Daniel Scioli felicitó a Guillermo Francos por su nuevo cargo: “Que las fuerzas del cielo te iluminen”

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para felicitar al nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la confirmación de la salida de Nicolás Posse del Gobierno nacional. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires felicitó a quien fuera hasta ayer el Ministro del Interior, y le deseó que “las fuerzas del cielo te iluminen”.

Felicitaciones, querido Guillermo Francos, por la gran responsabilidad que te ha confiado el Presidente Javier Milei, escribió Scioli en su cuenta personal de la red social X, en respaldo a quien fuera presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante su mandato como gobernador. Vale recordar que el presidente Javier Milei decidió anoche aceptarle la renuncia a Nicolás Posse como Jefe de Gabinete, y en su lugar, nombró a Guillermo Francos, quien junto a su nuevo cargo retendrá el Ministerio del Interior. La Oficina del Presidente confirmó la dimisión y anunció de manera oficial su reemplazo por el titular de la cartera política.

“A partir de tu experiencia, calidad humana y capacidad política, estoy seguro de que con tu inteligencia y racionalidad honrarás la misión que te han encomendado. Que Dios y las Fuerzas del Cielo te iluminen para seguir trabajando por nuestro país”, agregó Scioli en su posteo.

La publicación de Daniel Scioli, felicitando a Guillermo Francos por su nuevo cargo

En las últimas horas, el secretario de Turismo en el acto de apertura del 53° Congreso AFIDA que se llevó a cabo en La Rural de Palermo, destacó que Argentina “está encarando un profundo proceso de transformación y cambios”, y en este sentido recordó que el Presidente Javier Milei definió al turismo como una actividad estratégica en la recuperación económica de Argentina. La implementación de la mayor revolución de cielos abiertos que se recuerde en nuestro país y en la región, enfatizó Scioli.

En ese sentido, aseguró que se está facilitando una “mayor conectividad aérea de cabotaje e internacional, que está impactando muy positivamente en el segmento receptivo y en especial para facilitar esta industria de ferias, de convenciones”, e indicó que esto posibilita acciones para “romper la estacionalidad y dinamizar distintos rubros de nuestra economía local”.

<br/>

Guillermo Francos fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense

Las primeras palabras de Francos como Jefe de Gabinete

El nuevo jefe de Gabinete elegido por Javier Milei para suceder a Nicolás Posse, Guillermo Francos, aseguró en las últimas horas que para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta de que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta.”El Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, pero tiene la sagacidad de entender que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar y ese es el rol que me ha asignado”, manifestó el dirigente.Asimismo, sostuvo que en los próximos días comenzará un proceso para “rever las funciones de distintos integrantes” del área, y admitió que “algunos de los cargos continuarán y otros cambiarán; hay que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y la circunstancia”.

Esta mañana, Francos encabezó una reunión con el resto de los ministros del Gobierno de Javier Milei, en la que se presentó como el nuevo jefe de Gabinete en la Casa Rosada, el día después del cimbronazo que sufrió el Gobierno tras el alejamiento de Nicolás Posse, como ministro coordinador. Si bien había previsto como todos los martes y jueves una reunión de Gabinete, que iba a empezar a las 8.30, el tono fue más informal, según pudo averiguar Infobae. “Fue casi un café entre los ministros”, soltó en tono de broma un vocero en Balcarce 50. Todavía, en este primer día tras el desplazamiento de Posse, los movimientos fueron incesantes en los pasillos y despachos de la Rosada.