“Succession”, “Los asesinos de la luna”, “El oso” y más: ¿dónde ver las películas y series nominadas a los SAG Awards 2024?

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma. (Créditos: UIP Pictures)

Luego de una agitada temporada para el Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés), la institución procede con la celebración a los mejores logros en actuaciones cinematográficas y televisivas del año que se fue. Los nominados para la edición 30 de los SAG Awards fueron anunciados el miércoles 10 de enero, en una transmisión en directo introducida por la presidenta Fran Drescher y conducida por Issa Rae (Barbie) y Kumail Nanjiani (Eternals). Las producciones favoritas en televisión fueron Succession, The Last of Us, The Crown y El oso. Mientras que en la gran pantalla, los elencos de Oppenheimer, Barbie y Los asesinos de la luna son los grandes candidatos. ¿Cuáles de estos títulos están disponibles en streaming?

Películas nominadas a Mejor reparto

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone protagonizan una dramática historia de intriga y traición. (Créditos: Apple Studios)

Los asesinos de la luna

Basado en hechos reales, el film dirigido por Martin Scorsese cuenta los terribles hechos que vivió la nación Osage en los años 20, cuando se descubrió petróleo en sus tierras. El hilo conductor es el improbable romance entre Ernest Burkhart y Mollie Kyle (Lily Gladstone). Estará disponible en Apple TV+ desde el 12 de enero del 2024.

Barbie

Margot Robie y Ryan Gosling lideran el elenco de "Barbie". (Créditos: WARNER BROS)

El fenómeno de taquilla del 2023 dirigido por Greta Gerwig. Barbie lleva una vida ideal en Barbieland, donde todo es perfección y color hasta que una crisis existencial irrumpe en su vida. Para recuperar su estabilidad, parte hacia el mundo humano donde descubre que el mundo funciona de forma inversa al suyo. Está en el catálogo de HBO Max.

Series de drama nominadas a Mejor reparto

Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin y Brian Cox forman el reparto principal de "Succession". (Créditos: HBO)

Succession

La serie se centra en la familia Roy, los propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento Waystar RoyCo, y su lucha por el control de la empresa en medio de la incertidumbre sobre la salud del patriarca de la familia. El final de temporada, uno de los cierres más aplaudidos, fue emitido en mayo del 2023. Puedes verlo en HBO Max.

The Crown

Peter Morgan se inspira en la vida de la Reina Isabel II y la familia real británica en una ficción de seis temporadas. Imelda Staunton interpretó a la monarca en la última entrega de la serie de Netflix.

La edad dorada

El elenco está formado por Carrie Coon, Louisa Gummer, Christine Baranski, Morgan Spector, Cynthia Nixon y más. (Créditos: HBO Max)

La serie sigue el ingreso en la rígida escena social de la ciudad de Nueva York en 1882 de una joven que se ve arrastrada a los conflictos diarios que rodean a la familia Russell y a la familia Van Rhijn-Brook. Este drama histórico es uno de los grandes éxitos de HBO.

The Morning Show

El futuro de la cadena de noticias se pone en tela de juicio y las lealtades se ven al borde del abismo cuando un titán procedente del sector tecnológico se interesa por la UBA. Se forman alianzas inesperadas, la verdad se convierte en una peligrosa arma y todo el mundo se ve obligado a enfrentarse a sus valores fundamentales tanto dentro como fuera de la redacción. Puedes ver sus tres temporadas en Apple TV+.

The Last of Us

Bella Ramsey, Pedro Pascal, Storm Reid, Anna Torv dan vida a la adaptación del videojuego TLOU. (HBO)

La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que deben atravesar el país para escapar. Inspirada en el videojuego del mismo nombre, la adaptación destacó por su profundidad emocional y la conexión de su reparto. Está disponible en HBO Max.

Series de comedia nominadas a Mejor reparto

La producción se despidió definitivamente en el 2023. (Créditos: HBO)

Barry

Barry es un asesino a sueldo que descubre su vocación de actor durante una misión en Los Angeles. A partir de ahí tendrá que decidir si debe dedicarse a lo que se le da bien pero no le motiva, o dejarse llevar por su sueño y meterse en el mundillo de la interpretación. Su última temporada se estrenó entre abril y mayo de 2023 en HBO Max.

Abbott Elementary

La serie sigue a un grupo de profesores de una escuela pública con escasa financiación, decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida. La segunda temporada se estrenó en septiembre del 2022 por Star+.

El oso

Carmy, un joven chef de alta cocina, vuelve a casa, a Chicago, para dirigir la casa de bocadillos Italian beef de su familia, después del suicidio de su hermano. Mientras lucha por transformar la tienda y a sí mismo, trabaja junto a un equipo que al final se revela como su familia elegida. La temporada 2 de esta producción se estrenó el 16 de agoto de 2023 y está disponible en Star+.

Only Murders in the Building

La serie es realizada con el talento de Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez y Jesse Williams. (Créditos: Star+)

La serie muestra las aventuras de tres extraños que se ven involucrados en un crimen. Cuando un asesinato ocurre dentro de su edificio, deciden emplear sus conocimientos de detectives aficionados para descubrir quién es el responsable. Sus tres temporadas están en Star+.

Ted Lasso

Un entrenador de fútbol americano es contratado para liderar a un equipo de balompié en la Premier League de Inglaterra a pesar de no tener ninguna experiencia en el rubro. Sin embargo, el carácter y optimismo de Ted Lasso logra el respeto de los jugadores y la hinchada del AFC Richmond. Su última temporada llegó a Apple TV+ en mayo del 2023.

¿Cuándo se entregan los premios SAG?

La edición número 30 de los SAG Awards se realizará el 24 de febrero de 2024. En esta ocasión, el premio homenaje a la trayectoria será entregado a Barbra Streisand.