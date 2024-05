“No cambia absolutamente nada”: por qué la designación de Francos como Jefe de Gabinete no baja la tensión entre Milei y Kicillof

El nombramiento de Guillermo Francos como nuevo Jefe de Gabinete de la Nación, en lugar de Nicolás Posse, no modificará en lo inmediato la tirante relación que la provincia de Buenos Aires mantiene con el gobierno nacional. Desde la administración de Axel Kicillof avisan que el arribo de Francos “no cambia absolutamente nada” y que “tiene que haber un cambio de políticas, no de nombres”, de parte de Javier Milei.

En medio de la transición de gobierno a finales del año pasado, Francos mantuvo una reunión privada con Kicillof. Fue en la sede que el Banco Provincia tiene en la Ciudad. Allí, el mandatario le trasladó las necesidades financieras que tenía Buenos Aires. Puso sobre la mesa la cuenta de los recursos coparticipables que es históricamente negativa para Buenos Aires. Francos ya conocía la ecuación debido a su paso como presidente del Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli en la gobernación bonaerense en el año 2007.

Aquel encuentro bilateral entre el hoy Jefe de Gabinete y el mandatario bonaerense fue antes de que la motosierra se pusiera en marcha. El resto es historia conocida.

En el medio, Francos fue partícipe de la reunión que Milei mantuvo con los 23 gobernadores en Casa Rosada en los albores de su asunción. Desde ese momento, deslizan en La Plata, no hubo contacto entre quién era ministro del Interior y el gobernador bonaerense.

Milei en la reunión con gobernadores al inicio de su gestión (FOTO NA)

Hasta el cierre de esta nota, Kicillof no había cruzado mensajes con el flamante Jefe de Gabinete de la Nación y difícilmente eso suceda.

“No es una cuestión de nombres. El problema son las políticas”, cuentan en el entorno del mandatario bonaerense, donde insisten en que el gobierno nacional tiene que dar un giro en sus política económica.

El funcionario bonaerense que se pronunció sobre la nueva designación de Francos, fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. “El gobierno se ha metido en una encerrona, está con muchas dificultades. No me animo a decir qué va a pasar en dos meses. Me cuesta ver cuáles son los resultados positivos en materia económica, tampoco hay resultados en lo político. Ponen de Jefe de Gabinete a un ministro que no pudo sentar a un gobernador en el Pacto de Mayo. Me llama la atención, estamos transitando un momento muy complejo y el pueblo siempre está ahí. No subestimen, porque es jugar con fuego”, consideró Larroque este martes en declaraciones a Radio 10.

Sin ser explícito, Francos pareció contestar hoy cuando planteó: “Creo que hemos llegado a un consenso”, por el tratamiento de la Ley Bases. El funcionario mantuvo en el mediodía del martes un encuentro con los presidentes de los bloques “dialoguistas” del Senado en busca de un acuerdo que le permita al Gobierno obtener este miércoles dictamen en el plenario de comisiones que analiza la Ley Bases y el paquete fiscal.

A diferencia de Kicillof, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó como positiva la llegada de Francos a la Jefatura de Gabinete. “Es un buen interlocutor el que tuvimos en estos primeros meses de gestión y es positivo que pase a ocupar un lugar de mayor relevancia aún”, planteó el entrerriano que fue uno de los que se había comprometido a formar parte del Pacto de Mayo, cónclave que finalmente no se llevó adelante ante la dilación de la sanción de la Ley Bases.

Rogelio Frigerio y Guillermo Francos

“Tenemos buen diálogo y comunicación. Hemos estado hablando mucho a lo largo de estos cinco meses de gestión sobre los proyectos de ley que plantea el Presidente y que, lamentablemente, aún no se han podido concretar”, agregó el entrerriano.

Otro de los gobernadores que también se manifestó positivamente por el cambio de rol al que se fue sometido Francos fue el salteño Gustavo Sáez. El gobernador de la provincia del norte grande dijo estar “muy contento” con la designación del nuevo Jefe de Gabinete. “Ha aguantado y soportado de todo, y creo que es un merecido reconocimiento a un hombre del Gobierno que en las buenas y en las malas está acompañando. Nos da la posibilidad de conversar, de hablar y de poder resolver muchas cuestiones”, agregó. Anoche, Sáenz y Francos cruzaron mensajes.

El tránsito del nuevo Jefe de Gabinete por el gobierno provincial también le dejó algunos contactos con quienes hoy son intendentes del peronismo. Tiempo atrás, un grupo de jefes comunales peronistas mantuvo una reunión con el funcionario cuando aún era ministro del Interior, una cartera que dejará de tener rango ministerial, algo inédito en la historia del país.

En ese momento, los intendentes que se reunieron con Francos dejaron trascender la predisposición del funcionario a escuchar las problemáticas de los municipios -puntualmente del conurbano bonaerense-, pero coincidieron en que “había un techo”. Es decir que Francos no tenía capacidad de resolución directa, sino más bien que debía trasladar las inquietudes al propio presidente y en lo que refería a cuestiones financieras al ministro de Economía, Luis Caputo.