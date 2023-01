“Tenemos un fantasma”: mira el tráiler de la comedia de Netflix que une a dos estrellas de Marvel

Kevin descubre que hay un fantasma llamado Ernest rondando su nueva casa, y su familia se vuelve viral. Pero cuando deciden investigar por su cuenta el pasado del espíritu, ambos terminan en la mira de la CIA. (Netflix)

Christopher Landon conecta su pasión por el terror (Actividad paranormal: los marcados) con la comedia familiar en su nueva película Tenemos un fantasma (We Have a Ghost). Un mes antes de su estreno en Netflix, dejó ver su tráiler oficial en el que se muestran las actuaciones de Anthony Mackie, David Harbour –dos estrellas del cine de Marvel– y Jennifer Coolidge, ganadora del Emmy y el Globo de Oro por The White Lotus.

“Kevin descubre que hay un fantasma llamado Ernest rondando su nueva casa, y su familia se vuelve viral. Pero cuando deciden investigar por su cuenta el pasado del espíritu, ambos terminan en la mira de la CIA”, apunta la sinopsis oficial. El ente muy poco aterrador es interpretado por Harbour, quien también ha destacado notablemente por dar vida a Jim Hopper en Stranger Things.

"Tenemos un fantasma", protagonizada por Anthony Mackie, está dirigida por Christopher Landon. (Netflix)

Según detalló Landon, la trama va sobre una familia afroamericana ligeramente disfuncional que acaba mudándose a una casa encantada. El cineasta se basó en el relato corto Ernest, de Geoff Manaugh, para escribir el guion. A diferencia de otras propuestas de terror en la ficción, ellos no están asustados por la presencia sobrenatural, al contrario, están dispuestos a hacer una apuesta para captarlo en cámara.

Así es como Frank, el padre, crea un canal de YouTube y los lleva a la fama en el internet cuando el mundo entero logra ver a Ernest. Sobre la elección de David Harbour, aseguró para Entertainment Weekly, que el actor fue su primera opción desde el inicio del proyecto de Tenemos un fantasma.

David Harbour interpreta al carismático y poco aterrador fantasma Ernest. (Netflix)

“Sabía que el papel era increíblemente desafiante porque no hay diálogo, por lo que, tiene que hacer mucho con muy poco. Tuvimos una reunión y me dijo que estaba aterrorizado de hacerlo, lo que me pareció genial porque muestra que se sentía vulnerable, intrigado y emocionado. Al final de nuestra reunión, creo que ambos sentimos con mucha fuerza que era una buena pareja”, contó.

Anthony Mackie y David Harbour en una comedia

La comedia de terror une a Anthony Mackie y David Harbour, dos actores que integran el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). El primero se desempeñó como Sam Wilson (Falcon), quien protagonizó en 2021 su propia serie, Falcon y el Soldado de Invierno, donde se convirtió en el nuevo Capitán América. Por otro lado, el último debutó como Red Guardian en Viuda Negra, el film que despidió a Scarlett Johansson de su icónico rol.

Jennifer Coolidge también integra el elenco principal. (Netflix)

Tenemos un fantasma se lanzará el 24 de febrero en el catálogo de Netflix.

