El Gobierno ajusta sus tiempos entre las negociaciones con los aliados y un calendario legislativo que se achica

Karina Milei cenó con Patricia BUllrich y los senadores de LLA

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“Todavía estamos en plazo”, se escudó ante Infobae un integrante de la mesa política que supo asegurar que el tratamiento de la reforma electoral tendrá lugar durante el mes de octubre. El Gobierno intenta justificar la demora en habilitar la discusión de proyectos que presentó como prioritarios, pero cuyo debate se posterga ante la falta de apoyos de sus aliados.

A la ambiciosa reforma se suma el debate del Presupuesto 2027, previsto por algunos para los primeros días de noviembre en Diputados. Sin embargo, en el oficialismo supeditan su tratamiento a la sanción de la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO.

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Entre las filas libertarias conviven distintas expectativas respecto a la posibilidad del primer objetivo: los más optimistas, entre los que destaca Diego Santilli, prometen el pronto respaldo de los gobernadores aliados, mientras que hay quienes creen que el articulado mutará a la suspensión de las primarias en 2027.

En busca de los acuerdos para aplicar cambios en el sistema electoral, Santilli y los primos Menem recibirán este martes en Casa Rosada a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para intentar acelerar la agenda legislativa. Los representantes de La Libertad Avanza buscan apurar una definición de los referentes del partido amarillo, que todavía no saldaron el debate interno en torno a la eliminación de las primarias.

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Reunión del PRO con La Libertad Avanza

El encuentro tendrá lugar después de una nueva reunión de la mesa política y en la previa de la sesión prevista para el miércoles, en la que los libertarios buscarán tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye disposiciones sobre la venta de tierras, pero además la inclusión de dos iniciativas por presión opositora: los proyectos “superadores” de morosidad y discapacidad.

El temario podría llegar a incluir también el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo articulado será discutido el próximo martes en reunión de comisión. La iniciativa constituye una de las apuestas del Gobierno, que busca capitalizar el tema. Según las mediciones propias, la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas contribuyó a recuperar algunos puntos en la imagen del presidente Javier Milei, cuya valoración positiva ubican actualmente en el 38%.

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Tras definir los principales lineamientos de la agenda del Congreso, en la administración libertaria sostienen que los sucesivos fallos judiciales en torno al DNU 70/2023 alteraron los planes originales y obligaron a reconfigurar las prioridades. “Estamos encaminados. Los cisnes negros nos fueron comiendo la agenda por eso los objetivos se modifican semana a semana”, explicó una fuente legislativa ante este medio.

A ese argumento, en Casa Rosada suman un segundo factor: las dificultades que plantea el calendario electoral que se avecina y los intereses que empiezan a trasladarse al recinto. “A mayor cercanía de las elecciones, más difícil se pone el Parlamento”, alertó un legislador ante este medio.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

El respaldo que el Poder Ejecutivo consiguió la semana pasada de los gobernadores aliados para blindar el mega DNU renovó las expectativas de varios integrantes del reducido círculo de confianza del Presidente. De todos modos, reconocen que todavía deben brindar las garantías necesarias para concretar los entendimientos rumbo a 2027.

Ante el panorama, en varios despachos de Balcarce 50 destacan el “pragmatismo” y la capacidad “de hacer política” de la Casa Rosada luego de varios tropiezos legislativos. No obstante, un sector del ala política reclama preservar el contenido de las iniciativas y evitar modificaciones destinadas únicamente a conseguir los votos necesarios para su aprobación. La discusión se da en medio de las diferencias sobre los tiempos y los criterios para cerrar acuerdos con los aliados.

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En medio de las conversaciones internas, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajan este lunes a la provincia de Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM. La visita tendrá lugar en momentos en que el armado libertario ubica al gobernador local, Rolando Figueroa, entre los mandatarios provinciales con los que podrían alcanzar un acuerdo para presentarse de manera conjunta en 2027.

Con el ala política volcada a la tarea de intentar ordenar el escenario legislativo para intensificar el tratamiento de los proyectos aún pendientes, el Presidente partirá a España. Lo hará el lunes por la noche, en compañía del canciller, Pablo Quirno, con intención de apuntalar a la derecha local en la previa a las elecciones generales que fueron anticipadas al 29 de noviembre.

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Mientras Milei cumpla agenda en Madrid, con reuniones con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, Karina Milei permanecerá en el país para seguir de cerca los movimientos del oficialismo y las negociaciones destinadas a acelerar el calendario legislativo. En Balcarce 50 saben que tienen hasta antes del 31 de noviembre, fecha límite para el cierre de las sesiones ordinarias, para intentar llegar al 2027 de la manera más ordenada posible.

En paralelo a las gestiones, la Casa Rosada permanece a la espera de una definición del Vaticano sobre la visita del papa León XIV a la Argentina. Pese a que se trabaja sobre el esquema original de fechas previstas, su realización podría revisarse por motivos de salud, luego de la reciente intervención quirúrgica del pontífice. Al cierre de esta nota, no había novedades oficiales, aunque en el Gobierno esperaban más información.

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