Comienza a definirse cómo será el Ministerio de Federico Sturzenegger y qué sucederá con las empresas públicas

Federico Sturzenegger se sumará al Gobierno en las próximas semanas (REUTERS/Matias Baglietto)

La anticipada salida de Nicolás Posse y la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete precipitaron los planes del presidente Javier Milei de reorganizar al Gobierno para comenzar una nueva etapa de la gestión que se iniciaría a partir de la aprobación -si es que lo consigue- de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

Con el mandatario de viaje en los Estados Unidos, donde se reunió con directivos de empresas tecnológicas y disertó en institutos locales, las principales autoridades nacionales que se quedaron en Buenos Aires ya comenzaron a planificar lo que será el nuevo esquema del Estado.

En este contexto, este miércoles visitó las oficinas de la Casa Rosada el ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien será designado en las próximas semanas al frente de un Ministerio nuevo, cuyo nombre todavía no se definió.

El dirigente, principal autor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei firmó a los pocos días de haber asumido, se incorporará al Gabinete con la tarea de “avanzar con la desregulación económica en los distintos sectores industriales”.

Sturzenegger visitó este miércoles la Casa Rosada

En este sentido, según explicaron a Infobae fuentes oficiales, Sturzenegger va a ser el encargado de eliminar todas aquellas “trabas burocráticas” que existen actualmente, que afectan tanto a la producción como a la distribución de bienes y servicios y que se pueden quitar sin la necesidad de una ley.

“Que alguien me explique por qué un camión que transporta chips desde Tierra del Fuego al resto de las provincias necesita una autorización del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para poder circular. Esas son las cosas que queremos cambiar”, precisó un asesor cercano al Presidente.

Sin embargo, a pesar de que en un momento se especuló con esta posibilidad, finalmente el ex titular del Banco Central no va a quedarse con el manejo de las empresas públicas que el Gobierno planea privatizar.

Para estas compañías, la administración libertaria tiene en mente dos opciones, aunque todavía se estaba analizando cuál sería la mejor de ambas: una idea es repartir las firmas entre los distintos Ministerios y Secretarías, de manera que Aerolíneas Argentinas iría a Transporte e YPF a Energía, por ejemplo, hasta tanto se puedan vender.

Las empresas públicas quedarían bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, en manos de un equipo especial hasta que se puedan privatizar (EFE/ David Fernández)

Esto le agregaría más responsabilidades al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -que se encuentra en Estados Unidos, acompañando a Milei-, ya que muchas de las firmas recaerían bajo su órbita, menos los medios públicos y algunas otras excepciones.

La otra alternativa que se estudia, y que por ahora es la que más apoyo tiene, es que las empresas permanezcan en la Jefatura de Gabinete, pero que se conforme un equipo especial que lleve adelante el saneamiento de las mismas hasta que se puedan privatizar.

Si bien el Presidente le tomará formalmente juramento el próximo lunes a las 20:00, en un acto que se realizaría en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Francos ya entró en funciones para su nuevo rol y es el que lleva adelante las conversaciones para la reorganización del Gobierno.

En cuanto a la AFI, fuentes cercanas al mandatario nacional reconocieron que “ya hay algunas opciones en carpeta”, pero aclararon que todavía no se decidió quién va a ser el reemplazo de Silvestre Sívori, que renunció poco después de la salida de Posse, la persona que lo acercó a las filas de La Libertad Avanza en el 2023.

Según trascendió, los nombres que aparecen para ocupar ese lugar vacante son Sergio Darío Neiffert, representante del Poder Ejecutivo ante la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), y Carlos Tonelli, quien se desempeñó como director de Inteligencia Exterior de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri.

Por lo pronto, en Balcarce 50 los altos funcionarios se limitan a remarcar que la persona elegida para ese cargo será “alguien de extrema confianza de Milei”, por lo que marcará una diferencia con Sívori, que tenía más vínculo con Posse.

Silvestre Sívori presentó su renuncia minutos después de que se conociera la salida de Posse

Aunque la nueva estructura de la administración todavía está bajo análisis y no se descarta la posible incorporación de alguna figura del PRO o de otro partido -”de dónde vienen no es lo primero que miramos cuando sumamos gente”, señalaron-, el objetivo sería no aumentar demasiado el tamaño del Estado.

Mientras ocurre esto en Buenos Aires, en San Francisco, Milei continúa sus reuniones con importantes empresarios de compañías internacionales, como Meta, Apple y Google, y dejó la cuestión política en manos de Francos, que sigue negociando por la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

A última hora del miércoles, el jefe de Gabinete se dirigió personalmente al Congreso y logró destrabar el debate, que nuevamente se había empantanado por críticas de los senadores Martín Lousteau y José María Carambia, sin cuyas firmas el oficialismo no podía conseguir el dictamen para que las iniciativas pasen a votación.