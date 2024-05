La denuncia de Patricia Bullrich en medio de la interna del PRO: “Hicieron un golpe de Estado vaciando al partido”

La ministra de Seguridad apuntó contra Cristian Ritondo por la disputa en territorio bonaerense. “Es una discusión sin sentido, no discutamos boludeces, no discutamos chiquitajes”, disparó

Recrudece la interna del PRO luego que este martes un grupo de diputados bonaerenses que responden a Patricia Bullrich armaron un nuevo bloque en la Legislatura provincial formalizando la ruptura con el sector que sigue los lineamientos de Mauricio Macri. La ministra de Seguridad, justificó la decisión denunciando que le “vaciaron” el partido: “Hicieron un golpe de Estado”.

PRO Libertad es el nombre del nuevo espacio en la Legislatura bonaerense como respuesta a la renuncia de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo partidario en la provincia que ocurrió la semana pasada. “Les hicieron un golpe de Estado, vaciando el partido”, manifestó anoche en declaraciones a Todo Noticias (TN).

La ministra apuntó a “las autoridades que estaban”, y principalmente a Cristian Ritondo: “Estuvo en el tema”. Bullrich cargó contra el diputado nacional, que está apoyado por Mauricio Macri y que días atrás le sugirió irse del PRO. “Que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, ningún problema”, le había dicho Ritondo.

La funcionaria de Milei no se animó a decir si además del ex ministro de Seguridad bonaerense está detrás de la operación Macri, pero reafirmó que se trató de un “golpe de Estado” al espacio: “Si tengo mandato hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, ¿Cómo se llama eso? golpe de estado”. Frente a esta situación, justificó la decisión de sus legisladores que crearon un nuevo bloque: “Los diputados contestaron diciendo ‘si no nos quieren y nos quieren echar, nos agrupamos en el PRO Libertad’”.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Una foto de meses atrás, cuando se discutía el apoyo del PRO a La Libertad Avanza en las elecciones

Bullrich contestó a las críticas que recibió por haber compartido acto y foto con el armador libertario Sebastián Pareja, en un evento que fue interpretado como un paso de la ministra para fusionar al PRO con el oficialismo. “Me parece un infantilismo. Yo soy ministra del gabinete del presidente Milei, trabajo para que el cambio se construya todos los días”, manifestó y agregó. “¿Eso cae mal? ¿Cómo cae mal que estemos tratando de unir fuerzas contra todos los que no quieren voltear?”

Pese a la crisis a nivel provincial, considera que el PRO “no se va a romper”, y advirtió que “no tiene sentido discutir” si ella participa de un acto con un funcionario de La Libertad Avanza: “Armar un ecandalo me parece que no apunta a lo central que es que estamos cambiando a la Argentina”, opinó.

El diputado nacional Cristian Ritondo (Gustavo Gavotti)

“Me parece que el PRO representó en estas elecciones el acople necesario para ganar unas elecciones e impedir que vuelvan los mismos de siempre, esto implicó que nuestro electorado se sumase masivamente al cambio que preside Milei. Esa línea debe seguir el PRO”, agregó. “No es un problema partidario, es un problema de ideas y de acción de las ideas, hacia dónde vamos y qué hacemos. Si nos fusionamos o no es un tema secundario”, explicó.

Bullrich señaló que “hace un tiempo” no habla con Macri, pero reconoció que “la consideración que se hace sobre la participación que estamos teniendo en el Gobierno parece como algo incómodo”.

“¿Hay alguien más PRO que yo?”, se preguntó y explicó que su pase a apoyar a Milei fue “una decisión política estratégica” que “no tuvo una institucionalidad”, pero que la tomó “para que el país salga adelante”. “Esa decisión fue llevar a nuestros 6 millones de votantes al cambio, ahora tenemos que ser coherentes con eso y no desviarnos del camino”, enfatizó.

“No sé que está haciendo el PRO de Macri, pero poner en duda, o en crisis, o decir que me voy a La Libertad Avanza porque comparto un acto es una discusión sin sentido. No discutamos boludeces, no discutamos chiquitajes, estamos todos para este lado sino vienen los de siempre”, sentenció.

La respuesta de Ritondo: “Hubo una renuncia masiva porque nadie se sentía representado”

Tras la fuerte acusación de Bullrich, este martes por la noche salió a contestarle el propio Cristian Ritondo. El diputado nacional negó que haya habido un “golpe de Estado” en el partido a nivel provincial y señaló que la renuncia de dirigentes se dio porque “nadie se sentía representado” por la titular del espacio, Daniela Reich, senadora provincial y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ambos alineados a la ministra de Seguridad.

“Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de Estado. En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año”, respondió Ritondo en su cuenta de X.

“Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo”, concluyó el diputado impulsado por Mauricio Macri.

Guillermo Francos encabezando su primera reunión como Jefe de Gabinete de Ministros

La salida de Posse y el desembarco de Francos en la Jefatura de Gabinete

Bullrich justificó los cambios que hubo en el Gobierno Nacional en el marco de “la búsqueda de determinados instrumentos que son necesarios para que el proceso sea más rápido”. “No es imprescindible porque también se puede llevar adelante este proceso si no te dan instrumentos”, agregó apuntando a la Ley Bases.

“Estos instrumentos son fundamentales para apurar el proceso de transformación, para que vengan inversiones, que haya seguridad jurídica, venga el dinero que tienen los argentinos fuera del país, para empezar a bajar impuestos... Se ha fortalecido ese eje en reunir Jefatura de Gabinete y Ministerio del Interior en una sola persona que concentre esa negociación. En la medida que pasen esas cosas va a fluir mucho más la gestión”, explicó.

Consultada por los rumores de espionaje interno en el Gobierno, contestó que no tiene “ningún tipo de información” al respecto. “Tengo una parte de la inteligencia que es meramente criminal, dedicada a la búsqueda de organizaciones criminales. No creo que haya ocurrido, ¿Qué sentido tiene que un gobierno que quiere generar cambios utilice la inteligencia para espiar a sus propios funcionarios? No hay nada que espiar, ¿Qué vas a espiarle a un funcionario? Hay mucho de fantasía con la inteligencia; hoy para hacer inteligencia de verdad hay que tener instrumentos que Argentina no tiene”, concluyó.