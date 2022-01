Netflix trabajará en una serie anime sobre “Scott Pilgrim”

Una próxima serie anime de Netflix se basará en las famosas novelas gráficas. (Oni Press)

Los cómics de Bryan Lee O’Malley tuvieron su debut en la acción real cuando se lanzó Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (2010), una película protagonizada por Michael Cera y Mary-Elizabeth Winsted. Más de una década después, salió a la luz un videojuego desarrollado por Ubisoft que se inspiró en las aventuras de este personaje, y ahora veremos expandir su universo a través de una serie anime que alista la plataforma Netflix .

La producción de animación japonesa estará desarrollada por el gigante del streaming y una división de Universal Studio Group que estuvo detrás de The Umbrella Academy y Chucky. De acuerdo a un reporte de The Hollywood Reporter, O’Malley escribirá y producirá la ficción junto a BenDavid Grabinski, mientras que la dirección será del cineasta español Abel Góngora. La animación correrá a cargo de Science SARU (Devilman: Crybaby, Ride Your Wave), un estudio de animación en Tokio, Japón. Eunyoung Choi, la presidenta de esta compañía, también tendrá crédito como productora.

Góngora ha trabajado antes de la mano con este estudio, puesto que fue uno de los primeros animadores en integrar el equipo de la empresa. Actualmente, es jefe del departamento de animación digital y ha estado detrás de un segmento de la antología animada Star Wars: Visions, una celebración de la animación japonesa con personajes de esta franquicia que se estrenó a través de Disney+.

"Scott Pilgrim" es una serie de cómics creada por el historietista canadiense Bryan Lee O'Malley. (Oni Press)

Cabe destacar que, este nuevo proyecto de Scott Pilgrim para Netflix contempla el regreso de los integrantes de la banda que participaron en la película. Sex Bob-Omb es el grupo musical ficticio que tiene Scott junto a sus amigos, y es inolvidable el efecto que tuvieron las canciones en la disparatada que inicia cuando el protagonista debe enfrentarse contra los exnovios de Ramona, su actual interés amoroso.

Aún no hay mayores detalles sobre cuándo iniciará oficialmente la producción, así que se desconoce una fecha aproximada de su lanzamiento al encontrarse en una etapa muy temprana de desarrollo.

La historia ya se adaptó antes al cine y recientemente para el mundo de los videojuegoss. (Oni Press)

La vigencia de Scott Pilgrim más allá del papel

Bryan Lee O’Malley creó las icónicas novelas gráficas y publicó el primer volumen en 2004, la serie continuó hasta 2010 cuando se lanzó la última parte. En total, se dividió en seis volúmenes en los que se cuenta la historia de Scott Pilgrim, un joven perezoso con gran pasión por la música que vive en Toronto y pasa su tiempo libre como bajista de una banda. Un día, se enamora de Ramona Flowers, pero para lograr tener un romance con ella tendrá que derrotar a sus malvadas exparejas, cada uno de ellos con una habilidad especial.

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (Scott Pilgrim vs. the World) adaptó parte de esta narrativa en una cinta de acción y comedia, dirigida por Edgar Wright, que reunió a grandes estrellas de Hollywood: Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead, Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick, Alison Pill, Brandon Routh, entre otros más. El actor y comediante Bill Hader tuvo un rol como el narrador.

