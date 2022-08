Daniel Radcliffe se transforma en el “nerd de la música” en el tráiler de “Weird: The Al Yankovic Story”

La idea para hacer el film surgió luego de que en 2010 se hiciera un tráiler falso de una película biográfica de Yankovic. (Roku Channel)

Durante su carrera, el músico y humorista Al Yankovic se ha distinguido por poseer un estilo tan particular y a veces estrafalario, por ello el avance de la película que habla sobre la historia de su vida y el ascenso a la fama, no podía ser otro que un clip cargado de extravagancias, excesos y mucho humor.

El tráiler de Weird: The Al Yankovic Story presenta a Daniel Radcliffe, alejándose cada vez más de la imagen inocente con la que el mundo lo conoció en Harry Potter, para adentrarse en el mundo de Yankovic, un lugar que como su título lo dice parece extraño, así como es el artista estadounidense de 62 años al que el joven británico interpreta.

Más de 12 años tuvieron que pasar para que esta película se pudiera concretar. (Rocku Channel)

En el avance se puede observar que uno de los mensajes principales de la historia es el aceptarse tal cual cada quien es y se muestra también cómo Al comenzó a escribir sus reconocidas canciones y cómo se inspiró en las pistas de melodías que ya existían y eran muy populares.

El adelanto establece el tono cómico pero complicado que se espera de la película y también destaca el pasado de Yankovik, así como su relación con artistas de la época como Madonna, quien es interpretada por la protagonista de Westworld, Evan Rachel Wood, quien aparece en el tráiler teniendo algunos momentos de intimidad con el humorista.

Evan Rachel Wood ("Westworld") como Madonna en la biopic "Weird: The Al Yankovic Story". También podría interpretar a la reina del pop en su propia biopic. (Roku Channel)

En un momento del adelanto, el mánager de Yankovic, Dr. Demento, interpretado por Rainn Wilson (The Office), le dice al músico que considera que la interprete de “Like a Virgin” es una “mala influencia” para él.

Por su parte, Radcliffe, quien se ejercitó para este trabajo, luce casi irreconocible en el clip, ya que trae un cabello muy rizado y un look un tanto excéntrico, propio de como vestía Al en los 80.

Al Yankovic también se desempeña como productor ejecutivo de la película.(Roku Channel)

Hace unas semanas, Daniel Radcliffe le contó al New York Times que después de grabar una de las escenas, Yankovic se le acercó para preguntarle “¿Eso es lo más raro que has hecho nunca?”, a lo que el actor le respondió: “Es el top 2. Lo otro es que Paul Dano me usara como moto acuática al inicio de Swiss Army Man”. Esto desató las carcajadas del músico, quien reafirmó que el actor británico era el indicado para darle vida en la pantalla.

Además de ser el coguionista de Weird: The Al Yankovic Story, el propio Al también se desempeña como productor ejecutivo de la película y coescribió el guión. El largometraje es producido por Funny Or Die y según la producción, este trabajo busca explorar cada extraña faceta de la vida de Yankovic, desde ser un “éxito instantáneo y símbolo sexual”, hasta el infame romance que casi lo destruye.

Yankovic coescribió el guion con Eric Appel, de "Brooklyn Nine-Nine", que también dirigió la película. (Roku Channel)

La película dirigida por Eric Appel, conocido por su trabajo en series como Brooklyn Nine-Nine, New Girl o Silicon Valley. Junto a Radcliffe y Wood, en Weird: The Al Yankovic Story también participan Julianne Nicholson (I, Tonya) como la madre de Al, Mary Yankovic, Toby Huss (Dickinson) como su padre, Nick Yankovic, Spencer Treat Clark como el bajista Steve Jay, Dot-Marie Jones como Mamá Osa y James Preston Rogers como Hulk Hogan.

Se espera que la producción llegue en algún momento a América Latina.

