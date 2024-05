El día de la fiesta de Olivos “entraron más de 100 personas”, señaló Alberto Fernández

El ex presidente de la Nación hizo un balance de su gestión

El ex presidente Alberto Fernández se refirió nuevamente a la fiesta de Olivos, uno de los episodios que marcó su gestión presidencial, y resaltó: “Es cierto que no lo percibí en el momento, me equivoqué”. Asimismo, afirmó que no se dio cuenta del “riesgo al que me exponía”, en declaraciones realizadas este lunes.

“Me sometí totalmente a la Justicia, ¿cuántos lo hicieron?”, cuestionó el ex Jefe de Estado. Al respecto, señaló que “no debió haber existido y fue un error, me arrepiento”. Sin embargo, hizo hincapié en que “ese día en Olivos entraron más de 100 personas”, en la entrevista con Pedro Rosemblat para Gelatina. “Como presidente, me presenté, soporté todas las discusiones entre los jueces para ver quién era el competente y un día el juez me dijo que debía reparar el daño, como manda el Código Penal, y lo reparé”, subrayó Fernández.

A su vez, metido en el debate político actual, el referente del Partido Justicialista a nivel nacional analizó la realidad del país con el cambio de gobierno y aseguró: “Nos merecemos un debate sincero” dentro del peronismo. “No sé si debemos hacerlo tan público. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que pasó, nos recriminamos cosas. Y la verdad es que hoy nos somos el problema, el problema es Milei”, remarcó el ex presidente de la Nación.

Además, el ex mandatario explicó: “Estoy acá, pero han hecho correr la historia de que vivo en España. Estuve a comienzos de año, después me vine y lo que tengo son contratos de trabajo, por eso tengo que ir y venir”.

Alberto Fernández se refirió a la fiesta en Olivos durante la pandemia

“En ciertos aspectos, algún espacio nuestro fue muy duro con nosotros, donde se planteaban cosas sin tener en cuenta el contexto. Si uno quiere medir el gobierno nuestro a partir de una normalidad que nunca tuvimos, puede ser que tenga sabor a poco”, enfatizó Alberto Fernández, y agregó que “nosotros recibimos un país con una deuda, virtualmente, en default”.

En el mismo sentido, desarrolló: “A los tres meses de haber llegado nos agarró una pandemia y la gente no toma noción de eso. Cuando creíamos estar saliendo de eso, nos tocó la guerra entre Rusia y Ucrania y eso se globalizó, porque incidió sobre los precios. Y después tuvimos la peor sequía de los últimos 100 años”.

Al respecto, Fernández argumentó que “nos pasó que parte de nuestra fuerza decía que todo era un desastre y no era así. Y si resulta ser que tu mujer dice que vos sos un desastre, nosotros empezamos a mirar con cuidado lo que estás diciendo, porque no es lo mismo que lo diga un vecino”. Además, reconoció que “se generó un clima de campaña donde todos se avergonzaban de lo que habíamos hecho y yo me preguntaba de qué sentíamos vergüenza”.

El ex Jefe de Estado, Alberto Fernández, habló sobre las internas en el PJ

Recordando su gestión, a modo de balance, destacó en contraposición con las críticas internas que su gobierno dejó “la desocupación más baja de los últimos 38 años”. “Tuvimos tres años consecutivos de crecimiento de la industria y creamos un millón y medio de puestos de trabajo”, enfatizó sin dejar de reconocer que “es verdad que dejamos inflación, pero estuvo determinada porque con la sequía dejamos de exportar 25 mil millones de dólares. Y cada vez que sube el dólar en Argentina, eso va derecho a los precios del mercado interno”.

Así como también puso el foco en que “dejamos la desocupación más baja de los últimos 38 años y el salario real se recuperó mínimamente”. Asimismo, colocó en valor el hecho de haber modificado el impuesto a las ganancias para que menos gente tenga que pagarlo y celebró la aprobación de la ley del aborto y las políticas implementadas para la igualdad de género.

“Podés negociar con prostitutas y si querés comprar drogas, te las venden”: Alberto Fernández analizó el crecimiento de la extrema derecha en el plano internacional

Para referirse al triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones presidenciales, el ex mandatario argumentó que “tras la pandemia apareció un movimiento global, que es el de la extrema derecha, que le hizo creer al mundo que estaba sometido a regímenes totalitarios porque les decían que los encerraban y no los dejaban salir de sus casas”. Además, aseguró que por eso existe Vox en España y en Italia gobierna Giorgia Meloni.

Alberto Fernández analizó el crecimiento de la extrema derecha en el plano internacional

Sin embargo, el ejemplo que más se destacó en su alocución fue el caso de los Países Bajos: “¿Conoces un país con mayores libertades? No hay. Ahí la prostitución se ejerce en las vidrieras. Podés negociar con prostitutas y si querés comprar drogas, te las venden. En ese país ganó la extrema derecha”.

En dicho contexto, ratificó que la aparición de Javier Milei es propia de un “emergente rarísimo” al que “todos miramos con cuidado”. Por eso expuso que no es conveniente seguir generando cuestionamientos internos y hasta compartió una frase del economista Carlos Heller con la cual estuvo de acuerdo: “El nuestro fue el primer gobierno peronista sin oficialismo”.

También reconoció que “Milei no mintió tanto en lo que iba a hacer” y que “su discurso entró la gente”. De todas formas, cuestionó la gestión del Presidente al considerar que no está “haciendo las cosas bien políticamente”, y agregó que “no conozco a nadie que se le parezca en el mundo”. Y calificó a quienes fueron al acto realizado en el Luna Park para la presentación de su libro como “personas singulares”.