Germán Martínez y la interna del PJ: “Axel va a tener que elegir entre Cristina y Quintela”

“Axel va a tener que elegir entre Cristina y Quintela. Y yo voy a trabajar para convencerlo de que diga Cristina”, destacó Germán Martínez, presidente del bloque de diputados por Unión por la Patria, en una entrevista radial, en referencia a la interna dentro del Partido Justicialista (PJ).

En comunicación con Radio La Red, el candidato a Vicepresidente 3° de la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, señaló, en alusión al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Me hubiera gustado que esté antes, pero no estuvo; quizás porque estaba con la expectativa de una lista única, pero no está esa lista”.

“Por lo que lo conozco, está clara la importancia de Cristina. Estoy convencido de que en la mirada política del gobernador de la Provincia de Buenos Aires hay una enorme cantidad de coincidencias con la mirada política de Cristina”, agregó el diputado también para CNN Radio Argentina, quien señaló que quienes falten definirse deberán hacerlo “sobre esta coyuntura” electoral. Y advirtió: “Cuando en una coyuntura quieren dar respuesta a diversos escenarios, en general se terminan equivocando”.

Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria y candidato a Vicepresidente 3° de la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner (Gastón Taylor).

En la misma sintonía se expresó esta mañana Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa de la Nación, en Radio La Red: “Vi el llamado a la unidad muy fuerte y enfático que hizo Axel, espero que todos los compañeros, con los cuales hicimos un camino conjunto en gran parte de estos años, terminen pronunciándose a favor de la candidatura de Cristina como presidenta”.

En ese sentido, Rossi puntualizó que la discusión electoral “se enredó innecesariamente” y que el debate debería centrarse en si la candidatura de la expresidente nacional es positiva o no para el partido. A lo que respondió: “Es una muy buena noticia, nos sirve porque nos va a ordenar, va a dinamizar y va a hegemonizar el debate político con Milei. No tenemos otra figura y la política argentina no tiene otra figura como Cristina”.

Martínez también se refirió al armado de la lista: “Veo un intento de articular todos los dispositivos que tiene el PJ en función de la tarea oposición y la tarea de generación de expectativas a futuro de nuestro espacio político”. Y enumeró la articulación con los bloques parlamentarios, provincias y municipios; la participación del movimiento obrero organizado; y los espacios sindicales vinculados a la industria, la docencia, el empleo público y judicial. Sin embargo, el diputado pidió tranquilidad: “Estamos discutiendo la renovación de las autoridades del PJ, no estamos discutiendo ni el 2025 ni el 2027″.

El cruce con Milei

Por otro lado, Martínez habló en referencia a las polémicas declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei, contra el kirchnerismo: “No hay nada nuevo en lo que plantea Milei, es el sueño húmedo de la derecha de los sectores más concentrados de la economía argentina. Es un problema de Milei con la democracia”.

“No me cabe la menor duda de que, a medida de que va perdiendo, y está perdiendo legitimidad social, va potenciando sus rasgos autoritarios y lo lleva a decir lo que dijo”, añadió el parlamentario, antes de puntualizar en la necesidad de instituciones como el Congreso de la Nación, en caso de que el presidente no sepa “administrar la aceleración y el freno”.

Javier Milei opinó sobre las internas dentro del peronismo.

Por su parte, Rossi analizó y vaticinó: “Lo de ayer de Milei es que tampoco se le escapó, lo hizo porque Cristina va a ser la presidenta del PJ”. También estableció que líder libertario excede permanentemente los límites y que muestra “su exacerbada crueldad”. Y concluyó, en relación a sus declaraciones contra el ex Ministro de Salud, Ginés González García: “Acá se muró Ginés y sobre su cadáver este tipo lo insulta y lo descalifica. Es terrible el ambiente y el clima que está generando el Presidente de la Nación, es un cínico”.