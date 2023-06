“The Crown” alista homenaje a la Reina Isabel II en su temporada final

Claire Foy y Olivia Colman podrían volver a The Crown. (Netflix)

La sexta temporada de The Crown llegará a Netflix a finales de 2023 y su trama rendiría tributo a la memoria de la Reina Isabel II, quien falleció a los 96 años en septiembre pasado. La vida de la monarca inspiró la serie dramática, creada por Peter Morgan, que ganó siete Globos de Oro y 21 Emmys en sus cinco entregas iniciales. En todo este tiempo, tres actrices han interpretado a quien fuese la máxima autoridad del Imperio Británico desde 1952 hasta el 2022.

Medios internacionales como Deadline y The Sun hablan del homenaje que despediría a la reina en la ficción. Según la prensa citada, los productores del show habrían decidido invitar a Claire Foy y Olivia Colman, anteriores protagonistas de The Crown, para que retomen su personaje en una serie de escenas especiales. Considerando que Imelda Staunton encarna a Isabel en su edad más adulta, la temporada podría reunir hasta cuatro versiones de la soberana.

The Sun, que previamente acertó en sus filtraciones sobre el elenco de The Crown, reportó que la joven actriz Viola Prettejohn llegaría a la serie para mostrar a ‘Lilibeth’ antes de su coronación. Se trata de una mirada a Isabel cuando todavía era princesa en la época de la Segunda Guerra Mundial. Prettejohn, que guarda un notable parecido físico con Claire Foy, ha participado antes en las series Counterpart, The Witcher y Los Nevers.

Viola Prettejohn ingresaría al elenco de la serie. (IMDB)

Guillermo y Kate en “The Crown”

Por otro lado, la sexta entrega también abordará el romance del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Ed McVey y Meg Bellamy encarnan a los jóvenes enamorados cuando se conocieron en la Universidad de Saint Andrews. Netflix ya reveló el primer vistazo a ambos talentos caracterizados con sus respectivos personajes. De acuerdo con la producción, el rodaje de estas escenas se realizó a inicios del 2023.

En la temporada 5, la versión adolescente de Guillermo estuvo a cargo de Senan West, hijo de Dominic West, actor que interpreta al príncipe Carlos.

Primeras fotos de la sexta temporada. (Netflix)

The Crown se despedirá con 10 episodios nuevos creados y escritos por Peter Morgan. Si bien la filmación de la sexta entrega inició en 2022, esta se detuvo brevemente en septiembre como una nuestra de respeto por la muerte de la Reina Isabel II. Cabe resaltar que las últimas actualizaciones de Netflix señalan a “otoño 2023” como potencial fecha de estreno para sus capítulos finales.

