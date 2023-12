10 mejores series nuevas de 2023: los imperdibles para disfrutar en streaming

Del ganador del Emmy y creador de "Chernobyl", y el creador del galardonado videojuego, la nueva serie estrena el 15 de enero. (HBO)

Propongo un párrafo de silencio por todas aquellas series que fueron canceladas o retrasadas durante este año con motivo de las huelgas de actores (SAG-AFTRA) y guionistas (WGA) de Hollywood que paralizaron los proyectos de ficción durante seis extensos meses. Sin embargo, sabemos que el sacrificio valió la pena tanto para los espectadores como para las compañías, que aprovecharon este momento para realizar cambios estratégicos y una reevaluación de su modelo en sí, asegurando un futuro con producciones de mayor calidad en lugar de priorizar la cantidad.

Como ya es tendencia, Netflix lidera la lista con su contenido original, así como con alianzas estratégicas con estudios y cadenas televisivas internacionales. Otras compañías como HBO Max, Disney+ y Apple TV+, pese a su estrategia de marketing menor, no son ignoradas y destacan entre la crítica y el público, produciendo auténticas joyas que merecen ser repasadas. Aquí compartimos nuestra lista de las 10 mejores series nuevas de 2023, todas disponibles en streaming.

10 mejores series del 2023 (Créditos: Infobae)

Las bucaneras

Poder o libertad. Ser mujer a mediados del siglo XIX implicaba renunciar la ambición de alcanzar la felicidad, si es que había alguna mínima posibilidad de tenerla en primer lugar. En Las bucaneras, la inocencia y candidez juvenil tropiezan con esta ineludible realidad. La serie de época de Apple TV+ es una cálida comedia romántica que se adentra en las fauces de la burguesía londinense, y como tal, garantiza vestuarios extravagantes, paisajes sosegados, castillos, y por supuesto, romance. Y aunque esta fórmula tiende a ser efectiva, la mente detrás de la producción Katherine Jakeways usó este artificio como decoración para narrar la aventuras de un grupo de jóvenes estadounidenses que viaja a Inglaterra para participar en el baile de debutantes de la alta sociedad inglesa.

A primera vista, su ilusión es conocer a un hombre con algún título nobiliario pomposo con quien vivir su primer amor. Detrás, se enconden sus anhelos de vivir una vida plena, lograr las metas y motivaciones que dan sentido a sus cortas vidas. Ellas ignoran que la fulminante sociedad acomodada hará lo imposible por humillarlas, empequeñecerlas y derribar sus ideas progresistas. El título es un soplido fresco que exuda sororidad y diversión, manteniendo su reflexión por los problemas actuales.

Kristine Frøseth y Alisha Boe lideran el elenco de "Las bucaneras", una serie inspirada en la novela inconclusa de la ganadora de un Pulitzer, Edith Wharton. (Créditos: Apple TV+)

Ahsoka

Uno de los mejores spin-offs del universo de Star Wars. Aquí encontramos a una Ahsoka Tano desconocida (Rosario Dawson), con un carácter que dista de la joven que conocimos en The Clone Wars o Rebels, menos arriesgada, más sabia. Ubicada en la Nueva República que aún mantiene visibles remanencias del Imperio, su lucha se centra en hallar su camino como maestra para evitar a toda costa el renacimiento del lado oscuro, lo que implica evitar que el Gran Almirante Thrawn retorne a la galaxia.

El director creativo de Lucasfilm y creador de las dos series animadas mencionadas, David Filoni, juega un rol esencial para traer a sus personajes a la acción real. Ezra Bridger, Sabine Wren, Hera Syndulla y el droide Chopper; tienen tramas fieles a sus historias y por ende, trabajadas con profundidad. Anakin Skywalker también realiza una aparición especial desde el mundo entre mundos para darle una lección y consiga hallar su camino, ahora que es su turno de direccionar a su Padawan, Rosario Dawson. El final, presenta indicios de preparar una producción mayor, que sea en formato serie o película, es necesario para conectar con The Mandalorian y solidifique su posición en la franquicia. En Disney+.

"Ahsoka" fue desarrollada por Dave Filoni, la mente detrás de las series animadas "The Clone Wars" y "Rebels". (Créditos: Disney+)

Beef

Las personas llegan a tu vida por una razón, y a diferencia de lo que nos enseñaron las comedias románticas de Hollywood, a veces los motivos pueden tan trágicos como aterradores. Producido por A24, Beef es una historia de violencia y venganza que explora una curiosa incógnita: ¿cómo puedo infligir el mayor daño posible a alguien?

La historia sigue al infortunado inmigrante surcoreano Danny (Steven Yeun) y la acaudalada empresaria china Amy (Ali Wong). Aunque ambos tienen estatus opuestos, los une el hartazgo de la vida, la tristeza interior y una carretera de Los Ángeles, donde tiene su primer encuentro emocional instantáneo: quieren embestir sus autos entre sí. El infructuoso resultado, y la ira acumulada, los lleva a recabar la vida de cada uno, iniciando una guerra donde las familias de cada uno, corren el riesgo de ser blanco de la enemistad. Lo puedes encontrar en Netflix.

"Beef" es una sátira de clases de solo una temporada. (Créditos: Netflix)

Nada

Si escuchar a Robert de Niro explicar un compendio de improperios argentinos no es lo poéticamente suficiente para asegurarse un lugar en esta lista, su íntima interpretación junto al veterano actor porteño Luis Brandoni en Nada sí lo es. La sencilla y corta producción encantó al público de Star+ (en Latinoamérica) Disney+ (en España) permaneciendo en la cima de lo más visto gracias su exploración satírica de un crítico culinario.

En la trama, Brandoni interpreta al cínico Manuel, un periodista gastronómico cuya carrera está en declive, aunque sus manías y sofisticado paladar se mantengan intactos. Su vida monótona es alterada por la llegada de Antonia, una joven asistente paraguaya que junto a visita de un novelista neoyorkino, viejo amigo suyo, revivirán en él su pasión por la comida. Esta es sin duda una carta de amor a Buenos Aires, siendo una de las producciones más bonitas y honestas que hayamos recibido este año.

"Nada" fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y dirigida por Brandoni y De Niro. (Créditos: Disney+)

Queenmaker

Las tácticas honestas y un proceder transparente es una estrategia poco efectiva durante las campañas electorales, cada vez más parecidas a un juego de tronos que a una contienda política. Y si hay una persona que sabe cómo sobrevivir a esta disputa usando métodos retorcidos, es Hwang Do-hee (Kim Hee-ae). Su trabajo es el de una “reparadora”, encargada de limpiar cualquier posible desastre mediático de un conglomerado liderado por una narcisista matriarca, la presidenta Son (Seo Yi-sook).

Violación a derechos humanos, abusos laborales, y hasta agresiones sexuales, la familia de élite posee un historial que, en comparación, hace lucir a los Roy de Succession como cándidas personas. Sin embargo, un incidente despierta la conciencia que se creía muerta de Do-hee, lo cual provoca su renuncia y alianza con el Rinoceronte de la Justicia, una mujer recta, implacable y figura en ascenso de la política. El dúo aporta cierto tono de comedia, pero sobre todo, un drama maquiavélico protagonizado por las artimañas de todos los bandos en competencia, exhibiendo la manipulación de los medios de comunicación, el sistema legal, las organizaciones religiosas y su influencia en el público. Disponible en Netflix.

"Queenmaker" narra el ascenso de una polémica abogada a la alcaldía del Seúl, Corea del Sur. (Créditos: Netflix)

Gen V

Desde el estreno de The Boys, no se creía que podríamos tener una mejor sátira que nos libere de la saturación de los clichés en las historias de superhéroes, hasta el estreno de su spin-off, Gen V. La ficción está ambientada en una universidad para jóvenes con superpoderes que están aprendiendo aún a aceptar y dominar sus habilidades. El resultado de trasladar su peculiar humor a seres con una personalidad en formación y las hormonas en revolución, es violento y horroroso, adjetivos que no pueden ser más que cumplidos para este proyecto.

Entre los personajes que reúne se encuentra un estudiante que puede cambiar rápidamente entre el sexo masculino y femenino, otro cuyo poder es una manifestación en vida de los trastornos alimenticios e incluso una joven que convierte la sangre en armas, todo un show. Definitivamente la mejor serie derivada del 2023. Se puede reproducir en HBO Max.

El final de la primera temporada de "Gen V" se relaciona con el comienzo de la cuarta temporada de "The Boys". (Créditos: Prime Video)

Scott Pilgrim da el salto

En una actual sociedad hiperacelerada, ser calificada como “adelantada para su tiempo” es un mérito per se. Tal es el caso de la novela gráfica original Scott Pilgrim. La producción de acción y romance de Bryan Lee O’Malley ha alcanzado con el tiempo un estatus de culto evidenciado por su sus innumerables adaptaciones, incluyendo el memorable y excéntrico largometraje de Edgar Wright de 2010.

Esta vez, fue el turno de Netflix de presentar una nueva serie con la participación del reparto original de la película, incluyendo a Michael Cera, Chris Evans, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, y más. Su formato en animación le permitió ser leal al estilo manga, que le dio un carisma atrevido y con mayores matices. La premisa sigue siendo la misma: Scott, un joven bajista, debe enfrentarse a los exnovios de su interés amoroso, Ramona Flowers, a través de combates que evocan a los videojuegos clásicos.

Science SARU, fue el estudio japonés encargado de producir la nueva serie de "Scott Pilgrim" en colaboración con Netflix. (Créditos: Netflix)

Silo

Apple+ finalmente acertó en su incursión en la ciencia ficción. Su bien recibida Silo, obra de Hugh Howey bajo la dirección de Morten Tyldumm, crea un universo distópico con una trama compleja que ha sido comparada ya con Blade Runner o The Expanse. La historia nos traslada a un escenario post-apocalíptico, donde más de 10 mil personas viven en un búnker subterráneo, desconociendo su historia pasada y temiendo un exterior supuestamente letal.

Aquí es donde Allison (Rashida Jones), comienza a sospechar que la verdad sobre su mundo está siendo manipulada por los que ostentan el poder. La tensión se intensifica al conocer a su esposo, un Sheriff cuyo rol en la estructura social pone en entredicho su seguridad y convicciones. La estructura episódica, permite un despliegue narrativo por capas que manteniendo la expectativa hasta el final. Además, se capta preocupaciones contemporáneas como la manipulación de la verdad, el control social y una reflexión sobre la memoria colectiva.

"Silo" está basada en la trilogía de novelas distópicas ("Wool", "Shift" y "Dust") más vendida del New York Times, escritas por Hugh Howey. (Créditos: Apple TV+)

Asesinato en el fin del mundo

La más reciente de la lista. Esta creación de Brit Marling y Zal Batmanglij es un drama criminal protagonizado por Emma Corrin (The Crown) y Clive Owen, nos lleva a un retiro en los paisajes de Islandia, donde un grupo de creativos se reúne bajo la invitación de un solitario magnate tecnológico para discutir sobre la crisis climática. El tono de misterio surge cuando uno de los invitados es encontrado muerto sin ninguna explicación.

La trama se centra en Darby Hart, una joven hacker y detective amateur que está segura de que el accidente fue un asesinato, por lo que mediante un sistema de inteligencia artificial, deberá trabajar para identificar al homicida, antes que ella sea la próxima víctima. El programa abarca temas contemporáneos como la dependencia de la tecnología, la violencia contra las mujeres y los abusos de poder, en una historia compleja que se da el lujo de emplear diferentes líneas temporales, sin perder el equilibrio de la estructura narrativa.

"Asesinato en el fin del mundo" sigue a experta en informática de la generación Z que termina involucrada en un caso de asesinato. (Créditos: Star+)

The Last Of Us

Capítulo final de esta serie basada en el videojuego del mismo nombre

Si consideramos guion, actuación, dirección, producción, recepción y repercusión; The Last Of Us es sinónimo de mejor serie nueva del 2023. Es imposible negar el pico de popularidad e impacto que este proyecto de HBO ha alcanzando durante el año de su debut. La adaptación del videojuego homónimo mantiene un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y otro 98% de reseñas positivas en Metacritic, siendo un vencedor en todos los frentes.

La historia es dirigida por Neil Druckmann y Craig Mazin, y protagonizada por dos figuras memorables de Juego de tronos, Pedro Pascal y Bella Ramsey. Ellos dan vida a Joel y Ellie en un mundo post-apocalíptico devastado por una infección fúngica. Pese a su entorno sombrío y de supervivencia, que por ende resulta desgarrador de ver, está presente en todo momento un tono esperanzador, que permite al espectador vivir la ilusión junto a los personajes, empatizar y acompañarlos a donde sea que este viaje nos lleve durante la siguiente entrega. Se encuentra en HBO Max.