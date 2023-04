Se dio a conocer el actor que será Cobra Bubbles en “Lilo y Stitch”

La película de Disney de 2002 tendrá su versión con actores de carne y hueso. (Disney)

Lilo y Stitch es sin dudas una de las películas más recordadas para aquellos que fueron niños a inicio de los 2000. En este aluvión de versiones live-action de films infantiles animados como lo fueron Aladino, El rey león, La bella y la bestia o La sirenita (que llega próximamente al cine), por mencionar solo algunos, ahora le llegó el turno a este encantador relato.

La historia estaba ambientada en la isla de Hawái, en donde vivía una niña solitaria llamada Lilo que se encontraba con un extraterrestre con una extraña forma de perro y que tenía como misión ser una fuerza de destrucción. Pero el vínculo entre ambos era de fraternidad y ternura hasta terminar siendo inseparables. Stitch, nombrado también como experimento 626, es buscado por otros alienígenas que se lo quieren llevar de vuelta a su planeta.

Courtney B. Vance se suma al Live-action de "Lilo y Stitch". (Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports)

El actor que dará vida al agente Bubbles en el live-action

Recientemente, se reveló la elección del actor que le dará vida al personaje de Cobra Bubbles. Se trata nada más y nada menos que de Courtney B. Vance (Lovecraft Country), según se informa en el sitio The Hollywood Reporter (aun no llegó la confirmación oficial de Disney). Bubbles era en el film un oficial de inteligencia encubierto que trabajaba para la CIA y cuya misión era vigilar cualquier tipo de accionar de los alienígenas, una vez que la nave del querido Stitch llega a la isla. En la película de 2002, el actor Ving Rhames le prestó su voz para darle vida a Bubbles.

Por su parte, Maia Kealoha será la encargada de darle vida a Lilo, mientras que, Sydney Elizabeth Agudong interpretará a su hermana, Nani, y Kahiau Machado encarnará a David Kawena. Zach Galifianakis también se unió al reparto en febrero pasado, pero aún no informaron qué rol tendrá dentro de la historia.

Cobra Bubbles era un agente de la CIA que buscaba a Stitch en el film original. (Disney)

Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback son los productores del proyecto y Ryan Halprin, de Rideback, ejerce como productor ejecutivo. El guion, por su parte, fue adaptado por Chris Kekaniokalani Brigh. Esta versión de acción real estará dirigida por Dean Fleischer-Camp (Marcel the Shell with Shoes On, que estuvo nominada a la última entrega de los Oscar).

Lilo y Stitch contó con un presupuesto de 80 millones de dólares y llegó a recaudar 273 millones en todo el mundo e incluso logró quedar nominada como mejor película animada en la entrega número 75 de los Oscar. Actualmente, puedes verla en la plataforma de Disney+.

