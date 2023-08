“Madame Web”: Sydney Sweeney será Spider-Woman en la próxima película de Marvel

Sydney Sweeney se une al Universo Marvel como Spider-Woman. (REUTERS/Steve Marcus)

Sydney Sweeney, la estrella que ha ganado notoriedad con sus participaciones en éxitos como Euphoria y Reality, ha sido confirmada para enfundarse el icónico traje de Spider-Woman en la próxima película de Marvel, Madame Web. Con la intriga en torno a esta elección por fin desvelada, tanto el público como la crítica están ansiosos por ver cómo Sweeney tejerá su magia en este querido personaje.

La actriz de 25 años se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la televisión contemporánea y pronto podría tener el mismo impacto en el cine. En una reciente entrevista con Variety, Sweeney expresó su entusiasmo por unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). “Estaba alucinando, por supuesto”, exclamó al recordar el momento en que obtuvo el papel. Antes de comenzar el rodaje, fue directamente a una tienda de cómics y adquirió todos los ejemplares que mencionaban a su personaje, Julia Carpenter, a quien también se conoce como Spider-Woman.

De "Euphoria" a "Madame Web", el ascenso estelar de la actriz de 25 años. (HBO)

Dakota Johnson protagonizará Madame Web y, en su debut en el género de superhéroes, interpretará a Cassandra Webb, una versión arácnida que debutó en los cómics de The Amazing Spider-Man en 1980. Pero, ¿qué pueden esperar los fans de esta nueva producción de Sony Pictures ambientada en el universo de Spider-Man?

Aunque las películas de superhéroes han experimentado un ligero descenso en taquilla, Sydney Sweeney mantiene su confianza. “Creo que es diferente a lo que la gente espera de una película de superhéroes”, insinuó. Y para quienes se preguntan si su personaje tendrá un papel más destacado en la trama de Marvel Studios, la respuesta ambigua de la actriz deja mucho a la imaginación.

Dakota Johnson protagoniza la película de Sony Pictures que promete reinventar el género de superhéroes. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Sydney Sweeney, la estrella en ascenso en Hollywood

Más allá de la gran pantalla, las ambiciones de Sweeney se elevan muy alto. Su productora, Fifty-Fifty Films, refleja su compromiso con la equidad y la colaboración con otros creativos de la industria. Con proyectos como Anyone but You y el film de terror Immaculate en su cartera, está claro que no se conforma con solo actuar. Está tomando las riendas y asegurándose de que su visión y voz estén al frente de sus proyectos. Además, es socia productora junto a su prometido, Jonathan Davino.

“Encuentro poder en mi feminidad”, asegura la intérprete de Cassie en la aclamada “Euphoria”. “Uso mi cerebro y todo lo que aprendo cada día en esta industria como mi poder”. Y sostiene que “el conocimiento es todo”, una afirmación que respalda su trabajo y visión personal.

El esperado estreno de "Madame Web" llegará en febrero de 2024. (Marvel Comics)

A medida que aumenta la expectativa por el estreno de Madame Web, una cosa es segura: la Spider-Woman de Sydney Sweeney está lista para conquistar los corazones de la audiencia global. La película de Sony Pictures se estrenará en cines el 15 de febrero de 2024.

