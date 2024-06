Guillermo Francos: “Estoy satisfecho con lo que hemos hecho en nuestra relación con el parlamento”

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

De cara al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró “satisfecho” en la relación que logró el Gobierno de Javier Milei con los bloques dialoguistas que le permitirán al oficialismo su primer triunfo en el parlamento.

“Hemos recorrido un camino de aprendizaje con el Congreso en tratar de entendernos para avanzar en el tratamiento de la Ley Bases; ha sido complejo pero la ley está aprobada en lo general y falta este último paso”, celebró el funcionario.

Ambas iniciativas se tratarán este martes en comisiones y el jueves llegarán al recinto. En medio de las negociaciones de último momento que se están llevando a cabo, Francos dijo que “los bloques con los que hemos trabajado en conjunto están apoyando la aprobación de la ley”, aunque “seguramente habrá alguna cosa con la que nosotros no nos quedemos conformes”. “Hubiéramos querido más pero probablemente el Congreso fije algún límite que no tenemos muy claro cómo va a ser. Están pendientes algunas discusiones”, agregó.

En este marco, se mostró confiado en que “Ganancias y Bienes Personales se van a aprobar”, pero marcó “diferencias en cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas”. El oficialismo, representantes del Ejecutivo libertario y la oposición dialoguista se reunieron este lunes en Diputados para buscar definiciones. Tal como informó Infobae, se despejó un poco el camino para sancionar la ley tal como vino desde el Senado, es decir, en una sola votación, con la aceptación de las modificaciones en varios capítulos y la quita de las eventuales privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina) que acordó la Cámara alta. Al respecto de la aerolínea de bandera, mencionó que “hasta el Papa Francisco se introdujo en la discusión” con la foto que se tomó con sindicalistas del sector, pero remarcó que lo que quiere la gente es “un servicio bueno”. Y si bien no puso en duda la calidad del servicio, advirtió que “es muy costoso para el Estado argentino”.

Consultado sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), consideró que “es fundamental” su aprobación porque si bien “Argentina es un país con enormes posibilidades en sus recursos naturales y humanos, no ha generado confianza porque ha defraudado permanentemente a los inversores internacionales, a los países e instituciones porque han cambiado las reglas de juego, no han cumplido, han defaulteado”. “No somos un país confiable”, enfatizó. “Alguien que viene a invertir demanda seguridad jurídica, que no le cambien las reglas de juego, entonces el RIGI protege esas inversiones, les da ventajas tributarias, permite manejar las inversiones en dólares y poder sacarlos conforme a determinada regulación”, fundamentó el funcionario libertario.

Diputados volverá a tratar la Ley Bases (EFE)

En diálogo con Todo Noticias (TN), Francos comentó que desde La Libertad Avanza tienen “relación con todos los bloques”, incluso han mantenido conversaciones con los legisladores de Unión por la Patria “que no nos acompañan en nada”. “Tienen una posición obstruccionista, están en contra de la ley”, agregó sobre el principal espacio opositor. “Con el resto tenemos un diálogo fructífero, serio, en el que hemos podido acordar algunas posiciones y disentir en otras”, aclaró. “La política es la gestión de las diferencias; tenemos que aprender como gestionamos nuestras diferencias, algo que no pasaba en los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, cuestionó.

Más allá de las diferencias con el kirchnerismo, el jefe de Gabinete expresó: “Estoy satisfecho con lo que hemos hecho como gobierno en nuestra relación con el parlamento”.

Al respecto de los referentes de Unión por la Patria, dijo que “hay una obsesión del kirchnerismo” porque “no pueden aceptar que casi una posición política unipersonal los haya derrotado en una elección”. “No fueron capaces de entender que la mayoría del pueblo argentino estaba en contra de una política que generó tanto daño, atraso y consecuencias nefastas para la economía. Más de 20 años de gobierno kirchnerista, es una parte importante de nuestras vidas. ¿Puede ser que hayamos perdido todo este tiempo?”, lamentó.

En este marco, Francos se refirió a la deuda de la democracia con el pueblo argentino: “¿Qué nos ha aportado la democracia más que la libertad, más que la democracia misma? En el bienestar de la gente la verdad que no ha resultado”. “Los políticos no han estado a la altura de lo que conseguimos en 1983. No fue un tiempo perdido porque hemos ganado en institucionalidad, pero no hemos dado respuestas a los problemas de la gente”, continuó. Por este motivo, consideró que el electorado eligió a Javier Milei, “alguien de la calle que sin estructura política venció a las estructuras políticas”.

“La gente que votó a Milei mantiene su apoyo porque tiene la esperanza de que haya una gran transformación. La responsabilidad nuestra como gobierno es mantener esa esperanza y convertirla en hechos reales”, concluyó.