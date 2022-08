“The White Lotus” regresará en octubre con su segunda temporada

Tráiler de la primera temporada de "The White Lotus", serie que retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos. (HBO)

¿Fuiste de los que quedó en ascuas con el final de la primera temporada de The White Lotus, casi comiéndote las uñas por que continuarán con su segunda parte? Bueno, la espera está pronto de acabarse, puesto que se reveló que la comedia dramática regresa a HBO en octubre con una segunda entrega, según reveló Variety.

La serie creada y dirigida por Mike White desarrollará una nueva historia en Sicilia, Italia, donde habrán nuevos enfrentamientos entre nuevos empleados del hotel y los nuevos huéspedes. Sin embargo, a Jennifer Coolidge volveremos a verla en esta segunda entrega, ya que retoma su papel de Tanya McQuoid, una mujer de la alta sociedad que busca la espiritualidad.

Jennifer Coolidge es Tanya McQuoid y vuelve para la segunda temporada de "The White Lotus". (HBO)

En su primera temporada, ambientada en Hawái y transmitida en el verano de 2021, The White Lotus causó sensación, atrayendo a más de 1,5 millones de espectadores en las plataformas lineales y digitales para su final, una cifra que no paró de aumentar. Su misterio central se enfocó en descubrir cuál de las personas del hotel iba a terminar saliendo en un ataúd, lo que hizo que la serie se volviera tendencia en redes sociales, además que supo seducir a la audiencia en general, sobre todo a la crítica reconocida.

Por ejemplo, en su reseña de la primera temporada, Caroline Framke, crítica jefe de televisión de Variety, detalló que The White Lotus “examina los costos humanos del ensimismamiento, el materialismo y el arma de doble filo de las cruzadas justas de quienes no saben muy bien cómo ayudar al mundo sin convertirse en el centro del mismo” . Por otro lado, un integrante de The Hollywood Reporter dijo que la serie es “vibrante, liosa y engañosamente emocional”. Y así muchas otras reacciones similares llenas de aplausos para dicha producción.

El creador, guionista, director y productor ejecutivo de "The White Lotus", Mike White. (REUTERS)

En cuanto a la próxima entrega, The White Lotus 2 se estrenará un mes después de los premios Primetime Emmy del 12 de septiembre, en los que la primera temporada de la serie está nominada a 20 galardones, entre ellos el de serie limitada destacada, el de guionista y el de director, además de menciones de apoyo para ocho miembros del reparto, incluida Coolidge.

En la temporada 2 de The White Lotus, una de las nuevas caras que veremos será la de Michael Imperioli (Los Soprano), quien interpretará a un personaje llamado Dominic Di Grasso, descrito como un hombre que viaja con su anciano padre y su hijo recién graduado de la universidad. Otra de las figuras que abordará a la nueva historia será Aubrey Plaza, con el papel de Harper Spiller, una mujer de vacaciones con su esposo y sus amigos.

Los miembros del reparto de la primera temporada de "The White Lotus", Molly Shannon, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Brittany O'Grady, Sydney Sweeney, Jolene Purdy y Alexandra Daddario. (REUTERS)

Otros de los miembros del reparto de The White Lotus 2 , además de Coolidge, son F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe y Leo Woodall. ¡Espérala!

