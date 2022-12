Entrevista a Gary Oldman por el regreso de “Slow Horses”: “Lo que se hace en el cine y la televisión hoy tiene la misma calidad”

Entrevista a Gary Oldman y el elenco de Slow Horses

En las más de cuatro décadas que lleva actuando, Gary Oldman se ha distinguido por ser uno de los histriones más importantes de su generación, obteniendo decenas de nominaciones y premios, incluyendo un Oscar a mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en Las horas más oscuras. A lo largo de su carrera, Oldman ha trabajado de igual manera en el cine que en la televisión, experiencia que le ha permitido reconocer que en la última década la calidad de los que se hace en la pantalla chica es igual a lo que se hace en los grandes largometrajes.

“Realmente no veo mucha diferencia entre la experiencia de ver algo en una gran pantalla grande. Esa experiencia colectiva de estar en la oscuridad con una audiencia sigue siendo algo muy especial. Pero en términos de ya sabes, pantalla pequeña, pantalla grande, no se siente la experiencia de hacerlo. Realmente no se siente diferente. Quiero decir, nosotros, tenemos sets, usamos el mismo equipo. El trabajo en televisión durante los últimos 10 años, diría que ha sido extraordinario en términos de, ya sabes, escribir, dirigir y actuar”, dijo a Infobae.

La serie se basa en las novelas escritas por Mick Herron. (Apple TV+)

Aunque Oldman hoy le da la misma importancia a ambos medios, el actor reconoce que en una época él también hizo una diferencia entre cine y televisión. Detalló que parte de este pensamiento se debía a que era la manera en la que la industria del entretenimiento se manejaba en otras décadas. Situación que agradece hoy en día ya no exista a la hora de producir nuevo contenido.

“Yo solía ser un snob. Yo solía ser una especie de cosa esnobista. Ya sabes, uno que estuvo en, no sé, tal vez en los años 50, 60, 70, donde la gente era como, ya sabes, donde estaban los actores de cine y de televisión. Realmente hoy no lo hay (actores o de cine o de televisión). De verdad ya no hay eso. Es solo un cruce completo con escritores, directores, actores”, comentó.

La segunda temporada está compuesta por seis episodios. (Apple TV+)

Esta idea sobre lo que actualmente se hace en cine y televisión la comparte su compañera en Slow Horses, Saski Reeves, quien interpreta a Catherine Standish (una administrativa de la oficina, alcohólica y proceso de rehabilitación) y que detalló que ambos mundos se han unido y la industria ha reconocido que son igual de importantes. Muestra de ello es que muchas producciones hechas directamente para la televisión han logrado estar nominados y ganar premios de cine.

“Creo que los dos mundos se han fusionado, ¿no? Y los valores de producción, especialmente en esta serie de televisión, el tamaño es fílmico y ya sabes, a veces trabajamos en este gran estudio. Es como un gran set de cine. No me siento limitado de ninguna manera por el hecho de que será para televisión. Ahora las compañías de televisión están haciendo películas, ya sabes, Netflix, Apple y Amazon. Están presentando películas para los Oscar y están haciendo películas en la televisión que luego se pueden ver en los cines y todo se está convirtiendo, como dijiste, en un gran crisol”, indicó Saskia.

La actriz británica da vida a Catherine Standish. (Apple TV+)

Gary Oldman protagoniza Slow Horses, serie de televisión de espionaje, estrenada por Apple TV+ el 1 de abril de 2022 y cuya segunda temporada estrena el 2 de diciembre. La nueva entrega es dirigida por Jeremy Lovering y en ella emergen secretos de la Guerra Fría enterrados durante mucho tiempo, los cuales amenazan con traer una carnicería a las calles de Londres. Cuando una relación con villanos rusos da un giro fatal, nuestros desafortunados héroes deben superar sus fallas individuales y mejorar como espías en una carrera para evitar un incidente catastrófico.

Este drama de espionaje de humor negro sigue a un equipo disfuncional de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un desafortunado departamento del MI5 conocido como Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero iracundo líder de los espías, que terminan en este sitio debido a los errores que terminaron con su carrera. El elenco incluye a la nominada al Premio de la Academia, Kristin Scott Thomas, el ganador del Premio BAFTA Escocia, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y el nominado al Premio de la Academia, Jonathan Pryce.

Gary Oldman da vida a Jackson Lamb. (Apple TV+)

Para Saskia, la manera en la que la ficción coquetea con la realidad actual es lo que considera le ha dado éxito a la producción. Incluso explicó que esa fue una de las razones que la animó a participar en este proyecto: “Creo que Mick Herron (el autor) nos hizo asentir deliberadamente con la cabeza a varios personajes que, como dices, están muy presentes. Y uso la palabra política con p minúscula. Pero ya sabes, definitivamente creo que estaba tomando como modelo a Boris Johnson. Sí. Y seguiremos con ese personaje. Las obras de Sam West funcionaron de manera brillante. Y, ya sabes, se basa en el tiempo presente, además de referirse al pasado y subvertir lo que asumimos”, dijo.

Oldman añadió que aunque hoy se ha vuelto fan de las novelas escritas por Herron, cuando aceptó este proyecto no sabía nada acerca de los libros. Sin embargo en su casa si había fanáticos de estas historias, quienes lo animaron a leer estas aventuras: “No estaba familiarizado con las novelas. Antes de hacer el programa, por extraño que parezca, mi suegra realmente sí lo era. Cuando ella dijo, ´Oh, me encantan esos libros´. Sí, los acabo de leer, y los estoy releyendo, de hecho, y me encanta el programa. Pero no, no estaba familiarizado con los libros cuando empezamos”, añadió.

La serie sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un departamento del MI5. (Apple TV)

La segunda temporada de Slow Horses estrena el 1 de diciembre a través de Apple TV+.