Video: la respuesta de Javier Milei a manifestantes de izquierda en Estados Unidos

Javier Milei le respondió a manifestantes de extrema izquierda en Estados Unidos

El presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, donde este miércoles realizó una exposición durante 50 minutos en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico. Allí, frente a un grupo de estudiantes, aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, “hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad”.

Sin embargo, se vivió un cruce en las afueras del prestigioso establecimiento educativo, ya que dos personas que se expresaban a favor de Palestina por el conflicto que viene arrastrando con Israel, le cantaron al presidente de la Nación: “Milei, fascista, no queremos tu visita”. Los manifestantes de izquierda sostenían una pancarta detrás del vallado y el jefe de Estado se acercó para hablar con ellos.

“En lugar de criticar, ¿por qué no me escuchás?”, intentó comenzar su respuesta Milei en Estados Unidos. Además, el Presidente expuso frente a los manifestantes que Benito Mussolini fue quien condujo al fascismo en Italia y que nada tenía que ver eso con sus ideas políticas. “Andá a estudiar, así no decís burradas”, les recriminó el mandatario mientras ellos seguían repitiendo el mismo canto, acusándolo de fascista.

Asimismo, el jefe de Estado enfatizó que “los fascistas son los socialistas, y los liberales somos opositores a eso”. Además, finalizó diciendo: “Dejen de defender a asesinos”. Luego, se retiró del lugar y los dos manifestantes continuaron al grito de “Milei, fascista, no queremos tu visita”.

En el sentido contrario, al momento de ingresar al auditorio el Presidente de la Nación se cruzó con un grupo de alumnos argentinos que cursan en Stanford y se sacó algunas fotos con ellos.

A su vez, el mandatario argentino mantuvo una reunión con la directora de la Institución Hoover y ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice. “Su clase fue un lujo. Espero que pueda volver”, declaró la directora académica. Por su parte, Javier Milei afirmó: “Vuelvo y doy una clase de innovación y crecimiento económico”. Y agregó: “La espero en la Argentina, será un honor recibirla”.

La clase que brindó el jefe de Estado en el Instituto Hoover de Stanford -prestigiosa universidad que integra la Ivy League- estuvo enfocado en su discurso pronunciado ante la Universidad Internacional de Florida (FIU) y en la presentación que hizo ante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), donde expuso su mirada sobre la teoría neoclásica, los fallos de mercado y el impacto económico de los monopolios, reveló Infobae.

Allí, el Presidente señaló: “Existe un mecanismo histórico que se llama precio y funciona como transmisión de señal. Los agentes coordinan, algunas serán compradores, otros serán vendedores. Y frente a las exigencias y divergencias del mercado, habrá ajustes. El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene lo que está haciendo el Estado es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido”.

El Presidente Javier Milei disertó hoy en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford en San Francisco Estados Unidos. (Presidencia de la Nación)

Además, aseguró que “cuando más intervención hay, cuando más se violente y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinado a 150 millones de seres humanos”.

Tras su disertación, Milei se encontrará con Sundar Pichai, CEO de Google, y Timothy Cook, Director Ejecutivo de Apple, para proponer a la Argentina como polo tecnológico. Durante esos encuentros, buscará replicar los argumentos que describió ante Altman para asegurar que el país puede ser un polo de Inteligencia Artificial en competencia directa con Europa, China y Estados Unidos.

“Este es un camino para el desarrollo del país en áreas de vanguardia tecnológica que serán esenciales para nuestro crecimiento. Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como un líder global en tecnología avanzada, aprovechando un entorno favorable a la innovación y libre de regulaciones restrictivas”, señaló el mandatario. A la cita con Altman fueron Luis Caputo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el titular del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reibel, y el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein.