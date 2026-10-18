Ansiedad en la mesa chica del Gobierno: crecen las internas por la estrategia para 2027 y surgen los primeros números clave

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

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Más de un diputado de La Libertad Avanza confesó estar realmente asustado. El bloque parlamentario se reunió el último jueves, poco antes de que comenzara el conteo para ver si la oposición tenía el quórum para sesionar sobre el DNU 70/23. Quien hizo una arenga hacia el final de la reunión fue Martín Menem. “Se hizo foco en que no era una sesión cualquiera. Que era un momento decisivo y que si la oposición lograba sesionar suponía un riesgo importante”, relata uno de los legisladores nacionales que estuvo en esa sala.

Una semana antes, los responsables libertarios de esas negociaciones afirmaban que el Gobierno iba a poder frustrar el intento de la oposición. Pero no negaban que existía un ligero margen de error y que un gobernador podía darse vuelta a último momento. Había varios mandatarios apalabrados, pero si uno se retobaba podía generar un efecto dominó con otros que temieran quedar aislados. La responsabilidad de que no hubiera quórum debía licuarse.

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Finalmente, el resultado fue el esperado y solo 121 diputados nacionales se sentaron en sus bancas. En el cómputo se revelaron las ausencias de bancas que responden a diez gobernadores, aliados y otros sorprendentemente intransigentes: Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Sáenz (Salta). El catamarqueño Raúl Jalil no pudo controlar a sus diputados, pero de haber podido también se habría anotado en esa lista.

Cámara de Diputados

Esa sumatoria de gobernadores que convalidaron el sostenimiento del megadecreto desregulador confirma que hay un grupo no menor de provincias dispuestas a mantener un rumbo de gobierno, independientemente de que los acuerdos políticos con la Casa Rosada no estén cerrados.

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Hay una parte no menor de la Mesa Política que desea cerrar esos acuerdos con la mayor antelación posible. En ese segmento se inscriben Diego Santilli, Luis Caputo y Santiago Caputo. Aunque no está convencida de suspender las PASO, Patricia Bullrich también cree que La Libertad Avanza debe relegar la competencia en las provincias y priorizar solo el plano nacional.

Los principales artífices de la postura contraria son Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Los apoyos que recibieron de los gobernadores el 15 de octubre no les hicieron virar ese razonamiento. Incluso parecen sentirse más seguros que antes. “Lo que sucedió esta semana fue algo completamente distinto a las negociaciones que hay. Hubiese sido muy duro pararse en contra del DNU. Si se volteaba, le tenían que explicar a su electorado que volvían leyes como la de Alquileres o que no se podía usar más Starlink. Hay un rumbo compartido y eso se mantiene”, alegan en ese sector.

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La postura de los Menem es vital, ya que son los alfiles políticos directos de Karina Milei. Y cualquier decisión en materia electoral que deba acatar el oficialismo recaerá en ella. “Javier no se está metiendo en nada”, se queja un miembro del oficialismo, deseoso de que el Presidente baje el martillo por sobre su hermana para que se oficialice la foto de un acuerdo de gobernabilidad con más de una decena de provincias.

Javier Milei junto a integrantes del Gabinete y gobernadores aliados en París.

En el karinismo creen que un eventual pacto “no va a cambiar prácticamente nada” y que las posibilidades del Gobierno de aspirar a la reelección están signadas principalmente por la marcha de la economía. Mientras algunos ponen el foco en la economía, otros lo hacen exclusivamente sobre la esfera política. “La macroeconomía está ordenada, pero el mercado duda de las posibilidades políticas de reelegir y, por ende, de la sustentabilidad política del proyecto. El acuerdo con los gobernadores es la clave para bajar ansiedades”, afirma un funcionario en estricto off.

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Las argumentaciones se realizan con particular cautela. Toto Caputo es visto como una suerte de “vaca sagrada” difícil de criticar por su ligazón con el mismísimo Presidente. Al mismo tiempo, la estrategia política que en última instancia comanda Karina Milei también se critica de manera cautelosa, al menos en la esfera pública. La falta de vasos comunicantes entre ambos equipos genera una suerte de descoordinación que impacta en las expectativas de quienes miran al gobierno desde afuera.

“El tema político funciona desde el momento en que se dejaron de meter manos extrañas”, sentencia una fuente de alto rango en estricto off. En la esfera económica opinan que “hay riesgo político”, lo que hace que el Riesgo País no esté en niveles ostensiblemente menores.

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El índice que mide JPMorgan inició el año en 561 puntos básicos y esta semana finalizó en 624 puntos básicos. Todo después de que se prometieran los mejores meses de crecimiento de la historia y de que se hicieran anuncios para calmar al mercado sobre los pagos de deuda del año próximo.

Tasas forward 2027/28 en CER y Bonares. (1816)

Hay un factor externo y otro político, explica un funcionario que conoce como pocos el pensamiento del ministro de Economía. “Las tasas de los países desarrollados, como Estados Unidos, Japón y Europa, están disparadas. Eso nos afecta por el componente base de nuestra tasa y disminuye el flujo de inversiones a los mercados emergentes [como Argentina]. El riesgo político se ve en todas las curvas de bonos argentinos: todas pagan mucha más tasa después de las elecciones”, agrega.

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La tasa forward [es decir, para una fecha futura] está arriba del 15%. En el equipo económico creen que deben seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal, así como fortalecer el balance del Banco Central. “Cuando se despeje el riesgo político, los fundamentos macro nos indican que vamos a tener un riesgo país debajo de los 300 puntos básicos”, afirman.

En las últimas semanas llegaron nuevas encuestas con simulaciones de escenarios de balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof. No les sorprendió encontrar escenarios donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires se imponía. “Eso es normal, pero nosotros creemos que después se alinea el voto y que no existe ningún tipo de chance de que alguien como Kicillof pueda ganar en este clima de época”, afirman.

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Acto por el 17 de octubre, Día de la Lealtad, encabezado por Axel Kicillof en La Matanza junto a Verónica Magario y Fernando Espinoza

Aun así, que exista la simple posibilidad de que se pueda imponer genera escozor en algunos funcionarios. “Imaginate el mercado. Hay casos en que en una primera vuelta está Javier con 35 puntos y Axel con 32 puntos. Si en agosto del año que viene tuvieras una elección y se evidenciara lo que puedo ver en las encuestas, eso produciría terror. Porque demuestra que Milei está a tres puntos de Kicillof. Eso podría generar la sensación de que se deban desarmar las posiciones en riesgo argentino porque hay una probabilidad de que gane. Es una profecía autocumplida que nosotros tenemos que evitar”, explica uno de los que cree más urgente acordar con los gobernadores.

¿Cuán cerca está de llegar ese acuerdo? A Santilli se lo ha escuchado decir que restan pocos votos en el Senado. Bullrich se queja de que la respuesta que recibe siempre es la misma y que no le dicen de dónde van a sacar los números para poder aprobar la Reforma Política.

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Hay radicales que responden a gobernadores que no están confirmados. Por ejemplo, los dos que responden a Alfredo Cornejo. En Mendoza se produce uno de los dilemas más particulares. El mandatario mendocino tiene varios postulantes en cartera, pero el libertario Luis Petri tiene mayor conocimiento que muchos de ellos y un potencial electoral significativo. Si bien no cae particularmente bien en el entorno de la hermana presidencial, no colocarlo como candidato sería un gesto fuerte.

En ese sentido, este sábado se produjo una foto no menor: el presidente de la juventud de La Libertad Avanza, Sharif Menem, confirmó su presencia en el congreso de la militancia que se hizo en esa provincia este sábado. Se trata del décimo encuentro de este tipo. El noveno fue el pasado viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde Menem habló sobre las elecciones en Brasil y las novedades sobre la selección de candidatos jóvenes, un tema que fue amplificado por las Fuerzas del Cielo a raíz de los pocos lugares que les dieron en las listas: “No se olviden de que fuimos nosotros los que iniciamos esto de poner candidatos jóvenes”. La desconexión entre ambas esferas de la juventud no hace más que acentuarse.

La mesa entre integrantes de LLA y el PRO.

La Ciudad también volverá a ser escenario de la reanudación de un vínculo. La mesa de negociación entre La Libertad Avanza y el PRO volverá a realizarse en la Casa Rosada después de varias semanas. Santilli actúa como una suerte de mediador entre ambas partes: los primos Menem son los representantes del partido oficialista, mientras que Cristian Ritondo y Fernando De Andreis son los negociadores dispuestos por Mauricio Macri. Las condiciones para que se materialice un acuerdo político entre ambos espacios todavía están frías, pero el ex presidente evalúa como “una posibilidad real” la de consensuar un nombre alternativo a su primo para la continuidad del PRO en 2027. Hay un nombre que se cae de maduro y que a propios y ajenos al Gobierno les encantaría que sea.