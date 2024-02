SAG Awards 2024: a qué hora inicia, dónde ver, lista de nominados y todos los detalles

La edición número 30 de los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) se celebrará el sábado 24 de febrero. (Créditos: Netflix)

La 30ª edición de los Premios del Sindicato de Actores, SAG Awards 2024, está a la vuelta de la esquina. Fijada para celebrarse este 24 de febrero del 2024 desde el histórico Shrine Auditorium de Los Ángeles, Estados Unidos, los galardones reconocen las interpretaciones destacadas en cine y televisión del año anterior. La ceremonia es considerada un importante indicador para los Premios Oscar, debido a que, desde 1996, al menos 83 de 112 actores y películas galardonadas, lograron conseguir una estatuilla.

Este año, el Barbenheimer (Barbie y Oppenheimer) destaca al encabezar la lista de nominaciones con cuatro candidaturas cada una, insinuando una reñida competencia por el premio a Mejor elenco, un honor que frecuentemente predice el ganador del Oscar a Mejor película. En el ámbito televisivo, la serie Succession lidera con cinco nominaciones, seguida de cerca por El oso, The Last of Us y Ted Lasso, cada una con cuatro. Por otro lado, la actriz Barbra Streisand será honrada con el premio a la trayectoria, uniéndose a un prestigioso grupo que incluye a figuras icónicas como Frank Sinatra, Helen Mirren y Sidney Poitier.

El fenómeno cinematográfico "Barbenheimer" fue un éxito en la taquilla durante su estreno en 2023, recaudando cerca de 2.5 millones de dólares. (Créditos: Warner Bros/Universal Pictures)

¿Quién presenta los SAG Awards 2023?

La gala será presentada por los embajadores de 2024 Phil Dunster, de Ted Lasso, y Taylor Zakhar Perez, de Rojo, blanco y sangre azul. Ambos presentarán contenidos entre bastidores y participarán en eventos previos al espectáculo, así como también tomarán el escenario como conductores del evento por primera vez.

Además, se anticipa una atmósfera vibrante en la alfombra roja, el cual es un espectáculo en sí mismo. Tan France, estrella de Queer Eye, y Elaine Welteroth, editora de moda, serán los anfitriones del pre-show. En este espacio, se entrevistará a los nominados, se discutirán los atuendos más destacados de la noche y se revelarán los ganadores en la categoría de Mejor conjunto de acrobacias.

Phil Dunster será embajador de los SAG Awards 2024 junto a Taylor Zakhar Perez. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

¿Cuándo y dónde ver los SAG Awards 2024?

Los SAG Awards de 2024 se realizarán en vivo el sábado 24 de febrero en exclusiva a través de la plataforma de Netflix. La ceremonia principal se programó para emitirse en vivo a las 20:00 horas ET. Para aquellos interesados en la alfombra roja y las entrevistas previas, el pre-show se emitirá a través YouTube, y TikTok con una hora de anticipación. De acuerdo al país en el que te encuentres, el evento inicia en las siguientes horas:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

¿Quiénes votan en la premiación?

Los votantes incluyen a cualquier miembro con sus cuotas al día de SAG-AFTRA, el sindicato que representa a actores, locutores, periodistas de transmisión, bailarines, presentadores de programas, titiriteros, artistas de grabación, cantantes, especialistas en acrobacias, artistas de voz en off, entre otros profesionales del entretenimiento. Para la edición de 2023, según la organización, el número alcanzó los 119,515 integrantes elegibles.

El elenco de “El diablo se viste a la moda” se reúne

En esta edición, se espera un emocionante reencuentro del elenco de El diablo se viste a la moda, ya que las actrices principales Meryl Streep (quien dio vida a Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea Sachs) y Emily Blunt (Emily Charlton) compartirán el escenario en calidad de presentadoras. Blunt llega a la ceremonia con dos nominaciones por su actuación en Oppenheimer, incluido Mejor actriz de reparto y parte del Mejor reparto en una película. Por su parte, Streep recibe una nominación por su participación en el elenco de Only Murders in the Building, donde actúa al lado de Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin.

(Instagram/@selenagomez)

Junto a estas destacadas actrices, una amplia lista de celebridades como Billie Eilish, Michael Cera, Sterling K. Brown, Colman Domingo, America Ferrera, Greta Lee, Issa Rae, Storm Reid y Margot Robbie, también se suman como presentadores en esta célebre noche.

Lista de todos los nominados

Reparto de la película

Ficción estadounidense

Barbie

El color púrpura

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Actor masculino en un papel principal (Película)

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, Ficción estadounidense

Actriz femenina en un papel principal (película)

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Carey Mulligan, Maestro

Margot Robbie, Barbie

Emma Stone, Pobres criaturas

Actor masculino en un papel secundario (Película)

Sterling K. Brown, Ficción estadounidense

Willem Dafoe, Pobres criaturas

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey, Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Actor femenino en un papel secundario (Película)

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

Penélope Cruz, Ferrari

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Equipo de especialistas en una película

Barbie

Guardianes de la galaxia vol. 3

Indiana Jones y el llamado del destino

John Wick 4

Misión imposible: sentencia mortal — parte 1

Conjunto de serie dramática (Televisión)

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Conjunto de serie de comedia (Televisión)

Abbott Elementary

Barry

El oso

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Actor masculino en una película para televisión o miniserie

Matt Bomer, Compañeros de viaje

Jon Hamm, Fargo

David Oyelowo, Hombres de ley: Bass Reeves

Tony Shalhoub, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun, Bronca

Actriz femenina en una película para televisión o miniserie

Uzo Aduba, Medicina letal

Kathryn Hahn, Pequeñas cosas hermosas

Brie Larson, Lecciones de química

Bel Powley, A Small Light

Ali Wong, Bronca

Actor masculino en una serie dramática

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Matthew Macfadyen, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Actriz femenina en una serie dramática

Jennifer Aniston, The Morning Show

Elizabeth Debicki, The Crown

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Sarah Snook, Succession

Actor masculino en una serie de comedia

Brett Goldstein, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Ebon Moss-Bachrach, El oso

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, El oso

Actriz femenina en una serie de comedia

Alex Borstein, La maravillosa Sra. Maisel

Rachel Brosnahan, La maravillosa Sra. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El oso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Conjunto de especialistas en una serie de televisión