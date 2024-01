Flor Vigna habló con el Pollo Álvarez sobre sus ex parejas: “Las que conoce la gente siempre fueron buenas personas”

Casino Resort - ¿Cómo se enamoró Flor Vigna de su pareja?

Flor Vigna es actriz, bailarina, cantante, modelo y presentadora. Saltó a la fama por sus participaciones en los realitys Combate y Bailando por un sueño, donde logró consagrarse campeona en varias oportunidades.

Es conocida también por sus papeles en las series televisivas Simona y Mi hermano es un clon; condujo programas como El último pasajero y protagonizó obras teatrales entre las que se destacan Una semana más y El Divorcio.

En 2021 se lanzó como cantante. Con la cumbia como estandarte, despliega arriba del escenario un estilo único lleno de alegría, colores brillantes y mucho baile. Esta semana estuvo en el centro de la polémica por el lanzamiento de Pica Flor, un tema que le dedicó a su ex novio Nico Occhiato luego que de blanqueara su relación con Flor Jazmín.

De novia hace dos años con el actor Luciano Castro, reveló que buscan hacer planes juntos en medio de las agendas colmadas de trabajo. Por estos meses de verano, mantienen una relación a distancia, ya que él está en Mar del Plata de temporada y ella sigue en Buenos Aires.

Primera cita con Luciano Castro

Flor relevó que, al inicio de la relación, estuvieron durante varios meses viéndose puertas adentro para evitar que los descubrieran hasta saber qué era lo que realmente les pasaba. Así fue el accidentado primer encuentro romántico que tuvieron en su casa.

Pollo: —¿Cómo fue esa primera cita con Lucho?

Flor: —Me pasó algo re loco. Mi casa tiene como dos puertitas y por suerte vivo cerca de mis viejos porque lo que me pasó es que pedí un delivery. Era un plan de merienda porque a mi me gustaba, pero también era como un chabón muy grandote. Y digo: “Mirá si me invita a lo noche y me rapta” (risas). No, no sé si me rapta, pero me daba como cosa.

Pollo: —De noche era un montón. Tenía que estar el sol (risas).

Flor: —Aparte yo me separé y pasó un montón de tiempo. Estuve como 5 meses sin nada. No me animaba y de repente Luciano Castro (risas).

Pollo: —De la nada a 100.

Flor: —Entonces dije: “Vamos con merienda”. Me pedí un budín de limón y una limonada. Y al toque que pedí dije: “Soy re rata. Pedí re poco”. Así que pedí más. Y cuando llegó el delivery, salgo y se me cierra la puerta del viento y me quedé afuera.

Pollo: —No te puedo creer.

Flor: —Me fui corriendo a lo de mi vieja. No me quedaba otra. Faltaba ponele media hora para que llegue.

Pollo: —Aparte la ansiedad. Una cita después de tanto tiempo…

Flor: —Yo quería estar diosa, ponerme todas las mentiras encima. Como no iba a suceder un coito, yo me iba a poner push Up, todo.

Pollo: —Bueno, eso no se sabe…

Flor: —Yo iba a mentir, ponerme push Up para ser la chica imposible.

Pollo: —Pero tampoco tanto porque también es un budín. Es dificilísima la vestimenta para ese día, una merienda…

Flor: —Y pero yo quería estar fachera porque lo conocí en el gimnasio. Necesitaba mostrarle qué era lo mejor que tenía.

Pollo: —¿Y cómo siguió la historia?

Flor: —Voy de mi vieja. Le digo: “Ma tengo que juntarme con un compañero de teatro a pasar una obra”….

Pollo: —Le mentiste a mamá.

Flor: —Sí, no le iba a decir que iba Luciano Castro a casa (risas). Le digo: “Vos no tenés llaves”. Me dice que no y me voy de mi papá que es a la vuelta de lo de mi papá. Él si tenía. Vuelvo corriendo. Abro la puerta, pero me quedaban unos 5 minutos hasta que el viniera. Yo estaba media chivadita de haber corrido unas 10 cuadras.

Pollo: —Sí y estresada mal (risas).

Flor: —Me di un baño rápido. Me tiré perfume. Llegué a hacerme un delineadito, pero no llegué a hacerme toda. Yo te puedo cambiar mucho depende de lo que me hago.

Pollo: —Ah te quedó a medias. ¿No quedó todo?

Flor: —Me quedé a mitad de camino. Yo me pinto los labios y me los hago más grandes, las pestañas arriba y abajo… depiladita. Pero no.

Pollo: —No llegó.

Flor: —Llegué a 5 de 10. Pero le gustó el 5. Así que llegó y me dijo: “¡Qué linda que estás!”. Le conté lo que me había pasado y él estaba más nervioso que yo.

Pollo: —Que lindo eso.

Flor: —Ese día lo agendé como “estribillo” porque viste cuando una canción empieza directo desde el estribillo. El fue directamente al estribillo. Me dijo: “Mirá, vos me interesas de verdad. Yo estoy para esto y para otro. Y si vos no estás, me decís”. Que él me diga de una lo importante que yo le parecía, me pareció hermoso. Y acá estamos.

En números

Dispuesta a jugar en los stands de Casino Resort, se animó a responder todas las preguntas, le retrucó el comentario al Pollo y reveló secretos de su intimidad en pareja. ¿Qué dijo?

Pollo: —¿Cómo sos sexualmente del 1 al 10?

Flor: —Con Luciano somos ambos un diez. Jugamos a lo que queremos.

Pollo: —10 de 10.

Flor: —Re creída (risas).

Pollo: —¿Te da vergüenza?

Flor: —Creo que un 9 cuando estoy cansada porque la verdad que cuando estás cansado no va. Hablamos igual, nos comunicamos cuando estamos cansados. No vemos que sea algo malo para la pareja cuando uno está cansado y que tal vez no tenés tantas ganas.

Pollo: —De afuera pareciera como que están todo el día teniendo sexo. O mejor dicho yo pienso eso. Como un prejuicio.

Flor: —A mí también igual vos me das con Stefy como que están cocinando y vos le decís: “Mi amor…”. Me da que te calienta que cocine (risas).

Pollo: —¿Eso se ve de afuera? No es así (risas).

Flor: —Sí, como que te pone loco cuando te cocina.

Pollo: —Te puedo asegurar que no es así (risas).

Flor: —Pero están hace más tiempo también (risas).

Pollo: —¿Hace cuántos días no tenés sexo?

Flor: —Hace un par porque estuve laburando mucho y ahora Luchito ya se fue a Mar del Plata. Creo que una semana. 7 días.

Pollo: —¿Cuánto te costó lo más caro que te compraste?

Flor: —Mi casa. En dólares. Yo no sé penar en dólares, pero me cuesta.

Pollo: —¿Cuántas veces lloraste en los últimos 30 días? Si es que lloraste.

Flor: —Lloro por todo, pero es de emoción. Es por lograr sueños. Lloré todos los días, chicos (risas). Terminamos el año teniendo muchas fechas que, para todo mi equipo, que somos pibes de la misma edad, nos dio esa esperanza de que podemos de que somos alto equipo.

Pollo: —¿Cuántas bombachas tenés?

Flor: —¿Bombachas? (Risas). Y… tengo muchas porque hice campañas de ropa interior. Así que tengo muchas. Igual estoy en modo soltar. Si está media feíta la dejo ir.

Artista en expansión

Con una desarrollada carrera como actriz, Flor decidió volcarse de lleno al mundo de la música e iniciarse como cantante desde cero. En ese camino se encontró varios obstáculos, pero también alcanzó logros junto a personas cercanas que le tendieron una mano para hacer su sueño realidad.

Pollo: —¿Vos sos independiente o te acompaña alguna discográfica?

Flor: —Soy independiente.

Pollo: —O sea que, por ejemplo, para grabar un videoclip. Vos decís: “¿Qué necesitamos?” y ejerces un rol de productora también.

Flor: —Sí, con Tavito mi mejor amigo y socio. Incluso en mis videoclips si te fijás siempre están mis amigos haciéndome la gauchada (risas).

Pollo: —Pero ¿tenés el anhelo de que el día de mañana venga una discográfica y te diga: “Yo te hago el videoclip”? ¿O sentís que perdés independencia artística? ¿Pueden ir de la mano las dos cosas?

Flor: —Yo tengo en claro que me gustaría expandirme y para eso hay que aprender a delegar y hay que tener un equipo. Primero yo estoy en la etapa de construcción que necesito saber que en ese equipo todos tenemos puesta la misma camiseta y que a partir de ahí puedo delegar. Y sueño con eso con no tener que hacer un trabajo tan agudo todo el tiempo.

Pollo: —Y sí. Es agotador.

Flor: —Lo que me pasó a mi es que de chiquita hice tantos castings y no quedaba; y esto me hizo decir: “¿No voy a hacer lo que quiero porque alguien no me está llamando?”. Lo hago yo. Entonces esto de tener que ser productora antes de artista me quita bastante energía, pero también es la carta que puedo para vivir lo que yo quiero. Digo voy a disfrutar de ser productora y artista aunque en algún momento quiero poder delegar esa área también.

Pollo: —¿Por qué te vas del terreno seguro? El terreno seguro para mi es Flor Vigna baila como los dioses, puede estar en todos los certámenes del bailando, puede ir a cualquier espectáculo a bailar y estuviste en obras de teatro y te fue muy bien. También podrías actuar. ¿Por qué te vas a la música que se un terreno en el que de alguna manera tenés que volver a empezar?

Flor: —El otro día le decía a “Lucho” yo siento como una bomba nuclear adentro. Tengo este instinto adentro que me dice que crea en mí y en producir y crear lo que está en mi cabeza así al principio me tenga que bancar ser nueva. Y bancarte ser nueva es todavía tal vez no ser buena y estar aprendiendo muchas cosas como que esto que te contaba de producción. De pegártela, de invertir tus propias cosas, pero creo que es la única forma de aprender para algún día ser muy buena. Creo que tenía que ver con un instinto mío de dale vos sabes que tenés que tener más tiempo disponible para poder aprovechar las oportunidades que me costó mucho conseguir.

Pollo: —¿Qué cosas sentís que cambiaron en vos a partir de esa nueva mirada?

Flor: —Dejé de romantizar la wonder woman. Es cosa de estar corriendo para todos lados. De estar con 8 laburos. Y mi autoestima iba por el hecho de hago de todo y estoy corriendo y me merezco lo que quiero porque hago de todo y me sacrifico un montón. Y después me di cuenta que cuando yo tengo ocho laburos. Empiezo a las 8 de la mañana. Tengo ensayo general a las 11 de la noche que lo hago para practicar y dar un buen show, pero lo hago con energía cansada y que eso no me sirve para evolucionar. Yo tengo que llegar con una energía premium.

Pollo: —O sea que hoy tu proyecto es 100% la música.

Flor: —Sí, pero a la vez yo me abrazo como a una mezcla. Me gusta actuar, de todo. Le busco el completo a todo. Pero si me logro acomodar con los tiempos sí me gustan hacer otras cosas.

Con otras artistas

Pollo: —¿Con quién soñas cantar o hacer una colaboración?

Flor: —Vi la entrevista de Maria Becerra acá y la amamos. Es tan simple, te dan ganas de ser la amiga. Ella me parece como un cuento de Cenicienta porque sigue creciendo y creciendo. Y eso es muy difícil. Es una como una de las grandes inspiraciones.

Pollo: —¿Con quién otra te gustaría?

Flor: —Nathy Peluso me encanta. Cuando me empecé a autogestionar todo lo de la música, me veía muchas entrevistas de ella porque me parece muy auténtica.

Pollo: —¿Qué pasó con La Joaqui? ¿Qué dijiste sobre ella?

Flor: —(Risas). Con Chuli una amiga mía que también trabajamos juntas somos muy fans de La Joaqui. Nos gusta cómo le cierra el traste a mucha gente y cómo en sus entrevistas tiene una muy buena oratoria. Me encanta. Y yo un poquito la idealizaba porque me inspira. Y una vez la vi en la Bresh y yo estaba medio timidona. Y ella se me acerca y me dice: “¡Qué lomo que tenés!”.

Pollo: —De algo ya más físico. Con buena onda…

Flor: —Ella no sabía de mi admiración y cuando me habla así de colega a colega, me enamoro. Digo: “No puede ser tan hermosa”. Me pareció tan hermosa, pero no es que me enamoré de ella de ese modo. Yo dije: “¡Qué mina!”. La está rompiendo y yo que recién empiezo en la música, me da consejos lindos y la amé. Y yo me fui con mi amiga y en preguntas tontas de amigas le dije: “Me cayó tan bien que hasta le prestaría al Castro”. De tan bien que me cayó (risas). Una con su hombres no se lo presta a ninguna, pero me cayó tan tiempo que…

Pollo: —Es un chiste, pero si el día de mañana están hace 72 años con Luciano y el te dice: “Mi amor, ¿podemos sumar una mujer?”. Vos la llamás a La Joaqui.

Flor: —Sí, le digo: “Che, ¿La Joaquí te copa?” (risas). En realidad el flash no era tan sexual, era buena onda. Es más como: “Quiero ser tu amiga, pero si querés a mi novio te lo presto” (risas).

La letra

Uno de sus últimos temas musicales es Perdóname, que fue lanzado en diciembre pasado y su videoclip ya cuenta con más de 700 mil reproducciones en YouTube. Se trata de una composición propia de la artista. Durante la entrevista, contó en qué se inspiró.

Pollo: —Podemos analizar juntos la letra de perdóname. ¿Me la vas contando?

Flor: —Arranca Quiero llorar, pero no tengo tiempo… ¿Nunca te pasó de que tenés ganas de llorar, pero tenés que seguir laburando? Es como que estás en automático y seguís.

Flor: —Y tanta crisis me come el bolsillo… o sea tengo que seguir laburando porque no tengo guita y encima estoy partida al medio pero es como el automático de la vida de que hay que seguir, hay que seguir. Mi corazón quiere gritar lo que siento… Pero la mente dice: “Ey, ey, ey. Escuchame primero”.

Pollo: — Todavía no digas nada.

Flor: —Claro. El corazón quiere decir “hijo de re mil…” y me mente dice: “No, no, la evolución. Hay gente, no se puede”. O lo que sea. Quiero mandar a la mierda a mi jefe y no, no puedo porque necesito la guita.

Pollo: — Bien. ¿Cómo sigue?

Flor: —Me puso triste que te fuiste de repente y ni siquiera te animaste por de frente. La canción era para una amiga mía que yo la veía llorar por un pelotudo y habla un poco de eso. Me puso triste que te fuiste de repente y ni siquiera te animaste por de frente. Un simple bobo que se creyó diferente te hiciste el inocente y terminaste mala gente… Al principio era el “number one”, a todos nos caía genial, todos los amigos que nos juntábamos, decíamos: “¡Ay que genio!”. Y terminó siendo re mala gente.

Pollo: —¿Y a vos te pasó?

Flor: —Yo no tuve ningún guacho. Tuve por ahí más chiquita, a los 18 años. Pero la verdad que mis ex parejas más adultas, las que conoce la gente, siempre fueron buenas personas. Más allá de que siempre es difícil separarse, pero sí hay veces que te rompés de amor.

Pollo: —Sí, obvio. Muchas veces.

Flor: —Te rompes al medio; y te cuesta juntar tus pedazos. Entonces, hay una parte que dice: junté mis pedazos y construí una versión de mí que es más valiente y se anima a ser lo que yo ayer no fui. A veces cuando terminas roto te sentís todo en pedazos y por ahí esos pedazos los podés armar diferente y ser más valiente que antes para que no te vuelvan a pasar las mismas cosas.

Pollo: —Me gusta. Igual vos sabes que sacas el tema y lo primero que van a decir es que para Nico Occhiato. Por si o por no, ¿es para Occhiato? No

Flor: —Pero ya lo tenemos hablado. A nosotros nos curó mucho hacer el último pasajero juntos que fuimos equipo ahí y el equipo mismo nos pedí jugar a que éramos ex. Entonces, a partir de ahí Nico, que tiene una cabeza increíble, me dijo juguémoslo todo el tiempo. Seamos los ex de la tele y desde ahí quedó esa complicidad.

Pollo: —Buena onda, pero no charlan. Les fue muy bien a los dos en distintos caminos.

Flor: —Sí, yo creo que fue un amor de compañeros. Muy socios.

El juego del millón

Con cara de sorpresa al ver esa cantidad de dinero que contiene la valija, Flor aseguró que “nunca vio tanta plata junta” y pensó detenidamente qué compraría con ese botín.

Pollo: —Tenés acá 1 millón de dólares. ¿En qué los gastarías?

Flor: —¡Ay que bueno! Un millón… Primero me gustaría irme de vacaciones a rolete, así sin pensar en nada, con toda la mi familia. Y me gustaría irme primero con mi mamá y después con mi papá porque si los meto a todos juntos por ahí se me pelean porque están separados. Primero sería con mi mamá, mi hermana y mi hermano. Me quiero ir a Islas Canarias. No sé cómo es, pero suena bien. 10 días, en primera, hotel cinco estrellas con masajes incluidos. Y con mi papá iría a China porque mi viejo es comerciante. Nos compraríamos cositas allá y las revendemos acá (risas). Con papá y la familia de él.

Pollo: —Bueno serían 200 mil, 100 mil para cada viaje. Te quedan 800 mil para comprarte lo que quieras.

Flor: —Y me puedo comprar una buena casa. Me cae un poco mal el barrio cerrado. Yo quiero una casa tipo mansión. ¿Cuánto cuesta?

Pollo: —Según el barrio, puede ser Pilar, Nordelta… ¿Te gusta?

Flor: —Sí, me gusta.

Pollo: —Una casa grande puede ser 400 mil dólares.

Flor: —Lo que pasa es que me jode lo de las expensas en Nordelta. No es que compro y ya está. ¿Y no hay otro lugar sin expensas?

Pollo: —Todos los lugares tienen expensas (risas). Sería un caserón.

Flor: —Bueno dale.

Pollo: —Te quedan 400 mil dólares.

Flor: —Me compraría una buena moto como la de La Joaqui. Me caen mejor las motos que los autos. A mi viejo le gustan unas que son Harrison algo…(risas).

Pollo: — Harley-Davidson. Son caras. Motón.

Flor: —Yo le decía a mi viejo: “Cuanto yo sea grosa te voy a comprar una”.

Pollo: —¿Queres que le compremos una? Separo 50 mil.

Flor: —Compremos dos. Una para él y una para mí.

Pollo: —Listo. Dos motitos. Quedan 300 mil dólares.

Flor: —¡Ya sé lo que quiero! Esas band que van por todo el mundo para irme de vacaciones con mis amigos. Una casita rodante. Una pro.

Pollo: —Con 100 mil estamos. Te va a sobrar.

Flor: —Ponele nafta.

Pollo: —Sí, sí el seguro y todo eso. Bueno, te quedan 200 mil.

Flor: —Que bien. Los tengo que gastar…

Pollo: —Sí, es un montón de plata. Viste que no es tan fácil gastar un millón de dólares…

Flor: —Es difícil la vida de los millonarios (risas). No se puede donar, nada. Así que me compro un local y lo alquilo porque el local se alquila mejor que una casa.

Pollo: —Me causa gracia que en vez de quemarla en cosas, ya está pensando en que le dé rédito. Está muy bien. Sería comprar un local y vivir de la renta.

Flor: —Un local tipo concesionaria que es grande. Entonces me da buena rentabilidad. No me tenías así ¿eh? (risas).

Pollo: —¡No te compraste ropa!

Flor: —No, hay canje.

Pollo: —¿No tenés así una marca que digas: “Me encanta”?

Flor: —Me gusta más esto de viajes, experiencias, una casita que ya sepa que ya está ahí para mí.

