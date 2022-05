“Top Gun”: todo sobre la película más taquillera de 1986 que convirtió a Tom Cruise en estrella

"Top Gun" (1986): la Marina de los Estados Unidos ha creado una escuela de élite para pilotos con el fin de sacar una promoción de expertos en técnicas de combate. (Paramount Pictures)

Cuando se estrenó Top Gun en 1986 la campaña publicitaria previa había generado una expectativa enorme. No había internet, pero el tráiler en las salas estuvo mucho tiempo y la película era abrumadora en esos avances. Cuando se estrenó el éxito fue enorme, en todo el mundo. La historia de un arrogante piloto de combate apodado Maverick y su ingreso a la academia Top Gun se convertiría en un fenómeno que en el 2022 vuelve a cobrar fuerza al estrenarse la esperada secuela que en su momento no llegó, obviamente protagonizada una vez más por Tom Cruise.

Cruise le dio vida a un arrogante piloto de combate apodado "Maverick". (Paramount)

De todos los que participaron en la película, los más poderosos en ese momento eran los productores, porque esta es, por encima de cualquier otra cosa, era una película de ellos. Se trata de Don Simpson y Jerry Bruckheimer, que venían de realizar Flashdance y Un detective suelto en Hollywood, y eso los convertía en los productores del momento. Ellos eligieron al director y convencieron al elenco. Ellos trabajaron con Paramount para darle forma a la película, con virtudes y con defectos. Tony Scott, en aquel momento todavía estaba a la sombra de su hermano Ridley, tenía experiencia en publicidad de primer nivel, pero solo un largometraje que se convertiría en un título de culto: El ansia (1983). Otros directores pasaron cuando les ofrecieron el proyecto que finalmente recayó en Scott, quien sin duda aportó mucha de su estética, aunque una vez más los productores tenían la última palabra.

Tony Scott, director de "Top Gun". (Reuters)

Kelly McGillis, la protagonista femenina, tenía un gran éxito en su carrera, Testigo en peligro (1985), y por eso fue elegida. No se trata de la chica de adorno de muchos films. Es una mujer fuerte, inteligente y la actriz elegida tenía más años que el protagonista. Una rareza bienvenida para sumar más elementos de interés para Top Gun. Val Kilmer, Iceman, el piloto que rivaliza con Maverick, tenía también un solo éxito, ¡Super secreto! (1984), pero todavía soñaba con convertirse en el nuevo Marlon Brando. No quería hacer este papel que terminaría siendo uno de los más importantes de toda su carrera. Kilmer y Cruise, dicho sea de paso, no se llevaron nada bien. Varios roles secundarios están en manos de futuras estrellas como Anthony Edwards, Meg Ryan y Tim Robbins. Los veteranos Tom Skerritt y Michael Ironside completan el elenco que rodea al protagonista, el centro mismo de la película: Tom Cruise.

Kelly McGillis, la protagonista femenina de "Top Gun". (Paramount)

La comparación entre la película de 1986 y su secuela del 2022 explica perfecto la evolución de Cruise, pero para no anticipar nada de la trama del estreno repasemos un poco como había llegado Tom Cruise a Top Gun. Como varios del elenco, el actor tenía un solo verdadero éxito hasta ese momento, Negocios riesgosos (1983). Otros títulos habían fracasado o lo tenían en un rol secundario, como por ejemplo Leyenda (1985) o Los marginados (1983). Su papel de Maverick lo cambiaría todo de forma definitiva. La ironía es que de todos los elementos de la película él es el que está más lejos de dar todo su potencial. Se nota su carisma descomunal, el personaje es lo que él hacía en aquel momento, pero está a años luz de lo que sería diez años después: una de las más grandes estrellas de la historia del cine mundial. No es extraño que Cruise haya tenido la necesidad de volver ahora con su personaje de salto al estrellato definitivo.

Tráiler de "Top Gun: Maverick", con el regreso de Tom Cruise. (Paramount)

La Marina de los Estados Unidos colaboró con la realización de la película y tuvieron derecho a objetar elementos del guion, algo que de alguna forma afectó el resultado en la pantalla. Varías escenas fueron vetadas por la Marina. El Pentágono facturó un millón ochocientos mil dólares por el uso de los aviones y el portaaviones que aparecen en la película. Los protagonistas de la película se subieron a los aviones y fue justamente así como convencieron a Tom Cruise de formar parte de Top Gun. Durante el rodaje, un experimentado piloto y camarógrafo, Art Scholl, falleció haciendo una maniobra para el rodaje. Es posible que el peso de la cámara haya afectado el equilibrio del avión que terminó cayendo al océano. La película está dedicada a Art Scholl.

En la película Sleep with Me (1994) Quentin Tarantino realiza un desopilante monólogo en el que explica los motivos por los cuales él cree que Top Gun es una historia gay. Esta teoría se ha difundido mucho, y varios no se toman el trabajo de ver si es cierto lo que dice Tarantino. El discurso es divertido pero es falso, porque altera diálogos y fuerza situaciones para lograr el efecto cómico. Se basa en el homoerotismo que la película posee, como gran parte de las películas de hombres musculosos de la década del ochenta. Todas las teorías son bienvenidas, siempre y cuando se basen en cosas que están en la película. La crítica Pauline Kael es un poco la responsable de esa teoría. La fama de Top Gun le propinó también una gran parodia, Locos del aire (1991) protagonizada por Charlie Sheen.

La Marina de los Estados Unidos colaboró con la realización de la película. (Paramount)

La película arrasó en la taquilla y en la pantalla grande su estética fue impactante. Tony Scott filmó de manera espectacular los aviones y los primeros minutos de película son eso. Toda la parte intimista fue la que sufrió con los emparches de producción. Los primeros testeos pedían más romance y este fue filmado después de que la película fuera terminada. El cine de Tony Scott sería reivindicado con los años, su forma de filmar supo encontrar más complejidad en los títulos posteriores, donde además pudo tener más control. La película también tuvo muy mala prensa porque consiguió récords de reclutamiento entre los jóvenes que iban a verla. La mayoría de los enlistados decían haberla visto e incluso frente a algunas salas se pusieron puestos con este fin. Tony Scott siempre desestimó cualquier plan que se le atribuía a la película, declarando que solo quería hacer una película muy divertida, puro entretenimiento cinematográfico.

La película arrasó en la taquilla y en la pantalla grande su estética fue impactante. (Paramount)

Tom Cruise nunca había conducido una moto antes de Top Gun, y de hecho, jamás había hecho una película de acción con un personaje como Maverick. Hoy se lo asocia a la acción, pero hasta entonces no era ese tipo de actor. En ese aspecto también le cambió la vida. Hoy es uno de los actores más osados en las escenas de riesgo y sus películas son más grandes que la vida, como se suele decir. Aprendió a andar en moto para este film y nunca más perdió el gusto. Sus imágenes en moto son parte de lo más emblemático de Top Gun y también forman parte de su imagen posterior.

La película ganó un Oscar. Tuvo varias nominaciones técnicas pero es “Quítame la respiración” (”Take My Breathe Away”) interpretada por Berlin la que se llevó de forma merecida la estatuilla. La canción colaboró mucho a la fama de la película y aun hoy es uno de los grandes clásicos de las canciones en cine. “Danger Zone” es la otra gran canción de la película, interpretada por Kenny Loggins. Juntas resumen Top Gun y muestran un modelo de popularidad que crecería en los ochentas, marcando la importancia de las canciones a la hora de la comercialización. Algo parecido ocurriría con la edición en VHS de la película, cuyos récords de venta le dieron un empujón enorme a la era del video, agregando incluso un aviso de Pepsi antes del largometraje.

Tom Cruise en "Top Gun Maverick". (Paramount)

Top Gun nunca tuvo fama de obra maestra, jamás peleó por ese título tampoco . Tiene diálogos memorables, canciones inolvidables y ha creado un imaginario a su alrededor que llega hasta este 2022. Su éxito de taquilla se debió a una suma de factores entre los cuales aparece la calidad técnica de las escenas de acción. La trama del muchacho egoísta y engreído que debe aprender a trabajar en grupo, siendo humilde y profesional sería un poco un tema recurrente en esos primeros años de la carrera de Tom Cruise. El público supo reconocer a una estrella y el tiempo les daría la razón. El guión es un poco desparejo y el desenlace es algo anticlimático. Hay más tensión al comienzo de la película que al final. Pero más allá de las acusaciones apresuradas que la tildan de largo videoclip y publicidad de la Armada, hoy Top Gun muestra elementos cinematográficos cada vez más raros en el cine. Es una película de pantalla grande y un enorme espectáculo. Aun con su simpleza, eso le sigue dando valor.

