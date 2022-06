“The Wire” cumple 20 años: ¿dónde ver la serie que es considerada una de las mejores de la historia?

"The Wire" cumple 20 años. Una de las ficciones más aclamadas en la historia de la televisión. (HBO)

“No es televisión, es HBO”, era uno de los reconocidos eslogan de la señal de cable premium que hoy evolucionó a HBO Max. Home Box Office, su nombre completo, fue y es uno de los canales televisivos con mejor imagen y una búsqueda de historias diferentes, con un desarrollo y un lenguaje que quería tomar distancia de los productos promedio de esa época. Solo allí, canal madre de series como The Sopranos, Six Feet Under y Sex and The City, tuvo lugar la idea de David Simon que años más tarde sería considerada como una de las mejores ficciones de la historia de la televisión: The Wire.

Primero la rechazaron por ser un policial. HBO no quería repetir lo que hacían las grandes cadenas de la televisión estadounidense. Sin embargo, The Wire significó una oportunidad para competir con las demás señales en su terreno, haciendo lo mismo que ellos pero mejor. Esa fue la justificación que Simon le dio a Chris Albrecht, Presidente de la empresa, para que le diera luz verde a una primera temporada. La serie empezó justamente haciendo lo que hacía el resto de los canales: un policial. Pero con otra búsqueda, una que de verdad refleje lo que sucedía en las calles, en este caso, de Baltimore. Simon conocía bien la ciudad y sus secretos y escondites por los 15 años como periodista en el Baltimore Sun, el diario local. La serie no era solo un policial, era un drama político y social, un western, una serie noir, por momentos una comedia y hasta una ficción sobre los medios de comunicación. Es eso y más, con una cantidad de personajes tan ricos como memorables.

"The Wire" cumple 20 años de su debut. Fue el 2 de junio de 2002. (HBO)

The Wire acaba de cumplir 20 años desde su debut. Fue el el 2 de junio de 2002. En estas dos décadas, su reputación se mantuvo en ascenso y las reproducciones se multiplicaron. De hecho, con la llegada de HBO Max a Latinoamérica, The Wire fue uno de los productos más elegidos en los primeros meses. Este dato no es casualidad, ya que la ficción aparece una infinita cantidad de veces en las listas de las mejores series de la historia de la televisión. En una reciente encuesta de la BBC, también se coronó como la mejor serie del siglo XXI. En la elección participaron 206 periodistas de 43 países y confeccionaron una lista de 100 que lidera la serie de HBO.

Simon fue el creador de The Wire junto al expolicía Ed Burns. Entre ambos conocían las calles de Baltimore por sus anteriores experiencias. De allí surgieron los libros Homicidio y La esquina. La idea inicial era retratar, a través de las historias de Baltimore, como una gran parte de Estados Unidos no era la tierra prometida de la cual se hablaba en las noticias y la que quería vender el gobierno de turno.

"The Wire" tuvo cinco temporadas. (HBO)

A través de las cinco temporadas, la ficción aborda diferentes capas de la sociedad: la calle, el narcotráfico, las disputas sindicales, el tráfico ilegal, la corrupción policial y política, la educación y los medios de comunicación. Todo en un fino entramado a través de sus personajes, ninguno protagonista de la serie, salvo algunos en determinadas temporadas. En varias entrevistas, ambos creadores destacaron que los sentimientos que los llevaron a realizar esta ficción fueron “la rabia y la frustración al ver que no se puede cambiar el sistema”, una constante que se repite en las ficciones de David Simon como en la reciente La ciudad es nuestra y otras como Show Me a Hero, The Plot Against America, Treme, etc.

Respecto a su repercusión, The Wire siempre fue una serie discutida por la falta de premios y de popularidad. Los Emmy nunca la nominaron como Mejor serie de drama, solo recibió dos nominaciones en la categoría de guion por sus episodios “Middle Ground”, de la tercera temporada con un Idris Elba extraordinario al igual que Michael K. Williams, y “-30-”, el final de la serie. No se llevó ninguna de las estatuillas. Con el tiempo, The Wire fue sumando adeptos gracias a las constantes apariciones en las diferentes listas de las series recomendadas.

Este fin de semana se transmitirá una maratón de toda la serie por las señales de HBO. (HBO)

Es verdad que la serie no consiguió la popularidad de Breaking Bad ni Lost, tampoco de Game Of Thrones o The Walking Dead, pero mostró el camino para que muchas otras cuenten historias similares o se animen a presentar formatos diferentes. Al final de cuentas, como en la historia que cuenta la serie, es casi imposible cambiar un mecanismo que está establecido, que funciona y que le genera ganancias a los que toman las decisiones. The Wire se animó a mostrar otra cosa y no de cualquier forma.

También creó personajes entrañables desde Stringer Bell (Idris Elba) y Avon Barksdale (Wood Harris), hasta el Robin Hood de Baltimore Omar Little (Michael K. Williams), pasando por el autodestructivo detective McNulty (Dominic West), Bubbles (Andre Royo) inspirado en una figura real, Kima (Sonja Sohn), el concejal Carcetti (Aidan Gillen) y el despiadado Marlo (Jamie Hector). Sin dudas, The Wire construyó una historia que no dejó indiferente a todo aquel que se haya animado a visitar Baltimore por las cinco temporadas que propone David Simon. Una historia imposible de dejar.

David Simon fue el creador de "The Wire" junto al expolicía Ed Burns. (HBO)

Las cinco temporadas de The Wire están completas en HBO Max y este fin de semana se transmitirá una maratón de toda la serie por las señales de HBO.

