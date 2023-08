Esta es la mejor película de Adam Sandler hasta el momento, según la crítica

Stacy y Lydia son mejores amigas y siempre soñaron con celebrar su bat mitzvá a lo grande. Pero todo se complica cuando, entre risas y enredos, un chico popular de la escuela pone en riesgo ese momento tan importante... y su amistad (Netflix)

Adam Sandler ha construido una reputación inmutable como ícono de la comedia en Hollywood. Con una carrera superior a los 30 años en la industria, el famoso también se ha desempeñado como productor y guionista de varios taquillazos de humor. En 2023, para su más reciente proyecto en Netflix, el actor apuesta por una historia adolescente que aprovecha su conexión con el judaísmo en la vida real. ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! también cede los reflectores a su hija Sunny, que se convierte en la estrella del largometraje.

El film que se estrenó el 25 de agosto no sólo ha conquistado a los usuarios de la plataforma, sino también luce una excelente calificación por los críticos de cine en Rotten Tomatoes. Con un 96% de reseñas positivas, es ahora la película mejor evaluada de Sandler tras superar el 93% de Garra (2022) y el 91% de Diamantes en bruto (2019).

Adam Sandler e Idina Menzel protagonizan "¡No estás invitada a mi bat mitzvá!", una nueva película de comedia que refleja la experiencia de la familia judía del actor. (Netflix)

Una película apta para todos

Dirigida por Sammi Cohen con un guion de Alison Peck, el relato sigue a dos mejores amigas a punto de cumplir 13 años y celebrar sus respectivos bat mitzvá, un evento que marca la transición hacia la madurez en la religión judía. Stacy (Sunny Sandler) y Lydia (Samantha Lorraine) tienen grandes planes para su fiesta; sin embargo, un chico popular de su escuela provoca un triángulo amoroso que desencadena en una serie de enredos, risas y venganzas.

Aunque es una premisa predecible, los críticos aplauden la ejecución de la narrativa con referencias ingeniosas, actuaciones sinceras y una ternura que hará que muchos recuerden la inocencia y el “dramatismo” que caracteriza a un adolescente en pleno cambio. Estos son algunos comentarios de la crítica especializada:

El reparto del film está formado por la familia real de Adam Sandler: sus dos hijias y su esposa. (Netflix)

Chris Vognar de Rolling Stone: “Llámenlo nepotismo todo lo que se quiera, pero la familia se desenvuelve bastante bien, y parece que se lo pasan en grande juntos. Ayuda mucho que la película esté dirigida y escrita con energía”.

Alison Willmore de New York Magazine/Vulture: “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah aprecia que estar en la escuela secundaria significa seguir siendo un niño en la mayoría de los sentidos, pero con un nuevo arsenal de armamento social con el que uno puede ser cruel”.

Brian Lowry de CNN: “La hija de Adam Sandler, Sunny ―la clara estrella del baile―, rápidamente atenúa los comentarios de nepo baby con su actuación ganadora y natural en una historia de madurez familiar pero muy bien hecha”.

John Serba de Decider: “La totalmente creíble relación de mejores amigas en el corazón de la película es lo suficientemente sólida como para resistir las ráfagas de humor tonto y los clichés de la trama”.

Aunque la crítica le da su respaldo, el film solo ha sumado un porcentaje de 66% en la calificación del público. (Netflix)

¡No estás invitada a mi bat mitzvá! también cuenta con Idina Menzel, Sadie Sandler (hija mayor de Adam) y Jackie Sandler (esposa de Adam) en el reparto principal. Puedes ver esta comedia familiar en Netflix.

