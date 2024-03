Adam Sandler logra la actuación más seria de su carrera en esta inquietante película de Netflix

Mientras lleva a cabo una misión de seis meses solo en los confines del sistema solar, el astronauta Jakub se ve obligado a establecer una alianza con una misteriosa criatura que lo vigila desde las sombras. (Netflix)

Nadie discute que Adam Sandler sea un gran comediante. Y aunque en películas dramáticas la crítica mantenga algunas reticencias, el actor ha entregado interpretaciones convincentes en el género como Garra o Diamantes en bruto. Pero en estos proyectos, aún podíamos ver su energía contenida, con tintes incluso agresivos. Una historia muy diferente es El astronauta (Spaceman) el nuevo largometraje que llegó a Netflix donde, según sus palabras, ofrece una versión “exagerada” de sí mismo, ya que da vida un hombre totalmente opuesto a él: serio, tímido y reprimido.

El título, que tuvo su debut en el Festival de Cine de Berlín, es una adaptación de la novela El astronauta de Bohemia de 2017, del autor checo Jaroslav Kalfař. Bajo la dirección de Johan Renck (Chernobyl), el largometraje es una introspectiva odisea espacial que podría compararse a Solaris (1972) de Andrei Tarkovsky y hasta, en ciertos aspectos, a Interstellar (2014) de Christopher Nolan.

"El astronauta" presenta a Adam Sandler como un introvertido ingeniero checo en una misión espacial. (Créditos: Netflix)

La trama centra en Jakub Procházka (Sandler), un astronauta checo enfocado en su carrera que lleva más de seis meses en una misión espacial. En la tierra, su esposa Lenka (Carey Mulligan) lleva enfrentando su embarazo en la soledad, hasta que decide abandonar el hogar matrimonial y mudarse junto a su madre para recibir apoyo. En los confines del sistema solar, Jakub no tiene ni la más remota idea de cómo solucionar sus problemas maritales, hasta que una gigantesca criatura arácnida (con la voz de Paul Dano), se propone a ayudarlo en la arista emocional del viaje.

Adam Sandler estuvo inseguro actuando en “El astronauta”

“Me sentí un poco cohibido. ¡Al principio no estaba seguro de lo que debía transmitir! Y luego simplemente me senté y traté de vivir lo que estaba sintiendo. Simplemente teniendo una actuación lo más tranquila posible. Mi instinto no es muy silencioso. En la vida real, soy bastante nervioso. Así que el director definitivamente estaba tratando de controlarme para [que pudiera] aportar algo diferente”, mencionó Sandler en una entrevista para Polygon.

"El astronauta" explora las profundidades emocionales de un hombre aislado el espacio mientras su vida personal se desmorona en la Tierra. (Créditos: Netflix)

El elenco se completa con Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Lena Olin (La última puerta) e Isabella Rossellini (Terciopelo azul). El guion estuvo a cargo de Colby Day, mientras que la producción estuvo conformada por Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman y Max Silva. En cuanto a la producción ejecutiva, estuvo liderada por Ben Ormand, Johan Renck y Barry Bernardi.

La realización cinematográfica emplea técnicas visuales que simulan la transmisión a través de una lente borrosa, vinculando las experiencias internas del personaje central con su entorno espacial, lo que aporta una estética particular y una inmersión más profunda. El astronauta es considerado un análisis del aislamiento, la pérdida y el redescubrimiento personal.

"El astronauta" debutó en Rotten Tomatoes con una puntuación de la crítica de 50%. (Créditos: Netflix)

¿Qué hizo famoso a Adam Sandler?

Adam Sandler alcanzó la fama en los años 90 tras unirse al elenco de Saturday Night Live, lo que marcó el inicio de su prominente carrera cinematográfica. Es especialmente conocido por comedias como Happy Gilmore, Tonto pero no tanto, La mejor de mis bodas y Un papá genial, que combinan humor con una pizca de ternura. Su versatilidad se ha visto en roles dramáticos en películas como Embriagado de amor y La esperanza vive en mi, las cuales recibieron numerosas críticas positivas.

Fundador de Happy Madison Productions, la productora es conocida por emplear a menudo un grupo recurrente actores en sus proyectos. Entre ellos se encuentran Rob Schneider, David Spade, Kevin James y Chris Rock. Aunque el motivo principal detrás de la creación fue crear contenido de comedia, incluyendo películas y series de televisión, es evidente que el intérprete también aprovechó su propia plataforma para trabajar repetidamente con un círculo cercano de amigos, creando oportunidades para ellos dentro de Hollywood.

Con una duración de una hora y 50 minutos, El astronauta ya está disponible en la plataforma de Netflix.