaré a los productores ejecutivos y les dije: “Yo no tengo agenda, estoy aprendiendo, aprendo rápido. Quiero que me hagan una prueba”. Lo di todo. Ahí arranqué en Intrusos. Yo siempre digo que tuve mucha suerte, pero en realidad hoy la palabra suerte la quiero convertir en que tuve mucha gente generosa o que me dio oportunidades que no abundan mucho en el medio.

Mariana Gándara: — La televisión es un medio que tradicionalmente fue considerado siempre muy machista. ¿Cómo lo ves hoy?

Fernanda: — Yo en toda mi carrera tuve una referente muy fuerte que fue Liliana Parodi.

Mariana Gándara: — Una gran precursora en la televisión.

Fernanda: — Sí, yo la tengo como referente en mi carrera. Empecé a trabajar con ella en la gerencia siendo coordinadora. Pero sí, la televisión es un medio machista. En mi caso personal no lo padecí, lo que no quiere decir que no haya habido situaciones en las que te encontrás con estas piedras en el camino que tenés que sortear. Hoy en día hay muchas cosas que me hubieran resultado más fáciles si hubiera estado en otros zapatos que no tuvieran estos centímetros (risas). Pero no fue algo que padecí.

Mariana Gándara: — Hay situaciones que fuimos naturalizando y hoy cuando las analizamos con otra mirada decimos: “No estaba bien eso”. Podemos registrarlas de otra forma. ¿Te pasó?

Fernanda: — Cuando empecé a ocupar algún lugar más importante de liderazgo, iba a reuniones donde eran todos hombres y yo. Y quizás el primer tópico de conversación era: “¡Ay! que escote que te pusiste”, “¡Qué polera tan corta!”. Y te preguntas ¿por qué? ¿Qué importa? Si yo no vine a hablar de mis piernas, tenemos que hablar de cosas mucho más importantes que es la programación, el contenido u otro tema.

Coty Crotto: — ¿Te animabas a frenarlo?

Fernanda: — Sí. Me he enfrentado a situaciones y trataba de ser políticamente correcta. Con quienes tuve confianza, muchas veces pude hablarlo y decir: “Esto no está bueno”. A mí quizás por mi personalidad no me incomoda o puedo sortearlo, pero hay mujeres que ese comentario le opacan la carrera para siempre o por un tiempo.

Mariana Gándara: — Hay recién un punto de cuestionar, de preguntar y de generar ruido…

Fernanda: — Yo creo que gracias a Dios está cambiando mucho eso, falta todavía. Falta acompañamiento de las corporaciones, de la sociedad. Está buenísimo que pase, pero todavía falta. Las oportunidades tienen que ser equitativas.

Mariana Gándara: — ¿Cómo ves la televisión hoy y los nuevos formatos que están surgiendo? ¿Sos consumidora de streaming?

Fernanda: — Soy muy consumidora de streaming, debo reconocerlo. Me gusta mirar para conocer. Pero soy la consumidora tradicional y prende el tele en el living. Tengo las aplicaciones y las uso de vez en cuando para mirar alguna serie o peli. Sí me interiorizo y aprendo, pero no como consumidora. Me parece fantástico lo que sucede y la televisión, bueno, es abrocharse el cinturón.

Mariana Gándara: — Hay un punto de quiebre en el que se ve cómo se va a reacomodar, ¿no?

Fernanda: — Sí y está bueno también que haya pasado esto para que mueva un poco porque es competencia.

Coty Crotto: — ¿Cómo te llevas con el rating?

Mariana Gándara: — Es como para nosotras los likes (risas).

Fernanda: — Exacto, las view, los likes.

Coty Crotto: — Puede ser muy espectacular o muy frustrante.

Fernanda: — Sí, la tele es igual. Muchas veces generas un contenido que decís: “Esto no puede fallar” y sin embargo te encontrás con un audiencia un poco fría o que no funcionó del todo. Con los programas diarios pasa mucho esto de que te va mal un día y al otro podés mejorarlo, tenés revancha. Pero también pasa que cuando medís muy bien y terminas el programa, ya estás pensando que al día siguiente tenés que redoblar o igual esa apuesta. Entonces, el disfrute es efímero. Lo que pasa es que la audiencia cambió y lo relaciono con las redes sociales. Hoy el público soporta el tiempo de una storie de Instagram, entonces, es todo tan rápido… Antes los temas te duraban tal vez una semana. No hay tanta fidelidad en el público actual por eso el modelo negocio también va cambiando.

Mariana Gándara: — Todo es on demand ahora.

Fernanda: — Si hay una fórmula, yo no la tengo. Creo que la tenemos que buscar entre todos. Sí creo que hay que dejar de pensar en un solo modelo de negocios. Creo que cuando uno produce un contenido, tiene que estar mirándolo 360 porque ya con la televisión misma no basta. El ejemplo más cercano que tuvimos nosotros fue el Bailando. Ahí teníamos el streaming, jugaba mucho YouTube, lo que eran las redes como Instagram. Yo creo que hoy estamos en una era en la que tenemos que buscar asociaciones permanentemente para que eso funcione. Ya no basta con decir: “Soy la tele y soy lo más grande que hay”. Necesitas aliados. Va por ahí.