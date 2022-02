El animé sobre “El señor de los anillos” llegará a las salas de cine en 2024

El esperado animé, con dirección de Kenji Kamiyama ("Blade Runner: Black Lotus"), se estrenará el 12 de abril de 2024. (Warner Bros/New Line)

Luego de anunciar, en junio de 2021, que agrandaría la franquicia de El señor de los anillos con La Guerra de los Rohirrin (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), Warner Bros y New Line revelaron que el animé basado en el universo de J.R.R. Tolkien ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines el 12 de abril de 2024.

Dos siglos antes de los hechos que narran El hobbit y El señor de los anillos, esta película animada se centrará en las hazañas del rey de Rohan, Helm Hammerhand, y la creación del abismo de Helm, la fortaleza que se aparece en El señor de los anillos: las dos torres, de Peter Jackson, durante una extensa batalla.

En "El señor de los anillos: las dos torres", se desarrolla una extensa batalla en el abismo de Helm. (Warner Bros/New Line)

“Las películas sobre El señor de los anillos llevaron la obra maestra de Tolkien a nuevas alturas cinematográficas e inspiraron a toda una generación”, dijo el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, a Variety, que dio la noticia con una imagen exclusiva. “Es una bendición poder regresar a la Tierra Media con muchos de los mismos visionarios creativos y con el talentoso Kenji Kamiyama a la cabeza”, agregó, para anunciar que el animé estará dirigido por el creador de Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Acompañan a Kamiyama el productor Joseph Chou, quien también trabajó en el animé sobre Blade Runner, como productor por medio de su estudio Sola Entertainment, que desarrolla el proyecto desde su anuncio en 2021. La producción ejecutiva está a cargo de Philippa Boyens, quien integró el equipo de autores merecedores del Oscar por las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, y Fran Walsh.

Variety hizo el anuncio del estreno de "The War of the Rohirrim" con esta imagen exclusiva. (Variety/Warner Bros/New Line)

El guión será de Phoebe Gittins —hija de Boyens— y Arty Papageorgiou a partir de una historia concebida por Jeffrey Addiss y Will Matthews, conocidos por El cristal encantado: la era de la resistencia (The Dark Crystal: Age of Resistance). Sobre el resto del equipo creativo, hasta el momento se ha confirmado que participarán Richard Taylor (Oscar por el maquillaje y los efectos visuales de El Señor de los Anillos), Alan Lee (Oscar por la dirección artística de Lord of the Rings) y John Howe, reconocido ilustrador de Tolkien.

“Será un retrato épico, como nada que el público haya visto hasta ahora”, agregó Emmerich.

“Me tiene asombrada cuánto talento creativo se ha reunido para dar vida a esta epopeya apasionante, desde la maestría de Kenji Kamiyama hasta un reparto verdaderamente estelar”, dijo Boyens, aunque todavía no se revelaron los nombres de los actores que prestarán sus voces a los personajes.

El anuncio del estreno se realizó en pleno conflicto de Warner Bros con Saul Zaentz Company, propietaria de los derechos para cine y televisión de The Lord of The Rings, que aduce que la productora no ha hecho lo suficiente para desarrollar la franquicia. Y un día antes, Amazon Studios presentó el tráiler de su propio proyecto, la precuela Los anillos de poder, que aspira a ser la obra para televisión más cara de la historia, con un presupuesto de USD 1.000 millones.

En 2022 se cumplen 21 años desde el lanzamiento de El señor de los anillos: la comunidad del anillo, el comienzo de la trilogía cinematográfica de Jackson, seguida por Las dos torres y El retorno del rey (The Fellowship of the Ring, 2001; The Two Towers, 2002, y The Return of the King, 2003), que adaptan la obra de Tolkien sobre la Tierra Media.

A casi dos décadas de "The Lord of the Rings: The Return of the King", de Peter Jackson, el animé va al pasado del universo de Tolkien. (New Line Cinema)

Una década después, Jackson entregó otra trilogía, basada en el El hobbit: Un viaje inesperado (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012), La desolación de Smaug (The Hobbit: The Desolation of Smaug, 2013) y La batalla de los Cinco Ejércitos (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014).

Las seis películas obtuvieron más de USD 5.800 millones y recibieron un total de 17 premios Oscar.

