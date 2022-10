Beto Casella con María Laura Santillán: “Si Alberto Fernández se enoja por Gran Hermano…”

María Laura Santillán con Beto Casella

Conduce un programa de televisión exitoso desde hace 17 años y es uno de los número uno consagrado en la radio. Es un gran animador, ácido, irónico, divertido, pero quizás él se define como escritor, como periodista, como productor, quién sabe. Beto no es Alberto, ni Adalberto, ni Roberto. Se llama Bautista. Bautista Casella.

— De chico no estaba bueno llamarse Bautista, nadie se llamaba Bautista. Después se puso de moda, los polistas y de las modelos le empezaron a poner Bautista a sus hijos, pero cuando éramos chiquitos eran todos Daniel, Alejandro, Carlos.

— ¿Está bien si te digo animador?

— Sí, está bien porque “conductor” me da mucho. Al periodista en la animación lo abandonás. Para los que estudiamos, periodismo es salir a buscar la noticia. Es el chico, la chica que sale a la mañana, el movilero que va al Pirovano y de ahí se va a Luján y de Luján va a un piquete y te cuenta la noticia, o va a escribir en los portales o en los diarios. Nosotros abandonamos la profesión. Lo que no quita que la retomemos el día de mañana por necesidad. Pero lo de hoy es en mi caso un show televisivo. Y un show radial.

EN ESTE MEDIO HAY GENTE QUE TIENE UNA IDEA SOBREVALORADA DE SÍ MISMO.

— Ese showman que sos hoy ¿en qué se parece al Beto de entrecasa?

— Se parece en que no se toma muchas cosas en serio. Ambos, el animador y el Beto es difícil que se tomen las cosas muy a pecho. No se toma a sí mismo en serio. En este medio vos sabes Maria Laura que hay gente que tiene una auto percepción fatal. Cuando vos tenés una idea sobrevalorada de vos mismo estás jodido. Si tenés una idea sobrevalorada de vos mismo vas a un restaurante, tardan un poquito en atenderte y te enojas. “¿Cómo va a tardar en atenderme si…?” Entrás a un lugar y el de seguridad no te saluda bien “¿qué le pasa a este?” Y después se traslada a tus compañeros y compañeras de laburo. Es fatal creértela.

— En general nuestros animadores se la creen.

— En general sí porque si no te agarras fuerte… “genio!”, en la calle, “genio, dame un abrazo!”. “Mi vieja muere por vos, vamos a hacerle un video”. Tenés que estar firme y decir: yo soy Bautista Casella de Villa Luzuriaga, de Haedo, del Oeste, me tocó esto temporariamente. Yo hice algo, pero también Dios o la vida, el destino, me puso acá. Dura un rato, mañana no estás más. Así que todo el tiempo tenés que acordarte de dónde venís.

— Nos une tener muy claro que hay una finitud, que todo se termina y que lo importante es pasarla bien.

— Sí, por supuesto que la vida es efímera. Woody Allen en el documental sobre su vida dice que sus problemas empezaron a los 6, 7 años cuando se enteró que nos moríamos todos. Y la madre lo lleva a terapia: haga algo, dele algo para tomar a este pibe que está triste todo el día porque nos vamos a morir.

— Saberlo te obliga a no tomarte en serio las cosas que no son serias.

— Por supuesto, ni hablar. Me dicen que uno de mis pibes está muy enfermo, salgo corriendo. Eso me lo tomo en serio. Pero todo lo que tenga que ver con el laburo… Porque además me ha pasado eh? — Che, se terminó Bendita. —-Bueno, vamos a tomar un café.

— (Risas).

— Pero no me la doy de “superado”. Me ha preocupado este desapego tan curioso para mí mismo. Será porque pienso que algo de laburo voy a tener. Por ahí si me pongo en los zapatos de otro... El conductor y yo no nos tomamos en serio a nosotros mismos.

EL QUE ES BOLUDO ES BOLUDO A LOS 22, A LOS 42 Y A LOS 62.

— Sos una rara avis, atravesás todas las generaciones. Pero te hiciste muy famoso de grande.

— Sí. A mí me parece que no está mal María Laura. Porque hiciste un recorrido, te agarra con las cosas más claras. Pero el que es boludo es boludo a los 22 y a los 42 y a los 62 creo yo. Porque estamos hablando de esto ¿no? Confundirte. Yo he visto la evolución de algunos y algunas que han progresado, cómo les va cambiando el tono de voz y cómo les van cambiando los hábitos. No juzgo, estoy describiendo. Hoy estábamos hablando de algo de esto en la radio. Tienen que tener su bodega. Vos tenés que tener vinos Santillán te dicen, o puros. Y los esquilman. Y le sacan toda la guita. Si estás todo el tiempo necesitando más y si el de al lado se compró una camioneta más grande y te cagó la vida, estás jodido.

— ¿Por qué creés que se da este fenómeno de que nadie se enoja con vos? Uno ve que le pegan en Bendita y se puede reír de eso.

— Hay formas y formas de pegar. Yo trabajo eso. De algo nos tiene que haber servido tantos años de hacer este programa. Yo cuido hasta los zócalos María Laura. Yo cuido hasta el título que va en el zócalo porque pienso que ese que por ahí eligieron los pibes de la producción puede joder. Me sale del estómago la intuición: che, no, vamos por algún lugar más cariñoso. Desde el zócalo, desde el tratamiento de los informes. En el texto del informe no me puedo meter porque ahí hay guionistas que también siguen una línea. Ahora está Gran Hermano. Nos permitimos tomarnos en joda que veinte, treinta personas se meten en una casa post pandemia con la fantasía de ser famoso el día de mañana …

HASTA A MÁXIMO KIRCHNER LE PARECIÓ UNA DESMESURA QUE LA VOCERA PRESIDENCIAL SALGA A DESMENTIR A UN MUCHACHO DE GRAN HERMANO.

— ¿El caso Alfa lo tomaron ya?

— Sí, porque hasta la Presidencia de la Nación se ocupa. Es una cosa muy loca lo de Alfa, nosotros le decimos Alf. Es una caricatura de lo que está pasando hoy. Un tipo encerrado en una casa que posiblemente esté jetoneando con los otros integrantes de cosas que en su vida hizo, creo yo. De estos conocemos, hay uno en cada barrio “¿Sabés con quién como yo querido? Si yo te cuento… Soy amigo del ministro del Interior”. Bien argentino ¿no? Ponele que estemos ante un caso así en que el tipo dice: yo a Alberto Fernández… El tipo que sabe que las cámaras están prendidas todo el tiempo. Pero yo creo que a todos, hasta a Máximo Kirchner le pareció una desmesura que la vocera presidencial salga a desmentir a un muchacho de Gran Hermano y además demandarlo.

María Laura Santillán con Beto Casella

SI ALBERTO FERNÁNDEZ TIENE QUE DEMANDAR A TODAS LAS GENTE QUE LE HA DICHO COSAS NO LE ALCANZAN LOS JUZGADOS.

— El que se enojó es Alberto Fernández.

— Está en un problema. Si Alberto Fernández se enoja porque un muchacho de Gran Hermano a quien no le conocemos ni el nombre lo nombró en términos… En todo caso el tipo que tiene su honor diga “yo no quiero que mis hijos…” Cuando salga, en forma privada lo demandás. Pero si Alberto Fernández tiene que demandar a toda la gente que le ha dicho cosas no le alcanzan los juzgados. Yo veo programas donde le dicen poco menos que, no sé, de paparulo para arriba. Yo he escuchado insultos, a mí no me gusta. Crecí con una cosa que se llamaba investidura presidencial donde a Macri, Alfonsín, quien sea …hasta acá se llega. Si hay corrupción se investiga, va a la Justicia y demás. No me gusta, pero también sé que rinde. Rinde periodísticamente apuntar a un personaje y pegarle.

A ALBERTO FERNÁNDEZ NO LE SOBRA CARISMA, NO LE SOBRA PERSONALIDAD.

— ¿Por qué, vos crees que a Alberto le están apuntando deliberadamente? ¿No da motivos?

— Puf. Qué te parece. Alberto es como un símbolo. No hemos tenido suerte con la actual dirigencia por falta de carisma, falta de ideas, falta de gente que se diferencie. De que les cuenten a los más chicos cómo resolver el día a día. De cómo generar su propio laburo. Si el Estado no puede hoy generar nuevas fuentes de trabajo, cómo generarlo. No hay dirigentes que les hablen a los pibes. Que hablen de felicidad. Que hablen de hacia dónde vamos. Y Alberto la verdad… la situación es insólita. Peleado ostensible y visiblemente con su vicepresidenta… Hay gente que dice: yo me la vi venir. Yo no me la vi venir, era demasiado. A él no le sobra carisma, no le sobra personalidad. Soy un enfermo de la comunicación. Cómo se comunica. Cómo transmite. Hasta va de contramano con los personajes populares de hoy, viste, hasta lo gestual. Hoy a la gente les gustan los Trump, los Bolsonaro, los tipos que te abrazan, que agarran un tipo en la calle. Después podés estar de acuerdo o no ideológicamente.

María Laura Santillán con Beto Casella

MACRI ERA MÁS CANCHERO QUE ALBERTO FERNÁNDEZ.

— ¿Néstor Kirchner?

— Néstor era un poco más canchero. Macri era más canchero. Mira que en la economía que abraza Macri yo creo que no está la solución. Pero el tipo con el tema del fútbol, con Boca…Macri era más canchero que Alberto Fernández, que ya es mucho decir. Hasta para dar una conferencia de prensa y llamar a los periodistas por el nombre. Son pavadas de comunicación de las que Alberto carece o tuvo pánico escénico. Por ahí era un buen dirigente o fue un buen jefe de gabinete y le dio pánico escénico. O tampoco se puede gobernar con Cristina y lo que hoy es el peronismo o el kirchnerismo atrás. Porque no se puede. Pero la verdad que no pega una. Por lo menos en cuanto a la comunicación. Con la economía ya sabemos. No te puede pasar que un ministro de Economía te renuncie cuando está dando un discurso Cristina. Le faltan respuestas. No estoy descubriendo nada. Es un hombre que ha decepcionado a sus propios partidarios, claramente le faltó fibra. Independientemente de si es más o menos amateur.

CON MACRI DECÍAN: VAN A VENIR LAS INVERSIONES. NO VINO NI EL LORO.

— ¿Cómo haces para surfear la grieta y que te quieran de los dos lados?

— Respetando, María Laura. A mí me dicen vecinos, gente amiga: no te metas Beto, por favor no te metas en política. Hoy hablar mal de Macri o hablar mal de Cristina es como hablarle mal de Alá a un islámico, es religioso, yo no quiero faltar el respeto. Si viene alguien que piensa en el más pobre, en el que hoy está más desplazado, la verdad que venga quien venga yo no tengo prejuicios con nadie. No tengo prejuicios con nadie. Sinceramente sin haberlo votado, cuando asumió Macri yo también dije: a estos les va a ir bien. Viste que decían van a venir las inversiones: con el peronismo no vienen las inversiones, van a venir con nosotros. Camisa celestita, todos lindos muchachos. No vino nadie. Esto te lo reconocen los propios dirigentes de Juntos por el Cambio, la verdad no vino ni el loro. No garpó la camisa celeste tampoco. O sea, los espantan los peronistas, los espantan los muchachos del Cardenal Newman. Estaremos mufados María Laura.

— Quizás no hacemos las cosas bien. No somos confiables.

— Obviamente. Hay que recuperar eso. Tampoco está bueno que Macri ande por Europa diciendo; somos la sociedad más decadente de los últimos 70 años. A mí no me gusta. Si lo somos, discutámoslo entre nosotros. Que no se hayan podido juntar ocho dirigentes en una mesa, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, radicalismo, la izquierda, la gente de Milei: muchachos, busquemos tres puntos de coincidencia.

— Cristina no le dio el bastón presidencial a Macri ¿Cómo se van a juntar en una mesa?

— Sí. En algún momento se van a tener que sentar. Vos podés estar en las antípodas del pensamiento pero hay cosas de forma que tenés que respetar. La pelea se traslada al asado, al cumple, a la reunión de amigos.

— ¿Cuándo eras más joven te peleabas con la gente? Porque veo que te amigaste con casi todos. Estás ecuménico.

— A los 30 y pico cuando empecé de panelista era más provocador, jugaba a eso porque era otra tele y era lo que te demandaba el público. Después te pones más grande. Hay cosas de hace 15, 20 años que están demodé. Las ves y decís: esto me huele a viejo. Peleas. El formato de la chica que se levanta en el living enojada. Me parece que hay menos, que se juega más con el humor. Después siempre va a funcionar el chisme, como decía García Márquez, espiar por la cerradura del vecino.

— ¿Estás peleado con alguna figura?

— No.

— ¿Sos amigo de todos?

— No, amigo tampoco. La mayoría de mis amigos viven en el Oeste y no se dedican a los medios. Uno de mis mejores amigos lo perdí. Amigo-amigo de la vida, Gerardo Rozín. Nos mensajeamos hasta el ante último día. Hoy con el grupo de Bendita armamos un 0800-Ayuda. Alguien que está mal escribe, vamos a comer y nos contamos cosas que son muy personales. El grupete histórico. Any, la negra Edith, Maglietti, un grupete muy unido de amistad. Establecimos una relación muy linda muy interesante con Daniel, con Hadad, con el que armamos un lindo quilombito en su momento con las radios y cuando él se puso al frente de Canal 9. Nos dimos el gusto de poner dos radios primeras. Pero no suelo hacerme amigo de los dueños de los lugares donde trabajo. No ando revoloteando en las oficinas de los tipos que deciden cosas. Hay mucha gente que conserva su trabajo a fuerza de ir, meterse en la oficina del dueño, joder. Y después al dueño se le hace más difícil echarlo. (Risas).

WANDA Y L-GANTE ESTÁN AMASANDO ALGÚN NEGOCIO

— Tengo preguntas para un especialista. Lo de Wanda y L-Gante ¿es verdad?

— No. No me parece. Es verdad que están amasando algún negocio y también está la búsqueda de la notoriedad. Hay un estudioso del marketing que dice vos tenés que entrar en esta franja de edad, donde sos medio desconocida. Puede haber alguna especulación. Ahora, si mañana se casan, me tapan la boca.

— Tu intuición.

— No me da. Me parece que los dos están en el momento de adrenalina de la vida de hacer negocios. De figurar. De crecer. El pibe tiene 22 años. Wanda puede encarnar para él la mina soñada. L-Gante hace tres, cuatro años, todo lo veía por televisión, la veía a Wanda Nara y diría: que minón. Y ahora la tiene ahí. Como pasa con el chico De Paul con Tini.

— ¿Lo de la China y Rusherking?

— Eso ni me importa. Nos pasó el otro día que me llamó la atención, que habíamos ido a comer con todo el grupo de Bendita, yo me fui cinco minutos, volví, y cuando vuelvo me dicen: nos acaban de cortar la cara mal.

— Fueron indiferentes con ustedes.

— Qué maleducados.

— ¿Te pasa no conocer a muchos de los que están en las redes?

— Sí. Pero tampoco me jacto de mi ignorancia. Yo tengo que saber. Tocó X21. Llenó Vélez. A la mierda. Ya es un fenómeno que tenés que conocer. Y Rusherking tengo entendido que lleva muchísima gente. Después si se acuesta con o cómo se… Y por ahí es un garche genital porque él tiene 21, ella tiene 24, y la están pasando bárbaro y de ahí a ser un romance… Y cuando dejan de acostarse se dice: “la dramática ruptura”. Nunca fue un gran romance ni una terrible ruptura. Se deben cagar de risa, están en un hotel, ven la tele y dicen: mirá lo que están diciendo.

— ¿Hay personajes vedados en Bendita?

— Le piantamos un poco a determinado tema político. Podemos tomarlo en joda a un debate, por ejemplo. Cuando es un tema un poco más ríspido no es para nuestro programa.

— Cuando mostras algo que te molesta emitís opinión. ¿Lo pensás realmente?

— Ayer salió el tema de que Nancy Pazos hablaba del pobre lindo y el pobre feo. En un momento estalla en llanto por los Thiagos de la vida. Thiago es el chico pobre de Gran Hermano. Hubo un debate sobre lo que es el hambre, sobre lo que pasa, todo era absolutamente en serio. No podés hablar en joda del hambre o de los pibes pobres.

— ¿Cuándo te indigna un personaje?

— Yo trato de no indignarme.

— Se te percibe relajado en la tele y en la radio ¿Te importa el minuto a minuto? ¿Te importa el rating?

— A mí no, pero el minuto a minuto marcó está marcando fuerte la tele. Yo te lo juro por mi vieja que no sé justo cuánto midió Bendita ayer. Más o menos tengo una idea. Pero no, no me marcan “estamos en tanto”. Les digo que a mí no me cuenten nada. Porque te condiciona para bien o para mal. No quiero. Por ahí al día siguiente en algún portal veo cuánto midió Bendita. Ya lo mío es demasiado relajado.

GARPA EL ÉNFASIS. GARPA EL ENOJO.

— ¿No cambiás el guión si se está cayendo el rating?

— No. A mí “salgamos de acá porque esto se vino abajo”, ni en pedo. Queda hasta el final el informe porque me parece que el público lo percibe. Pero al revés es el fenómeno que yo llamo: quedate acá. Un fenómeno nuevo. Yo estoy hablando con vos y ahora me paro y le voy a hablar al señor presidente. “Señor presidente, el mismo día que anuncian que para no ser pobre hay que ganar 160.000 pesos, usted decide iniciar una demanda a un participante de Gran Hermano. ¡De Gran Hermano!” Quedate acá, dice el productor. Quedate acá que estaban en 2.9, ahora están en 3.6. “¡Gran Hermano! Parece que todos estamos en un Gran Hermano señor presidente”. 3.9, te tiran. “¿Qué estamos haciendo? ¿Ésta es su preocupación? 4.1.

— (Risas)

— Garpa el énfasis. Garpa el enojo. Es el negocio de la tele. Pero…

— ¿A vos no te dicen “quedate acá”?

— Nosotros tenemos una rutina. No tenemos forma de quedarnos, tengo un informe que dura tres o cuatro minutos y hay un piso de dos minutos. No puedo quedarme.

EDITORIALES QUE DURAN 20 MINUTOS. ES LA NEGACIÓN DEL PERIODISMO

— ¿Y si rinde?

— Por ejemplo, creemos que Gran Hermano nos va a funcionar con la óptica que nosotros le damos. Decimos: estos vagos, arrancó la vagancia. Vamos por ese lado. Esperemos que no se ofendan los pibes. Por ahí hacen dos informes porque ven que funciona. Ahora, si yo editorializara sería más fácil estirar. Hay editoriales de 20 minutos. Para mi gusto es la negación del periodismo que me cuentes 20 minutos lo que opinás. Ahora, hay una demanda de eso también. Hay un público que te está demandando: hablame pestes de Macri, hablame pestes de Alberto, hablame pestes de Cristina y de La Cámpora. Eso responde a un público que está. Es una realidad que hay que describir.

— Si Bendita siguiera? Un programa que lleva diecisiete años. Sos como Mirtha Legrand.

— No me veo eternizado en la tele. Decí que no me da el cuero para decir: largo todo y empiezo a viajar.

— ¿Qué harías?

— No sé. Tampoco voy a hacer alguna plataforma, ahora hay una obligatoriedad de tener tu propia plataforma. No tengo ganas, dejame de joder. En la radio me dicen que mi franja es de 25 a 45 fuerte. Pero no me dan ganas de meterme en Twitch a nada. Ni TikTok, nada. Si algún día se me ocurre hacer pequeños cortos de cine, hacer sketches, contar chistes, lo haré. No creo que sea eterno el programa. La gente se cansa María Laura.

— Mirá Mirtha.

— Sí, Mirtha es un caso muy especial. Mirtha ya desconfiamos que sea humana. Hay que chequear ahí las arterias. Susana está afuera y grandes figuras, Tinelli está peleándola. Tinelli, el dueño de la televisión durante 30 años peleándola 20 a 6, perdiendo en rating. Es muy digna la pelea, pero se cansan de todos y a mí me va a pasar. O me voy a cansar yo. Un día te dicen que empezás a hacer 2.9, 2.5, 2.2. Al principio: Betito, qué vuelta le buscamos al programa, qué te parece que puede estar pasando. Empecemos a invitar artistas, ponele. Y nada, no levanta y no levanta y chau, volaste.

— En ese caso, ¿qué harás? No sos de esos que se toman el año sabático.

— Por lo pronto tengo mi manguito en la radio. Qué año sabático. Yo no quiero llorar por Dios porque soy un privilegiado, pero yo estoy en el perfil del profesional al que no le aumentan desde diciembre, tanto en la radio como en la tele. Por Dios no estoy llorando porque sé que somos privilegiados. Qué año sabático. Tenés que tener mucha guita para tomarlo. Y además el síndrome del traje de neoprene, no volvés más. Te ven en Punta del Este en mayo con traje de neoprene te hacen la cruz.

— ¿La gente dice “está en otra”?

— ¿Hablamos de Repetto?

— Vos hablás.

— Sí. Pero me parece que hoy Susana no podría volver igual de popular que como era. Me parece que Tinelli cuando se fue a Esquel en plena pandemia, algo lo marcó.

— ¿Pusieron distancia con la gente?

— No, la gente pone distancia con ellos. Marcelo había hecho, para mi modesta mirada dos o tres macanas juntas que incluían el fútbol, la mesa del hambre que mucha gente pensó que era para la foto. Se juntaron dos o tres cosas. Yo quisiera que esté 20 años más en la tele y dé laburo, pero algo pasó con Marcelo. Y ninguno estamos exentos de que nos pase algo parecido. Yo, año sabático, no me puedo tomar. O me rajo para siempre y me voy a hacer mermelada a Villa La Angostura o me quedo. Además me gusta esto. Yo me cago de risa en la radio, en la tele. Es una bendición. Te juro que todos los días de mi vida agradezco que Dios me haya puesto acá por el lugar que vengo y como decís vos, ya de grandecito. Porque yo no es que a los 18 tenía un padrino y me llevó, veníamos de Villa Luzuriaga. Cuando estudiábamos en TEA yo decía que era de Villa Luzuriaga, de Haedo, y algunos no lo ubicaban. Solito solito se fue dando. Tuve mucho culo, mucho culo. No es un lugar wow, pero agradezco todos los días que se me haya dado.

— ¿Cómo no es un lugar wow? Estás todos los días en la tele y te va fantástico. En la radio sos un exitazo.

— No quiero que suene que uno se cree que está como en un pináculo de no sé qué. Relativizo todo porque en serio, todo puede durar dos meses más, un mes más. Tampoco quiero sonar pesimista. Es la forma de mirarlo, no te enganches con eso. Siempre ponele mirada de despedida a las cosas decía Conrado Nalé Roxlo.

— Te casaste con una mujer más joven, ya hace una punta de años.

— No me casé.

— Es lo mismo. Viven en la misma casa.

— Sí, sí, es verdad.

— ¿Qué esfuerzo tenés que hacer para estar al día? Ella tiene 25 años menos, es de otra generación.

— Yo cero bajar a hacerme el de 30 en nada, ni en la forma de hablar ni de pensar. Me parece que es mérito de ella que tiene una cabeza especial, no voy a decirte de mujer más grande porque sonaría raro, pero a mí me sorprende esta cosa de paridad intelectual, emocional… Es más, capaz que a mí me preguntabas hace 15 años “che, veintipico años de diferencia?” y yo te decía: me parece que eso se rompe en algún momento, es estar forzando dos generaciones. Nosotros trabajamos tres, cuatro años juntos. Siempre me llamó la atención que escuchara música de tipo grande, Zeppelin, Beatles, Creedence. Que leyera cosas de gente grande. Que le gustara la política. Ella tenía 28 años, no era muy común. Ella es un poco vieja, una vieja de 38.

María Laura Santillán con Beto Casella

MI NOVIA TENDRÁ QUE BANCARSE SALIR A LA CALLE Y… “SU PAPÁ, NO”?

— Vos haces fierros, o haces gimnasia. ¿Lo haces por la salud o para estar lindo para Carolina?

— No, yo ya estoy viejo y ella tendrá que bancarse, viste, salir a la calle con un tipo que… “Su papá ¿no?”

— ¡No! ¿Les pasa?

— No nos ha pasado porque dicen: ah, Beto ¿esa no es la novia? Pero hay gente que no nos conoce que puede pensar “este es el padre”. Y ahora, dentro de 10 años… Pero como yo pienso hasta las 12 de la noche, planeo hasta las 12 de la noche… Imaginate si me pongo a pensar ¿Cuando yo tenga tanto y ella tenga tanto y yo ande ya con un bastón? O esté hecho pelota y venga el deterioro. Nunca sabemos si la persona más joven tiene un percance antes que vos. Es tan turro el destino, tan loco, tan de sorprender. Ya van casi 10 años y si mañana se terminara, todo lo que pasó en la vida en general en mi caso es para agradecer. Lo mismo mi relación de tanto tiempo con Patricia, con la mamá de mis hijos. Hoy estoy atento a que esté bien, a que no le falte nada. Emocionalmente, económicamente. No es que necesite de mí pero tiene mi asistencia 24 horas porque creo que así tiene que ser. Si es buena gente y es gente inteligente debería funcionar así. Tuvimos dos hijos en común.

— Me gusta eso de “no pensemos más allá de las doce de la noche”.

— Se puede. Los hindúes dicen “mente de bebé”. El bebé está pensando: ahora quiero teta, tengo gases, me duele la panza, lloro. Son sabios. Si vos te dejas comer la cabeza por lo que viene, o para atrás… “Cómo no le dije”, “por qué estuve con ese tipo tantos años de mi vida al pedo”. O para adelante, “qué va a pasar”, “tendré plata para mantenerme?” “¿La salud me responderá?” Es comerte la cabeza al divino botón. Cuando te invada eso amigo, amiga, fush, fush, sacarlo. Ponete a ver Netflix, comprate un helado.

— El presente.

— Y sí, es una obviedad, ya lo sé, suena a sobrecito de azúcar, pero es una verdad fatal, determinante y del día a día. ¿Dónde estaría el pico de la felicidad en Argentina? Matrimonio de Lanús o de Morón con un autito, laburo los dos y un poquito de capacidad de ahorro. Con la posibilidad de ver si por ahí antes de fin de año podemos cambiar las cerámicas del baño, o el año que viene. La zanahoria. Y ver si nos podemos ir diez días a algún lado. Aspiracional. Ahí hay abrazo. Ahí hay risa. Ahí hay ganas. Ahí está el pico de la felicidad. Yo digo vos vas un domingo a General Paz donde hay dos o tres familias que fueron todas arriba de una camioneta a joder a que potreen los chicos porque viven en lugares chiquitos y van a tomar mate ¿no? Vas a la misma hora a un shopping caro de la Capital. Dónde vas a ver más gente cagándose de risa.

— Al aire libre, obvio. En familia.

— Entonces ¿en dónde está la felicidad? Yo quería hablar de eso. Igual estamos en un momento donde la mayoría de la gente no llega a esa situación.

Seguir leyendo: